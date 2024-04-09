«После победы столкнёмся с жестоким явлением»: военкор предупредил о риске украинского терроризма после завершения СВО

71
«После победы столкнёмся с жестоким явлением»: военкор предупредил о риске украинского терроризма после завершения СВО

Победа России в специальной военной операции не гарантирует быстрого умиротворения на территории Украины. Такой вывод делает в своем Telegram-канале военный корреспондент Александр Сладков.

По мнению военкора, как только российская армия полностью победит ВСУ, украинские националисты могут перейти к террористическим методам борьбы. Если вспомнить историю нашей страны после победы в Великой Отечественной войне, то можно провести аналогии с бандеровским подпольем, которое функционировало до середины 1950-х годов.

Сразу после победного окончания СВО мы столкнемся с таким жестоким явлением как украинский националистический терроризм

- подчеркивает Сладков в своем Telegram-канале.

Военкор подчеркивает, что он никоим образом не считает, что весь украинский народ превратится в такого «коллективного террориста». Но будут озлобленные семьи, потерявшие родных в конфликте с Россией, будут идейные нацисты, будут подготовленные спецслужбами западных стран профессиональные диверсанты, бывшие военнослужащие ВСУ.

Остается надежда на профессионализм российских спецподразделений и специальных служб, которые занимаются борьбой с терроризмом. Однако ликвидация террористического подполья займет определенное время, на это будут уходить значительные силы и средства.

В свою очередь, спецслужбы стран Запада продолжат финансировать террористические акты и диверсии. Это реальная опасность, и военкор Сладков совершенно правильно обращает внимание на данный вопрос, а руководству государства и силовых структур уже сейчас стоит задумываться над тем, как оперативно, после победы в СВО, решить данную проблему.
    Наши новостные каналы

    Подписывайтесь и будьте в курсе свежих новостей и важнейших событиях дня.

    ВКонтакте Дзен Телеграм
    71 комментарий
    Информация
    Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
    1. Владимир80 Ранг пользователя
      Владимир80
      -14
      Сегодня, 09:23
      Сразу после победного окончания СВО мы столкнемся с таким жестоким явлением как украинский националистический терроризм
      - подчеркивает Сладков в своем Telegram-канале.

      "в последние времена люди будут издыхать от страха и ожидания бедствий"
      п.с. а Сладкова не рекомендую слушать, как Риттера, Макгрегора, Герша и нашего Дмитрий Анатольевича... и ещё всех Соловьевских "экспертов" тоже...
      1. astepanov Ранг пользователя
        astepanov
        +11
        Сегодня, 09:30
        Цитата: Владимир80
        п.с. а Сладкова не рекомендую слушать, как Риттера, Макгрегора, Герша и нашего Дмитрий Анатольевича
        Правильно, надо заткнуть уши и повторять: "Халва, халва..."
        А по мне, так Сладков говорит сущую правду. Напомню также, что и воина в Афганистане велась в своей завершающей стадии не с регулярной армией, а с партизанщиной. И не была Союзом выиграна.
        1. Владимир80 Ранг пользователя
          Владимир80
          -3
          Сегодня, 09:33
          Афганистане велась в своей завершающей стадии не с регулярной армией, а с партизанщиной. И не была Союзом выиграна.

          а была длительная война с регулярной армией? и кем считать душманов на постоянном снабжении и обучении США?
          п.с. а вы считаете лучше из года в год повторять "победа близко, ура!"
          1. astepanov Ранг пользователя
            astepanov
            +3
            Сегодня, 09:44
            Регулярная армия комплектуется, обучается, вооружается и воюет на деньги национального государства, и реализует его цели. Ни под один из этих пунктов партизанщина не подходит - кроме партизанского движения на оккупированных территориях СССР. Но там в крупных партизанских объединениях был постоянный контакт с гос. структурами.
            Цитата: Владимир80
            а вы считаете лучше из года в год повторять "победа близко, ура!

            Нет, это вы предлагаете не видеть проблему и пустить всё на самотек
            1. Владимир80 Ранг пользователя
              Владимир80
              -1
              Сегодня, 09:50
              Нет, это вы предлагаете не видеть проблему и пустить всё на самотек

              Не совсем так - проблемы нет, т.к. нет победы, а решать проблемы надо по мере их возникновения. "Укротерроризм" начался еще в 22 году (с убийства Дугиной, чиновников на "новых территориях" и т.п.) и в общем-то ответственные лица ничем не озаботились.
              1. astepanov Ранг пользователя
                astepanov
                0
                Сегодня, 10:08
                Цитата: Владимир80
                решать проблемы надо по мере их возникновения.

