Показаны кадры с российским танком Т-72 с новой антидроновой защитой из зоны спецоперации
Использование специальных конструкций, предохраняющих танки и бронемашины от ударов беспилотников-камикадзе, стало настоящим трендом специальной военной операции. Вооруженные силы Российской Федерации все чаще используют танки и бронемашины, оснащенные соответствующей антидроновой защитой, которую военнослужащие меж собой прозвали «мангалами».
Военные корреспонденты показали кадры российского танка Т-72 с новой антидроновой защитой из зоны спецоперации. Как сообщается, они сняты в районе населенного пункта Красногоровка на Марьинском участке фронта. Российский танк, как мы видим на опубликованных кадрах, обшит металлическими щитами и уже мало напоминает издалека собственно танк, а выглядит как некая непонятная машина.
Такая защита должна предохранять танк от ударов дронов-камикадзе сверху, поскольку именно башня танка была одним из наиболее уязвимых мест для атак беспилотников.
Кроме того, танк обшит металлическими листами и по бокам корпуса, что позволяет защититься как от ударов дронов-камикадзе, так и от попаданий снарядов вражеской артиллерии.
Отметим, что сейчас оснащение танков антидроновой защитой уже осуществляется на предприятиях оборонного комплекса в промышленном масштабе. Но во многих подразделениях, непосредственно воюющих на фронте, этот вопрос решают собственными силами. Умельцы из числа военнослужащих сами варят защитные конструкции и обшивают бронетехнику металлическими листами.
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