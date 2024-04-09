Войска киевского режима в ночь на 9 апреля направляли дроны на Воронежскую область

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Войска киевского режима в ночь на 9 апреля направляли дроны на Воронежскую область

В ночь на 9 апреля дроны киевского режима вновь были направлены на регионы Российской Федерации. Предупреждения об опасности беспилотной атаки объявлялись в Белгородской и Воронежской областях. На востоке Воронежской области местные жители сообщают о двух громких звуках, от которых, как утверждается, «даже задрожали окна».

Официальное заявление по этому поводу сделал губернатор Воронежской области Александр Гусев. Около 4 часов утра глава региона опубликовал в ТГ-канале сообщение об обнаружении и уничтожении беспилотника самолётного типа дежурными средствами ПВО и РЭБ.



Воронежский губернатор:

По предварительной информации, никто не пострадал. Последствия на земле уточняются.

При этом глава региона подчеркнул, что режим опасности беспилотной атаки в Воронежской области пока не отменён.

Накануне украинские войска атаковали объекты в Белгородской области. Так, дрон-камикадзе ударил по молоковозу, повредив его цистерну.



По словам губернатора Вячеслава Гладкова, удар противник наносил по районе села Бирюч Валуйского городского округа. Водитель автомобиля, к счастью, не пострадал.
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    5 комментариев
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    1. Леха с Андроида. Ранг пользователя
      Леха с Андроида.
      +1
      Сегодня, 07:23
      Непонятно по какому принципу укронацики пуляют дронами по нашим городам...все как бы хаотично и импульсивно.Иногда бывают целенаправленные атаки на объекты с ГСМ, энергоснабжения, аэродромы...тут я думаю нациками Пентагон подбрасывает целеуказание с снимками со спутников.
      В целом атаки скорее психологического плана...серьезного ущерба нашей армии они не наносят..больше страдает население. request
      Вообщем вот такая война...чем сильнее бандеровцев бьют наши ребята на фронте, тем сильнее укронацики зверствуют по мирному гражданскому населению куда могут дотянуться.
    2. rotmistr60 Ранг пользователя
      rotmistr60
      +1
      Сегодня, 07:26
      дрон-камикадзе ударил по молоковозу, повредив его цистерну.
      Складывается впечатление, что основная задача - лишь бы долететь, а ударить не важно куда.
      1. Егоза Ранг пользователя
        Егоза
        0
        Сегодня, 07:32
        Цитата: rotmistr60
        Складывается впечатление, что основная задача - лишь бы долететь, а ударить не важно куда.

        Зато потом будут громко кричать "перемога!!
        1. Nexcom Ранг пользователя
          Nexcom
          0
          Сегодня, 07:33
          да им уже и свои похоже не верят в эти "перемоги".....
    3. Nexcom Ранг пользователя
      Nexcom
      0
      Сегодня, 07:32
      так ведь недавно же стонали какелы что пулять больше нечем якобы - дроны кончились.
      получается врут постоянно - усыпляют бдительность. всерьёз думают что им поверят.

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