Глава МИД Ирана открыл новое здание консульства в Дамаске спустя несколько дней после израильского удара по «предыдущему»

Иран открыл новое консульство в Дамаске, столице Сирийской Арабской Республики. Открытие нового консульства осуществляется через несколько дней после израильского удара по зданию консульской службы Исламской Республики, в результате которого погибли несколько человек, включая двух генералов, представителей высшего командного состава КСИР. Это генералы Мохаммад Реза Захеди и Мохаммад Хади Хаджи Рахими.Министр иностранных дел Ирана Хоссейн Абдоллахиан, принявший участие в церемонии открытия диппредставительства на новом месте, заявил о том, что открытие нового здания консульства говорит о том, что «никому не удастся запугать иранцев» и что «двустороннее сотрудничество с Сирией продолжит укрепляться».Напомним, что ранее власти Ирана пригрозили Израилю «жёстким ответом». Однако потом стали появляться заявление о том, что Иран может отказаться от ответа, если Израиль прекратит боевые действия в Газе. После этого военное командование Израиля заявило о «выводе из Газы» большей части своих сухопутных войск, но тут же добавило, что «дата начала военной операции в Рафахе (город на юге сектора Газа, в который перебрались сотни тысяч палестинских беженцев из северной и центральной частей анклава) уже согласована». В Тегеране предостерегают Израиль от начала боёв в палестинском Рафахе.

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