Не время торговать – российский оружейный экспорт падает

7
Не время торговать – российский оружейный экспорт падает


SIPRI, как всегда, все знает


Как бы ни драматизировали мировую военную нестабильность, но до времен разгара холодной войны еще далеко. Для сравнения: с 1973 по 1987 год на планете тратили на 30–40 процентов больше на оружие, чем в промежуток 2017–2022. Впрочем, все еще впереди, но очевидно, что столь резкой скачек затрат неосуществим. Для этого просто не хватит существующих производственных мощностей. Прежде всего, на Западе, который после распада Советского Союза медленно, но верно сокращал свой ВПК.

Агентство SIPRI или Стокгольмский международный институт исследований проблем мира в очередном ежегоднике опубликовал несколько депрессивную картину российского экспорта. Сразу стоит оговориться, что все данные, которыми располагает институт, являются косвенными – Россия не раскрывает истинные объемы продажи оружия за рубеж. Лучше всех по этому поводу выразился глава «Ростеха» Сергей Чемезов еще в 2021 году:



«Мы эти данные, как и другие страны, например Китай, не публикуем – они закрытые. Откуда они их берут? Просто из пальца высасывают».

Но когда нет иных сравнительных данных, приходится довольствоваться информацией SIPRI. Тем более что глава государства обозначил объемы российского оружейного экспорта в 2023 году многозначительными «миллиардами долларов».

Впрочем, SIPRI не располагают пока данными о продажах России за прошлый год – статисты подсчитали только за 2019–2022 гг. И оптимизма здесь немного. В сравнении с предыдущими зачетными тремя годами падение экспорта вооружений составило внушительные 53 процента. Не менее стремительно снизилось число стран-покупателей оружия из России: в 2019 году – 31 государство, в 2022 – 14, а в 2023 – всего 12.

Если освободившееся место займут американцы, то позже отцепить их от наших старых покупателей будет непросто. Серьезные поставки вооружений связаны с включением потребителей в американский комплекс услуг – сервисы GPS, глобальные системы передачи данных и разведки. Если в условной Индии втянутся в подобные истории, то с возвращением будет сложно.

Самым удивительным итогом анализа SIPRI стало даже не падение экспорта России, а её смещение со второй строчки Францией. Неужели Макрон сумел так раскрутить оборонную промышленность, что она скакнула на вторую строчку?

Конечно, нет – это временное явление. Приличный рост французского экспорта связан, прежде всего, с продажами шести подлодок и двадцати шести Rafale Индии. Попытались было сунуться в Казахстан со своими самолетами, но Астана пока остановилась на Су-30СМ.


Разумеется, основной причиной пике оружейного экспорта из России стали нужды спецоперации, но не только они. Страна интенсивно вооружается – на подходе Московский и Ленинградский военные округа, которые требует самого современного вооружения. Если что, воевать им придется не с ВСУ, а самим блоком НАТО.

Осторожный оптимизм разрешается


Несмотря на пессимизм числовых выкладок шведских аналитиков, рвать волосы на голове не стоит. Сначала вспомним историю.

Каким образом оружие той или иной державы становилось конкурентоспособно на рынке?

Правильно, после войны или иной заварушки. Советский оружейный бизнес никогда бы не стал одним из крупнейших в мире, если бы не Великая Отечественная война. В её горниле родилась выдающаяся оружейная школа, плодами которой мы пользуемся до сих пор.

Но много ли СССР экспортировал военной техники в 1941–1945 годы?

Правильно, практически ничего.

Американцам в мировой войне повезло вдвойне. Во-первых, они смогли раздуть ВПК до состояния, когда оружия хватало и себе, и союзникам. Во-вторых, Америку никто не бомбил, и не было необходимости в восстановлении промышленности после мировой бойни. Но именно после войны американское оружие стало востребованным, как никогда ранее.

Вспомните, кому нужны были довоенные поделки оборонной промышленности США?

Что-то подобное, хотя и в гораздо меньших масштабах, сейчас происходит с российской оборонной промышленностью. Как бы это цинично ни звучало, но спецоперация является своеобразной рекламной кампанией российского оружия. Чрезвычайно дорогостоящей кампанией, но очень эффективной.

