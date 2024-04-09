«Мужчина и женщина – два пола на Земле»: Католическая церковь назвала смену пола и новую «гендерную идентификацию» оскорблением достоинства человека

Мужчина и женщина – два пола на Земле. Они представляют самое великое и прекрасное сочетание в своём разнообразии, которое составляет основу человечества.

Впервые Римская католическая церковь открыто выступила против практики смена пола и так называемого гендерного разнообразия. Ватикан, комментируя новые западные веяния, высказывается за то, что полов не может быть больше двух, отмечая это в специально выпущенной декларации.По словам пресс-секретариата РКЦ, смена пола хирургическим или иным методом является оскорблением достоинства человека, попыткой переиначить законы природы – законы Бога.Также Ватикан к оскорблению человеческого достоинства отнёс суррогатное материнство и попытки выдавать себя за некий «иной пол» в отличие от двух полов – мужского и женского.Пресс-секретариат Римской католической церкви:Одновременно с этим РКЦ заявляет, что принципиально не поддерживает травлю лиц по их сексуальной ориентации – пытки, убийства, преследования представителей ЛГБТ (*экстремистское движение, запрещённое в России).Примечательно, что на эту декларацию тут же отреагировали в американской прессе, заявили, что у «гендеров, не идентифицирующих себя как мужчина или женщина, а также у сменивших пол лиц» декларация Ватикана «вызвала серьёзную обеспокоенность».В связи с этим можно предположить, что так называемый коллективный Запад – «глубинное государство» - теперь начнёт оказывать значительное давление на Ватикан с той целью, чтобы там отказались от своей декларации по рассматриваемому вопросу.