Разработанный для российских военных ударный FPV-дрон «Пиранья-13» в ближайшее время отправится в зону СВО

(...) Это усовершенствованная модель, которая оснащена всеми системами своих предшественников, но имеет и ряд дополнительных: быстросъемное крепление аккумуляторной батареи, систему стабилизации камер, возможность установки нескольких для мультиспектральной работы и систему стабилизации аппарата при отказе одного или двух двигателей

Эта разработка осуществлена на нестандартных частотах, что дает еще большее преимущество перед противником. То есть РЭБ не может помешать полету нашего аппарата, так как при глушении оператор изменяет частоту сигнала и продолжает выполнение своей задачи. Это действительно прорыв