Сербии следует более активно согласовывать свою политику в международных делах с Европейским союзом. С таким призывом к президенту Сербии Александру Вучичу выступил глава французского государства Эммануэль Макрон.Как утверждает президент Франции, будущее Сербии – исключительно в составе ЕС. Белград не должен сомневаться в том, следует ли ему и далее идти курсом европейской интеграции или нет. Все препятствия на пути вступления Сербии в ЕС надо преодолевать, считает Макрон.По мнению французского лидера, во внешней политике Сербии стоит прислушиваться именно к Евросоюзу. Естественно, эти слова подразумевают корректировку позиции Белграда относительно украинского конфликта и взаимоотношений с Россией. Макрон и сам не стал это скрывать, отметив, что украинские события требуют «воссоединения Европы».При этом президент Франции лицемерно добавил, что евроинтеграция представляет собой «суверенный выбор» и навязывать ее кому-либо страны ЕС не собираются. Сербия, по словам Макрона, очень важна для того, чтобы Евросоюз усилил свои позиции.Напомним, что в настоящее время Сербия остается одной из очень немногих стран Европы, способных к проведению самостоятельной внутренней и внешней политики. Это очень не нравится «коллективному Западу», который пытается затащить самое пророссийское государство Балканского полуострова в орбиту своего влияния.Президент Сербии Александр Вучич этим попыткам сопротивляется в меру своих сил и возможностей, однако надо понимать ограниченность потенциала небольшой Сербии и в экономическом, и в военном отношениях, особенно после отделения Черногории, что лишило страну выхода к морю.

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