Войска киевского режима в ночь на 9 апреля направляли дроны на Воронежскую область
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В ночь на 9 апреля дроны киевского режима вновь были направлены на регионы Российской Федерации. Предупреждения об опасности беспилотной атаки объявлялись в Белгородской и Воронежской областях. На востоке Воронежской области местные жители сообщают о двух громких звуках, от которых, как утверждается, «даже задрожали окна».
Официальное заявление по этому поводу сделал губернатор Воронежской области Александр Гусев. Около 4 часов утра глава региона опубликовал в ТГ-канале сообщение об обнаружении и уничтожении беспилотника самолётного типа дежурными средствами ПВО и РЭБ.
Воронежский губернатор:
По предварительной информации, никто не пострадал. Последствия на земле уточняются.
При этом глава региона подчеркнул, что режим опасности беспилотной атаки в Воронежской области пока не отменён.
Накануне украинские войска атаковали объекты в Белгородской области. Так, дрон-камикадзе ударил по молоковозу, повредив его цистерну.
По словам губернатора Вячеслава Гладкова, удар противник наносил по районе села Бирюч Валуйского городского округа. Водитель автомобиля, к счастью, не пострадал.
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