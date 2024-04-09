«Мужчина и женщина – два пола на Земле»: Католическая церковь назвала смену пола и новую «гендерную идентификацию» оскорблением достоинства человека

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«Мужчина и женщина – два пола на Земле»: Католическая церковь назвала смену пола и новую «гендерную идентификацию» оскорблением достоинства человека

Впервые Римская католическая церковь открыто выступила против практики смена пола и так называемого гендерного разнообразия. Ватикан, комментируя новые западные веяния, высказывается за то, что полов не может быть больше двух, отмечая это в специально выпущенной декларации.

По словам пресс-секретариата РКЦ, смена пола хирургическим или иным методом является оскорблением достоинства человека, попыткой переиначить законы природы – законы Бога.



Также Ватикан к оскорблению человеческого достоинства отнёс суррогатное материнство и попытки выдавать себя за некий «иной пол» в отличие от двух полов – мужского и женского.

Пресс-секретариат Римской католической церкви:

Мужчина и женщина – два пола на Земле. Они представляют самое великое и прекрасное сочетание в своём разнообразии, которое составляет основу человечества.

Одновременно с этим РКЦ заявляет, что принципиально не поддерживает травлю лиц по их сексуальной ориентации – пытки, убийства, преследования представителей ЛГБТ (*экстремистское движение, запрещённое в России).

Примечательно, что на эту декларацию тут же отреагировали в американской прессе, заявили, что у «гендеров, не идентифицирующих себя как мужчина или женщина, а также у сменивших пол лиц» декларация Ватикана «вызвала серьёзную обеспокоенность».
В связи с этим можно предположить, что так называемый коллективный Запад – «глубинное государство» - теперь начнёт оказывать значительное давление на Ватикан с той целью, чтобы там отказались от своей декларации по рассматриваемому вопросу.
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    49 комментариев
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    1. Юрась_Беларусь Ранг пользователя
      Юрась_Беларусь
      +16
      Сегодня, 08:38
      Пропаганде ЛГБТ уже десятилетия, а Ватикан только сейчас обнаружил это?
      1. stelltok Ранг пользователя
        stelltok
        +4
        Сегодня, 09:40
        а Ватикан только сейчас обнаружил это?

        Тут дело, в том, что после СВО многие люди(на западе) поменяли свое мировозрение.
        Поэтому приходиться Ватикану подстраиваться под текущие тенденции.
        Держи нос по ветру.
        1. Lev_Russia Ранг пользователя
          Lev_Russia
          0
          Сегодня, 10:20
          Поэтому приходиться Ватикану подстраиваться под текущие тенденции.Держи нос по ветру.

          Запад осознал, что мир катится к третьей мировой, а желающих воевать всё меньше... Западу нужны солдаты, а семьи из двух лесбиянок или двух гомиков будущих солдат не нарожают...
      2. LuckyBlog Ранг пользователя
        LuckyBlog
        +1
        Сегодня, 10:00
        ватикан одобрил однополые браки что само по себе абсурд . но видно у глубинного государства нашлись средства убедить папу.
        а сейчас когда по ходу все видят что запад проигрывает на 404 то начали подавать голоса против того к чему их принуждали ранее .
      3. Николай С. Ранг пользователя
        Николай С.
        +1
        Сегодня, 10:07
        Глубинный Запад по-иезуитски предоставляет альтернативу: хочешь быть простым педерастом, иди в католики, там тебя повенчают; хочешь быть педерастом с выкрутасами-сатанистом, иди в сектанты-протестанты. Детей как отбирали у родителей, обманув ребёнка на неосторожное слово, так и будут отбирать. И про папу римского не спросят.
    2. Егоза Ранг пользователя
      Егоза
      +13
      Сегодня, 08:39
      Ой! Что-то сдохло в лесу! В Риме признали только два пола! УЖОС! wassat
      1. роман66 Ранг пользователя
        роман66
        +5
        Сегодня, 08:49
        Вот это интересно :
        теперь начнёт оказывать значительное давление на Ватикан

