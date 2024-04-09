Хорватский эксперт назвал Часов Яр «новой Авдеевкой», заявив о его скором падении

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Хорватский эксперт назвал Часов Яр «новой Авдеевкой», заявив о его скором падении

Попытки украинских властей удержать Часов Яр, превратив его в очередную "крепость", ни к чему не приведут, город непременно падет, как и другие до этого. К такому выводу пришел хорватский эксперт Антуан Роша.

Украинская армия непременно сдаст Часов Яр, да еще и с тяжкими для себя последствиями в виде больших потерь как в личном составе, так и в технике. Как бы не старались украинские генералы превратить город в очередную "крепость", у них ничего не получится. Двухгодичный опыт боев показал, что не существует таких городов, которые можно было бы удержать, рано или поздно Украина теряет населенные пункты, хотя заявляет, что будет держать их "до последнего". В пример Роша привел Авдеевку, которая по праву считалась одним из самых мощных укрепрайонов.



Сдача Часов Яра станет падением еще одной украинской «крепости» и серьезным ударом для Киева

- заявил эксперт.

Так что падение Часова Яра приближается, единственный вопрос, какую цену за его удержание заплатят ВСУ. Вообще же, эксперт считает, что украинской армии не удастся остановить движение российских войск, они будут и дальше продвигаться в западном направлении.

Фронт сдвинется в направлении, которое совершенно не устраивает Киев. С каждой новой потерей давление на него будет усиливаться. Киев будут склонять к признанию потерь и переговорам с Россией ради прекращения боев

- добавил Роша.
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    9 комментариев
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    1. Владимир Владимирович Воронцов Ранг пользователя
      Владимир Владимирович Воронцов
      -2
      Сегодня, 06:14
      «Украинская армия непременно сдаст Часов Яр, да ещё и с тяжкими для себя последствиями в виде больших потерь как в личном составе, так и в технике» —

      — "Сколько верёвочке не виться" ...
    2. МБРШБ Ранг пользователя
      МБРШБ
      +1
      Сегодня, 06:19
      надеюсь, в пару месяцев уложимся. Ну и Краматорск до конца года.
      1. антивирус Ранг пользователя
        антивирус
        +1
        Сегодня, 06:24
        Павлоград-по юре подоляке, там игла бандеры в яйце.
        Угли и тп для энергетики.
        Последний, западный по цепочке переделов из донбасса. И первый для кривого рога по металлургии. Так за днепр выйдем.
      2. Егоза Ранг пользователя
        Егоза
        +1
        Сегодня, 06:27
        Цитата: МБРШБ
        надеюсь, в пару месяцев уложимся. Ну и Краматорск до конца года.

        Хотелось бы побыстрее wink
    3. Enceladus Ранг пользователя
      Enceladus
      +2
      Сегодня, 06:21
      Друг - артиллерист, вот только вот вот в командировку уехал на прошлой неделе. На часах щас как раз. Наводчик. Говорит бьём точечно... строго по командам и координатам. Или от неба или от штурмовых.
      З.Ы. Говорит даже краснополи подвезли.

      В общем серъезная заворушка good
      1. Егоза Ранг пользователя
        Егоза
        0
        Сегодня, 06:29
        Цитата: Enceladus
        Друг - артиллерист, вот только вот вот в командировку уехал на прошлой неделе.

        Удачи и здоровья Вашему другу. И Вы поаккуратней там с разговорами! hi
        1. Enceladus Ранг пользователя
          Enceladus
          +1
          Сегодня, 06:43
          Ну дык каналы там далего не телега и сигнал например. Все своё - отечественное winked
          Цитата: Егоза
          Удачи и здоровья Вашему другу

          Передам обязательно! Мы с ним еще со времен 2-й знакомы (ЧР). Даже по блату пострелял в свое время с Д-30 и с такого раритета, как С-60. Ну эмоций конечно полные штаны были. good laughing Особенно с 60-ки.... good У меня потом в ушах звенело почти сутки, даже при том, что в наушниках! И заряжать короб с 4мя снарядами это верх садо-мазо wassat
          А Д-30.... ну снарядным конечно за 2 минуты уже начинаешь уставать конкретно. Там же не просто до лотка дотащить... еще с замковым скоординироваться нужно. Там жесть сколько нюансов! feel
    4. rotmistr60 Ранг пользователя
      rotmistr60
      +1
      Сегодня, 06:40
      город непременно падет, как и другие до этого.
      Как говорится - каждый овощ созревает в свое время, а значит придет время Часов Яра и др. населенных пунктов.
    5. Andy_nsk Ранг пользователя
      Andy_nsk
      0
      Сегодня, 07:10
      надеюсь, в пару месяцев уложимся. Ну и Краматорск до конца года.

      Не в коем случае не претендую на звание "военспеца", выскажу своё субъективное впечатление. В последние недели движение наших войск ускорилось по сравнению с Бахмутом и Авдеевкой, возможно это связано с увеличением огневого преимущества (использование арты, бомб и БПЛА), и нехваткой снарядов у небратьев. Надеюсь ждать освобождения Краматорска до конца года не придётся. Слышал и читал несколько высказываний, что укрский фронт может просыпаться уже этим летом.

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