Показаны кадры с российским танком Т-72 с новой антидроновой защитой из зоны спецоперации

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Показаны кадры с российским танком Т-72 с новой антидроновой защитой из зоны спецоперации

Использование специальных конструкций, предохраняющих танки и бронемашины от ударов беспилотников-камикадзе, стало настоящим трендом специальной военной операции. Вооруженные силы Российской Федерации все чаще используют танки и бронемашины, оснащенные соответствующей антидроновой защитой, которую военнослужащие меж собой прозвали «мангалами».

Военные корреспонденты показали кадры российского танка Т-72 с новой антидроновой защитой из зоны спецоперации. Как сообщается, они сняты в районе населенного пункта Красногоровка на Марьинском участке фронта. Российский танк, как мы видим на опубликованных кадрах, обшит металлическими щитами и уже мало напоминает издалека собственно танк, а выглядит как некая непонятная машина.



Такая защита должна предохранять танк от ударов дронов-камикадзе сверху, поскольку именно башня танка была одним из наиболее уязвимых мест для атак беспилотников.




Кроме того, танк обшит металлическими листами и по бокам корпуса, что позволяет защититься как от ударов дронов-камикадзе, так и от попаданий снарядов вражеской артиллерии.




Отметим, что сейчас оснащение танков антидроновой защитой уже осуществляется на предприятиях оборонного комплекса в промышленном масштабе. Но во многих подразделениях, непосредственно воюющих на фронте, этот вопрос решают собственными силами. Умельцы из числа военнослужащих сами варят защитные конструкции и обшивают бронетехнику металлическими листами.

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    45 комментариев
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    1. 9PA Ранг пользователя
      9PA
      +8
      Сегодня, 08:48
      Это уже монстры какие то, может саму доктрину применения танков пересмотреть. Маневр, динамика, прикрытие
      1. Netl Ранг пользователя
        Netl
        +1
        Сегодня, 08:57
        Цитата: 9PA
        доктрину применения танков пересмотреть

        Дык, пересмотрена, по факту.
        В основном - работа с закрытых позиций.

        А если, случайно удается выйти на прямую наводку, то тоже с максимально возможного расстояния.
        Такого, чтобы ворваться во вражеские позиции и, крутя башней, палить во все стороны - сейчас видится фантастикой, ненаучной. yes
        1. Trapp1st Ранг пользователя
          Trapp1st
          0
          Сегодня, 09:16
          чтобы ворваться во вражеские позиции и, крутя башней, палить во все стороны - сейчас видится фантастикой, ненаучной.
          Тем не менее такая суицидная тактика применяется, другой нет, нужен технологический рывок, но его не будет. Вот бойцам и остается только городить эрзац.
          1. Сабуров_Александр53 Ранг пользователя
            Сабуров_Александр53
            +3
            Сегодня, 09:50
            Я правильно понимаю, под такой крышей перестают действовать все собственные активные системы защиты танка? А от ПТУРов и всяких Джавеллинов это тоже защита или дрон теперь страшнее их? Хотя какая разница была сетка, стал листовой металл... через сетку тоже не отстрелишь ничего навстречу.
            Так и до защиты самолетов/вертолетов скоро дойдет request
            1. Netl Ранг пользователя
              Netl
              0
              Сегодня, 10:24
              Цитата: Сабуров_Александр53
              через сетку тоже не отстрелишь ничего навстречу

              То о чем Вы пишите - это КАЗ. Теоретически, он может сбивать шрапнелью все вышеперечисленное. Где-то на полигонах работу КАЗ показывают.

              Но на практике КАЗ на наших танках нет. И учитывая, что даже Армата с лучшим на текущий момент КАЗ, надежд не оправдывает, в обозримом времени нормальных КАЗ на наших танках и не будет. sad
              Поэтому, ребятам и придется делать подобные колхозы в меру личной фантазии и имеющихся ресурсов.
              1. Сабуров_Александр53 Ранг пользователя
                Сабуров_Александр53
                0
                Сегодня, 10:56
                Netl(Алекс) спасибо за подсказку. А то я начитался про всякую оптику на борту современного танка и сломал себе голову, куда же её теперь девать.
                Зато от внешнего вида можно прийти в ужас, как приходили в ужас от появления первых танков в 1-ю Мировую войну.
                Но ещё не все загадки с этим образцом нашли свой ответ. Вижу белый колпак на лбу этого Пепелаца... это ж неспроста такой Цак (колокольчик для носа) установлен на Эцих (ящик для узников). так стало быть угодно нашему Эцилоппу. Одним словом, Кю.... lol laughing
                1. Netl Ранг пользователя
                  Netl
                  0
                  Сегодня, 11:05
                  Цитата: Сабуров_Александр53
                  спасибо за подсказку. А то я начитался про всякую оптику на борту современного танка

                  Была приведена совершенно определенная цитата про отстрел навстречу. И это явно КАЗ.

