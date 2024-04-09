Российские войска провели рейд на юго-востоке Красногоровки, предварительно уничтожив опорный пункт противника на территории сельхозпредприятия

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Российские войска провели рейд на юго-востоке Красногоровки, предварительно уничтожив опорный пункт противника на территории сельхозпредприятия

Российские войска планомерно увеличивают площадь территории контроля близ города Красногоровка (ДНР). Город расположен севернее ранее освобождённой Марьинки и всего в нескольких километрах от северо-западной окраины Донецка.

Накануне наши бойцы провели рейд на юго-востоке Красногоровки вдоль железнодорожного полотна, делящего город на две части.



По последним данным, российская бронетехника дошла до улицы Ватутина. Предварительно по территории сельхозпредприятия, примыкающего с севера к указанной улице и превращённого войсками киевского режима в опорный пункт, была нанесена серия ударов для подавления/уничтожения находившихся там отрядов противника.



При этом противнику в срочном порядке пришлось перебрасывать на это направление резервные подразделения, чтобы не дать нашим войскам занять всю восточную часть Красногоровки. Однако выдвижение резервов отслеживалось с помощью «висящих» над городскими окрестностями дронов. Соответственно, по местам активности личного состава ВСУ был открыт огонь из ствольной артиллерии, а также из танковых орудий ВС РФ.

Стоит отметить, что противник сталкивается с необходимостью переброски резервов не только внутри Красногоровки, но и в саму Красногоровку с других направлений. Но как, к примеру, в относительно недавнем случае с линией Тоненькое-Орловка, снятие резервов с одного направления с переброской их на другое, результативным для ВСУ является далеко не всегда.

Бои за Красногоровку продолжаются.
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    4 комментария
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    1. Владимир Владимирович Воронцов Ранг пользователя
      Владимир Владимирович Воронцов
      +1
      Сегодня, 06:36
      «Российские войска уничтожили опорный пункт противника на территории сельхозпредприятия» —

      — "Селюки гэть с сельхозпредприятия" ...
      1. Егоза Ранг пользователя
        Егоза
        +2
        Сегодня, 06:41
        Цитата: Владимир Владимирович Воронцов
        "Селюки гэть с сельхозпредприятия" ...

        Так там еще не все разграбили, будут держаться, пока все не вывезут. laughing
    2. rotmistr60 Ранг пользователя
      rotmistr60
      0
      Сегодня, 07:10
      снятие резервов с одного направления с переброской их на другое, результативным для ВСУ является далеко не всегда
      Но требование "друзей украины" до последнего украинца очевидно довлеет поэтому цепляются за каждый населенный пункт не оглядываясь на потери и перебрасывая резервы туда-сюда.
    3. rocket757 Ранг пользователя
      rocket757
      0
      Сегодня, 07:35
      И все таки... каких то сообщений о прибытии в зону БД новых, свежих подразделений, стало... последнее время вообще нет. Т. е. тасуют наличные силы, туда сюда, а это очень не надёжно, как минимум.

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