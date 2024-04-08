Профессор военного университета ФРГ заявил, что «российское наступление на Харьков может пойти через Краматорск»

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Профессор военного университета ФРГ заявил, что «российское наступление на Харьков может пойти через Краматорск»

Немецкая пресса, вторя многочисленным «экспертам» как из Германии, так и из других стран Запада, активно муссирует информацию о том, что ВС РФ якобы собираются начать наступление на Харьков. Небезызвестный немецкий репортёр Ю.Рёпке говорит о том, что Украина выстраивает на этом направлении оборонительные линии – по всему периметру Харькова, но на некоторых участках «в строительстве даже не задействуется специальная техника».

Приводится заявление профессора немецкого военного университета в Мюнхене Карло Масала, который считает, что «основные вектором наступления на Харьков может стать Краматорск». По словам профессора, если российской армии удастся прорваться на Краматорском направлении, то «путь на Харьков был бы открыт».



Все эти размышления озвучиваются на фоне заявлений украинских высокопоставленных чиновников о том, что «наступление на Харьков невозможно ввиду недостаточности у России сил и средств на этом направлении». Добавляется, что украинская разведка не фиксирует создания российскими войсками «ударных кулаков» в направлении на Харьков. Однако противник констатирует значительный рост числа ударов по объектам в Харькове и Харьковской области – после тех попыток прорыва российской границы, которые имели место в начале-середине марта.

Экс-депутат украинского парламента трёх созывов Спиридон Килинкаров в комментариях для программы «60 минут» на канале «Россия 1» указал на то, почему для нынешнего киевского режима Харьков имеет большое значение. По его словам, режим Зеленского боится потерять Харьков не только потому, что в этом городе сосредоточен крупный промышленный и научный потенциал, но и потому что Харьков «может стать столицей новой Украины». По словам Спиридона Килинкарова, если реализуется такой сценарий – с правительством новой Украины в Харькове, то, как этого опасаются в Киеве, это приведёт к полному расколу Украины и украинского общества.

Тем временем многие в сети обратили внимание на то (об этом, кстати, высказался и Килинкаров), что в репортаже с киевским ставленником в Харькове Тереховым появились кадры с сожжённой РСЗО ВСУ. При этом Терехов рассказывал о том, что Россия «бьёт по гражданским объектам». Надо полагать, что размещение РСЗО в непосредственной близости от таких объектов ничем предосудительным для киевского режима не является...

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    14 комментариев
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    1. Уарабей Ранг пользователя
      Уарабей
      +5
      Сегодня, 20:15
      Немчура всё пытается план наступления на Харьков втюхать ВС РФ laughing Как дети, ей богу))
      1. Lev_Russia Ранг пользователя
        Lev_Russia
        +3
        Сегодня, 20:35
        Немчура всё пытается план наступления на Харьков втюхать ВС РФ laughing Как дети, ей богу))

        Лучше бы они план отступления из Харькова ВСУ для укропитеков придумали... Быстрее бы пригодился... am
        1. Уарабей Ранг пользователя
          Уарабей
          +2
          Сегодня, 21:05
          Так им надо до последнего укропа чтобы было. Зачем им такой план?))
    2. Pharmacist Ранг пользователя
      Pharmacist
      +5
      Сегодня, 20:17
      Слышал рассуждения о том, что Харьков может стать новой столицей украины с новым (старым?) пророссийским президентом. По каналу Россия сегодня неоднократно мусолили. Только вот она нам нужна, эта "новая украина"???
    3. tralflot1832 Ранг пользователя
      tralflot1832
      +4
      Сегодня, 20:18
      А не зайти ли нам в Харьков через Республиканскую площадь 1( Русские немцы на сайте поймут о чём я).Достали эти немецкие диванные эксперты за сегодня.
    4. PVV66 Ранг пользователя
      PVV66
      +4
      Сегодня, 20:38
      Какая на хрен новая украина!? Опять на тежи грабли хотим наступить? Все территории это Россия. И в ее составе областные образования.
    5. alexoff Ранг пользователя
      alexoff
      +4
      Сегодня, 20:45
      На Харьков лучше делать ложные наступления, чтоб всушники дергались и засыпали туда силы. Ну а мы их фабами, да побольше
    6. костя1 Ранг пользователя
      костя1
      +1
      Сегодня, 21:02
      Молись что бы не через Берлин laughing
    7. 75Сергей Ранг пользователя
      75Сергей
      +1
      Сегодня, 21:03
      Вот каждый "профессор" назовет по одному населенному пункту и скажет, это направление удара, кто-нибудь и угадает.
      Этим профессорам в цирке только выступать клоунами.
    8. BAI Ранг пользователя
      BAI
      0
      Сегодня, 21:11
      что ВС РФ якобы собираются начать наступление на Харько

      А другие задачи для ВС РФ в этом году не выполнимы
    9. rocket757 Ранг пользователя
      rocket757
      +2
      Сегодня, 21:27
      Профессор военного университета ФРГ заявил, что «российское наступление на Харьков может пойти через Краматорск»
      . К гадалке не ходил, случайно?
      Впрочем, среди кучи версий, гаданий, что то близко к правде может попасться, при таком то количестве и вариантах.
    10. Msi Ранг пользователя
      Msi
      0
      Сегодня, 21:36
      По словам профессора, если российской армии удастся прорваться на Краматорском направлении, то «путь на Харьков был бы открыт».

      Очень может быть...
    11. А. Эверт Ранг пользователя
      А. Эверт
      0
      Сегодня, 22:00
      Если такое наступление и планируется, оно должно идти с нескольких направлений: Краматорского, Купянского, Белгородского. Но временные рамки наступления с Краматорского направления достаточно большие, поскольку оно может начаться только после ликвидации краматорско-славянского укрепрайона всу.
    12. А. Эверт Ранг пользователя
      А. Эверт
      0
      Сегодня, 22:11
      До ликвидации Краматорско-Славянского и Купянского укрепрайонов всу это наступление нереально.

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