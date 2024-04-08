Украинское формирование РДК* заявило о завершении «горячей фазы» боевых действий на территории РФ

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Украинское формирование РДК* заявило о завершении «горячей фазы» боевых действий на территории РФ

Руководство используемого Киевом преимущественно для атак на российское приграничье формирование "Русский добровольческий корпус"* (*террористическая организация, запрещенная в России), заявило о завершении так называемой "горячей фазы" боевых действий на территории РФ.

В своем Telegram-канале плотно аффилированные с ГУР Украины террористы написали, что хотя их группы ДРГ и "спящие ячейки" якобы остаются в приграничных регионах России, "горячая фаза" выраженная в попытке силовых прорывов через границу, завершена.



Накануне выборов президента России, в марте текущего года, РДК* и другие формирования ГУР Украины предприняли попытку масштабного наступления на территорию Белгородской и Курской областей, однако, понеся тяжелые потери, были отброшены от российской границы. Активное уничтожение ударами артиллерии, авиации, беспилотников и ракет оставшихся поблизости от границ укреплений, складов и пунктов дислокации ВСУ и ГУР, в том числе пресловутых РДК* продолжается до сих пор.

Также сообщается, что, судя по видеозаписи с нашлемной камеры одного из ликвидированных во время одной из попыток прорваться в Белгородскую область боевиков, некоторые члены этого формирования общается между собой на английском языке, исходя из чего можно предположить, что немалая часть РДК* представлена наемниками из стран НАТО, в частности из США.
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    4 комментария
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    1. vasyliy1 Ранг пользователя
      vasyliy1
      +1
      Сегодня, 19:53
      Хорошее такое якобы рдк одни укропитеки , иностранные наемники и несколько тварей из России!
      1. Lev_Russia Ранг пользователя
        Lev_Russia
        +1
        Сегодня, 19:54
        Хорошее такое якобы рдк одни укропитеки , иностранные наемники и несколько тварей из России!

        Этих даже в плен не берут... Контрольный в голову и в канаву...
      2. частное лицо Ранг пользователя
        частное лицо
        +1
        Сегодня, 20:01
        иностранные наемники и несколько тварей из России!

        В пору вводить смертную казнь для таких тварей . Ну хотя бы на время СВО, чтобы знали твари что карма их непременно настигнет и выйти из зоны уже не получится.
    2. Владимир_Д Ранг пользователя
      Владимир_Д
      +1
      Сегодня, 19:59
      Насмешили. Нет никакой рдк. Это медийный проект гур. На территорию России ломились украинцы из ссо, всу, польские "отпускники", американские спецназовцы, французы, румыны, немного ичкерийцев из Сирии.

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