Глава МИД Ирана открыл новое здание консульства в Дамаске спустя несколько дней после израильского удара по «предыдущему»

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Глава МИД Ирана открыл новое здание консульства в Дамаске спустя несколько дней после израильского удара по «предыдущему»

Иран открыл новое консульство в Дамаске, столице Сирийской Арабской Республики. Открытие нового консульства осуществляется через несколько дней после израильского удара по зданию консульской службы Исламской Республики, в результате которого погибли несколько человек, включая двух генералов, представителей высшего командного состава КСИР. Это генералы Мохаммад Реза Захеди и Мохаммад Хади Хаджи Рахими.

Министр иностранных дел Ирана Хоссейн Абдоллахиан, принявший участие в церемонии открытия диппредставительства на новом месте, заявил о том, что открытие нового здания консульства говорит о том, что «никому не удастся запугать иранцев» и что «двустороннее сотрудничество с Сирией продолжит укрепляться».



Напомним, что ранее власти Ирана пригрозили Израилю «жёстким ответом». Однако потом стали появляться заявление о том, что Иран может отказаться от ответа, если Израиль прекратит боевые действия в Газе. После этого военное командование Израиля заявило о «выводе из Газы» большей части своих сухопутных войск, но тут же добавило, что «дата начала военной операции в Рафахе (город на юге сектора Газа, в который перебрались сотни тысяч палестинских беженцев из северной и центральной частей анклава) уже согласована». В Тегеране предостерегают Израиль от начала боёв в палестинском Рафахе.
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    5 комментариев
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    1. Pharmacist Ранг пользователя
      Pharmacist
      +1
      Сегодня, 07:13
      Открытие нового консульства - это, видимо, и есть ответ Израилю. recourse
      1. rotmistr60 Ранг пользователя
        rotmistr60
        +1
        Сегодня, 07:19
        Открытие нового консульства - это, видимо, и есть ответ Израилю.
        Пока исключительно информационно-психологический. Но Иран не ограничится только этим и в удобное время, в удомном месте все равно ответит Израилю.
    2. rocket757 Ранг пользователя
      rocket757
      +1
      Сегодня, 07:25
      Глава МИД Ирана открыл новое здание консульства в Дамаске спустя несколько дней после израильского удара по «предыдущему»
      . Большая война Ирану не нужна... как дела у израильского премьера, это будет видно потом.
      1. Егоза Ранг пользователя
        Егоза
        +1
        Сегодня, 07:30
        Цитата: rocket757
        Большая война Ирану не нужна...

        Но все Израилю постепенно припомнит. "Месть - это блюдо, которое подают холодным"
    3. андрей мартов Ранг пользователя
      андрей мартов
      0
      Сегодня, 07:36
      Могли бы и два новых консульства открыть назло надменному соседу. . .как в анекдоте,-"В прошлом году,наш колхоз посадил 10 центнеров картошки, всё пожрал колорадский жук. В этом году посадим 20 центнеров картошки ,пусть он подавится!".-из древних анекдотов про колхозные будни. . . winked

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