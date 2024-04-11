Модульные системы защиты «Бронепласт МСЗ»



Общий вид МСЗ в полном составе

Накопленный опыт



Вид сзади



Модуль защиты шеи

Модульная система



Шейный и плечевой модули, вид сзади



Бронежилет и модуль защиты шеи (поддет под лямки)

Перспективы развития



Поясной модуль с защитой бедер

Разработкой и производством бронежилетов и иных средств защиты сейчас занимается масса отечественных предприятий. В своей продукции они используют защитные элементы из всех современных материалов, в т.ч. из высокопрочных полимеров, таких как сверхвысокомолекулярный полиэтилен. Сторонником такого подхода является компания «Бронепласт». Она предлагает заказчикам несколько бронежилетов с полимерными элементами, а весь потенциал такого подхода демонстрируется изделием МСЗ.ООО «Бронепласт» (г.о. Мытищи Московской обл.) было основано несколько лет назад и изначально занималось разработкой и производством средств индивидуальной защиты для гражданских заказчиков. С целью облегчения конструкции и улучшения эргономики организация использовала в своих бронежилетах защиту из сверхвысокомолекулярного полиэтилена (СВМПЭ).После начала Спецоперации по защите Донбасса в «Бронепласте» занялись разработкой бронежилетов для армии и силовых структур. Используя накопленный ранее опыт, до производства довели несколько разных изделий. Наибольший интерес представляет модульная система защиты МСЗ, представляющая собой составной бронежилет с дополнительными средствами и возможностью выбора уровня защиты.По известным данным, первый вариант МСЗ производится серийно и отгружается заказчикам. При этом был накоплен определенный опыт, который теперь используют для совершенствования исходного изделия. Об этих работах недавно рассказал директор компании по развитию Дмитрий Пешков в интервью для агентства RT, опубликованном 7 апреля.По словам Д. Пешкова, сейчас «Бронепласт» завершает разработку изделия МСЗ-2. Это будет штурмовой комплект бойца в виде противоосколочной системы. Новое изделие создается на основе существующего и сохраняет основные технические и компоновочные решения. В то же время, проект предусматривает улучшение эргономики и других особенностей. Кроме того, внедрены новые крепления модулей, совместимые с другими современными бронежилетами. Благодаря этому изделия от «Бронепласта» можно будет совмещать со штатными жилетами 6Б43 из состава экипировки «Ратник» и т.п. защитой.На завершение модернизации МСЗ требуется всего несколько месяцев. Уже летом текущего года компания-разработчик планирует запустить серийное производство обновленной системы. Вероятно, вскоре после этого новые изделия попадут к пользователям, и затем появятся первые оценки.Изделие МСЗ от «Бронепласта» фактически представляет собой бронежилет с набором дополнительных модулей, устанавливаемых в соответствии с пожеланиями и потребностями пользователя. Каждый модуль прикрывает дополнительную часть тела и увеличивает общую площадь защиты. В полный комплект МСЗ входит семь модулей разного назначения.В базовой комплектации МСЗ оснащается элементами защиты из СВМПЭ общей площадью (в полном комплекте) 108 кв.дм. При этом обеспечивается защита только от осколков. Передняя и задняя проекции, а также боковая защита могут дополняться плитами с противопульной защитой уровня от Бр2 до Бр5. Максимальная площадь такой защиты – 25 кв.дм. В полной комплектации МСЗ защищает шею и туловище, а также верхнюю часть рук и ног.В недавнем интервью Д. Пешков описал конструкцию элементов защиты. Так, для достижения уровня защиты Бр4 используется пакет из СВМПЭ и керамической плитки. Керамика принимает на себя первый удар, уменьшает энергию пули и разрушает ее, тогда как полиэтилен задерживает ее фрагменты и гасит часть их энергии. Противоосколочная защита включает только блоки из СВМПЭ необходимой формы, размера и толщины.