После победы оружейный экспорт России неизбежно вырастет по нескольким причинам.

Первая – целые группы вооружений, которые успешно апробировались на фронте, станут востребованы на мировых рынках.

Вторая – стоимость оружия снизится из-за организации поточного производства, что добавит привлекательности для заказчиков. Сейчас в отечественный ВПК вкладываются гигантские ресурсы, многие образцы техники становятся на конвейер, итоговая стоимость изделий за счет массовости неизменно снижается. Если удастся сохранить хотя бы часть такой динамики в послевоенное время, мало кто сможет в мире составить в мире конкуренцию русскому оружию.

Приоритеты у покупателей вряд ли принципиально изменятся, но на некоторые образцы обратят особое внимание. Системы ПВО, традиционно выдающиеся в России, за последние пару лет подтвердили высокий уровень и после СВО не останутся без заказов.

Аналогичным образом расхватают, как горячие пирожки, системы РЭБ, если, конечно, Россия вознамерится их продавать. Сейчас «рэбманы» Российской Армии столкнулись с беспрецедентным по своей мощи врагом в лице НАТО и накопили бесценный опыт. Ни у кого такого нет, и в обозримом будущем не будет.

Фронты СВО стали отличным полигоном для беспилотных систем различного класса и назначения. Например, они показали бесполезность всяких «Байрактаров» против современной ПВО и подсветили очевидную неуязвимость FPV-дронов. Пока дроны-«камикадзе» условно считаются неуязвимыми, но как только российские инженеры найдут лекарство от FPV, рыночный эффект будет невообразимым.

Пожалуй, именно средства борьбы с дешевыми беспилотниками и станут новым Клондайком в мире оружейного бизнеса. И, конечно, не останутся без поклонников знаменитые УМПК (управляемые модули планирования и коррекции), вносящие весомый вклад в продвижение Армии России на запад.

Не стоит списывать со счетов и танки, но которых ставили крест всего пару лет. Как ни крути, но для пехоты нет ничего страшнее работающего по ним танка. В отличие от гаубиц и минометов, после танкового «выхода» нет никакой возможности и времени укрыться от снаряда. И точность прямой наводки несоизмеримо выше работы по площадям остальной артиллерии. Это несколько отличается от традиционной стези танков, но новые условия диктуют новые требования. Отечественных танкостроителей ждет ренессанс, хотя вряд ли он будет связан с машинами семейства «Армата».

Не исключено, что «Рособоронэкспорт» сумеет выделить часть вооружений для поставок за рубеж еще до завершения СВО. Такое возможно при выходе промышленности на фазу плато и при 100-процентном насыщении фронта. Надеемся, что об этом мы узнаем не от вездесущих аналитиков SIPRI.

России сейчас объективно не до наращивания экспорта вооружений. Мало того, если бы потоки не сократились за последние два года, это можно было назвать настоящим кощунством. «Все для фронта! Все для Победы!» А покупатели подождут.

Рынки никуда не испарятся, а наоборот, только разогреются. Достаточно посмотреть на количество горячих точек на планете, чтобы понять масштабы оружейного бизнеса в настоящем и будущем. Техника made in Russia займет здесь достойное место, и никакая Франция не удержится на второй строчке.
Наши новостные каналы

Подписывайтесь и будьте в курсе свежих новостей и важнейших событиях дня.

ВКонтакте Дзен Телеграм
7 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. ROSS 42 Звание
    ROSS 42
    +2
    Сегодня, 04:06
    Реквием по России преждевременен. Пора бы понять, отчего же, мать их ети, сложилось такое корявое производство и куда делись производственные мощности, и откуда возьмутся высококвалифицированные кадры...Налогами экономику не поднять, а ВВП - не показатель успешности...Именно поэтому, если удастся исправить ошибки, положение:
    Техника made in Russia займет здесь достойное место, и никакая Франция не удержится на второй строчке.

