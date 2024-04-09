Украинское издание: Западные военные якобы обсуждают отправку на Украину для разделения армий и «заморозки» конфликта

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Украинское издание: Западные военные якобы обсуждают отправку на Украину для разделения армий и «заморозки» конфликта

Западный военный контингент якобы может прибыть на Украину, чтобы "заморозить" конфликт и разделить российскую и украинскую армии по линии боевого соприкосновения. Об этом пишет украинский ТГ-канал "Страна.ua" со ссылкой на заявления военнослужащих ВСУ.

Издание приводит слова украинского военного Сергея Алымова, который заявляет, что западные инструкторы, обучающие украинских военных на территории Европы, заявляют о готовности ехать на Украину в составе военного контингента за 10 тысяч евро в месяц. По его словам, на Западе хотят разделить российскую и украинскую армии, "заморозив" конфликт.



Западные инструкторы уже обсуждают, что могут приехать в Украину в составе контингента, который разделит ВСУ и российскую армию для «заморозки» войны

- приводит ТГ-канал слова украинского военного.

Со своей стороны отметим, что представитель ВСУ явно пытается выдать желаемое за действительное, на самом деле, чтобы ввести на Украину западные войска в качестве миротворцев, нужно согласие России, а Москва его не даст. Попытки же обойти это разрешение будут восприняты как вмешательство в конфликт на стороне противника со всеми вытекающими из этого последствиями. Возможно, какие-то разговоры на Западе действительно идут, но они не имеют под собой никакой основы.

Как недавно заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев, вмешательство Запада в конфликт может привести к третьей мировой войне, а этого в Вашингтоне и Брюсселе стараются не допустить.
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    8 комментариев
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    1. vasyliy1 Ранг пользователя
      vasyliy1
      +5
      Сегодня, 07:18
      Ну пусть попробуют зайти, отхватят от нас по самое нехочу! И да 10тыс.евро в гробу уже не понадобяться!
    2. Владимир Владимирович Воронцов Ранг пользователя
      Владимир Владимирович Воронцов
      +4
      Сегодня, 07:20
      «Западные военные якобы обсуждают отправку на Украину для разделения армий» —

      — Их самих здесь не только "разделят",но и "разделают" ...
    3. rocket757 Ранг пользователя
      rocket757
      +5
      Сегодня, 07:21
      Украинское издание: Западные военные якобы обсуждают отправку на Украину для разделения армий и «заморозки» конфликта
      . Всё ещё мечтают/бредят, что за них кто то впишется fool
      Наивные чубатые мальчики...
    4. rotmistr60 Ранг пользователя
      rotmistr60
      +3
      Сегодня, 07:22
      Западный военный контингент якобы может прибыть на Украину, чтобы "заморозить" конфликт и разделить российскую и украинскую армии по линии боевого соприкосновения
      Интересно кто первый решится встать между российской армией и ВСУ? Они еще не совсем отупели (по отношению к себе), чтобы влезть на ЛБС и заявить, что ни стрелять, ни наступать российской армии не дадут. Украинские мечты останутся мечтами.
    5. Msi Ранг пользователя
      Msi
      +1
      Сегодня, 07:28
      Как недавно заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев, вмешательство Запада в конфликт может привести к третьей мировой войне

      "... Это наша корова и мы её доим..." (про т. н. украину)
      Пардон... Это наши земли и мы восстанавливает историческую справедливость.
    6. Nexcom Ранг пользователя
      Nexcom
      +1
      Сегодня, 07:30
      да-да, заморозить конфликт и дать какелам передышку для восстановления....
      насобирать навыпрашивать опять вооружений и пополнить после обучения ЛС. ага.
      в "лучшем" случае это будет сделано для этого. в худшем - это просто вранье и усыпление нашей бдительности - введут чтобы воевать с нами.
    7. Уарабей Ранг пользователя
      Уарабей
      0
      Сегодня, 07:35
      Это типа, если их холопьё проигрывает, то можно его закрыть собой пока оно сил не наберется, а ВС РФ будут стоять и ждать рот разинув? Западенцы там совсем мозгами потекли.
    8. U-58 Ранг пользователя
      U-58
      0
      Сегодня, 07:36
      Да ради бога, пусть желают, пишут, надеются. Мечтать не вредно.
      Хотелки никто не отменял.
      Только этим хотельщикам надо ясно представлять что в таком случае эти вопросы решаются с согласия противной стороны.

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