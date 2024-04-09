Президент Франции призвал власти Сербии согласовывать с Евросоюзом свою внешнюю политику

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Президент Франции призвал власти Сербии согласовывать с Евросоюзом свою внешнюю политику

Сербии следует более активно согласовывать свою политику в международных делах с Европейским союзом. С таким призывом к президенту Сербии Александру Вучичу выступил глава французского государства Эммануэль Макрон.

Как утверждает президент Франции, будущее Сербии – исключительно в составе ЕС. Белград не должен сомневаться в том, следует ли ему и далее идти курсом европейской интеграции или нет. Все препятствия на пути вступления Сербии в ЕС надо преодолевать, считает Макрон.



По мнению французского лидера, во внешней политике Сербии стоит прислушиваться именно к Евросоюзу. Естественно, эти слова подразумевают корректировку позиции Белграда относительно украинского конфликта и взаимоотношений с Россией. Макрон и сам не стал это скрывать, отметив, что украинские события требуют «воссоединения Европы».

При этом президент Франции лицемерно добавил, что евроинтеграция представляет собой «суверенный выбор» и навязывать ее кому-либо страны ЕС не собираются. Сербия, по словам Макрона, очень важна для того, чтобы Евросоюз усилил свои позиции.

Напомним, что в настоящее время Сербия остается одной из очень немногих стран Европы, способных к проведению самостоятельной внутренней и внешней политики. Это очень не нравится «коллективному Западу», который пытается затащить самое пророссийское государство Балканского полуострова в орбиту своего влияния.

Президент Сербии Александр Вучич этим попыткам сопротивляется в меру своих сил и возможностей, однако надо понимать ограниченность потенциала небольшой Сербии и в экономическом, и в военном отношениях, особенно после отделения Черногории, что лишило страну выхода к морю.
  • kremlin.ru
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21 комментарий
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  1. rasl_iz_pitera
    rasl_iz_pitera
    +7
    Сегодня, 08:12
    И это хваленная демократия? Макрон решил что он великий император Палпатин? Никак в последнее время не успокоиться.
    1. Lev_Russia Ранг пользователя
      Lev_Russia
      +1
      Сегодня, 10:32
      Макрон решил что он великий император Палпатин?

      Ну да... Ну как минимум второй Наполеон...
      Макрон нарцисс самовлюбленный -
      Он мнит себя Наполеоном...
      Увы, совсем не помнит он,
      Где умирал Наполеон… am
  2. rocket757 Ранг пользователя
    rocket757
    +4
    Сегодня, 08:13
    Президент Франции призвал власти Сербии согласовывать с Евросоюзом свою внешнюю политику
    . Вряд ли именно с макарон ом, кто то, что то будет согласовывать... оно возомнил себя фиг знает кем/чем...
    А так понятно, гейропейские чинуши хотят рулить всеми, везде, всегда.
    Ничего неожиданного, в общем то.
    Это получалось, когда все было спокойно, но как только назрели/начались неприятности, непонятки, ситуация, вообще, перестала быть однозначно, предсказуемой ....
    1. 30 вис Ранг пользователя
      30 вис
      +4
      Сегодня, 08:29
      Цитата: rocket757
      . Вряд ли именно с макарон ом, кто то, что то будет согласовывать... оно возомнил себя фиг знает кем/чем...

      Макрон , Ротшильдовский любимчик , его ставленник . Так , что не так уж и прост этот любитель гомиков и старых бабушек ... Дело не в Макроне , как таковов . поражает деградации Французского народа ... Гордых галлов . Хотя , какие там теперь галлы ... Арабо- негро- азия ... Разбавили гальское вино ослиной мочой ... И у нас делают тоже самое ... Таджико азеро армяне ...
      1. rocket757 Ранг пользователя
        rocket757
        +1
        Сегодня, 09:08
        За каждым публичным фэйсом кто то стоит, скорее всего не один.
        Независимых фэйсов не бывает вообще, есть различные варианты влияния/управления.
        С макороном все сложно/просто... пафосные, громких обещаний было много, как теперь о ползти с на меньшими потерями, это вопрос??? Если не о ползут, потерь будет заметно больше, о чем наш военный министр их него... предупредил, т. с. в грубой форме, как они теперь заявляют.
        А напрямую, главный с условно главным, нашему говорить давно не интересно... нет смысла и это ещё слабо сказано.
  3. Nexcom Ранг пользователя
    Nexcom
    +6
    Сегодня, 08:13
    Сербию только самый ленивый на Западе не пытается прессовать.....
    Недавно с сербской коллегой по телефону разговаривал - говорит тяжко им там, прессуют вовсю.
    1. stelltok Ранг пользователя
      stelltok
      +1
      Сегодня, 09:43
      говорит тяжко им там, прессуют вовсю.

      Почему все славянские государства, не хотят обьединить свои экономики??
      По одиночке экономики славянских государств являются технологически отсталыми.
  4. Joker62 Ранг пользователя
    Joker62
    +2
    Сегодня, 08:14
    Президент Франции призвал власти Сербии согласовывать с Евросоюзом свою внешнюю политику

    Пошёл вон г.Макрон, постилка якенсов! am
    Сербия сама определяет, как вести свою политику в своей стране.
  5. Evgenijus Ранг пользователя
    Evgenijus
    +2
    Сегодня, 08:28
    Новый Наполеон в деле ... Сербия для него собачка, которую надо загнать в евроконуру.
  6. rotmistr60 Ранг пользователя
    rotmistr60
    +2
    Сегодня, 08:31
    Макрон "рекомендует" другой стране согласовывать свою международную политику с ЕС. Ну, что же наверное это действительно "демократично" и с учетом суверенитета, в который француз бесцеремонно вторгся. Что-то в последнее время стало слишком много Макрона в международных делах. Начинает оскомину набивать своими заявлениями.
    1. carpenter Ранг пользователя
      carpenter
      +2
      Сегодня, 08:57
      Цитата: rotmistr60
      Что-то в последнее время стало слишком много Макрона в международных делах.

