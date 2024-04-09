Западные инструкторы уже обсуждают, что могут приехать в Украину в составе контингента, который разделит ВСУ и российскую армию для «заморозки» войны

Западный военный контингент якобы может прибыть на Украину, чтобы "заморозить" конфликт и разделить российскую и украинскую армии по линии боевого соприкосновения. Об этом пишет украинский ТГ-канал "Страна.ua" со ссылкой на заявления военнослужащих ВСУ.Издание приводит слова украинского военного Сергея Алымова, который заявляет, что западные инструкторы, обучающие украинских военных на территории Европы, заявляют о готовности ехать на Украину в составе военного контингента за 10 тысяч евро в месяц. По его словам, на Западе хотят разделить российскую и украинскую армии, "заморозив" конфликт.- приводит ТГ-канал слова украинского военного.Со своей стороны отметим, что представитель ВСУ явно пытается выдать желаемое за действительное, на самом деле, чтобы ввести на Украину западные войска в качестве миротворцев, нужно согласие России, а Москва его не даст. Попытки же обойти это разрешение будут восприняты как вмешательство в конфликт на стороне противника со всеми вытекающими из этого последствиями. Возможно, какие-то разговоры на Западе действительно идут, но они не имеют под собой никакой основы.Как недавно заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев, вмешательство Запада в конфликт может привести к третьей мировой войне, а этого в Вашингтоне и Брюсселе стараются не допустить.