                Ну да, пока гром не грянет, мужик не перекрестится. Но опыт показывает, что задачи надо решать, пока не стало поздно.
                1. frruc Ранг пользователя
                  frruc
                  0
                  Сегодня, 11:15
                  ......как оперативно, после победы в СВО, решить данную проблему.

                  Как обычно, амнистия, прочитать лекцию о хорошем поведении и расцеловать в задницу.
              2. Хорон Ранг пользователя
                Хорон
                +2
                Сегодня, 10:25
                решать проблемы надо по мере их возникновения.

                Вообще-то умные люди решают будущие проблемы с момента начала планирования. Решение проблем по мере их поступления происходит от безисходности, если развитие событий началось ещё до того как на него обратили внимание или по независящим от человека причинам и от глупости, когда человек вообще не может анализировать текущую обстановку, делать прогнозы и планировать свои действия более чем на один шаг. Судя по вашим рассуждениям, вы склонны ко второму подходу к планированию.
                "Укротерроризм" начался еще в 22 году (с убийства Дугиной, чиновников на "новых территориях" и т.п.)

                Не делайте мне смешно и не блещите своей не компетентностью. Укротерроризм начался очень давно и направлен он был не только на русских. В своё время ляхи тоже оценили его на своей шкуре. Жаль что только сейчас они решили с ним поиграть, как в прочем и ссср во времена хрущёва, тоже тогда решили "забыть и простить", а заодно дать новую жизнь его корням в надежде на его укрощение. Увы и ах, теперь эта мерзость снова подняла голову став сильнее. Бандеровщина лишь уйдёт в подполье, тем более их поддерживают и на нашей стороне, и они будут делать всё чтобы ослабить власть и нанести государству максимальный вред любой деятельностью. Странно, что об этом только сейчас начали говорить и задумываться.
                1. ROSS 42 Ранг пользователя
                  ROSS 42
                  0
                  Сегодня, 11:16
                  «После победы столкнёмся с жестоким явлением»: военкор предупредил о риске украинского терроризма после завершения СВО

                  Так кого бы научил опыт ВОв...Неизвестно, что будет лучше для россиян, - когда нацисты полягут на передовой или когда их амнистирует «добрый и могучий Э-э-эх»...
          2. кредо Ранг пользователя
            кредо
            +5
            Сегодня, 09:49
            Сладков конечно америку не открыл и это факт.
            А вот отечественному руководству нужно было ещё вчера перестраиваться и начинать ту же информационную компанию по перешивке мозгов населения Украины на российский лад. Создавать мощные информагенства и работать целенаправленно на конкретную аудиторию с разъяснением того, кто стоит за разжиганием войны и ненависти на Украине, какая настоящая история той территории на которой сейчас располагается та самая Украина и кому они обязаны за то экономическое наследие, которое они проедают последние тридцать с лишним лет.

            Вообщем нужно срочно начинать работать на этой поляне, а не заваливать местных продажных политиков деньгами и рассчитывать на то, что уладится само собой. hi
            1. dmi.pris1 Ранг пользователя
              dmi.pris1
              +2
              Сегодня, 10:40
              Отечественномв руководству надо было еще в прошлом веке что предпринимать.И в начале этого,при Нынешнем.Но ,было недосуг..Думаете что то поменяется?.Проще же вести информационную компанию внутри России,своих ушей полно для развешивания лапши.Да,кстати.Про заваливание денег...Я не думаю,что пройдет теперь на вна,как например в Чечне..
              1. кредо Ранг пользователя
                кредо
                0
                Сегодня, 11:15
                ...Да,кстати.Про заваливание денег...Я не думаю,что пройдет теперь на вна,как например в Чечне..

                Готов согласиться с Вами о деньгах, но реальность не даёт это сделать.
                Как пример, возьмем Армению и ряд бывших республик СССР, которым мы до сих пор продаём газ, и не только, по внутрироссийским или близким к тому ценам.
                Все же прекрасно помнят, что через поставку дешёвых ресурсов на Украину мы ранее рассчитывали на некую благосклонность тамошних политиков и власти,а в результате те самые политики и приближённый к нему бизнес перепродавал наши ресурсы и богател на них, что по факту было срытой формой подкупа.

