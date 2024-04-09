Рейдовый буксир «Ижорец» вошёл в состав Ленинградской военно-морской базы Балтийского флота

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Рейдовый буксир «Ижорец» вошёл в состав Ленинградской военно-морской базы Балтийского флота

Балтийский флот пополнился новым рейдовым буксиром, церемония поднятия флага вспомогательного флота прошла в Кронштадте в конце прошлой недели. Приказом главкома ВМФ РФ буксир "Ижорец" вошел в состав судов обеспечения Ленинградской военно-морской базы.

Новый буксир построен на судостроительном заводе "Пелла" по проекту 90600, на воду его спустили 5 октября прошлого года. Испытания "Ижорца" проходили в Финском заливе, где ему и предстоит работать. Буксир приписан к порту Ломоносова, он будет заниматься обеспечением кораблей Ленинградской военно-морской базы Балтфлота.



Буксиры проекта 90600 предназначены для проведения буксировочных и кантовочных операций в порту, в прибрежной зоне и на рейдах. Кроме того, буксир способен снимать корабли и суда с мели, бороться с пожарами, перевозить грузы и людей. В общем, маленький многофункциональный буксир, без которого не выполнить никаких работ. Длина буксира наибольшая - 25,4 м, ширина - 8,8 м, осадка - 3,9 м, скорость - около 11,5 узлов


Суда этого проекта предназначены для выполнения буксировочных и кантовочных операций в порту, на рейдах и в прибрежных районах (...) Они отличаются широким спектром технических возможностей, мощностью двигателя, экономичностью и удобством в работе

- заявили в пресс-службе Минобороны.
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    8 комментариев
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    1. Владимир Владимирович Воронцов Ранг пользователя
      Владимир Владимирович Воронцов
      +3
      Сегодня, 09:27
      «Рейдовый буксир "Ижорец" вошёл в состав Ленинградской военно-морской базы Балтийского флота» —

      — "Семь футов под килем!" ...
    2. tralflot1832 Ранг пользователя
      tralflot1832
      +2
      Сегодня, 09:44
      Тяжело Пелле из кризиса выходить, в который она себя сама загнала.На одних ресурсах построено буксиров проекта 90600 33 штуки на других 48.На последних двух всё пришлось импортозамещать.Заместили.В декабре 2023 г наконец с эстонцами расчитались передав буксир" Agar" в Таллин ( контракт от 2017 г).Пелла сейчас достраивает долги,про новые контракты пока не слышал.
    3. potap6509 Ранг пользователя
      potap6509
      +3
      Сегодня, 09:44
      Без этих труженников не обходится ни один флот. Так что семь футов под килем.
      1. Сабуров_Александр53 Ранг пользователя
        Сабуров_Александр53
        +1
        Сегодня, 10:19
        Это безусловно так... Но мне из прошлого жития в СССР такое кажется мелковатым. Не припомню, что бы тогда рапортовали о спуске на воду столь малюсенького суденышка. Хотя где-нибудь в местной газете города, могли чиркнуть заметку наравне со спуском на воду пассажирского судна на подводных крыльях... Пусть будет, ему даже не надо семи футов под килем, достаточно трех.
    4. carpenter Ранг пользователя
      carpenter
      -1
      Сегодня, 10:04
      Новый буксир построен на судостроительном заводе "Пелла" по проекту 90600, на воду его спустили 5 октября прошлого года. Испытания "Ижорца" проходили в Финском заливе

      Долгострой, буксир строили в свое время в Питере 3 месяца от закладки, до начала эксплуатации.
    5. Юрий77 Ранг пользователя
      Юрий77
      +1
      Сегодня, 10:04
      На второй фотке перед спуском на воду выглядит как игрушка - борт высокий, а длина маленькая!
      1. Солдатов В. Ранг пользователя
        Солдатов В.
        0
        Сегодня, 10:16
        Помню на Енисее долго работал рейдовый паровой буксир в этих размерах и под этим названием.
      2. Сабуров_Александр53 Ранг пользователя
        Сабуров_Александр53
        0
        Сегодня, 10:37
        Фильм про похожий буксир был отличный "Берегите женщин". Надо 2-ю серию снять, может Юра Антонов разродится спустя сорок лет новыми песнями. А нет, так и старые сойдут. fellow

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