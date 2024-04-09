Российские войска провели рейд на юго-востоке Красногоровки, предварительно уничтожив опорный пункт противника на территории сельхозпредприятия
Российские войска планомерно увеличивают площадь территории контроля близ города Красногоровка (ДНР). Город расположен севернее ранее освобождённой Марьинки и всего в нескольких километрах от северо-западной окраины Донецка.
Накануне наши бойцы провели рейд на юго-востоке Красногоровки вдоль железнодорожного полотна, делящего город на две части.
По последним данным, российская бронетехника дошла до улицы Ватутина. Предварительно по территории сельхозпредприятия, примыкающего с севера к указанной улице и превращённого войсками киевского режима в опорный пункт, была нанесена серия ударов для подавления/уничтожения находившихся там отрядов противника.
При этом противнику в срочном порядке пришлось перебрасывать на это направление резервные подразделения, чтобы не дать нашим войскам занять всю восточную часть Красногоровки. Однако выдвижение резервов отслеживалось с помощью «висящих» над городскими окрестностями дронов. Соответственно, по местам активности личного состава ВСУ был открыт огонь из ствольной артиллерии, а также из танковых орудий ВС РФ.
Стоит отметить, что противник сталкивается с необходимостью переброски резервов не только внутри Красногоровки, но и в саму Красногоровку с других направлений. Но как, к примеру, в относительно недавнем случае с линией Тоненькое-Орловка, снятие резервов с одного направления с переброской их на другое, результативным для ВСУ является далеко не всегда.
Бои за Красногоровку продолжаются.
Информация