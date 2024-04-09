Сдача Часов Яра станет падением еще одной украинской «крепости» и серьезным ударом для Киева

Фронт сдвинется в направлении, которое совершенно не устраивает Киев. С каждой новой потерей давление на него будет усиливаться. Киев будут склонять к признанию потерь и переговорам с Россией ради прекращения боев

Попытки украинских властей удержать Часов Яр, превратив его в очередную "крепость", ни к чему не приведут, город непременно падет, как и другие до этого. К такому выводу пришел хорватский эксперт Антуан Роша.Украинская армия непременно сдаст Часов Яр, да еще и с тяжкими для себя последствиями в виде больших потерь как в личном составе, так и в технике. Как бы не старались украинские генералы превратить город в очередную "крепость", у них ничего не получится. Двухгодичный опыт боев показал, что не существует таких городов, которые можно было бы удержать, рано или поздно Украина теряет населенные пункты, хотя заявляет, что будет держать их "до последнего". В пример Роша привел Авдеевку, которая по праву считалась одним из самых мощных укрепрайонов.- заявил эксперт.Так что падение Часова Яра приближается, единственный вопрос, какую цену за его удержание заплатят ВСУ. Вообще же, эксперт считает, что украинской армии не удастся остановить движение российских войск, они будут и дальше продвигаться в западном направлении.- добавил Роша.