        Нагнуть Бога????
        1. Гардамир Ранг пользователя
          Гардамир
          +1
          Сегодня, 09:21
          всего лишь наместника Бога на Земле.
          1. Aken Ранг пользователя
            Aken
            +1
            Сегодня, 09:41
            Ну да. Заставить наместника бога извратить божественные законы во имя содомии.
            Ждём судебный иск к богу за Содом и Гоморру.
            1. Добрый злыдень Ранг пользователя
              Добрый злыдень
              +2
              Сегодня, 09:56
              Ну вот я убежденный атеист, но вот в этом вопросе я с Батей согласен. Ибо нефиг!
              1. Aken Ранг пользователя
                Aken
                +2
                Сегодня, 09:59
                Он терпел сколько мог, вертелся как уж на сковородке. И если наконец разродился, так по необходимости.
                Кто и чем его прижал, неведомо.
    3. Юрий Т. Ранг пользователя
      Юрий Т.
      +4
      Сегодня, 08:39
      Не СВО ли стало причиной "прозрения" Ватикана?
      1. tralflot1832 Ранг пользователя
        tralflot1832
        +1
        Сегодня, 09:00
        Юрий Т Папа Римский выбрал светлую сторону.Что то папа знает,чем это всё закончится.
        1. Aken Ранг пользователя
          Aken
          +2
          Сегодня, 09:42
          Или просчитал риски. Не хочет получить ядрён-батон в крышу Ватикана.
        2. VALERIK_097 Ранг пользователя
          VALERIK_097
          +1
          Сегодня, 11:12
          Ещё бы Папе Римскому не знать- разведка Ватикана всегда работала неплохо.Хотя официально Ватикан отрицает наличие у государства разведывательных служб
      2. LuckyBlog Ранг пользователя
        LuckyBlog
        0
        Сегодня, 10:04
        оно самое. просто раньше боялись рот открыть, а сейчас осмелели потому что видят что гегемону не до них может быть. ну и кроме того если они будут вынуждать ватикан принять обратно сторону лгбт, то есть шанс что папа может взбрыкнуться и тогда штаты потеряют еще больше , так как за папой стоят десятки христианских государств (точнее он имеет влияение на население этих стран)
    4. Garm Ранг пользователя
      Garm
      +9
      Сегодня, 08:39
      Удивительно, видимо даже Римская католическая церковь, не придумала как извернуться и оправдать эти извращения...
      1. Илья22558 Ранг пользователя
        Илья22558
        +4
        Сегодня, 09:16
        Ну как бы Содом и Гоморру из Библии не выкинуть. А за что они были уничтожены написано более чем ясно.
        1. kit88 Ранг пользователя
          kit88
          +3
          Сегодня, 09:52
          А что. Скачал Библию. Через неделю пришли обновления. laughing
    5. ROSS 42 Ранг пользователя
      ROSS 42
      +11
      Сегодня, 08:40
      По словам пресс-секретариата РКЦ, смена пола хирургическим или иным методом является оскорблением достоинства человека, попыткой переиначить законы природы – законы Бога.

      Это главное и самое важное.
      1. Azim77 Ранг пользователя
        Azim77
        +5
        Сегодня, 09:22
        Стандартно у человека есть 2 пола, у одного XX хромосомы, у другого XY. И как бы не считали себя, как бы не пытались поменять свои внешние половые отличия, какие бы гормоны не принимали сектанты "гендерного разнообразия" - если родились с ХХ, то это люди женского пола, XY - мужского. Да, есть аномалии, когда есть лишние хромосомы, к 46 стандартным еще 2 добавляются, например XXYY. Вот это и есть медицинский случай. Такие люди обычно отстают в развитии, умственные способности невысокие. Если кроме "я так себя воспринимаю", такие люди смогут подтвердить у себя наличие лишних хромосом и соответственно свои низкие способности, то можно принять у них факт наличия этого синдрома и пожалеть. А все остальные случаи - извращение и ложь.
        1. Aken Ранг пользователя
          Aken
          +3
          Сегодня, 09:49
          Когда есть многолетняя целенаправленная политика тех кого нельзя называть, подкреплённая всё мощью Западной пропаганды и бесконечными деньгами, доводы разума не пляшут.
      2. Junkman George Ранг пользователя
        Junkman George
        +1
        Сегодня, 11:23
        This is the main and most important thing.

