Разработанный для российских военных ударный FPV-дрон «Пиранья-13» в ближайшее время отправится в зону СВО

7
Разработанный для российских военных ударный FPV-дрон «Пиранья-13» в ближайшее время отправится в зону СВО

Линейка ульяновских FPV-дронов "Пиранья" пополнилась новой моделью, как заявили в одноименном конструкторском бюро, новая версия дрона отличается увеличенной грузоподъемностью.

Российские военные в зоне СВО в скором времени получат на вооружение новый FPV-дрон, способный нести до 8 кг полезной нагрузки. Планируется, что данный беспилотник будет поражать тяжелую бронетехнику ВСУ, а также наносить удары по позициям украинских войск. Кстати, первый американский танк Abrams в зоне СВО поразил как раз дрон "Пиранья".



(...) Это усовершенствованная модель, которая оснащена всеми системами своих предшественников, но имеет и ряд дополнительных: быстросъемное крепление аккумуляторной батареи, систему стабилизации камер, возможность установки нескольких для мультиспектральной работы и систему стабилизации аппарата при отказе одного или двух двигателей

- приводят "Известия" слова представителя КБ.

Еще одной особенностью линейки дронов "Пиранья" является их способность противостоять системам РЭБ противника. Специалисты компании разработали мультичастотную систему связи, которая позволяет переключать радиоканалы прямо в полете, в зависимости от потребностей оператора.

Эта разработка осуществлена на нестандартных частотах, что дает еще большее преимущество перед противником. То есть РЭБ не может помешать полету нашего аппарата, так как при глушении оператор изменяет частоту сигнала и продолжает выполнение своей задачи. Это действительно прорыв

- добавили в КБ "Пиранья".
    Наши новостные каналы

    Подписывайтесь и будьте в курсе свежих новостей и важнейших событиях дня.

    ВКонтакте Дзен Телеграм
    7 комментариев
    Информация
    Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
    1. Nexcom Ранг пользователя
      Nexcom
      +5
      Сегодня, 08:16
      8 кг нагрузки? Это очень хорошо. Если в башню танка с такой массой ВВ залепить - мало не покажется, будет гарантированное уничтожение. А дальность какая с такой нагрузкой?
      1. ROSS 42 Ранг пользователя
        ROSS 42
        +2
        Сегодня, 08:29
        Цитата: Nexcom
        8 кг нагрузки? Это очень хорошо. Если в башню танка с такой массой ВВ залепить - мало не покажется

        yes
        ТМ-62М масса взрывчатого вещества 7,5 - 8 кг...
        1. OrangeBigg Ранг пользователя
          OrangeBigg
          +2
          Сегодня, 08:45
          Только эти 8 кг могут ударить сверху,там где броня тонкая. good

          Модернизированные с помощью Израиля словенские танки M55S практически не применялись боевиками ВСУ в боевой обстановке. Их убрали в тыл после нескольких случаев неудачного применения.Например, один из таких "пятьдесят пятых" был поражен высокоточным снарядом 3ОФ39 "Краснополь" с лазерным целеуказанием. Результат на фото ниже.

          Масса взрывчатого вещества, кг
          3ОФ39: 6,5
          3ОФ39М: 10
          1. LuckyBlog Ранг пользователя
            LuckyBlog
            +2
            Сегодня, 10:15
            только эти 8кг это не масса ВВ , а маса БЧ , что не одно и то же.
            а от попадания Краснополя грудой металла станет не только Т-55 но и Армата и Абрамс и что у них там на замену абрамсу и леопёрду придет.
    2. rocket757 Ранг пользователя
      rocket757
      +2
      Сегодня, 08:17
      Разработанный для российских военных ударный FPV-дрон «Пиранья-13» в ближайшее время отправится в зону СВО
      . Серийное производство различных устройств военного назначения вышло на уровень... все, что надо!
      Всё как по учебнику... следующий этап, будем делать ВСЁ ЧТО УГОДНО!
    3. Andy_nsk Ранг пользователя
      Andy_nsk
      +1
      Сегодня, 09:24
      То есть РЭБ не может помешать полету нашего аппарата, так как при глушении оператор изменяет частоту сигнала и продолжает выполнение своей задачи. Это действительно прорыв

      О полезности "Пираньи" судить не берусь, пусть об этом пишут те, кто используют данный БПЛА, но вот заявление о том, что из-за возможности смены частоты данному аппарату не смогут противостоять системы РЭБ, кажется мне, мягко говоря, странным. Ещё как смогут - точно так же отслеживая и перестраивая частоту, и если в существующие системы не заложена такая функция (достоверно это я и другие смертные знать не можем, а кто знает - тот под подпиской), но то, что с технической точки зрения она легко может быть реализована - вопроса не вызывает. Военная техника вступила в эпоху непрерывного совершенствования БПЛА и РЭБ, и на каждую хитрую гайку с левой резьбой найдётся свой болт!
      1. Nikolaevich I Ранг пользователя
        Nikolaevich I
        0
        Сегодня, 09:49
        Согласен с вами ! Перестройка частоты-не "панацея" ! Но затруднить,в определённых случаях, РЭБ могут ! (Ведь в СВО применяются и "изделия" РЭБ ,работающие в фиксированном(ограниченном) частотном диапазоне ...Это ,зачастую, продукция "волонтёрских" организаций. )

    «Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Талибан» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено)

    «Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»