Индия прикроет границу с Китаем в высокогорных районах российскими ПЗРК «Игла-С»

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Индия прикроет границу с Китаем в высокогорных районах российскими ПЗРК «Игла-С»

Индийская армия получила первую партию российских переносных зенитных ракетных комплексов "Игла-С" в рамках нового контракта, подписанного в прошлом году. О получении пусковых установок и ракет к ним сообщает индийская пресса.

Индийское Минобороны в ноябре прошлого года подписало контракт на поставку 120 пусковых установок ПЗРК "Игла-С" и 400 ракет к ним, причем 300 ракет должны быть собраны на индийских предприятиях. Первая партия из 24 ПЗРК и ста ракет к ним поступила на вооружение индийской армии, данные зенитные комплексы будут использоваться в высокогорных районах на севере страны, где проходит граница с Китаем. Как заявляют индийские военные, высота поражения в 6 км делает российский ПЗРК оптимальным для применения в этой местности.



Отмечается, что в 2021 году Индия уже закупала у России 24 ПЗРК и 216 ракет к ним, но данная поставка признана недостаточной.

Стоит отметить, что российский ПЗРК "Игла-С" еще в 2018 году выиграл тендер индийской армии, обойдя в финале конкурса французский комплекс Mistral и шведский RBS 70 NG. Тогда же Индия сообщала о грандиозных планах по закупкам российских ПЗРК, только одних ракет планировалось купить более 5 тысяч единиц, а также пусковые установки и запчасти к ним. Часть ракет должна была быть произведена в Индии. Однако подписание контракта затянулось, а потом его разбили на несколько маленьких.

В прошлом году отправленный в феврале на согласование контракт удалось подписать только в ноябре. Индийцы очень любят затягивать переговоры.
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    7 комментариев
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    1. Nexcom Ранг пользователя
      Nexcom
      0
      Сегодня, 07:45
      да задрали эти индусы-бхаратцы.... как специально всё затягивают. а уж про "зоопарк" в их вооружениях - за это только ленивый их не пнёт.
      кстати чем оплатили эту поставку? рупиями которые некуда девать и которые они сами у нас не берут??
    2. юрий Л Ранг пользователя
      юрий Л
      0
      Сегодня, 07:57
      Ничего ,они потанцуют, попоют и... начнут свою ПЗРК делать,а не покупать на стороне.Не пройдет какихто жалких 30 лет, и они сделают Ее. Правда, для переноски ее будет нужен маленький слон. Белый слон...
      1. Nexcom Ранг пользователя
        Nexcom
        +1
        Сегодня, 07:58
        ....а потом задолбавшись со своей индийской копией всё-равно станут закупать на стороне....
        1. юрий Л Ранг пользователя
          юрий Л
          0
          Сегодня, 08:00
          А потом опять, песни, танцы и... распил. И так бесконечно. Ну что, весело живут.
    3. tralflot1832 Ранг пользователя
      tralflot1832
      0
      Сегодня, 08:25
      А если с ПЗРК Игла С залезть на Эверест(Непал) 8848м + 3500 м ( Игла С) ,высота поражения вообще космос. laughing
    4. rotmistr60 Ранг пользователя
      rotmistr60
      +1
      Сегодня, 08:36
      Индийцы очень любят затягивать переговоры.
      У них все с затяжкой. Даже Болливуд штампует по тысячу с лишним серий, а уж о тех кто подписывает договора по закупке вооружений столько говорено, что очередная "резина" не удивляет.
    5. ИванИванов Ранг пользователя
      ИванИванов
      +1
      Сегодня, 09:34
      Идиоты. Договариваться нужно Китаю с Индией, если не хотят оставаться марионетками США. Никаких экзистенциальных споров у них нет.

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