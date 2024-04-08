Российские дроны-разведчики всё чаще появляются за линией фронта, беспрепятственно фиксируя результаты поражения целей в тылу врага

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Российские дроны-разведчики всё чаще появляются за линией фронта, беспрепятственно фиксируя результаты поражения целей в тылу врага

Российские наблюдательные дроны стали всё чаще беспрепятственно появляться над районами контроля ВСУ. Зачастую дроны не просто появляются в небе на глубине в несколько десятков километров от линии фронта, но и ведут съёмку в течение достаточно продолжительного времени без обнаружения противником. Доказательством «вольготной» работы российских дронов-разведчиков в воздушном пространстве врага стало растущее число кадров успешного поражения целей, снятых именно на камеры таких дронов.

Среди прочего, российский дрон-разведчик отснял материал о том, как наши войска поражают хранилище топлива войск киевского режима в Харькове. Причём съёмка велась обстоятельно, начиная с того момента, когда к хранилищу прибыл железнодорожный состав с топливными цистернами.







Другим свидетельством того, что дроны ВС РФ всё активнее ведут мониторинг ситуации за линией фронта, являются кадры из оккупированного войсками киевского режима Запорожья. Там, сколько бы ни говорил противник о поражении якобы гражданских объектов, удар был нанесён по предприятию, на котором осуществлялась сборка беспилотных летательных аппаратов. БПЛА снял кадры, из которых видно, что российский боеприпас поражает один из крупных цехов (заглавный кадр в данном материале).



Таким образом, наблюдательные дроны всё чаще появляются в воздушном пространстве противника без противодействия со стороны ПВО ВСУ, позволяя получать ВС РФ кадры успешной боевой работы за линией фронта.
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    11 комментариев
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    1. Кузнец 55 Ранг пользователя
      Кузнец 55
      +4
      Сегодня, 20:41
      Естественно надо все контролировать . Неуничтоженный будет дальше что то производить . Из космоса не все видно .
      1. krot Ранг пользователя
        krot
        +1
        Сегодня, 21:25
        Отлично вдарили по заводику! Твердая пятерка!
        1. OrangeBigg Ранг пользователя
          OrangeBigg
          0
          Сегодня, 21:37
          Любопытно что получится если скрестить FPV-дроны с УПМБ Д-30СН.Что то среднее между барражирующими боеприпасами и планирующими бомбами.За этим будущее.Управляемость на уровне Ланцета ,а поражающая мощность на уровне ФАБ.Тогда это будет реальная замена арте при условии массового производства изделий.Так как дальность поражения и мощность боеприпасов будут больше,чем у арты,ну и плюс точность при поражении цели.

          Известно, что в среднем дальность полёта дрона-камикадзе не превышает 70 километров. При этом в 2022 году показатели были ещё ниже, а сегодня усилиями российских инженеров идёт стремительное наращивание дальности. Как стало известно, за счёт замены одной детали удалось повысить показатели до 100-130 километров, а основной вклад внесли специалисты компании «Гермес». Речь идёт о полностью российских системах связи, обладающих повышенной защитой от любых помех. ... разработка уже применяется на российских FPV-дронах, а эффективность технологии позволила существенно повысить дальность полёта. Отмечается, что на пути увеличения дальности стоит несколько факторов, каждый из которых нужно учитывать. Прежде всего влияют средства радиоэлектронной борьбы противника. Ближе к линии соприкосновения комплексов РЭБ не так много, а в результате FPV-дрон может наносить удары по технике и объектам на передовой.Ну а чем дальше беспилотник проникает в тыл, тем сложнее им управлять, поскольку увеличивается мощность помех. Раньше большая часть дронов выходила из строя, не долетая до тыловых лагерей, ну а сегодня за счёт более стойкой к помехам системе связи удаётся наносить удары там, где противник их меньше всего ожидает. ... Как уже указывалось выше, в будущем во время дождя, грозы, при сильном ветре и плохой видимости управление на себя возьмёт искусственный интеллект, но пока технология доступна только на наиболее продвинутых беспилотных системах.




          https://dzen.ru/a/Zg_yfp9wTA7Nk3Ur
    2. лесничий Ранг пользователя
      лесничий
      +2
      Сегодня, 20:50
      А как они хотели? Сейчас идёт война нового технологического уровня. Все по-взрослому.
    3. Лешак Ранг пользователя
      Лешак
      +1
      Сегодня, 20:52
      Это хорошо. Вот если бы укробпла не появлялись над территорией России вообще было бы отлично.
    4. tralflot1832 Ранг пользователя
      tralflot1832
      +1
      Сегодня, 20:57
      Завтра западные СМИ, если и покажут эти кадры,в конце скажут: Независимые источники не могут подтвердить результаты удара. drinks
    5. костя1 Ранг пользователя
      костя1
      0
      Сегодня, 21:03
      Надо понимать-что ранее они-за линию фронта-ни ногой? tongue
    6. BAI Ранг пользователя
      BAI
      0
      Сегодня, 21:09
      А почему только 1 удар по цистернам? Пожара не было, все остальное уцелело
      1. topol717 Ранг пользователя
        topol717
        0
        Сегодня, 21:31
        Цитата: BAI
        А почему только 1 удар по цистернам? Пожара не было, все остальное уцелело

        Странно что цистерны не загорелись и даже остались на месте. Судя по кино взрыв всего в 25-30 метрах от цистерн, и ни одна не повреждена, хотя может быть там дырок 2 десятка в каждой и топливо рекой потекло, и через пару минут прилетит что то зажигательное.
    7. rocket757 Ранг пользователя
      rocket757
      0
      Сегодня, 21:25
      Российские дроны-разведчики всё чаще появляются за линией фронта, беспрепятственно фиксируя результаты поражения целей в тылу врага
      . Это понятно, у противника с ПВО стало хуже...
      Так задача ясна, выявлять и уничтожать все средства ПВО везде и всегда.
      Тогда разведывательные дроны будут летать там где надо, сколько надо и когда надо.
      Хотя задача не менее, а то и более важная, обеспечить защиту наших воинов эффективными средствами защиты против дронов противника!!!
      Разработчикам средств РЭБ пора серьёзно задуматься над созданием надлежащего оборудования и прочего!!! soldier
    8. Fachmann Ранг пользователя
      Fachmann
      +1
      Сегодня, 21:56
      Один, продвинутый дрон-разведчик, бывает стоит сотни ударников.
      Прошу заметить, как за два года улучшилось качество картинки. Изображение стало на порядок, именно на порядок, чётче.
      И это, - радует!

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