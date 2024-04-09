Зеленский: Тема обороны Харькова стала основной на последних заседаниях ставки
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Тема возможной обороны Харькова весьма активно обсуждается на совещаниях в Генштабе ВСУ, а также на заседаниях ставки, киевская хунта намерена окружить город несколькими линиями обороны, чтобы не пропустить к нему российские войска. Об этом заявил Зеленский в своем очередном вечернем обращении.
На сегодняшний день Харьков является одной из самых обсуждаемых тем на фоне слухов, что Россия намерена вернуть этот город вместе с областью в свой состав. Как заявляют эксперты, потеря города - миллионника сильно ударит по украинским властям, так что оборонять его будут "до последнего". На последней ставке Зеленский специально поднимал тему Харькова, сделав ее основной.
Максимум внимания сейчас к Харькову. (...) Провел сегодня совещание ставки, где тематика Харькова и области была основной
- заявил глава киевской хунты.
Как сообщают некоторые украинские ресурсы, город хотят не просто окружить несколькими линиями обороны, но и создать укрепрайоны внутри. Одновременно заявляется об усилении ПВО, чтобы исключить нанесение бомбовых ударов. Как подчеркнули в Киеве, западные союзники якобы обещали что-то там подкинуть, но подробностей пока нет.
Ранее отставной генерал ВСУ Кривонос предложил сделать из каждого дома в Харькове "крепости", что якобы не даст российским войскам возможности войти в город.
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