        Also the most obvious. It sure says a LOT about a society where things, as plain as the nose on one's face, have to be defined. Stupidity has, it seems, has reached a whole new level where we need simple, obvious, things defined.
    6. rotmistr60 Ранг пользователя
      rotmistr60
      +8
      Сегодня, 08:42
      Впервые Римская католическая церковь открыто выступила против практики смена пола и так называемого гендерного разнообразия
      После того, как Папа Римский разрешил благословлять однополые пары это заявление прямо "революционное". Теперь семьдесят с лишним разновидностей гендеров (или сколько там сейчас?) очень обидятся на католическую церковь и потребуют равноправия. Мир сходит с ума с космической скоростью и зачастую католическая церковь идет на поводу политиков перестраивающих мир и взаимоотношение между людьми под себя.
      1. carpenter Ранг пользователя
        carpenter
        +1
        Сегодня, 08:54
        Цитата: rotmistr60
        Мир сходит с ума с космической скоростью и зачастую католическая церковь идет на поводу политиков

        Да она, католическая церковь, все время бежит за штатами. Мир последние 30 лет просто взбесился.
      2. Егоза Ранг пользователя
        Егоза
        +2
        Сегодня, 08:54
        Особенно в Киеве!!
        Бесовщина на Украине набирает обороты.
        Так, благотворительная организация «Інша» (другая – прим. РВ), которая защищает права половых извращенцев разного рода на Украине, а также управляется женщинами «нетрадиционной сексуальной ориентации», заключила «контракт» с национальным заповедником «София Киевская», где ЛГБТ*-художница будет презентовать свою картину.
        Сам заповедник входит в состав Софийского собора, который в 11 веке начал строить русский князь Ярослав Мудрый.
        Собор пережил нашествие Батыя, налеты крымских татар, бесчинства униатов, фашистскую оккупацию. Но теперь его оскверняют представители украинских секс-меньшинств под предлогом защиты прав сообщества подобных им половых извращенцев.
        Источник: https://rusvesna.su/news/1712410977

        Возможно, учитывая "успехи украины" на фронте, даже Римская церковь прозрела.
    7. fiv Ранг пользователя
      fiv
      0
      Сегодня, 08:44
      Просто у кого-то расшалился геморрой.
    8. Село Ранг пользователя
      Село
      +6
      Сегодня, 08:45
      Библию перечитали что-ли. Там черным по белому все давно по полочкам разложено.
    9. Владимир Владимирович Воронцов Ранг пользователя
      Владимир Владимирович Воронцов
      +3
      Сегодня, 08:46
      — "Непогрешимый" папа "раскаялся" ...
    10. stels_07 Ранг пользователя
      stels_07
      +3
      Сегодня, 08:46
      скоро 6й флот начнет поиски хим.оружия в соборе Святого Петра
    11. carpenter Ранг пользователя
      carpenter
      +1
      Сегодня, 08:46
      «Мужчина и женщина – два пола на Земле»: Католическая церковь назвала смену пола и новую «гендерную идентификацию» оскорблением достоинства человека
      Ну наконец то, а то я думал и католики "за".
    12. Монтесума Ранг пользователя
      Монтесума
      +1
      Сегодня, 08:51
      Мужчина и женщина – два пола на Земле.

