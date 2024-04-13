Не время торговать – российский оружейный экспорт падает
SIPRI, как всегда, все знает
Как бы ни драматизировали мировую военную нестабильность, но до времен разгара холодной войны еще далеко. Для сравнения: с 1973 по 1987 год на планете тратили на 30–40 процентов больше на оружие, чем в промежуток 2017–2022. Впрочем, все еще впереди, но очевидно, что столь резкой скачек затрат неосуществим. Для этого просто не хватит существующих производственных мощностей. Прежде всего, на Западе, который после распада Советского Союза медленно, но верно сокращал свой ВПК.
Агентство SIPRI или Стокгольмский международный институт исследований проблем мира в очередном ежегоднике опубликовал несколько депрессивную картину российского экспорта. Сразу стоит оговориться, что все данные, которыми располагает институт, являются косвенными – Россия не раскрывает истинные объемы продажи оружия за рубеж. Лучше всех по этому поводу выразился глава «Ростеха» Сергей Чемезов еще в 2021 году:
Но когда нет иных сравнительных данных, приходится довольствоваться информацией SIPRI. Тем более что глава государства обозначил объемы российского оружейного экспорта в 2023 году многозначительными «миллиардами долларов».
Впрочем, SIPRI не располагают пока данными о продажах России за прошлый год – статисты подсчитали только за 2019–2022 гг. И оптимизма здесь немного. В сравнении с предыдущими зачетными тремя годами падение экспорта вооружений составило внушительные 53 процента. Не менее стремительно снизилось число стран-покупателей оружия из России: в 2019 году – 31 государство, в 2022 – 14, а в 2023 – всего 12.
Если освободившееся место займут американцы, то позже отцепить их от наших старых покупателей будет непросто. Серьезные поставки вооружений связаны с включением потребителей в американский комплекс услуг – сервисы GPS, глобальные системы передачи данных и разведки. Если в условной Индии втянутся в подобные истории, то с возвращением будет сложно.
Самым удивительным итогом анализа SIPRI стало даже не падение экспорта России, а её смещение со второй строчки Францией. Неужели Макрон сумел так раскрутить оборонную промышленность, что она скакнула на вторую строчку?
Конечно, нет – это временное явление. Приличный рост французского экспорта связан, прежде всего, с продажами шести подлодок и двадцати шести Rafale Индии. Попытались было сунуться в Казахстан со своими самолетами, но Астана пока остановилась на Су-30СМ.
Разумеется, основной причиной пике оружейного экспорта из России стали нужды спецоперации, но не только они. Страна интенсивно вооружается – на подходе Московский и Ленинградский военные округа, которые требует самого современного вооружения. Если что, воевать им придется не с ВСУ, а самим блоком НАТО.
Осторожный оптимизм разрешается
Несмотря на пессимизм числовых выкладок шведских аналитиков, рвать волосы на голове не стоит. Сначала вспомним историю.
Каким образом оружие той или иной державы становилось конкурентоспособно на рынке?
Правильно, после войны или иной заварушки. Советский оружейный бизнес никогда бы не стал одним из крупнейших в мире, если бы не Великая Отечественная война. В её горниле родилась выдающаяся оружейная школа, плодами которой мы пользуемся до сих пор.
Но много ли СССР экспортировал военной техники в 1941–1945 годы?
Правильно, практически ничего.
Американцам в мировой войне повезло вдвойне. Во-первых, они смогли раздуть ВПК до состояния, когда оружия хватало и себе, и союзникам. Во-вторых, Америку никто не бомбил, и не было необходимости в восстановлении промышленности после мировой бойни. Но именно после войны американское оружие стало востребованным, как никогда ранее.
Вспомните, кому нужны были довоенные поделки оборонной промышленности США?
Что-то подобное, хотя и в гораздо меньших масштабах, сейчас происходит с российской оборонной промышленностью. Как бы это цинично ни звучало, но спецоперация является своеобразной рекламной кампанией российского оружия. Чрезвычайно дорогостоящей кампанией, но очень эффективной.
После победы оружейный экспорт России неизбежно вырастет по нескольким причинам.
Первая – целые группы вооружений, которые успешно апробировались на фронте, станут востребованы на мировых рынках.
Вторая – стоимость оружия снизится из-за организации поточного производства, что добавит привлекательности для заказчиков. Сейчас в отечественный ВПК вкладываются гигантские ресурсы, многие образцы техники становятся на конвейер, итоговая стоимость изделий за счет массовости неизменно снижается. Если удастся сохранить хотя бы часть такой динамики в послевоенное время, мало кто сможет в мире составить в мире конкуренцию русскому оружию.
Приоритеты у покупателей вряд ли принципиально изменятся, но на некоторые образцы обратят особое внимание. Системы ПВО, традиционно выдающиеся в России, за последние пару лет подтвердили высокий уровень и после СВО не останутся без заказов.
Аналогичным образом расхватают, как горячие пирожки, системы РЭБ, если, конечно, Россия вознамерится их продавать. Сейчас «рэбманы» Российской Армии столкнулись с беспрецедентным по своей мощи врагом в лице НАТО и накопили бесценный опыт. Ни у кого такого нет, и в обозримом будущем не будет.
Фронты СВО стали отличным полигоном для беспилотных систем различного класса и назначения. Например, они показали бесполезность всяких «Байрактаров» против современной ПВО и подсветили очевидную неуязвимость FPV-дронов. Пока дроны-«камикадзе» условно считаются неуязвимыми, но как только российские инженеры найдут лекарство от FPV, рыночный эффект будет невообразимым.
Пожалуй, именно средства борьбы с дешевыми беспилотниками и станут новым Клондайком в мире оружейного бизнеса. И, конечно, не останутся без поклонников знаменитые УМПК (управляемые модули планирования и коррекции), вносящие весомый вклад в продвижение Армии России на запад.
Не стоит списывать со счетов и танки, но которых ставили крест всего пару лет. Как ни крути, но для пехоты нет ничего страшнее работающего по ним танка. В отличие от гаубиц и минометов, после танкового «выхода» нет никакой возможности и времени укрыться от снаряда. И точность прямой наводки несоизмеримо выше работы по площадям остальной артиллерии. Это несколько отличается от традиционной стези танков, но новые условия диктуют новые требования. Отечественных танкостроителей ждет ренессанс, хотя вряд ли он будет связан с машинами семейства «Армата».
Не исключено, что «Рособоронэкспорт» сумеет выделить часть вооружений для поставок за рубеж еще до завершения СВО. Такое возможно при выходе промышленности на фазу плато и при 100-процентном насыщении фронта. Надеемся, что об этом мы узнаем не от вездесущих аналитиков SIPRI.
России сейчас объективно не до наращивания экспорта вооружений. Мало того, если бы потоки не сократились за последние два года, это можно было назвать настоящим кощунством. «Все для фронта! Все для Победы!» А покупатели подождут.
Рынки никуда не испарятся, а наоборот, только разогреются. Достаточно посмотреть на количество горячих точек на планете, чтобы понять масштабы оружейного бизнеса в настоящем и будущем. Техника made in Russia займет здесь достойное место, и никакая Франция не удержится на второй строчке.
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