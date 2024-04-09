Премьер Канады заявил о возможности покупки АПЛ для защиты береговой линии в Арктике

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Премьер Канады заявил о возможности покупки АПЛ для защиты береговой линии в Арктике

Сразу несколько государств мира, даже те, которые не имеют прямого выхода к Арктике, претендуют на освоение этого богатого природными ресурсами региона. Эксперты прогнозируют, что в будущем Арктика станет не только территорией для политических и экономических противостояний, не исключены и вооруженные столкновения между странами и военными блоками.

С Арктикой «граничат» пять стран: Россия, Канада, США, Норвегия и Дания. Самая протяженная граница у РФ, она определена соответствующими указами президента России от 2 мая 2014 года (морской участок) и от 27 июня 2027 года (сухопутные территории) на основании постановления Президиума ЦИК СССР от 15 апреля 1926 года. Международного договора, определяющего правовой статус Арктики, не существует. Правовой статус арктических территорий регулируется нормами международного права, национальным законодательством приарктических государств и двусторонними соглашениями.



Похоже, Канада всерьез начинает готовиться к защите арктических территорий. Премьер-министр североамериканской страны Джастин Трюдо объявил, что Оттава планирует покупку атомных подводных лодок (АПЛ), в том числе для защиты береговой линии в Арктике. Об этом он объявил вчера во время посещения военно-морской базы в Трентоне. По словам Трюдо, с этой целью Канада рассматривает возможность присоединиться к военно-политическому союзу AUKUS, созданному в 2021 году по инициативе США. Помимо Штатов в него вошли Великобритания и Австралия.

Это, безусловно, то, что мы будем рассматривать в качестве вопроса о том, какой тип подводных лодок больше всего подходит для выполнения Канадой своих обязательств по защите береговой линии в Арктике

— объявил канадский премьер, добавив, что Канада провела «отличные переговоры» с членами AUKUS о том, как страны могут «работать ещё ближе» в этом направлении.

В настоящее время подводный флот ВМС Канады, занятый охраной довольно протяженной арктической границы, состоит из четырех слегка модернизированных английских подводных лодок «Виктория», произведенных еще в 50-60-е годы прошлого века. В 1993-1994 годах они были списаны на хранение британскими ВМС, после чего Канада приобрела их в 1998 году и поставила на вооружение в 2000-2004 годах.

Эксперты отмечают, что Вооруженные силы Канады, включая ВМС, ныне пребывают не в самом лучшем состоянии. Поэтому возникает много вопросов по поводу того, что значительные суммы расходов оборонного бюджета будут направлены именно на покупку дорогих подводных лодок, причем для защиты от будущих гипотетических угроз протяженной приарктической границы. Однако с учетом того, что АПЛ для остальных членов AUKUS, в первую очередь ВМС Австралии, продают США, не исключено, что под давлением северного соседа Оттава поставит в приоритет именно покупку подлодок.

При этом Штаты могут продать Канаде не вновь построенные АПЛ, со строительством которых для той же Австралии возникают серьезные проблемы, а наподобие варианта с Великобританией избавятся от стареньких субмарин с атомными силовыми установками типа «Лос-Анджелес». Многоцелевые подлодки этого типа поступили в состав ВМС США в период с 1976 по 1996 годы. В последних модификациях эти субмарины имеют на вооружении далеко не новейшие 12 ПКР «Томагавк», 6-8 ПКР «Гарпун», 16 торпед Mk 48 ADCAP.

Соответственно, к моменту гипотетического военного противостояния в Арктике данные АПЛ будут скорее раритетом, чем современными боевыми кораблями. Зато в текущем моменте США вновь провернут выгодную сделку, принудив очередного союзника к покупке устаревшей боевой техники. Очевидно, что если в случае с Австралией Вашингтон использовал как аргумент участие в AUKUS и покупку своих подлодок для противостояния Китаю в Азиатско-Тихоокеанском регионе, то сейчас Оттаву наверняка пугают «российской угрозой» в Арктике.
  • https://upload.wikimedia.org/USS_Los_Angeles
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13 комментариев
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Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. самый главный Ранг пользователя
    самый главный
    +1
    Сегодня, 09:48
    Штаты настойчиво формируют клуб самоубийц, за спинами которых можно будет отсидеться для конфликта с Россией. Это их долгосрочная политика. В свою очередь, Россия должна наглядно показать, что будет с этим клубом в случае конфликта. Поэтому никакой украины не должно остаться.
    1. кредо Ранг пользователя
      кредо
      +1
      Сегодня, 10:07
      Тот редкий случай, когда мы уже предугадали заранее ход будущих событий и в будущем времени уже подписали указ:
      ...она определена соответствующими указами президента России от 2 мая 2014 года (морской участок) и от 27 июня 2027 года (сухопутные территории) на основании постановления Президиума ЦИК СССР от 15 апреля 1926 года...
      bully

