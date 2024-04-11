НАТО. Будем ли воевать

Превратится ли «красная черта» в «красные флажки» для западных волков?

Продолжаем прогуливаться по лезвию бритвы

Сейчас много вопросов вызывает деятельность блока НАТО на наших границах. Практически не прекращающиеся учения, которые носят явно провокационный характер. Солдаты альянса то десантируются на побережье, то наступают на какие-то очень схожие с нашими укрепления, то блокируют наш флот на Балтике и прочее. Вплоть до имитации ограниченного ядерного удара.В такой обстановке вполне резонно возникает вопрос о том, к чему готовится НАТО?Будет ли нападение на нашу территорию? Введут ли члены блока свои войска на территорию Украины?Согласитесь, вопросы вполне логичные. Особенно с учетом обстановки на фронте. Русские войска продолжают перемалывать части и соединения ВСУ не только на передовой, но и в тылу.Я не склонен верить Зеленскому в вопросах обеспечения его соединений вооружением и боеприпасами. Недостаток боеприпасов обусловлен не тем, что нет снарядов, а тем, как наши подразделения классически душат логистику врага. На данный момент снабжение воюющих подразделений, ротация и ремонт поврежденной техники для ВСУ – большая проблема. Даже эвакуация раненых организована из рук вон плохо. Бойцов просто бросают умирать на позициях…Хочешь не хочешь, но опять возникает желание использовать заезженное: Киев решил воевать до последнего украинца, а с недавнего времени – и украинки. Теперь не только мужчины, но и женщины подлежат обязательной регистрации в центрах комплектования ВСУ. С передовой уже давно на постоянной основе публикуются видео с погибшими женщинами-штурмовиками…А снаряды и вооружение?Не будем забывать о планах Запада на 2025 год. О подготовке контрнаступления в следующем году и сегодня говорят как о реальности. Однако уже сейчас эти планы приходится существенно корректировать. Надежды на то, что украинцы повторят подвиг наших бойцов при отражении контрнаступления 2023 года, рушатся практически ежедневно. Русская мясорубка работает исправно!..Не знаю, заметили ли вы, как изменилась риторика наших политиков по отношению к противнику и к Западу?Словосочетание «красные линии» из многократно повторяемого стало довольно редким. Думаю, даже у умеренных политиков исчезают иллюзии о существовании каких-то границ, которые просто невозможно пересекать в связи с тем, что это несет угрозу всему человечеству.Запад многократно доказал, что ему глубоко плевать и на международные законы, на и правила, и на традиции войны, да и на человечество в целом. Там действует один принцип – произошло то, о чем пишет пресса и говорят политики. Остальное, даже самое страшное – всего лишь плод воображения врагов.Посмотрите на западную прессу сегодня. Теракт в «Крокусе». Вы вряд ли найдете, например, цифру погибших и пострадавших там. А вот фотографии террористов сразу после задержания найдете быстро…Но вернемся к вопросу о возможности нападения НАТО на Россию.Начнем с Балтийского региона.При всем «превосходстве» альянса Запад прекрасно понимает, что прямой конфликт с Москвой будет иметь примерно такой же результат, как вводимые на постоянной основе санкции. Ответ будет гораздо мощнее удара. А с учетом плотности населения в Европе, гораздо разрушительнее для всех сфер жизни европейцев.Правда, это мнение основано на логике событий, на том, что среди западных политиков ещё остались здравомыслящие люди. Однако при внимательном рассмотрении у меня часто возникают мысли о неадекватности политической элиты Европы, об элементарной безграмотности и некомпетентности многих действующих там чиновников высокого ранга. Так что...А вот с Украиной все гораздо сложнее.То, что альянс практически исчерпал свои резервы, и теперь для помощи Киеву вынужден будет жертвовать собственной безопасностью, уже понятно всем. Снимать с боевого дежурства ПВО, «разоружать» собственные соединения и части, да ещё и под риторику опасности нападения России – это идти на политическое самоубийство.Украина самостоятельно противостоять России не может. Что показывают текущие события на фронтах. Единственный путь для хоть какого-то увеличения мощи ВСУ выглядит вполне очевидно. Бросать в мясорубку все новых и новых солдат. Какая бы мощная мясорубка ни была, постоянно увеличивать количество перерабатываемой продукции невозможно. Значит, больше солдат – снизят скорость русского наступления…Разговоры о «взрыве патриотизма» на Украине уже давно находятся в сфере сатиры и юмора. Тех, кого мобилизуют сегодня, назвать мотивированными солдатами нельзя. Да и офицерский корпус выглядит довольно серенько. Нет командиров, нет мотивированных бойцов, значит – нет победы. Не спасают даже заградотряды и жестокость командиров.