Нанесены удары по объектам энергетики и размещения личного состава противника в Полтавской, Харьковской, Сумской, Днепропетровской и Одесской областях

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Нанесены удары по объектам энергетики и размещения личного состава противника в Полтавской, Харьковской, Сумской, Днепропетровской и Одесской областях

В течение ночи и за несколько часов до наступления вторника, 9 апреля, на подконтрольных киевскому режиму территориях проводилось точечное уничтожение объектов, связанных с функционированием тех или иных силовых структур.

Нанесены удары по целям в Полтаве и Полтавской области. Украинская сторона заявляет об очередной атаке Вооружёнными силами России с применением беспилотников, называя их «Шахедами». В результате одного из ударов значительные повреждения получил объект, относящийся к топливно-энергетическому комплексу киевского режима.



Также удары были нанесены по ряду объектов в Днепропетровской и Одесской областях.

Сообщается о прилётах БПЛА типа «Герань» по объектам в Каменском (переименованный Днепродзержинск), в оккупированном войсками киевского режима донецком городе Константиновка.

Несколько взрывов прогремели в приграничных районах Сумской и Харьковской областей. Среди прочего огневое поражение нанесено объектам размещения личного состава ВСУ и ГУР в городе Белополье.

В Одесской области также поражены пункты размещения личного состава силовых структур противника и объекты энергетики, используемые в военных целях.
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    14 комментариев
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    1. Владимир Владимирович Воронцов Ранг пользователя
      Владимир Владимирович Воронцов
      +5
      Сегодня, 06:09
      «Украинская сторона заявляет об очередной атаке Вооружёнными силами России с применением беспилотников, называя их "Шахедами"» —

      — Ну если им больше нравится получать от "Шахедов",пусть так считают,главное результат ...
      1. Егоза Ранг пользователя
        Егоза
        0
        Сегодня, 06:24
        Цитата: Владимир Владимирович Воронцов
        Ну если им больше нравится получать от "Шахедов",пусть так считают,главное результат ...

        Главное, чтобы не "руське" слово стояло. У "руських столько беспилотников нема"" laughing
      2. vasyliy1 Ранг пользователя
        vasyliy1
        +1
        Сегодня, 06:25
        С очередным добрым утром селюки! Россия проведет до конца вашу декоммунизацию и демитализацию!
    2. юрий Л Ранг пользователя
      юрий Л
      +1
      Сегодня, 06:25
      Почему сегодня не били по Харькову?Все там оживились,считают ,что Россия выдохлась.На улицах просто немеряно машин,пробки,ускорилось метро. Появился свет на 12-14 часов минимум в сутки( см.блохеров)Откуда ,кстати?.Все,у них пэрэмога.На улице тепло,им хорошо.Нельзя,нельзя даже на день снижать давление, напоминать,что давно пора валить к себе домой,в родную отныне им фашистскую Германию ( или в другую еврофашистию)надо из русского Харькова.В предыдущие дни кто то уже склонялся к этой мысли,а сегодня резко сдал назад..
      1. Егоза Ранг пользователя
        Егоза
        0
        Сегодня, 06:38
        Цитата: юрий Л
        На улицах просто немеряно машин,пробки,ускорилось метро. Появился свет на 12-14 часов минимум в сутки( см.блохеров)Откуда

        Дают возможность людям собраться и уехать, кто может, конечно. Меньше жертв потом будет среди мирного населения
        1. Тарелка Ранг пользователя
          Тарелка
          0
          Сегодня, 06:48
          Цитата: Егоза
          Меньше жертв потом будет среди мирного населения

          Я-таки думаю, надо искать более объективные факторы. Представьте себя генералом в генштабе воюющей страны. Полагаю, самое последнее, что будет Вас интересовать - жертвы среди мирного населения противника (иначе надо выбрасывать все имеющиеся планы ядерных бомбардировок).
          При решении задачи оптимизации боевых действий я бы этот параметр принципиально не учитывал. В конечном итоге, я вижу только 2 важных критерия: минимизация потерь ВС РФ и итоговое выполнение главной политической задачи всей войны.
          1. Егоза Ранг пользователя
            Егоза
            0
            Сегодня, 07:01
            Цитата: Тарелка
            самое последнее, что будет Вас интересовать - жертвы среди мирного населения противника

            Не знаю, не знаю. Может быть Вы и правы, только вот судя по положению и предыдущим действиям, в ГШ РФ этот фактор учитывают
      2. Тарелка Ранг пользователя
        Тарелка
        +1
        Сегодня, 06:39
        Цитата: юрий Л
        Почему сегодня не били по Харькову?