                  А насчет ужасающего вида, сейчас даже шутки уже неуместны. Уязвимость бронетехники резко выросла и, как несокрушимого монстра уже никто не воспринимает. sad
        2. Gomunkul Ранг пользователя
          Gomunkul
          +1
          Сегодня, 10:04
          Дык, пересмотрена, по факту.
          В основном - работа с закрытых позиций.
          Дополню Ваш ответ, танки переквалифицируются в САУ. Поэтому и допускается установка такой защиты.
    2. Bianconeri Ранг пользователя
      Bianconeri
      +14
      Сегодня, 08:49
      Хм.. А башней он вообще не крутит? САУ на минималках...
      1. Nastia Makarova Ранг пользователя
        Nastia Makarova
        -7
        Сегодня, 09:00
        не крутит, ему и не надо крутит, враг спереди
        1. Добрый злыдень Ранг пользователя
          Добрый злыдень
          +1
          Сегодня, 10:12
          С одной стороны, танк неплохо защищен таким образом от кумулятивных БП сверху и сбоку. Это, несомненно, плюс.
          Но, с другой стороны, танк и так машина подслеповатая, а тут и вовсе , как лошадь в шорах, угол обзора сильно ограничен. А это большущий минус.
          Да еще и угол действия орудия сильно ограничен.
          Да еще и подвижность/проходимость с таким амбаром на горбу сильно пострадает.
          Что перевесит - покажет только практика применения.
    3. antiaircrafter Ранг пользователя
      antiaircrafter
      +7
      Сегодня, 08:50
      Теперь он на черепаху похож.
      1. wlkw Ранг пользователя
        wlkw
        +2
        Сегодня, 09:42
        Это что-то из серии "я в домике!" wink
    4. Аргон Ранг пользователя
      Аргон
      +10
      Сегодня, 08:50
      Бронепоезд какой то. Не знаю даже правильно ли такое нагромождение. Как осмотреть обстановку вокруг танка? Как вести круговой бой? Наверное использовать только в прямом направлении при штурме.
    5. 9PA Ранг пользователя
      9PA
      +7
      Сегодня, 08:52
      Нужны средства подавления БПЛА на уровне танк, БМП,отделение
      1. Trapp1st Ранг пользователя
        Trapp1st
        +2
        Сегодня, 09:18
        Нужны средства подавления БПЛА на уровне танк, БМП,отделение
        Дрон с изменяемой частотой тем более дрон с ИИ не подавишь.
    6. ohka Ранг пользователя
      ohka
      +16
      Сегодня, 08:52
      Тихо шифером шурша едет крыша не спеша.
    7. Eugen 62 Ранг пользователя
      Eugen 62
      +5
      Сегодня, 08:55
      Про этот танк написАли на Лостарморе. На самом деле такая конструкция не очень удобна. Танк не может поворачивать башню. Т. е. это единичный экземпляр, придуманный умельцами на месте. Танк получил повреждение. У него проблемы с поворотом башни. Вот ребята и придумали такую конструкцию. Башню поворачивать ведь всё равно не получится. Зато эта машина надёжно защищена от атаки сверху.
      1. Bianconeri Ранг пользователя
        Bianconeri
        +1
        Сегодня, 09:06
        Т.е. отогнать машину в тыл и провести ремонт критичного, для данного типа единицы, узла сложнее и дольше, чем создать и водрузить это? Наводит на грустные мысли..
    8. БорзРио Ранг пользователя
      БорзРио
      +4
      Сегодня, 08:58
      Это не выход и все это прекрасно понимают. FPV дроны выносят огромное количество техники, уничтожают и колечат очень много личного состава. Бойцы на передовой и военкоры уже бьют в НАБАТ и потери увеличиваются. Каждого солдата в супербронированный экзоскилет не нарядишь, и каждую бронетехнику в ползающую крепость-линкор не превратишь. Нужны компактные и эффективные антидроновые средства РЭБ, средства скорострельного уничтожения на подобии КАЗ. Колонны должны сопровождаться бронированной мощной РЭБ станцией. Иначе мы будем терять бронетехники больше, чем успеваем производить и таскать с баз хранения. Потом что? Будем Т-34 с постаментов снимать?
    9. Пуз Большой Ранг пользователя
      Пуз Большой
      +3
      Сегодня, 09:05
      С одной стороны это конечно уже борщ, с другой - жить захочешь и не так раскорячишься.
      1. жучок120560 Ранг пользователя
        жучок120560
        0
        Сегодня, 09:18
        В том то и беда, что корячатся парни на фронте, а не большие дяди в МО. У них по кабинетам то дроны не летают и на голову не падают.
      2. Aleksandr21 Ранг пользователя
        Aleksandr21
        0
        Сегодня, 09:33
        Цитата: Пуз Большой
        С одной стороны это конечно уже борщ, с другой - жить захочешь и не так раскорячишься.


