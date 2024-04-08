Российские дроны-разведчики всё чаще появляются за линией фронта, беспрепятственно фиксируя результаты поражения целей в тылу врага
Российские наблюдательные дроны стали всё чаще беспрепятственно появляться над районами контроля ВСУ. Зачастую дроны не просто появляются в небе на глубине в несколько десятков километров от линии фронта, но и ведут съёмку в течение достаточно продолжительного времени без обнаружения противником. Доказательством «вольготной» работы российских дронов-разведчиков в воздушном пространстве врага стало растущее число кадров успешного поражения целей, снятых именно на камеры таких дронов.
Среди прочего, российский дрон-разведчик отснял материал о том, как наши войска поражают хранилище топлива войск киевского режима в Харькове. Причём съёмка велась обстоятельно, начиная с того момента, когда к хранилищу прибыл железнодорожный состав с топливными цистернами.
Другим свидетельством того, что дроны ВС РФ всё активнее ведут мониторинг ситуации за линией фронта, являются кадры из оккупированного войсками киевского режима Запорожья. Там, сколько бы ни говорил противник о поражении якобы гражданских объектов, удар был нанесён по предприятию, на котором осуществлялась сборка беспилотных летательных аппаратов. БПЛА снял кадры, из которых видно, что российский боеприпас поражает один из крупных цехов (заглавный кадр в данном материале).
Таким образом, наблюдательные дроны всё чаще появляются в воздушном пространстве противника без противодействия со стороны ПВО ВСУ, позволяя получать ВС РФ кадры успешной боевой работы за линией фронта.
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