    будет верно.
    1. vasyliy1 Звание
      vasyliy1
      0
      Сегодня, 06:14
      Все вооружение производимое Россией , сейчас идет в нашу армию, о каком оружейном экспорте может сейчас идти речь? Нам надо победить окраину с западными спонсорами сначала и от покупателей оружия тогда отбоя не будет!
  2. Master2030 Звание
    Master2030
    +4
    Сегодня, 04:38
    Вспомните, кому нужны были довоенные поделки оборонной промышленности США?

    Автор проявляет безграмотность и невежество. Пример Т-34 развитие концепции танка Кристи США. Американские самолёты экспортировались в Европу сотнями в 30х годах.
    Но много ли СССР экспортировал военной техники в 1941–1945 годы?
    Это комментировать вообще себя не уважать.
    Ceterum censeo Washingtago delendam esse
    1. Wildcat Звание
      Wildcat
      +1
      Сегодня, 05:04
      Автор проявляет безграмотность и невежество.
      Это бесспорно, но выпускающая редакция куда смотрит?! request
  3. Mavrikiy Звание
    Mavrikiy
    0
    Сегодня, 04:56
    «Все для фронта! Все для Победы!» А покупатели подождут.
    Это то да... Да и покупатели feel так и норовят по команде из США что нибудь сплавить на Украину, сегодня наше старье, а завтра?.... request
  4. Wildcat Звание
    Wildcat
    0
    Сегодня, 04:59
    Есть несколько факторов, которые влияют на экспорт оружия:
    1. Санкции и политическое давление. Никто из крупных покупателей не хочет под них попадать. Пример: Египет, который в конце концов закупил Рафали.
    2. Появление на рынке новых игроков. Не только, например, Китай, который продает все, от истребителей до подлодок, но и Индия, которая, например, продает противотанковые ракетные комплексы recourse Konkurs request в Армению.
    3. Собственно, а что и кому продавать? Платежеспособные покупатели типа Индии и Китая либо сами начали делать неплохие аналоги, либо в их конкурсах производители из РФ не выигрывают, по понятным причинам.

    Остаются Казахстаны всякие, и то, в части не занятой нацпроизводителями и Китаем.
    Ну и не пустовать же любимой еще с СССР нише "продажа оружия странам, которые за него платят братской любовью и боротьбой с гегемоном". Потом приедут для списания долгов - деревца посадят...


    Серьезные поставки вооружений связаны с включением потребителей в американский комплекс услуг – сервисы GPS, глобальные системы передачи данных и разведки.
    OMG. Это как? Купи Р8 Посейдон и получи подписку на данные ЦРУ и АНБ?

    Аналогичным образом расхватают, как горячие пирожки, системы РЭБ, если, конечно, Россия вознамерится их продавать. Сейчас «рэбманы» Российской Армии столкнулись с беспрецедентным по своей мощи врагом в лице НАТО и накопили бесценный опыт. Ни у кого такого нет, и в обозримом будущем не будет.
    Казалось бы, 3 год идет СВО и секта "РЭБ всемогущего им. комплекса "Хибины", явленного эсминцу Дональд Кук" должна была как-то рассосаться. Но нет, еще секта "фунциклирует".

    Пожалуй, именно средства борьбы с дешевыми беспилотниками и станут новым Клондайком в мире оружейного бизнеса.
    Не Клондайк, но лазеры, дроны-антидроны, КАЗ и главное - МЗА с АХЕАД уже предлагаются на продажу. РФ среди продавцов нет.

    Что-то подобное, хотя и в гораздо меньших масштабах, сейчас происходит с российской оборонной промышленностью. Как бы это цинично ни звучало, но спецоперация является своеобразной рекламной кампанией российского оружия. Чрезвычайно дорогостоящей кампанией, но очень эффективной.
    Тут бы автору надо как-то объясниться. Чай, не о торговле Сникерсами пишет, - цинизма даже для меня многовато.
  5. Голландец Михель Звание
    Голландец Михель
    0
    Сегодня, 05:53
    на Западе, который после распада Советского Союза медленно, но верно сокращал свой ВПК
    Здесь не совсем так. Советский Союз, а вернее, Россия сокращала свой ВПК, а на Западе наоборот, его увеличивали. Особенно в США, где больше всех кукарекают о мире и прогрессе

«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Талибан» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено)

«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»