При этом огромное (до 100 тысяч) количество войск находится на границе с Белоруссией. Достаточно много подразделений занимаются охраной тыловых объектов. Если хорошо поскрести по сусекам, то ВСУ может прямо сейчас бросить в бой огромную армию. Вот такая дилемма. Или более-менее надежный тыл, или пополнение истекающим кровью подразделениям на передовой.И опять всплывает этот пресловутый «последний украинец»...Несколько лет назад, да практически с самого начала майдана, в инфосфере очень популярны были рассуждения о том, что Украина «перенаселена». Помните цифры, которые часто публиковались в западных и наших СМИ: «аграрной державе достаточно 10–15 млн человек населения для работы в современном аграрном секторе»…Увы, но никто уже не видит для Украины другого сценария дальнейшего существования как страны. Промышленность, наука и другие сферы экономики практически уничтожены. Остаются для будущего всего несколько путей. Сельское хозяйство, где украинцам уготована участь рабов на западных плантаторов, логистика, географию никто не отменял, ну и туризм со всеми сопутствующими ответвлениями…Исходя из этой логики, некоторые страны НАТО вполне могут ввести на территорию свои подразделения. Например, Польша или та же Франция. Я писал о мотивах таких действий. При этом создается интересная ситуация, на которую надеются политики потенциальных иностранных участников конфликта с украинской стороны.С одной стороны, введение собственных подразделений на территорию Украины будет рассматриваться альянсом как собственное решение правительства этих стран, и никаких обязательств НАТО в этом отношении не несет. Будут они воевать или не будут – Брюсселю все равно. Хозяин – барин.А с другой стороны, с теми, кто уже на территории Украины – понятно, а с теми, кто будет натаскивать замену на собственной территории стран, кто будет ремонтировать технику и вооружение, кто будет отправлять боеприпасы и прочая – как быть?Самолеты участвуют в боевых действиях, но базируются на польских аэродромах… Как быть?Кремль уже заявил о законности целей для нашей армии. Но нанесение ударов по аэродромам и арсеналам страны НАТО на её территории – это ли не нападение на эту страну? Сработает ли пресловутый 5-й пункт? Или сработает ровно так, как написан?Поговорим об этом...Проще говоря, опять мы получаем ситуацию, при которой многое зависит от адекватности политического руководства. Выше я об этом писал.Ну и последняя мысль, которую хотелось бы озвучить. Она как бы стоит особняком, но вполне логична. В прессе довольно часто говорят о дальнейшей судьбе Украины как государства. В том числе рассматривался и вариант раздела страны. То есть возвращения некоторых территорий тем странам, у которых они были отторгнуты по результатам Второй мировой войны.Понятно, что прямо говорить об этом не будет никто. Для Зеленского такие разговоры практически уничтожат поддержку его политики внутри страны. Для тех, кто нацелился на украинские земли – это боязнь вызвать неприязнь украинцев и соответственно противодействие оккупационным частям и подразделениям. Нас просто никто спрашивать не собирается…Мне представляется такой сценарий оккупации.В начале входят подразделения стран-претендентов на эти территории, а потом, в авральном порядке, там размещаются ударные системы НАТО. Логика в этих действиях есть. Земли возвращены участникам альянса, значит – блок имеет право размещать там все, что заблагорассудится…Таким образом, или НАТО частично решает задачу очередного «продвижения на восток», или Россия становится инициатором глобальной войны. Если, конечно, мы нанесем удар по этим системам вооружения альянса. Очень тонкая линия, практически то самое – «на сопельке» из детской считалки...Если говорить более глобально, нам может быть предложен вариант очередного глобального передела в Европе. Потеря западной части Украины будет означать не только продвижение НАТО к нашим границам, но и изменение политической ситуации в Черноморском регионе…Обычно я в конце материала стараюсь сделать какие-то выводы, как-то подытожить вышесказанное. Сегодня я этого делать не буду. Прежде всего потому, что вопросы, поднятые здесь, достаточно сложны, и простых решений тут быть не может. Кроме очевидных, логичных фактов существует ещё достаточно много иной информации, которая мне просто неизвестна.Думаю, работа в тех направлениях, которые я описал выше, ведется достаточно компетентными людьми, не нуждающимися в советах. Наша же задача гораздо скромнее. Информировать людей. Чтобы то, что возможно произойдет или не произойдет, не стало неожиданностью.Я не знаю, хорошо это или плохо, но лично мне комфортно, когда многое из того, что происходит вокруг, зависит и от нашего решения. От того, согласимся ли мы на что-то или нет. Если страна уважает себя, то её уважают и другие страны. Ничего нового. Давно известные аксиомы, не требующие доказательств.