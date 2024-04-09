Рейдовый буксир «Ижорец» вошёл в состав Ленинградской военно-морской базы Балтийского флота
Балтийский флот пополнился новым рейдовым буксиром, церемония поднятия флага вспомогательного флота прошла в Кронштадте в конце прошлой недели. Приказом главкома ВМФ РФ буксир "Ижорец" вошел в состав судов обеспечения Ленинградской военно-морской базы.
Новый буксир построен на судостроительном заводе "Пелла" по проекту 90600, на воду его спустили 5 октября прошлого года. Испытания "Ижорца" проходили в Финском заливе, где ему и предстоит работать. Буксир приписан к порту Ломоносова, он будет заниматься обеспечением кораблей Ленинградской военно-морской базы Балтфлота.
Буксиры проекта 90600 предназначены для проведения буксировочных и кантовочных операций в порту, в прибрежной зоне и на рейдах. Кроме того, буксир способен снимать корабли и суда с мели, бороться с пожарами, перевозить грузы и людей. В общем, маленький многофункциональный буксир, без которого не выполнить никаких работ. Длина буксира наибольшая - 25,4 м, ширина - 8,8 м, осадка - 3,9 м, скорость - около 11,5 узлов
- заявили в пресс-службе Минобороны.
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