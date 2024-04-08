«Зеленский своих не бросает»: украинцы комментируют введение брони от мобилизации для сотрудников цирков

Работаю на предприятии по выпуску бетонных конструкций. Мобилизовали больше половины наших мужчин самого разного возраста. Получается, что наша отрасль для экономики Украины не так важна, как цирковая?

Сначала я подумала, что это фейк. Но теперь сам Минкульт подтвердил. Вот уж точно: цирк с конями.

Да тут всё просто. Зеленский своих не бросает.