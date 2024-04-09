Зеленский: Тема обороны Харькова стала основной на последних заседаниях ставки

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Зеленский: Тема обороны Харькова стала основной на последних заседаниях ставки

Тема возможной обороны Харькова весьма активно обсуждается на совещаниях в Генштабе ВСУ, а также на заседаниях ставки, киевская хунта намерена окружить город несколькими линиями обороны, чтобы не пропустить к нему российские войска. Об этом заявил Зеленский в своем очередном вечернем обращении.

На сегодняшний день Харьков является одной из самых обсуждаемых тем на фоне слухов, что Россия намерена вернуть этот город вместе с областью в свой состав. Как заявляют эксперты, потеря города - миллионника сильно ударит по украинским властям, так что оборонять его будут "до последнего". На последней ставке Зеленский специально поднимал тему Харькова, сделав ее основной.



Максимум внимания сейчас к Харькову. (...) Провел сегодня совещание ставки, где тематика Харькова и области была основной

- заявил глава киевской хунты.

Как сообщают некоторые украинские ресурсы, город хотят не просто окружить несколькими линиями обороны, но и создать укрепрайоны внутри. Одновременно заявляется об усилении ПВО, чтобы исключить нанесение бомбовых ударов. Как подчеркнули в Киеве, западные союзники якобы обещали что-то там подкинуть, но подробностей пока нет.

Ранее отставной генерал ВСУ Кривонос предложил сделать из каждого дома в Харькове "крепости", что якобы не даст российским войскам возможности войти в город.
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    12 комментариев
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    1. Владимир Владимирович Воронцов Ранг пользователя
      Владимир Владимирович Воронцов
      +2
      Сегодня, 06:42
      «Россия намерена вернуть этот город вместе с областью в свой состав» —

      — Нам чужого не надо,мы своё возвращаем ...
      1. Fitter65 Ранг пользователя
        Fitter65
        0
        Сегодня, 07:35
        Цитата: Владимир Владимирович Воронцов
        «Россия намерена вернуть этот город вместе с областью в свой состав» —

        — Нам чужого не надо,мы своё возвращаем ...

        Харьковский район Белгородской области...
    2. Егоза Ранг пользователя
      Егоза
      -1
      Сегодня, 06:43
      Хоспадя!А звучит то как! Ставка! "Головнокомандувач" Возомнили о себе и некому Зеле сказать "Не верю!"
    3. Nexcom Ранг пользователя
      Nexcom
      +1
      Сегодня, 06:44
      Какелы гражданскими своими похоже собрались прикрываться. Как всегда.
      Если бы не гражданские - можно было бы УМПК ФАБами разнести все их укрепления....
    4. avia12005 Ранг пользователя
      avia12005
      0
      Сегодня, 06:52
      Стремление воевать малыми силами, не проводя стратегических операций по разгрому противника в надежде, что Запад и Украина дрогнут и пойдут на переговоры, приводят Россию к закономерному результату.

      Как следствие, стремление воевать с малыми потерями ведёт к продлению конфликта и росту тех самых потерь. Окупится ли это ростом российской экономики, вопрос риторический.
      1. Msi Ранг пользователя
        Msi
        0
        Сегодня, 07:14
        Как следствие, стремление воевать с малыми потерями

        Окупится ли это ростом российской экономики

        Связь мягко говоря странная...
    5. rotmistr60 Ранг пользователя
      rotmistr60
      0
      Сегодня, 06:55
      киевская хунта намерена окружить город несколькими линиями обороны
      Для создания хорошей и крепкой во всех смыслах линии обороны, а тем более нескольких необходимо время, силы и средства. Что-то поздновато они озаботились линиями обороны, очевидно находясь еще под впечатлением своих планов возлагаемых на прошлогодний "контрнаступ".
      Провел сегодня совещание ставки
      Ну прямо микрофюрер.
    6. Mazunga Ранг пользователя
      Mazunga
      -2
      Сегодня, 07:08
      упорно толкают нашего субэдэя на харков читай укрепленную милионную городскую агломерацию интересно схавает?
    7. Pharmacist Ранг пользователя
      Pharmacist
      -2
      Сегодня, 07:17
      Чем больше разговоров про наступление на Харьков, тем меньше верится, что оно действительно состоится. Похоже, обе стороны "пускают пыль в глаза".
      1. Попуас Ранг пользователя
        Попуас
        -1
        Сегодня, 07:26
        Так только лохлы и западные "эксперты" об этом наступлении говорят request ... Вы какие стороны имели ввиду recourse
    8. rocket757 Ранг пользователя
      rocket757
      -1
      Сегодня, 07:26
      Придумают/затеят очередную, следующую фортеции... чего ещё можно ожидать?
    9. Denis812 Ранг пользователя
      Denis812
      -1
      Сегодня, 07:27
      потеря города - миллионника сильно ударит по украинским властям, так что оборонять его будут "до последнего"

      Ну... зная хитрого Зе можем предположить, что выход есть такой:
      1. Сделать из Харькова немиллионник. Вывезя бОльшую часть населения
      2. Начать оборону Харькова от штурма ВС РФ
      3. Поняв, что проигрывают сказать, что Харьков ценности не представляет и сдать его.

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