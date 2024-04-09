Нанесены удары по объектам энергетики и размещения личного состава противника в Полтавской, Харьковской, Сумской, Днепропетровской и Одесской областях
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В течение ночи и за несколько часов до наступления вторника, 9 апреля, на подконтрольных киевскому режиму территориях проводилось точечное уничтожение объектов, связанных с функционированием тех или иных силовых структур.
Нанесены удары по целям в Полтаве и Полтавской области. Украинская сторона заявляет об очередной атаке Вооружёнными силами России с применением беспилотников, называя их «Шахедами». В результате одного из ударов значительные повреждения получил объект, относящийся к топливно-энергетическому комплексу киевского режима.
Также удары были нанесены по ряду объектов в Днепропетровской и Одесской областях.
Сообщается о прилётах БПЛА типа «Герань» по объектам в Каменском (переименованный Днепродзержинск), в оккупированном войсками киевского режима донецком городе Константиновка.
Несколько взрывов прогремели в приграничных районах Сумской и Харьковской областей. Среди прочего огневое поражение нанесено объектам размещения личного состава ВСУ и ГУР в городе Белополье.
В Одесской области также поражены пункты размещения личного состава силовых структур противника и объекты энергетики, используемые в военных целях.
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