      Климакс наступил,поэтому и воинственная.
  7. fiv Ранг пользователя
    fiv
    +3
    Сегодня, 08:34
    У петуха явные проблемы в постельке. Стал слишком воинственным и чересчур активничает. Микола Питерский для таких давно определил место.
  8. ROSS 42 Ранг пользователя
    ROSS 42
    +4
    Сегодня, 08:35
    По мнению французского лидера, во внешней политике Сербии стоит прислушиваться именно к Евросоюзу.

    Вообще-то руководство страны должно прислушиваться к мнению собственных граждан, а не плясать под дудку (саксофон) американского дяди, ведущего ЕС к краху.
    При этом президент Франции лицемерно добавил, что евроинтеграция представляет собой «суверенный выбор» и навязывать ее кому-либо страны ЕС не собираются.

    Да, уж...Выбор ещё тот. Приоритеты больно мерзкие: нацист, педофил, педераст, лесбиянка, русофоб...
  9. Голландец Михель Ранг пользователя
    Голландец Михель
    +3
    Сегодня, 08:46
    Помахали морковкой перед носом. Мы такое хорошо помним в 90-х
  10. Дилетант Ранг пользователя
    Дилетант
    +3
    Сегодня, 08:49
    будущее Сербии – исключительно в составе ЕС. Белград не должен сомневаться в том, следует ли ему и далее идти курсом европейской интеграции или нет. Все препятствия на пути вступления Сербии в ЕС надо преодолевать, считает Макрон.

    А если не будут идти курсом европейской интеграции, то Евросоюз силами НАТО еще раз разбомбит Сербию? А сам Вучич может загреметь в Гаагу...
    Демократией и бомбардировками можно добиться гораздо большего, чем просто демократией
    (Идеи ХХ века, адаптированные под ХХI)
  11. carpenter Ранг пользователя
    carpenter
    +1
    Сегодня, 08:56
    Сербии следует более активно согласовывать свою политику в международных делах с Европейским союзом.

    Ну да, следовать за Макарониным, разжигая европейскую войну.
  12. Владимир - USSR Ранг пользователя
    Владимир - USSR
    +1
    Сегодня, 09:10
    Макарон сказал, что править страной должны такие как он 3,14дарасы
  13. YanniKounnar Ранг пользователя
    YanniKounnar
    0
    Сегодня, 09:36
    Après l'exemple d'hier ou un député Allemand disait à la Slovaquie et la Hongrie de "penser " comme l'Europe ou de quitter l'europe, nous avons aujourd'hui un autre exemple de la "démocratie" européenne...
    Macron intime l'ordre à la Serbie de penser comme "elle devrait" sinon...sinon quoi ?
    Macron va , à nouveau bombarder la Serbie ? Ou lui interdire l’accès à l'europe ?
    A la moindre résistance cette pseudo démocratie montre son vrai visage, de plus en plus proche de l'étape suivante ... comme l'aurait dit Platon : " la démocratie est l'ultime étape avant la tyrannie"

    Вчерашний пример, когда немецкий депутат сказал Словакии и Венгрии «думать» по-европейски или выйти из Европы, сегодня мы имеем еще один пример европейской «демократии»... Макрон приказывает Сербии думать так, как «должна» иначе... Или что? Макрон собирается снова бомбить Сербию? Или запретить ему въезд в Европу? При малейшем сопротивлении эта псевдодемократия показывает свое истинное лицо, все ближе и ближе к следующему этапу... Говорят, что Платон сказал: «Демократия — это последний шаг перед тиранией»
  14. SEVERIN Ранг пользователя
    SEVERIN
    0
    Сегодня, 10:04
    Что-то макарон раскомандовался в последнее время, наверно поверил в себя. С наполеоновских времён франция не была великой державой и эффективно могла воевать только с мало развитыми народами, а тут вдруг такая самоуверенность. Не к добру всё это.
  15. юрий Л Ранг пользователя
    юрий Л
    0
    Сегодня, 10:38
    Согласовывать свою политику... и поехать немедля сербам в форме в Одессу вместе с французом отдохнуть. По братушкам то бить вроде не будут, вот и сотуристы сербов в той же Одессе рассчитывают еще долго смаковать лягушек(" хитрые", они,однако)
  16. mocnijogurt Ранг пользователя
    mocnijogurt
    0
    Сегодня, 11:14
    They were so stupid to bomb serbia, montenegro and republika srpska - serbs just can not forget that, and their support of war in yugoslavia (which could be disbanded in peaceful way easily). It was simple, they supported sides that were on wrong sides of history, and acted against they former allies which contributed with millions of lives in ww1 and ww2
    Whatever they imagined to do with serbs they could achieve that in peaceful way just in a bit longer period. So here we are now, we in Serbia are in situation that is just to much similar to the period before first world war. We have ultimatum in front of us which no sane political leadership could accept... (sorry for english)

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