                В отличие от англосаксов, среди наших политиков и власти предержащих пока на горизонте не видно даже близко тех, кто также умело, за дёшево и не в убыток своей стране мог бы держать на крючке украинское провластное продажное ворьё и манипулировать им в свою пользу.

                Как говорили в лихие 90-е умные люди "С деньгами все могут сделать, а ты попробуй без денег." Нам сейчас срочно надо перестроить чиновничьему аппарату на верхних этажах власти и, применяя опыт сталинских довоенных и послевоенных пятилеток, заставить как их так и власти близлежащих к нам стран, зависящих от наших ресурсов, работать за идею по сохранению мира внутри своей страны и делать это за меньшие деньги, чем мы сейчас тратим на них. hi
          3. solar Ранг пользователя
            solar
            +1
            Сегодня, 10:00
            кем считать душманов на постоянном снабжении и обучении США?

            Думаете, на Украине будет иначе?
            1. Владимир80 Ранг пользователя
              Владимир80
              +1
              Сегодня, 10:04
              кем считать душманов на постоянном снабжении и обучении США?
              Думаете, на Украине будет иначе?

              15 миллионов мигрантов из С.А. живут в РФ, четверо из них устроило теракт, в результате которого погибло около 200х человек... вот реальная проблема, вот реальная проблема!!!! а фантазии о будущем после победы - обычное "забалтывание"
              1. solar Ранг пользователя
                solar
                +1
                Сегодня, 10:07
                От вашего поста один шаг до того, что прежде чем заводится на Украине, нужно было навести порядок у себя.
                1. Владимир80 Ранг пользователя
                  Владимир80
                  +3
                  Сегодня, 10:17
                  прежде чем заводится на Украине, нужно было навести порядок у себя

                  в принципе, идя на войну, неплохо бы зашить дырявые карманы и почистить ружье от паутины, можно еще почитать книжки по истории - набраться уму разуму!
        2. U-58 Ранг пользователя
          U-58
          0
          Сегодня, 09:56
          Озвучено то, о чем ранее молча подразумевалось. И работы будет много.
          Надеюсь, что наработки второй половины 40-х нодов будут использованы в полной мере.
        3. Aken Ранг пользователя
          Aken
          +5
          Сегодня, 10:04
          Правильно, надо заткнуть уши и повторять: "Халва, халва..."

          У нас на сайте полно таких затыкальщиков ушей и халвасловов.
          Это уже сформировалась определённая идеология со своими фанатиками.
          Для них военкоры и блогеры из окопов - паникёры и всепропальшики.
        4. Андрей Николаевич Ранг пользователя
          Андрей Николаевич
          +3
          Сегодня, 10:12
          Сладков- прав. Бандеровщина существовала на Западной Украине. Темерь бандеровщиной заражена ВСЯ Украина. Проверка и фильтрация населения должны быть- жесткими. Не прошел фильтрацию- гражданства- не получил. И вперед -" до Эуропы".
          1. dmi.pris1 Ранг пользователя
            dmi.pris1
            +2
            Сегодня, 10:42
            Читаю я это все...А не рановато ли делить шкуру неубитого медведя?
        5. Kartograf Ранг пользователя
          Kartograf
          0
          Сегодня, 10:35
          Она вообще-то все время велась не с регулярной армией.Сопротивление можно подавить либо кнутом либо пряником.В Палестине вон интифада который год
        6. Fisherman Ранг пользователя
          Fisherman
          -1
          Сегодня, 10:36
          Мы выиграли Афганскую войну. Построили много предприятий, автодорог, местные зажили лучше гораздо. Боевые действия велись в основном на границе с Пакистаном, мы не переходили (почти) границу и не трепали ту клоаку, где янки готовили всё это отребье против нас. К тому же Стингеры - это вам не ДШК, они серьёзно затруднили авиаработу, и операторами были как раз наёмники из США, а не бородатые (спецом фотки бриты делали душманов с ПЗРК, типа "они там сами"). Так что прокси-война была со всем НАТО, а не с духами, и мы зачистили от дерьма большую часть территории Афгана. Вот ушли - зря, это и выглядело как "поражение", но то уже тема политической стагнации советского старческого режима. Амия - ПОБЕДИЛА и задачу мы выполнили!
        7. Комментарий был удален.
      2. BecmepH Ранг пользователя
        BecmepH
        +3
        Сегодня, 09:40
        Цитата: Владимир80
        Сразу после победного окончания СВО мы столкнемся с таким жестоким явлением как украинский националистический терроризм
        - подчеркивает Сладков в своем Telegram-канале.

