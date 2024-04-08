Профессор военного университета ФРГ заявил, что «российское наступление на Харьков может пойти через Краматорск»

Немецкая пресса, вторя многочисленным «экспертам» как из Германии, так и из других стран Запада, активно муссирует информацию о том, что ВС РФ якобы собираются начать наступление на Харьков. Небезызвестный немецкий репортёр Ю.Рёпке говорит о том, что Украина выстраивает на этом направлении оборонительные линии – по всему периметру Харькова, но на некоторых участках «в строительстве даже не задействуется специальная техника».Приводится заявление профессора немецкого военного университета в Мюнхене Карло Масала, который считает, что «основные вектором наступления на Харьков может стать Краматорск». По словам профессора, если российской армии удастся прорваться на Краматорском направлении, то «путь на Харьков был бы открыт».Все эти размышления озвучиваются на фоне заявлений украинских высокопоставленных чиновников о том, что «наступление на Харьков невозможно ввиду недостаточности у России сил и средств на этом направлении». Добавляется, что украинская разведка не фиксирует создания российскими войсками «ударных кулаков» в направлении на Харьков. Однако противник констатирует значительный рост числа ударов по объектам в Харькове и Харьковской области – после тех попыток прорыва российской границы, которые имели место в начале-середине марта.Экс-депутат украинского парламента трёх созывов Спиридон Килинкаров в комментариях для программы «60 минут» на канале «Россия 1» указал на то, почему для нынешнего киевского режима Харьков имеет большое значение. По его словам, режим Зеленского боится потерять Харьков не только потому, что в этом городе сосредоточен крупный промышленный и научный потенциал, но и потому что Харьков «может стать столицей новой Украины». По словам Спиридона Килинкарова, если реализуется такой сценарий – с правительством новой Украины в Харькове, то, как этого опасаются в Киеве, это приведёт к полному расколу Украины и украинского общества.Тем временем многие в сети обратили внимание на то (об этом, кстати, высказался и Килинкаров), что в репортаже с киевским ставленником в Харькове Тереховым появились кадры с сожжённой РСЗО ВСУ. При этом Терехов рассказывал о том, что Россия «бьёт по гражданским объектам». Надо полагать, что размещение РСЗО в непосредственной близости от таких объектов ничем предосудительным для киевского режима не является...