      Ну, а если без шуток, то нашему руководству нужно вычистить авгиевы конюшни министерств и ведомств и начинать жить по серьёзному, а не плодить продажных чиновников и не витать в облаках, что всё устаканится самой собой.
      Не устаканится, враг нас окружает со всех сторон. soldier
    2. Голландец Михель Ранг пользователя
      Голландец Михель
      +1
      Сегодня, 10:43
      Поэтому никакой украины не должно остаться
      И даже упоминания о ней!
  2. Владимир Владимирович Воронцов Ранг пользователя
    Владимир Владимирович Воронцов
    +1
    Сегодня, 09:56
    «Самая протяженная граница в Арктике у России» —

    — "От южных морей до полярного края" ...
  3. Сабуров_Александр53 Ранг пользователя
    Сабуров_Александр53
    +1
    Сегодня, 10:00
    Никак не могу себе дофантазировать конфликт в арктической зоне Канады, где в бой пойдут АПЛ и отгонят нарушителя. Какие цели может преследовать такой нарушитель? Залезть в экономическую зону Канады и начать там добывать ресурсы? Так это в первую очередь будут США, которые уже объявили своей зоной часть арктических вод в сторону Канады от Аляски. Или Канада хочет пободаться с нами за хребты Ломоносова и Менделеева, не удовлетворяясь разграничением по ММП?
  4. tralflot1832 Ранг пользователя
    tralflot1832
    +1
    Сегодня, 10:04
    О, клиент канадский нарисовался в Арктике.Россатомфлот согласен таскать во льдах канадских " Лосей" на усах за свой кормой ,чтоб даже не думал стрельнуть. wassat А что так теперь можно ,например аргентинский терминатор поумнеет и скажет Россия продай мне АПЛ ,хочу побережье Мальвинских островов защищать,Иран,Алжир,ЮАР ,Бразилия,КНДР,Индонезия?
  5. rotmistr60 Ранг пользователя
    rotmistr60
    +1
    Сегодня, 10:14
    флот ВМС Канады, занятый охраной довольно протяженной арктической границы, состоит из четырех слегка модернизированных английских подводных лодок «Виктория», произведенных еще в 50-60-е годы прошлого века
    Вообще-то АПЛ служат не для охраны границ, а для нанесения при необходимости ядерного удара по территории противника. Но это пускай Канада сама решает, сказали для охраны арктической границы значит пускай охраняют тем, что есть в наличии и закупив дополнительно у Сша опять б/у.
  6. SEVERIN Ранг пользователя
    SEVERIN
    0
    Сегодня, 10:17
    Не знаю в каком состоянии сейчас находится украинская ДПЛ "Запорожье" в Севастополе, вот её бы продать Трюдо - пусть радуется, канадское побережье бережёт.
  7. Виктор Ленинградец Ранг пользователя
    Виктор Ленинградец
    +3
    Сегодня, 10:19
    Красиво получается!
    Был AUKUS - стал CAUKUS.
    Готовят Гегемоны большой замес. И всё англосаксы, как на подбор.
    Необходим теснейший союз с Китаем и КНДР. И упредить развёртывание противников операцией по объединению Кореи под мудрым руководством Ким Чен Ына. Надеюсь, он миндальничать как мы с Украиной не будет, а мы прикроем.
  8. HAM Ранг пользователя
    HAM
    +2
    Сегодня, 10:22
    В чём чём,а америкосам не откажешь в предприимчивости: по всему свету впаривают лохам своё старое вооружение с хорошим наваром,да ещё и выставляются благодетелями...
  9. ТермиНахТер Ранг пользователя
    ТермиНахТер
    +1
    Сегодня, 10:27
    Еще и канадцев решили "развести на бабки"))) интересно - у них там на конвейере штампуют?))) уже всем понятно, что судостроительная промышленность США и Англии не "вытягивают" строительства лодок даже для собственного флота, не говоря уже об Австралии. В бюджетном запросе ВМС США на 2025 год, запрошено финансирование только одной "вирджинии". А тут ещё канадцы - школа идиотов)))
    1. Junkman George Ранг пользователя
      Junkman George
      0
      Сегодня, 11:12
      And then there are the Canadians - a school of idiots)))

      No just one "idiot" as mentioned in the news article.
  10. ROSS 42 Ранг пользователя
    ROSS 42
    0
    Сегодня, 11:09
    Премьер Канады заявил о возможности покупки АПЛ для защиты береговой линии в Арктике

    Если на Канаду кто и нападёт, -только США...

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