        "в последние времена люди будут издыхать от страха и ожидания бедствий"
        п.с. а Сладкова не рекомендую слушать, как Риттера, Макгрегора, Герша и нашего Дмитрий Анатольевича... и ещё всех Соловьевских "экспертов" тоже...

        А кого слушать?
        1. astepanov Ранг пользователя
          astepanov
          -1
          Сегодня, 10:15
          Цитата: BecmepH
          А кого слушать?

          Разумеется, Соловьева, Киселева, Млечина - как они соловьиными трелями разливаются на молочных реках и кисельных берегах. А если мужик говорит из окопа, а не из виллы в Испании, так что ж его слушать? Из окопа далеко не увидишь. Для особо одаренных: это сарказм.
        2. dmi.pris1 Ранг пользователя
          dmi.pris1
          +1
          Сегодня, 10:43
          Свой разум.Надеюсь он остался у наших людей..
      3. carpenter Ранг пользователя
        carpenter
        +1
        Сегодня, 09:47
        Цитата: Владимир80
        "в последние времена люди будут издыхать от страха и ожидания бедствий"
        п.с. а Сладкова не рекомендую слушать, как Риттера, Макгрегора, Герша

        Ошибаетесь, бандеровщину никто не отменял, и она будет не меньше чем после ВОВ. Хотя в то время "Смерш" с ними не церемонился, знаю от брата моего отца, он работал в этой организации.
      4. Пленник Ранг пользователя
        Пленник
        +1
        Сегодня, 10:08
        А с чего Вы решили, что можете что-то рекомендовать незнакомым людям? Мания величия?
      5. Баюн Ранг пользователя
        Баюн
        0
        Сегодня, 10:22
        Вопрос в отношении. Если ведаете, что-да-как, то вам все СМИ "для забавы" и отношение к ним "нехай клевещут". Однако, есть ли смысл такими высказываниями "оскорблять чувства верующих" в Ящики. Пусть не ведают и живут-поживают счастливо.
    2. rasl_iz_pitera
      rasl_iz_pitera
      0
      Сегодня, 09:24
      Ну при таком продвижении по 1-2 км в год это будет лет через 50 или 100
      1. Ig sura Ранг пользователя
        Ig sura
        -3
        Сегодня, 09:44
        Запомните по зернушку птица ест а не охапками закидывает
        1. dmi.pris1 Ранг пользователя
          dmi.pris1
          +3
          Сегодня, 10:44
          Только эта курочка может скопытится,пока будет достигнут результат..
      2. BecmepH Ранг пользователя
        BecmepH
        +2
        Сегодня, 09:47
        Цитата: rasl_iz_pitera
        Ну при таком продвижении по 1-2 км в год это будет лет через 50 или 100

        Вас на фронте не хватает. А то бы по 1-2 км в день, а то и больше, двигались.
      3. кредо Ранг пользователя
        кредо
        -1
        Сегодня, 09:58
        Работать надо не только на лбс, но и в тылу врага.
        Создавать подполье, обеспечивать его оружием, распространять нужную нам информацию на всех площадках, искать друзей, помощников и просто сочувствующим.
        И конечно нужно заканчивать с молчаливым созерцанием того, как враг, в лице англосаксов и НАТО, окучивает одну страну за другой, обкладывая нашу страну со всех сторон своими военными базами, бактериологическими лабораториями, а также переформатируя мозги населения этих стран в ненависти к России.
    3. Алекс Старлей
      Алекс Старлей
      -9
      Сегодня, 09:26
      Что-то даже по Чечне не сильно заметно было, а там то идеологическая база на порядок сильнее была. Весь украинский террор это нанять таджиков, самим то лезть ссыкотно.
      1. Aleksandr21 Ранг пользователя
        Aleksandr21
        +7
        Сегодня, 09:44
        Цитата: Алекс Старлей
        Что-то даже по Чечне не сильно заметно было, а там то идеологическая база на порядок сильнее была. Весь украинский террор это нанять таджиков, самим то лезть ссыкотно.


