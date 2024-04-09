«После победы столкнёмся с жестоким явлением»: военкор предупредил о риске украинского терроризма после завершения СВО
Победа России в специальной военной операции не гарантирует быстрого умиротворения на территории Украины. Такой вывод делает в своем Telegram-канале военный корреспондент Александр Сладков.
По мнению военкора, как только российская армия полностью победит ВСУ, украинские националисты могут перейти к террористическим методам борьбы. Если вспомнить историю нашей страны после победы в Великой Отечественной войне, то можно провести аналогии с бандеровским подпольем, которое функционировало до середины 1950-х годов.
- подчеркивает Сладков в своем Telegram-канале.
Военкор подчеркивает, что он никоим образом не считает, что весь украинский народ превратится в такого «коллективного террориста». Но будут озлобленные семьи, потерявшие родных в конфликте с Россией, будут идейные нацисты, будут подготовленные спецслужбами западных стран профессиональные диверсанты, бывшие военнослужащие ВСУ.
Остается надежда на профессионализм российских спецподразделений и специальных служб, которые занимаются борьбой с терроризмом. Однако ликвидация террористического подполья займет определенное время, на это будут уходить значительные силы и средства.
В свою очередь, спецслужбы стран Запада продолжат финансировать террористические акты и диверсии. Это реальная опасность, и военкор Сладков совершенно правильно обращает внимание на данный вопрос, а руководству государства и силовых структур уже сейчас стоит задумываться над тем, как оперативно, после победы в СВО, решить данную проблему.
Информация