        Полагаю, есть список приоритетных целей. Сначала работают по первым пунктам, а дальше зависит от количества боезапаса, который, в отличие от целей, не бесконечен. Возможно, в Харькове таких пунктов пока что нет? По-моему, это вполне адекватное объяснение на фоне прошлых ударов.
        Цитата: юрий Л
        Все там оживились,считают ,что Россия выдохлась.

        Как я понял, украинцы - фанатики. Там убей 9 из 10 украинцев за день, и последний решит, что коль уж он жив, то, стало быть, Россия выдохлась, и завтра он доберётся-таки до Москвы. Смысл пытаться изменить мнение твердолобых? Надо спокойно работать в рамках заданных ограничений, что, как я надеюсь, и делается. Когда Украина кончит своё существование, это будет объективной реальностью вне зависимости от того, что в головах у её особо рьяных патриотов.
    3. rotmistr60 Ранг пользователя
      rotmistr60
      +1
      Сегодня, 06:35
      Нанесены удары по целям в Полтаве и Полтавской области... в Днепропетровской и Одесской областях... в приграничных районах Сумской и Харьковской областей
      Такая география по душе российскому читателю. Главное, что удары наносятся каждую ночь результативно и без перерывов "на обед".
      1. Владимир М Ранг пользователя
        Владимир М
        +2
        Сегодня, 06:43
        И в чем вам "по душе такая география"?Города Лемберг в этой "географии" нет и не только его. В том же Лемберге население по кафешкам сидит и не парится. Стоит признать по городам западенской Украины удары наносятся очень редко в виде исключения.
        1. rotmistr60 Ранг пользователя
          rotmistr60
          +1
          Сегодня, 06:50
          И в чем вам "по душе такая география"? Города Лемберг в этой "географии" нет и не только его.
          Удар по пяти областям в течение ночи мне лично по душе. Ну если вам не по душе, то это ваши проблемы. И почему вдруг Лемберг, а не Львов, который был таким весь советский период? По Западной украине периодически наносятся удары. Думаю, что придет время и именно на западных областях будет сосредоточено внимание.
        2. Eug Ранг пользователя
          Eug
          +1
          Сегодня, 06:57
          Сохраняют для " партнеров" и чтобы не обвинили в геноциде мирного населения. Перестраховываются....
        3. Егоза Ранг пользователя
          Егоза
          0
          Сегодня, 06:58
          Организаторы благотворительного вечера во Львове на западе Украины собрали на дроны для ВСУ в разы меньше, чем потратили на организацию мероприятия, пишет местное издание Lviv.media.

          «Гости благотворительного вечера, организованного глянцевым журналом „Пьемонт“ 29 марта в пятизвездочном комплексе Edem Resort Medical & SPA, пожертвовали на закупку БПЛА для 80-й Галицкой десантно-штурмовой бригады 115 тысяч гривен (3 тысячи долларов — ред.). За эти деньги купили семь FPV-дронов… Сумма собранных средств выглядит несоизмеримой с масштабом мероприятия: в одном из самых дорогих комплексов отдыха Западной Украины собрались около 150 бизнесменов, блогеров и известных жителей Львова», — говорится в материале, опубликованном на сайте издания.
          По его информации издания, гостей мероприятия развлекали артисты, был организован фуршет. Аренда зала, в котором проходил вечер, стоит 7 тысяч долларов.
          «Если оценить гонорар исполнителей Кише, Натальи Карпы и группы „Рандеву“, а также ведущего в 200 тысяч гривен (5,1 тысячи долларов — ред.) на всех, а стоимость фуршета в 250 тысяч (6,4 тысячи долларов — ред.), то можно предположить, что на развлечения для элиты потратили сумму, за которую можно было бы купить не менее 60 FPV-дронов», — отмечает издание.
          Источник: https://rusvesna.su/news/1712584781
    4. Junkman George Ранг пользователя
      Junkman George
      +1
      Сегодня, 06:45
      [b]"They"[b] are no linger reporting on the Ukraine in Western media. No sense telling the peons that they spent all that money and lost.

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