        По идее нужные новые подходы в защите бронетехники от бпла, может быть новые разработки КАЗ или создание какой то турели которая будет отрабатывать по дронам... но что-то делать надо, т.к все нынешние решения (козырьки), РЭБ и т.д. это полумеры и не обеспечивают должный уровень защиты.

        Вопрос цены и времени.
    10. Дилетант Ранг пользователя
      Дилетант
      -3
      Сегодня, 09:07
      Это не новая защита, а ненаучно-техническое творчество чьих то "шаловливых ручек". Переделать танк в жалкое подобие самоходки времен ВОВ - это в лучшем случае глупость, а в худшем-вредительство.
      1. wlkw Ранг пользователя
        wlkw
        +1
        Сегодня, 09:53
        Ну я бы не был таким критичным. Вполне возможно, что для решения очень частной конкретной задачи, взяли полуисправный танк (писали, что он поврежден), соорудили ему "сарай" на всю голову, и двинули вперед в качестве тарана.
        Понятное дело, что у такой халабуды нет никакого будущего, а вот как очень частный случай - вполне себе рабочий вариант.
    11. Jovanni Ранг пользователя
      Jovanni
      0
      Сегодня, 09:11
      Такое впечатление, все эти самоделки от безысходности. Никому не хочется быть мишенью, а побеждать надо... Господа учёные, оружейники, - ваше слово!...
      1. жучок120560 Ранг пользователя
        жучок120560
        -1
        Сегодня, 09:27
        Господа учёные и оружейники свое слово уже сказали, есть и РЭБ и средства и способы борьбы, не сказали и упорно не говорят чиновники которые отвечают за заказ на производство новых образцов. Явно ждут...
    12. AdAstra Ранг пользователя
      AdAstra
      -1
      Сегодня, 09:11
      Чем то напоминает "франкенштейнов" начала с той стороны над которыми потешались...
    13. Ныробский Ранг пользователя
      Ныробский
      +1
      Сегодня, 09:23
      Вопросы конечно есть, но с другой стороны, если мужики на передовой этим занимаются, значит им так надо. Методом проб и ошибок, они создадут приемлемый и оптимальный вариант защиты.
      Если эта конструкция позволяет выполнять поставленные задачи и спасёт машину с экипажем, то пусть будет.
    14. RVlad Ранг пользователя
      RVlad
      +1
      Сегодня, 09:26
      Техническая шизофрения от безысходности. Ну не хотят наши руководители, военные, гражданские... хоть немного использовать то, что внутри черепа находится. Совсем. Все кинулись зарабатывать бабло, на всём... А народ под пулями вынужден "тазики" на танки громоздить... "Это позор какой-то" - Швондер. В 2016 году предложили военным как лечить "новомодную" проблему: пассивная станция, вероятность поражения любой цели 0,97, с заводом договорились, испытания провели: на дальности 5 км ЛЮБОЙ воздушный объект с моделем 0.03 м отслеживается и сопровождается, более 1 000 каналов сопровождения,, задача селекции цели в группе решается, на фоне леса всё видится, всеракурсная стрельба... Ответ от войсковой ПВО: "нам это и нахрен не надо, а как это работает мы не понимаем". Все доктора технических наук в погонах, . Фирму закрыли. Теперь там высотки... Спросить не с кого, да и никому это не надо. Тазики на танках и люди десятками гибнут... когда мы поумнеем?
      1. nik-mazur Ранг пользователя
        nik-mazur
        +1
        Сегодня, 10:53
        Цитата: RVlad
        В 2016 году предложили военным как лечить "новомодную" проблему ... Ответ от войсковой ПВО: "нам это и нахрен не надо, а как это работает мы не понимаем"
    15. Эль Чувачино Ранг пользователя
      Эль Чувачино
      0
      Сегодня, 09:31
      Неужели нельзя разработать КАЗ против дронов на базе имеющихся и наконец пустить их в ход?
      1. свой1970 Ранг пользователя
        свой1970
        0
        Сегодня, 11:09
        А вы не в курсе что существующие КАЗы опасны для СВОЕЙ пехоты?
        А без прикрытия пехотой- танк как бы тоже особо не жилец?
    16. Kusja Ранг пользователя
      Kusja
      0
      Сегодня, 09:33
      Мне кажется, что чем придумывать более сложные и изощренные конструкции для брони, лучше в интенсивном режиме рожать дроноводов в огромных количествах. Минимальный риск для личного состава, для техники и для казны.
    17. Землекоп Ранг пользователя
      Землекоп
      -1
      Сегодня, 09:36
      История идет как пружина. Витками вперед и назад. Вот и мы сегодня докатились снова до аэропланов первой мировой только беспилотных.....ну и танки...превратятся как первые танки немцев на той же войне.
    18. Bad_gr Ранг пользователя
      Bad_gr
      +1
      Сегодня, 09:38
      На мой взгляд, такая защита - глупость несусветная. Спереди и сзади дрон всёравно может залететь. Зато лишили себя обзора, который у танка и так не очень. Пушкой можно работать только в узком секторе.
    19. VLAD-96 Ранг пользователя
      VLAD-96
      +1
      Сегодня, 09:39
      Будущее за беспилотными танками! (возможно они будут другой формы, другого вида...)
      Главное что бы экипажем не жертвовать, на передовой должна быть беспилотная бронетехника. Самое ценное это обученные и опытные люди на фронте и сохранить им жизнь! А железо - его можно заново сделать.
      Просто как не бронируй танк, его всё равно рано или поздно разнесут разными боеприпасами и экипаж скорее всего пострадает!
      1. Теледроид Ранг пользователя
        Теледроид
        +1
        Сегодня, 10:05
        Может даже и не танками а беспилотными танчиками небольшого размера и без брони, да и без пушки тоже, скорее с пулемётом\гранатомётом. Короче, гораздо дешевле и эффективнее наклепать сотню машин величиной с газонокосилку, или даже меньше, часть из стаи которых может гарантированно добраться до окопов противника, даже если часть будет расстреляна и подорвётся на минах. Причём о качестве тележки париться особо не надо т.к. это расходник. Можно и на батарейках подобную технику делать чтобы она могла ночью бесшумно, и не раздражая тепловизоры противника, приехать в гости.
        1. свой1970 Ранг пользователя
          свой1970
          0
          Сегодня, 11:13
          "Может даже и не танками а беспилотными танчиками небольшого размера и без брони, да и без пушки тоже, скорее с пулемётом\гранатомётом"- уже пробовали.90 лет тому назад.
          Танкетки назывались..
          И даже с радиоуправление делали...
          Но не зашло ни у кого из стран цчастниц ВМВ
          1. Теледроид Ранг пользователя
            Теледроид
            0
            Сегодня, 11:20
            Автоматика и связь в то время были на несколько другом уровне. И тогда не было столь разнообразных способов уничтожения танков...
    20. wlkw Ранг пользователя
      wlkw
      0
      Сегодня, 09:39
      Совершенно очевидно, что дело идет к пересмотру концепции бронирования танков и тактики их применения.
      С учетом того, что:
      1. Прямые танковые бои - большая редкость.
      2. Танки применяются как обычные САУ или штурмовые САУ.