Модульная система защиты с элементами из сверхвысокомолекулярного полиэтилена в полной комплектации весит ок. 12 кг. При установке дополнительных плит противопульной защиты масса изделия вырастает до 18 кг. При этом по весу МСЗ, как минимум, не проигрывает другим изделиям с аналогичным уровнем защиты.Основой системы является жилет с модулем защиты груди. Он имеет традиционную конструкцию с передним карманом под защитный элемент и регулируемыми плечевыми лямками. Боковая часть жилета имеет увеличенную высоту и площадь. Жилет может оснащаться как противоосколочными вставками из СВМПЭ, так и плитами иной конструкции. На жилете предусмотрены стропы системы MOLLE для монтажа подсумков и иного снаряжения.Сверху жилет может дополняться модулем защиты шеи. Это изделие за счет особой формы прикрывает шею, часть плеч, ключицы и лопатки. Шейный модуль выполнен на основе элементов из СВМПЭ, за счет чего остается гибким и удобным в носке. Так же сверху к жилету присоединяется модуль защиты плеч – два наплечника, прикрывающие руки пользователя почти до локтя. По конструкции и уровню защиты они похожи на шейный модуль.Снизу спереди к жилету подвешивается модуль защиты живота с возможностью использования плит уровнем до Бр5. В комплект включен т.н. бронепояс – поясной модуль с задней и боковой защитой поясницы, а также с креплениями других элементов. На пояс подвешиваются модули защиты паха, защиты бедер и задний нижний элемент. Все они обеспечивают защиту от осколков и дают требуемый уровень удобства.Комплект поставки определяется заказчиком. При необходимости, он может приобрести дополнительные модули и элементы защиты, не заказанные ранее. При изготовлении жилета и чехлов используется ткань трех расцветок, по выбору.Как сообщается, в ходе текущей модернизации конструкция системы МСЗ оптимизируется. Так, затронуты элементы защиты. Используются обновленные вставки из СВМПЭ, за счет которых масса системы сокращена до 10 кг при сохранении прежнего уровня защиты. Также приняты меры по совместимости модулей МСЗ-2 с другими современными отечественными бронежилетами.В настоящее время на вооружении российской армии состоят бронежилеты нескольких типов. Войска используют как современные изделия из состава экипировки «Ратник», так и более старые разработки, все еще имеющиеся в наличии. Кроме того, в части и подразделения по неофициальным каналам поступают разработки частных компаний.Производители бронежилетов и иных средств защиты копируют хорошо известные и отработанные решения, а также предлагают новые идеи разного рода. Реализуются разные варианты архитектуры жилетов и систем защиты на их основе, предлагаются различные элементы из тех или иных материалов и т.д.Модульная система защиты МСЗ-1/2 от компании «Бронепласт» показывает, как в одном проекте могут использоваться разные решения и подходы. Так, идея модульной архитектуры с дополнением базового жилета дополнительными устройствами не является новой и хорошо известна. Возможность замены элементов защиты так же широко используется в сфере бронежилетов. Керамическая защита к настоящему времени стала одним из стандартов отрасли, а СВМПЭ получает все большее распространение.В целом речь идет о достойном изделии своего класса, отвечающем предъявляемым требованиям. МСЗ первой версии прошла испытания и подтвердила расчетные характеристики. Теперь эту систему модернизировали с прицелом на улучшение эргономики при сохранении основных характеристик на прежнем уровне. Сейчас она проходит испытания и в ближайшем будущем должна дойти до серийного производства.В компании «Бронепласт» высоко оценивают свои разработки, а также считают, что они имеют большое будущее. Кроме того, компания рассчитывает на дальнейшее развитие и распространение элементов защиты из полимеров. Так, по мнению директора по развитию компании, в течение следующих 10 лет защита из СВМПЭ станет стандартом в сфере бронежилетов. Понятно, что компания попытается участвовать в этих процессах и помочь армии с переоснащением. Какие успехи ей удастся получить, покажет время.