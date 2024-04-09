Reuters: ХАМАС отверг предложение Израиля о прекращении огня в обмен на заложников

Мы предупреждаем о серьезных последствиях израильского вторжения в Рафах, где более 1,5 миллиона палестинских мирных граждан были вынуждены покинуть свои дома. Эта операция приведет лишь к еще большим смертям и страданиям, увеличит риски и последствия массового насильственного перемещения населения Газа, а также грозит региональной эскалацией

Новая попытка остановить боевые действия в секторе Газа провалилась, ХАМАС отверг предложение Израиля о прекращении огня в обмен на заложников. Нетаньяху уже объявил о начале военной операции в Рафахе, сообщает Reuters.Запланированные на понедельник переговоры Израиля и ХАМАС, которые проходят в египетском Каире, снова оказались сорваны, представители движения отвергли "последнее предложение" израильских властей. Попытки посредников урегулировать конфликт мирным путем провалились в очередной раз. Как сообщает британское издание, основой предложения было прекращение огня в обмен на заложников, которые удерживаются ХАМАС с октября прошлого года. Обмен должен был состояться в три этапа, но палестинцев что-то в данном предложении не устроило, они отказались вести переговоры с Израилем.Между тем, израильский премьер Биньямин Нетаньяху уже заявил, что Израиль продолжит боевую операцию и войдет в Рафах, где сейчас сосредоточены беженцы со всей территории сектора Газа. По словам премьера, дата начала операции уже назначена, но какие-либо подробности он называть отказался. Ранее он заявил, что для победы над ХАМАС необходимо захватить Рафах.В свою очередь Египет, Иордания и Франция выступили категорически против боевых действий в Рафахе, предупредив Израиль о последствиях вторжения. Вот только последует ли Нетаньяху их "совету", никто не знает. Скорей всего, нет, так что возможен прорыв беженцев из Рафаха через египетскую границу, что очень пугает Каир.- говорится в совместном заявлении лидеров Египта, Иордании и Франции.