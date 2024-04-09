Разработанный для российских военных ударный FPV-дрон «Пиранья-13» в ближайшее время отправится в зону СВО
7
Линейка ульяновских FPV-дронов "Пиранья" пополнилась новой моделью, как заявили в одноименном конструкторском бюро, новая версия дрона отличается увеличенной грузоподъемностью.
Российские военные в зоне СВО в скором времени получат на вооружение новый FPV-дрон, способный нести до 8 кг полезной нагрузки. Планируется, что данный беспилотник будет поражать тяжелую бронетехнику ВСУ, а также наносить удары по позициям украинских войск. Кстати, первый американский танк Abrams в зоне СВО поразил как раз дрон "Пиранья".
(...) Это усовершенствованная модель, которая оснащена всеми системами своих предшественников, но имеет и ряд дополнительных: быстросъемное крепление аккумуляторной батареи, систему стабилизации камер, возможность установки нескольких для мультиспектральной работы и систему стабилизации аппарата при отказе одного или двух двигателей
Еще одной особенностью линейки дронов "Пиранья" является их способность противостоять системам РЭБ противника. Специалисты компании разработали мультичастотную систему связи, которая позволяет переключать радиоканалы прямо в полете, в зависимости от потребностей оператора.
Эта разработка осуществлена на нестандартных частотах, что дает еще большее преимущество перед противником. То есть РЭБ не может помешать полету нашего аппарата, так как при глушении оператор изменяет частоту сигнала и продолжает выполнение своей задачи. Это действительно прорыв
- добавили в КБ "Пиранья".
Наши новостные каналы
Подписывайтесь и будьте в курсе свежих новостей и важнейших событиях дня.
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Талибан» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено)
«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»
Информация