Украинское формирование РДК* заявило о завершении «горячей фазы» боевых действий на территории РФ
Руководство используемого Киевом преимущественно для атак на российское приграничье формирование "Русский добровольческий корпус"* (*террористическая организация, запрещенная в России), заявило о завершении так называемой "горячей фазы" боевых действий на территории РФ.
В своем Telegram-канале плотно аффилированные с ГУР Украины террористы написали, что хотя их группы ДРГ и "спящие ячейки" якобы остаются в приграничных регионах России, "горячая фаза" выраженная в попытке силовых прорывов через границу, завершена.
Накануне выборов президента России, в марте текущего года, РДК* и другие формирования ГУР Украины предприняли попытку масштабного наступления на территорию Белгородской и Курской областей, однако, понеся тяжелые потери, были отброшены от российской границы. Активное уничтожение ударами артиллерии, авиации, беспилотников и ракет оставшихся поблизости от границ укреплений, складов и пунктов дислокации ВСУ и ГУР, в том числе пресловутых РДК* продолжается до сих пор.
Также сообщается, что, судя по видеозаписи с нашлемной камеры одного из ликвидированных во время одной из попыток прорваться в Белгородскую область боевиков, некоторые члены этого формирования общается между собой на английском языке, исходя из чего можно предположить, что немалая часть РДК* представлена наемниками из стран НАТО, в частности из США.
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