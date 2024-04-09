Reuters: ХАМАС отверг предложение Израиля о прекращении огня в обмен на заложников

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Reuters: ХАМАС отверг предложение Израиля о прекращении огня в обмен на заложников

Новая попытка остановить боевые действия в секторе Газа провалилась, ХАМАС отверг предложение Израиля о прекращении огня в обмен на заложников. Нетаньяху уже объявил о начале военной операции в Рафахе, сообщает Reuters.

Запланированные на понедельник переговоры Израиля и ХАМАС, которые проходят в египетском Каире, снова оказались сорваны, представители движения отвергли "последнее предложение" израильских властей. Попытки посредников урегулировать конфликт мирным путем провалились в очередной раз. Как сообщает британское издание, основой предложения было прекращение огня в обмен на заложников, которые удерживаются ХАМАС с октября прошлого года. Обмен должен был состояться в три этапа, но палестинцев что-то в данном предложении не устроило, они отказались вести переговоры с Израилем.



Между тем, израильский премьер Биньямин Нетаньяху уже заявил, что Израиль продолжит боевую операцию и войдет в Рафах, где сейчас сосредоточены беженцы со всей территории сектора Газа. По словам премьера, дата начала операции уже назначена, но какие-либо подробности он называть отказался. Ранее он заявил, что для победы над ХАМАС необходимо захватить Рафах.

В свою очередь Египет, Иордания и Франция выступили категорически против боевых действий в Рафахе, предупредив Израиль о последствиях вторжения. Вот только последует ли Нетаньяху их "совету", никто не знает. Скорей всего, нет, так что возможен прорыв беженцев из Рафаха через египетскую границу, что очень пугает Каир.

Мы предупреждаем о серьезных последствиях израильского вторжения в Рафах, где более 1,5 миллиона палестинских мирных граждан были вынуждены покинуть свои дома. Эта операция приведет лишь к еще большим смертям и страданиям, увеличит риски и последствия массового насильственного перемещения населения Газа, а также грозит региональной эскалацией

- говорится в совместном заявлении лидеров Египта, Иордании и Франции.
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    9 комментариев
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    1. ROSS 42 Ранг пользователя
      ROSS 42
      0
      Сегодня, 08:42
      Обмен должен был состояться в три этапа, но палестинцев что-то в данном предложении не устроило, они отказались вести переговоры с Израилем.

      А этому «что-то» нельзя было дать буквенное выражение?
      1. astepanov Ранг пользователя
        astepanov
        -2
        Сегодня, 09:23
        А вы спросите непосредственно у участников переговоров. Они вам обязательно расскажут.
        PS: представляю, какая поднялась бы пыль, если бы евреи согласились на прекращение огня без выдачи заложников; их тут же обвинили бы и в трусости, и в предательстве своих людей. Неужели кто-то еще сомневается, что договариваться с террористами можно только приставив им пистолет к виску? И события в Крокус-сити тоже ничему не научили?Теперь вот с талибами начинаем заигрывать. Не иначе, как кто-то из московских олигархов хочет помочь им с сельским хозяйством, там, говорят, производство мака снижается...
        1. Lev_Russia Ранг пользователя
          Lev_Russia
          0
          Сегодня, 11:21
          Что то -то Вы А. СТЕПАНОВ уж больно подозрительно об Израиле и о нации "богоизбранных" печётесь... Вы точно Степанов... Ну получит Израиль заложников, а где гарантии, что он на этом успокоится... Ну а про заигрывание с "Талибаном"... Не мы первые, не мы последние... Вы не забыли кто его создавал и выкармливал "Талибан", как и большинство других подобных структур... Кто те же ИГИЛ или Хамас помогал создавать...???
    2. rocket757 Ранг пользователя
      rocket757
      +1
      Сегодня, 09:19
      Reuters: ХАМАС отверг предложение Израиля о прекращении огня в обмен на заложников
      . Если напрямую победить нельзя, надо сделать вид, что победил и заявить об том громко.
    3. 8200 Ранг пользователя
      8200
      +1
      Сегодня, 09:33
      Там ещё одна маленькая проблема. У ХАМАСа не оказалось 40 живых заложников и не ясно сколько их живых осталось.
      1. Пупырчатый Ранг пользователя
        Пупырчатый
        0
        Сегодня, 10:32
        Тут точнее надо быть. Не оказалось 40 живых заложников в данных параметрах, в которых планируется сделка.
    4. Владимир Владимирович Воронцов Ранг пользователя
      Владимир Владимирович Воронцов
      0
      Сегодня, 09:46
      «Попытки посредников урегулировать конфликт мирным путем провалились в очередной раз» —

      "Оставьте: это спор семитов меж собою,
      Домашний, старый спор, уж взвешенный судьбою,
      Вопрос, которого не разрешите вы" ...
    5. oppozite28 Ранг пользователя
      oppozite28
      0
      Сегодня, 09:57
      Новая попытка остановить боевые действия в секторе Газа провалилась, ХАМАС отверг предложение Израиля о прекращении огня в обмен на заложников. Нетаньяху уже объявил о начале военной операции в Рафахе, сообщает Reuters.
      Официальным представителям Израиля скорее нужны были руководства к действиям которые получили от ХАМАС во время очных переговоров (потому как кроме отзеркаливания с элементами копирования позиций оппонента потому как выработать собственную линию поведения кроме как военной у израильтян не получается) в равной степени относится и к национальной едее. Яркий пример полное отзеркаливание действий ХАМАС 7 октября 2023-го года кстати действия палестинцев могли быть нивелированы ещё на стадии подготовки о чём в израильской разведке не могли не знать и чем воспользовался лично Нетоньяху. Следовательно отказ ХАМАС от предложения официальных представителей Израиля более чем ожидаем и нужен был только лишь сам факт встречи Нетоньяху с представителями ХАМАС.
    6. solar Ранг пользователя
      solar
      -1
      Сегодня, 10:04
      В свою очередь Египет, Иордания и Франция выступили категорически против боевых действий в Рафахе

      В принципе, оно и понятно. Не их же заложники там находятся.

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