        Не соглашусь, ГУР не зря есть свой хлеб.... ведь умудряются как то вербовать наших граждан совершать диверсии/теракты, и там не только денежный интерес но есть и идейные (сочувствующие, сторонники Навального и т.д.) а уж на новых территориях эта проблема может иметь такой размах, что проблема будет колоссальной.

        Так что работы у ФСБ и ВС РФ прибавится.
      2. BecmepH Ранг пользователя
        BecmepH
        +4
        Сегодня, 09:46
        Цитата: Алекс Старлей
        Что-то даже по Чечне не сильно заметно было, а там то идеологическая база на порядок сильнее была. Весь украинский террор это нанять таджиков, самим то лезть ссыкотно.

        Историю подзабыли? ОУН-УПА... Эти буквы Вам ни о чём не говорят?
        И потом. Война-это не стройка. Не считайте "таджиков" (условно) тупыми. Оно им надо? На стороне небратьев и уроженцы России воюют против Родины своей.
      3. Aken Ранг пользователя
        Aken
        +4
        Сегодня, 10:06
        Не только таджиков. У нас доморощенных дурней хватает.
    4. Дилетант Ранг пользователя
      Дилетант
      +12
      Сегодня, 09:27
      Мы больше 10 лет боролись с бандеровским подпольем после 1945 года и победили. Победим и на этот раз. Только не надо повторять ошибки хрущева, который выпустил на свободу бандеровских недобитков.
      Если дорог тебе твой дом,
      Где ты русским выкормлен был,
      Под бревенчатым потолком,
      Где ты, в люльке качаясь, плыл;
      Если дороги в доме том
      Тебе стены, печь и углы,
      Дедом, прадедом и отцом
      В нем исхоженные полы;

      Если мил тебе бедный сад
      С майским цветом, с жужжаньем пчел
      И под липой сто лет назад
      В землю вкопанный дедом стол;
      Если ты не хочешь, чтоб пол
      В твоем доме немец топтал,
      Чтоб он сел за дедовский стол
      И деревья в саду сломал…

      Если мать тебе дорога —
      Тебя выкормившая грудь,
      Где давно уже нет молока,
      Только можно щекой прильнуть;
      Если вынести нету сил,
      Чтоб немец, к ней постоем став,
      По щекам морщинистым бил,
      Косы на руку намотав;
      Чтобы те же руки ее,
      Что несли тебя в колыбель,
      Мыли гаду его белье
      И стелили ему постель…

      Если ты отца не забыл,
      Что качал тебя на руках,
      Что хорошим солдатом был
      И пропал в карпатских снегах,
      Что погиб за Волгу, за Дон,
      За отчизны твоей судьбу;
      Если ты не хочешь, чтоб он
      Перевертывался в гробу,
      Чтоб солдатский портрет в крестах
      Снял фашист и на пол сорвал
      И у матери на глазах
      На лицо ему наступал…

      Если жаль тебе, чтоб старик,
      Старый школьный учитель твой,
      Перед школой в петле поник
      Гордой старческой головой,
      Чтоб за все, что он воспитал
      И в друзьях твоих и в тебе,
      Немец руки ему сломал
      И повесил бы на столбе.

      Если ты не хочешь отдать
      Ту, с которой вдвоем ходил,
      Ту, что долго поцеловать
      Ты не смел,— так ее любил,—
      Чтоб фашисты ее живьем
      Взяли силой, зажав в углу,
      И распяли ее втроем,
      Обнаженную, на полу;
      Чтоб досталось трем этим псам
      В стонах, в ненависти, в крови
      Все, что свято берег ты сам
      Всею силой мужской любви…

      Если ты не хочешь отдать
      Немцу с черным его ружьем
      Дом, где жил ты, жену и мать,
      Все, что родиной мы зовем,—
      Знай: никто ее не спасет,
      Если ты ее не спасешь;
      Знай: никто его не убьет,
      Если ты его не убьешь.

      И пока его не убил,
      Ты молчи о своей любви,
      Край, где рос ты, и дом, где жил,
      Своей родиной не зови.

      Если немца убил твой брат,
      Пусть немца убил сосед,—
      Это брат и сосед твой мстят,
      А тебе оправданья нет.
      За чужой спиной не сидят,
      Из чужой винтовки не мстят.
      Если немца убил твой брат,—
      Это он, а не ты солдат.

