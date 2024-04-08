«Зеленский своих не бросает»: украинцы комментируют введение брони от мобилизации для сотрудников цирков

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«Зеленский своих не бросает»: украинцы комментируют введение брони от мобилизации для сотрудников цирков

История с бронью трупп украинских цирков от мобилизации оказалась правдивой. Изначально в сети появился документ, в котором на законодательном уровне предлагалось освободить от мобилизации артистов передвижных цирков. Этот документ в сети поспешили объявить фейком, однако через некоторое время выяснилось, что инициатива реальна.

Украинская пресса пишет о том, что «критически важным видом деятельности» объявляется деятельность сразу нескольких цирков Украины. Как сообщает официальный представитель украинского Минкульта, бронь от мобилизации предоставляется цирковым труппам Харькова, Днепропетровска (Днепра), Одессы, Львова, Кривого Рога, а также Национального цирка Украины (г.Киев).



На самой Украине это решение властей вызвало критику, перемешанную с откровенным возмущением, особенно в связи с тем, что цирковая деятельность объявлена «важной для экономики страны».

Несколько комментариев украинских граждан:

Работаю на предприятии по выпуску бетонных конструкций. Мобилизовали больше половины наших мужчин самого разного возраста. Получается, что наша отрасль для экономики Украины не так важна, как цирковая?

Сначала я подумала, что это фейк. Но теперь сам Минкульт подтвердил. Вот уж точно: цирк с конями.

Да тут всё просто. Зеленский своих не бросает.

Тем временем в западных СМИ появляется всё больше репортажей из украинской сельской местности, где говорится о том, что мобилизация «выкосила» если не всех мужчин в самых разных сёлах, то больший их процент. Немецкие репортёры побывали в селе Лузановка, в котором проживает 400 человек и из этого числа 50 - мобилизованные мужчины, которые не вернулись в свои дома. Аналогичная ситуация в соседней Каменке. Одна из местных жительниц говорит, что теперь «некому даже яму выкопать, чтобы человека похоронить».
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    3 комментария
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    1. Комментарий был удален.
    2. wanna Ранг пользователя
      wanna
      0
      Сегодня, 22:05
      Зеленский своих не бросает.

      В Украине все еще есть украинцы, и это еще не второй Израиль.
    3. vasyliy1 Ранг пользователя
      vasyliy1
      0
      Сегодня, 22:10
      Вся деятельность Зели на посту президента окраины - настоящий кровавый цирк!
    4. carpenter Ранг пользователя
      carpenter
      0
      Сегодня, 22:11
      Да тут всё просто. Зеленский своих не бросает.
      Таки да ! Евреев не бросаем, а рагули, это гои,их можно в овин.

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