      Совсем в этой РКЦ заборзели, посмели покуситься на основы западной свободы и демократии. Да как же вы решились на такое? Теперь ждите массового возмущения многогендерной общественности, привыкшей к почитанию своей исключительности и успешно продвигающейся к рулю власти в государствах "райского сада" (определение Борреля для "цивилизованного Запада"). Эта публика просто так не пропустит подобное крамольное заявление - оно для них равнозначно унизительному оскорблению. laughing
    13. Василенко Владимир Ранг пользователя
      Василенко Владимир
      +1
      Сегодня, 09:02
      это чего их так торкнуло, вроде до этого как даже гомосятину венчали
    14. реалист Ранг пользователя
      реалист
      +1
      Сегодня, 09:04
      с этим заявлением РКЦ согласен . но не поздно ли ?
    15. faiver Ранг пользователя
      faiver
      +1
      Сегодня, 09:06
      Чудны дела твои Господи...., как бы папу не хватил апоплексический удар чем нить тяжелым по голове, хотя скорее траванут втихую....
    16. HAM Ранг пользователя
      HAM
      +1
      Сегодня, 09:09
      Папа Римский рискует получить инфаркт или инсульт-на "святое" для запада замахнулся....
      А если серьёзно,то Ватикан просто увидел,что теряет "эксклюзивность" на души и мозги прихожан....денежки теперь несут не в храмы,а в сексшопы...
      многие католические храмы закрываются...ксендзы попробовали возглавить западный сатанизм-не получилось,решили действовать проверенными тысячелетиями методами....вот только,кажется,уже поздно кинулись...
    17. taiga2018 Ранг пользователя
      taiga2018
      +2
      Сегодня, 09:09
      Причина данного "прозрения" на мой взгляд проста-католическая церковь стремительно теряет свои позиции,теряет паству которую составляет то самое нормальное большинство людей а не эта крикливая кучка извращенцев.
    18. мазута Ранг пользователя
      мазута
      +1
      Сегодня, 09:10
      В мире больше не осталось проблем,кроме как обсуждать на государственном уровне содомию и прочих извращенцев.Жду "Олимпиаду Достоинства"в Париже,там вроде уже бородатые гимнастки готовы дать бой грациям с лентами...ИГИЛ и прочие "непримиримые"наверное уже готовы к "празднику"спорта,мира и добра.
    19. rocket757 Ранг пользователя
      rocket757
      +1
      Сегодня, 09:14
      Впервые Римская католическая церковь открыто выступила против практики смена пола и так называемого гендерного разнообразия. Ватикан, комментируя новые западные веяния, высказывается за то, что полов не может быть больше двух, отмечая это в специально выпущенной декларации.
      . То, что главные по... вере, сами, самостоятельные, очень сомнительно!
      Больше похоже на то, что "толерастные-гедерные" извращения, не то, что б надоели/достали, кого то из главных рукководящих-направляющий, не удовлетворяют результаты, а то и начали мешать их планам!
      Только так...
    20. bober1982 Ранг пользователя
      bober1982
      +3
      Сегодня, 09:18
      Нынешний Папа римский,из аргентинцев,которые не так сильно развращены как европейцы,сам Франциск из монахов и,из иезуитов - то есть,может ещё здраво рассуждать.
    21. Tarasios Ранг пользователя
      Tarasios
      +1
      Сегодня, 09:22
      И что? Сейчас все "радужные" взвоют, начнут очередную травлю и через пару дней представитель католической церкви заявит, что де "пресс-секретариат не так поняли, на самом деле, уважая чувства и т.д., и бла бла бла".
    22. монстрила Ранг пользователя
      монстрила
      +1
      Сегодня, 09:23
      Псы Господни!!!Настаёт ваше время!!!На костры грязных извращенцев!!!
    23. Иван ЗаМКАДник Ранг пользователя
      Иван ЗаМКАДник
      +1
      Сегодня, 09:27
      Ну наконец-то! Браво! Снимаю шляпу.
    24. KukuRuzvelt Ранг пользователя
      KukuRuzvelt
      0
      Сегодня, 09:33
      Тут ведь как получается. Чуваки, которые распяли мужика на кресте и саданули ему потом копьем в бок за то, что тот считал себя Сыном Божьим, обвиняют других чуваков, которые вдруг решили что они не чуваки а чувихи (или наоборот) в их взглядах. Очень это все странно, не? Тут еще можно вспомнить скандалы с обвинениями в педофилии священников в штатах.
    25. AdAstra Ранг пользователя
      AdAstra
      +1
      Сегодня, 09:36
      Вы "товарищ" католический поп либо крестик снимите либо трусы наденьте, а то кидает из стороны в сторону, в общем определитесь уж. laughing
    26. ИванИванов Ранг пользователя
      ИванИванов
      +1
      Сегодня, 09:40
      Это не просто оскорбление достоинства, это политизированный антинаучный бред, распространяемый "демократической" диктатурой запада
    27. Служу_отечеству Ранг пользователя
      Служу_отечеству
      +1
      Сегодня, 09:43
      Санкции будут против папы? laughing
    28. Я свой Ранг пользователя
      Я свой
      +1
      Сегодня, 09:49
      . РКЦ заявляет, что принципиально не поддерживает травлю лиц по их сексуальной ориентации – пытки, убийства, преследования представителей ЛГБТ

      Нынче травлей считается называть дурака - дураком, толстого - толстым, негра - негром... Потом все удивляются - почему раньше можно было двери квартиры не запирать, а сейчас решётки на окна ставят. Даже имя вора огласке не предают. С детства размываются понятия добра и зла, хорошо и плохо, вынуждают белое путать с чёрным.
      А ркц сама стала одной из покровителей извращенцев
    29. a.s.zzz888 Ранг пользователя
      a.s.zzz888
      +1
      Сегодня, 10:07
      Впервые Римская католическая церковь открыто выступила против практики смена пола и так называемого гендерного разнообразия.
      Штормит папу. То он гей браки одобряет, то он против... request

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