      Так убей же немца, чтоб он,
      А не ты на земле лежал,
      Не в твоем дому чтобы стон,
      А в его по мертвым стоял.
      Так хотел он, его вина,—
      Пусть горит его дом, а не твой,
      И пускай не твоя жена,
      А его пусть будет вдовой.
      Пусть исплачется не твоя,
      А его родившая мать,
      Не твоя, а его семья
      Понапрасну пусть будет ждать.

      Так убей же хоть одного!
      Так убей же его скорей!
      Сколько раз увидишь его,
      Столько раз его и убей!
      (К. Симонов)
      1. Владимир80 Ранг пользователя
        Владимир80
        +1
        Сегодня, 09:35
        Мы больше 10 лет боролись с бандеровским подпольем после 1945 года и победили

        ну да, только была совсем другая страна и совсем другой народ!
      2. Mitos Ранг пользователя
        Mitos
        -1
        Сегодня, 09:38
        Этих недобитков не надо и собирать. Сразу в утиль. Не будет и оголтелых.
      3. Kartograf Ранг пользователя
        Kartograf
        +1
        Сегодня, 10:43
        С недавних пор перестали вставляется цитаты на телефоне.Но по поводу стихотворения Симонова:
        Вы ничего не попутали?Кто на кого напал в 41 и 22 ?
        1. бухач Ранг пользователя
          бухач
          0
          Сегодня, 11:08
          Товарищ ничего не попутал,ну а вы-то точно знаете чей Крым в отличии от других,кстати,когда Симонов писал эти стихи предки нынешних бандеровцев были в одном строю с немцами и цель у них была одна,ну а их потомки решили продолжить дело дедов ещё в 14 году,т.е. 22 год суть реакция на 14,не,вы,понятное дело,знаете чьё дело правое и за кем будет победа.Посмотрим кто кого.
    5. Южноукраинец Ранг пользователя
      Южноукраинец
      +2
      Сегодня, 09:27
      Террор будет конечно посерьёзнее, чем на территориях новых российских регионах, все таки, там больше "наших", но не в разы. Больше будет рейдов из-за границы ИМХО.
    6. ескела Ранг пользователя
      ескела
      +5
      Сегодня, 09:28
      Главное не повторять ошибок, а то посадят их а потом лет через 5 по амнистии отпустят и все опять повторится .Террористов надо только ликвидировать.
    7. AdAstra Ранг пользователя
      AdAstra
      -2
      Сегодня, 09:29
      А, таки, военкор знает когда победа? Тогда - "Дату сестра, дату!". А сейчас типа всё "спокойно" в этом плане?
    8. Оптимус_Прайм Ранг пользователя
      Оптимус_Прайм
      -1
      Сегодня, 09:31
      Смертная казнь решит вопрос с террором
      1. solar Ранг пользователя
        solar
        0
        Сегодня, 11:01
        Если б все так просто. Помнится, был такой Саша Ульянов, организовал «Террористическую фракцию», и бомбу купил на средства от продажи медали за хорошую учебу для покушения на тогдашнего руководителя государства.
        Власти того времени, сказав про себя "выучили на свою голову!", на всякий случай террориста с друзьями повесили.
        На что его младший брат, помнится, заявил, что он пойдет другим путем.
        И пошел, что характерно.
    9. koksalek Ранг пользователя
      koksalek
      0
      Сегодня, 09:32
      ну так судя по миграционной политике у нас (вернее там на небосводе) все люди братья!
    10. Виктор Масюк Ранг пользователя
      Виктор Масюк
      -1
      Сегодня, 09:34
      Ну а так-то без гениальных предупреждений "военкора", а вернее сказать, воендезинформатора, деморализатора и информационного мародера Сладкова никто бы разумеется не догадался....
    11. rocket757 Ранг пользователя
      rocket757
      +2
      Сегодня, 09:34
      Победа России в специальной военной операции не гарантирует быстрого умиротворения на территории Украины. Такой вывод делает в своем Telegram-канале военный корреспондент Александр Сладков.
      . Очевидно, что легко и просто не будет, НО, мы такое проходили уже не раз... так что опыт предков, предшественников нам в помощь!
      А так, надо понимать, что нам не надо будет создавать, что то принципиально новое... надо будет вернуть массу людей к НОРМАЛЬНОСТИ, к тому, что было раньше и не так давно...
      Как то так, предпожительно, что получится на деле... поживём, увидим.
    12. oppozite28 Ранг пользователя
      oppozite28
      +2
      Сегодня, 09:34
      Сразу после победного окончания СВО мы столкнемся с таким жестоким явлением как украинский националистический терроризм
      - подчеркивает Сладков в своем Telegram-канале.
      Украинская ментальность и ранее обращала на себя внимание особенно после 26 апреля 1986-го года . Также обращает на себя внимание "умение" лиц украинской национальности вести "диалог" с некими "ними" с использованием диалекта и суеверий из сельского образа жизни который не имеет ничего общего с религиозностью и скорее напоминает некие оккультные практики да ещё в очень искажённом виде.
    13. Ig sura Ранг пользователя
      Ig sura
      0
      Сегодня, 09:41
      Ну что делать прекрасно есть в архивах и заодно можно отменить манаторий на смертную казнь в определенном регионе притом естественно по дорогам усиленные блок посты с проверкой документов и грузов только так а не либеральные законы притом выявлять тех кто ну очень запугивал и вел среди населения по-сути терристическую деятельность тоесть полицейских военкомов и меров и перов особенно блогирами которые накачивали народ своей бендеровской и другой лабудой и не забыть кто работал на TV и гнал пропаганду антирусскую откровенную ну и вести разъяснения среди населения и обеспечить работай пока только строительство и восстановление страны вот что надо сделать а не сидеть и жуйку жувать или ждать пока гром не грянет
    14. Фразах Ранг пользователя
      Фразах
      +1
      Сегодня, 09:42
      На Украине послушные исполнители, а вдохновители террора совсем в другом месте и до них не добраться. Про мелких вонючих провокаторов даже говорить не приходится, они, цитируя и скандируя "убей, убей", повсюду.
    15. Million Ранг пользователя
      Million
      0
      Сегодня, 09:43
      Если бы СВО завершилось быстрой Победой,то никакого жесткого терроризма не было бы.
    16. Million Ранг пользователя
      Million
      +1
      Сегодня, 09:44
      Читал,что последнего бандеровца уничтожили в 1965 году,спустя 20 лет после Победы.
      1. Ныробский Ранг пользователя
        Ныробский
        +1
        Сегодня, 10:37
        Цитата: Million
        Читал,что последнего бандеровца уничтожили в 1965 году,спустя 20 лет после Победы.

