Максимум внимания сейчас к Харькову. (...) Провел сегодня совещание ставки, где тематика Харькова и области была основной

Тема возможной обороны Харькова весьма активно обсуждается на совещаниях в Генштабе ВСУ, а также на заседаниях ставки, киевская хунта намерена окружить город несколькими линиями обороны, чтобы не пропустить к нему российские войска. Об этом заявил Зеленский в своем очередном вечернем обращении.На сегодняшний день Харьков является одной из самых обсуждаемых тем на фоне слухов, что Россия намерена вернуть этот город вместе с областью в свой состав. Как заявляют эксперты, потеря города - миллионника сильно ударит по украинским властям, так что оборонять его будут "до последнего". На последней ставке Зеленский специально поднимал тему Харькова, сделав ее основной.- заявил глава киевской хунты.Как сообщают некоторые украинские ресурсы, город хотят не просто окружить несколькими линиями обороны, но и создать укрепрайоны внутри. Одновременно заявляется об усилении ПВО, чтобы исключить нанесение бомбовых ударов. Как подчеркнули в Киеве, западные союзники якобы обещали что-то там подкинуть, но подробностей пока нет.Ранее отставной генерал ВСУ Кривонос предложил сделать из каждого дома в Харькове "крепости", что якобы не даст российским войскам возможности войти в город.