      то возникает мысль, что есть потребность в самоходных установках, имеющих бронирование по меньше, чем танковое (не держат БОПС, хотя, как я понял, и современные танки не держат самые последние версии УБОПС, так что не велика потеря), но не пробиваются современными снарядами от БМП зарубежных стран. Они там тоже не хило лупят, но уступают танковым боеприпасам, естественно.
      Освободившуюся массу брони можно использовать для защиты от нового оружия - дронов.
      Если раньше основное направление защиты было усиление лобовой части, то теперь "дело в крыше".
      У кого "сильная крыша" (жаргон, как во времена 90-х wink ), тот и банкует.

      (П.С. частное мнение диванного эсперта).
    21. Alex100 Ранг пользователя
      Alex100
      0
      Сегодня, 09:46
      К сожалению дроны стали очень опасным и ОЧЕНЬ эффективным оружием. Мы несем огромные потери в технике. Пехота штурмует позиции врага почти без поддержки бронетехники, которая ОЧЕНЬ быстро выводится из строя дронами. Украина сделала ставку на дроны. Запад передает им развед. дроны и ударные, к тому же налажено собственное производство на Украине.
      1. Теледроид Ранг пользователя
        Теледроид
        0
        Сегодня, 10:08
        Нужны наземные дроны небольшого размера вместо танков. Чтобы могли ночью тихонько на батарейках подъехать и сделать своё дело.
    22. ЯсеньПосейдонов Ранг пользователя
      ЯсеньПосейдонов
      0
      Сегодня, 10:05
      Это типа "железный купол" в действии drinks
    23. Теледроид Ранг пользователя
      Теледроид
      0
      Сегодня, 10:55
      Вместо одного танка, купите лучше сотню вот таких радиоуправляемых газонокосилок:
      https://aliclick.shop/r/c/1s8x4tk310cnwkvx?erid=2SDnjeToQuE

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