        Увы, убили только одного из последних вооружённых бандеровских активистов, а как показывает действительность, остальных сторонников бандеровской идеологии просто загнали в глубокое подполье, из которого они продолжали засерать мозги украинцам и подтачивать устои государственности.
        По большому счёту, все нынешние людские потери украины, это плата украинцев за лояльность к бандеровцам, которые и тогда, почти 80 лет назад, не смущаясь резали "неправильных" украинцев целыми семьями, и сейчас гонят их пачками на убой во имя пидераста и предателя Бандеры.
        Сегодняшний украинский режим проводит политику террора как по отношению к России, так и по отношению к собственному населению, которое через потери начинает понимать то, что скакало не на той стороне и наверняка среди населения уже имеется не мало тех, кто будет только рад тому, что Россия вышибет бандерлоту из власти.
    17. rs777 Ранг пользователя
      rs777
      -4
      Сегодня, 09:46
      Там главное зло - западенцы (правда теперь они расплодились и расползлись по всей украине), у которых ненависть к России в крови много поколений. А некоторые в РФ, несмотря ни на что, считают их братским народом.
    18. Andobor Ранг пользователя
      Andobor
      0
      Сегодня, 09:48
      После военной победы эффективней всего с бандподпольем местные справляются, на Украине полно тех кто майданную власть ненавидит, по своим понятиям и законам, у нас есть пример Чечни.
    19. solar Ранг пользователя
      solar
      -1
      Сегодня, 09:51
      По мнению военкора, как только российская армия полностью победит ВСУ

