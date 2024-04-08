«Зеленский своих не бросает»: украинцы комментируют введение брони от мобилизации для сотрудников цирков
История с бронью трупп украинских цирков от мобилизации оказалась правдивой. Изначально в сети появился документ, в котором на законодательном уровне предлагалось освободить от мобилизации артистов передвижных цирков. Этот документ в сети поспешили объявить фейком, однако через некоторое время выяснилось, что инициатива реальна.
Украинская пресса пишет о том, что «критически важным видом деятельности» объявляется деятельность сразу нескольких цирков Украины. Как сообщает официальный представитель украинского Минкульта, бронь от мобилизации предоставляется цирковым труппам Харькова, Днепропетровска (Днепра), Одессы, Львова, Кривого Рога, а также Национального цирка Украины (г.Киев).
На самой Украине это решение властей вызвало критику, перемешанную с откровенным возмущением, особенно в связи с тем, что цирковая деятельность объявлена «важной для экономики страны».
Несколько комментариев украинских граждан:
Тем временем в западных СМИ появляется всё больше репортажей из украинской сельской местности, где говорится о том, что мобилизация «выкосила» если не всех мужчин в самых разных сёлах, то больший их процент. Немецкие репортёры побывали в селе Лузановка, в котором проживает 400 человек и из этого числа 50 - мобилизованные мужчины, которые не вернулись в свои дома. Аналогичная ситуация в соседней Каменке. Одна из местных жительниц говорит, что теперь «некому даже яму выкопать, чтобы человека похоронить».
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