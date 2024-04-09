Индия прикроет границу с Китаем в высокогорных районах российскими ПЗРК «Игла-С»

Индийская армия получила первую партию российских переносных зенитных ракетных комплексов "Игла-С" в рамках нового контракта, подписанного в прошлом году. О получении пусковых установок и ракет к ним сообщает индийская пресса.Индийское Минобороны в ноябре прошлого года подписало контракт на поставку 120 пусковых установок ПЗРК "Игла-С" и 400 ракет к ним, причем 300 ракет должны быть собраны на индийских предприятиях. Первая партия из 24 ПЗРК и ста ракет к ним поступила на вооружение индийской армии, данные зенитные комплексы будут использоваться в высокогорных районах на севере страны, где проходит граница с Китаем. Как заявляют индийские военные, высота поражения в 6 км делает российский ПЗРК оптимальным для применения в этой местности.Отмечается, что в 2021 году Индия уже закупала у России 24 ПЗРК и 216 ракет к ним, но данная поставка признана недостаточной.Стоит отметить, что российский ПЗРК "Игла-С" еще в 2018 году выиграл тендер индийской армии, обойдя в финале конкурса французский комплекс Mistral и шведский RBS 70 NG. Тогда же Индия сообщала о грандиозных планах по закупкам российских ПЗРК, только одних ракет планировалось купить более 5 тысяч единиц, а также пусковые установки и запчасти к ним. Часть ракет должна была быть произведена в Индии. Однако подписание контракта затянулось, а потом его разбили на несколько маленьких.В прошлом году отправленный в феврале на согласование контракт удалось подписать только в ноябре. Индийцы очень любят затягивать переговоры.

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