      Судя по тому, как на фронте идут дела, правильнее написать "если", а не "как".
    20. tatarin1972 Ранг пользователя
      tatarin1972
      +3
      Сегодня, 10:01
      Всё решаемо, если в либерализм не играть.
    21. rotmistr60 Ранг пользователя
      rotmistr60
      0
      Сегодня, 10:06
      Сразу после победного окончания СВО мы столкнемся с таким жестоким явлением как украинский националистический терроризм
      Это не открытие, а вероятная реальность, т.к. будут продолжать вредить всеми оставшимися силами и возможностями при опять же помощи запада. Кто подпитывал бандеровцев и прибалтийских националистов после окончания войны? Все те же англосаксы.
    22. Пленник Ранг пользователя
      Пленник
      0
      Сегодня, 10:06
      Поэтому некоторым статьям надо разрешить применять смертную казнь. sad
    23. JÜRGEN WEGNER Ранг пользователя
      JÜRGEN WEGNER
      +1
      Сегодня, 10:07
      Главное в этом вопросе, не повторить ошибку (или замысел Хрущева), освободив сидящих в тюрьме, потом они возглавят предприятия, колхозы, совхозы, города и в конец государство и опять война.
      1. Maluck Ранг пользователя
        Maluck
        0
        Сегодня, 10:32
        Не берусь судить за достоверность, но поговаривают что на хруща, у бывших уцелевших бандеровцев, был железный компромат и именно под ним он собсно и объявил амнистию.
    24. gridasov Ранг пользователя
      gridasov
      +2
      Сегодня, 10:13
      С возрастом историю начинаешь переосмысливать. Становяться более понятными процессы становления СССР.
    25. Zaurbek Ранг пользователя
      Zaurbek
      0
      Сегодня, 10:19
      Тут и к бабке не ходи...он будет, есть (а будет и больше) все факторы:
      1. изначально мозги промытые
      2. Обедневшая страна и население без работы
      3. Финансирование и содействие от всех интересантов: Турция, США, ЕС.

      Современные методы фиксации - дактилоскопия, ДНК, видео наблюдение, контроли связи - очень сильно помогут. Но не полностью. Как бы не пришлось в крупных городах идти по пути КНР(Уйгурский опыт).
    26. Maluck Ранг пользователя
      Maluck
      0
      Сегодня, 10:30
      С украинцами все более менее понятно. А вот что делать с теми нашими, у которых "кукуха" на войне повернулась? Как показывает история, после войны, таких бывает как никогда много.
    27. Stenolaz Ранг пользователя
      Stenolaz
      0
      Сегодня, 10:35
      События в Крокусе показали реакцию наших спецслужб. На концерт собралось 6000 человек и никто - ни полиция ни росгвардия не удосужились присутствовать. Из губернаторской команды никто не побеспокоился отдать необходимые распоряжения об обеспечении безопасности. Так что нас ждут очень интересные события.
      1. solar Ранг пользователя
        solar
        0
        Сегодня, 11:08
        Этому, на первый взгляд удивительному факту, есть очень простое объяснение- предупреждения американцев о теракте в Крокус Сити были объявлены провокацией.
        Кто же будет сознательно поддаваться на провокацию?
    28. Солдатов В. Ранг пользователя
      Солдатов В.
      0
      Сегодня, 10:53
      Конечно сейчас не времена 1945-53 года когда боролись с теми бандеровцами и нацистами. Значит надо бороться с новыми методами и с новым менталитетом бандеровцев.
      Прежде всего это те кто не хочет жить мирной жизнью и ненавидит людей другой национальностью. Пусть уезжают или эмигрируют в другие страны, типа Европы или Канады и США.
      Другие те которые от природы добрые и работящие хоть в промышленности и крестьянстве они запросто адаптируются в славянском или в русском мире.
      Где в основном было бандеровское сопротивление? В западных областях Украины. Отдать их Западу хорошо это или плохо? Плохо что это будет плацдарм для нападения на Россию. В любом случае это будет не хорошо.
      Кроме Украины нам нельзя позволить создавать плацдармы в Прибалтике и Финляндии. soldier
    29. Шиномонтажник Ранг пользователя
      Шиномонтажник
      0
      Сегодня, 11:14

      Цитата: кредо
      И конечно нужно заканчивать с молчаливым созерцанием того, как враг, в лице англосаксов и НАТО, окучивает одну страну за другой, обкладывая нашу страну со всех сторон своими военными базами,

      Так никто и не молчит. Захарова Мария каждый день выступает с заявлениями, Димитрий Анатольевич Медведев тоже в стороне не остается, СКР ежедневно возбуждает уголовные дела, МИД рисует красные линии - все при деле. А то что военными базами обкладывает, так ведь одной из основных целей СВО как раз и является необходимость отодвинуть НАТО от границ, просто руки еще не дошли. Сначала денацификация нацистов и демилитаризация милитаристов, а потом и их пособниками займемся

    «Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Талибан» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено)

    «Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»