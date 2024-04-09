Премьер Канады заявил о возможности покупки АПЛ для защиты береговой линии в Арктике

Это, безусловно, то, что мы будем рассматривать в качестве вопроса о том, какой тип подводных лодок больше всего подходит для выполнения Канадой своих обязательств по защите береговой линии в Арктике

Сразу несколько государств мира, даже те, которые не имеют прямого выхода к Арктике, претендуют на освоение этого богатого природными ресурсами региона. Эксперты прогнозируют, что в будущем Арктика станет не только территорией для политических и экономических противостояний, не исключены и вооруженные столкновения между странами и военными блоками.С Арктикой «граничат» пять стран: Россия, Канада, США, Норвегия и Дания. Самая протяженная граница у РФ, она определена соответствующими указами президента России от 2 мая 2014 года (морской участок) и от 27 июня 2027 года (сухопутные территории) на основании постановления Президиума ЦИК СССР от 15 апреля 1926 года. Международного договора, определяющего правовой статус Арктики, не существует. Правовой статус арктических территорий регулируется нормами международного права, национальным законодательством приарктических государств и двусторонними соглашениями.Похоже, Канада всерьез начинает готовиться к защите арктических территорий. Премьер-министр североамериканской страны Джастин Трюдо объявил, что Оттава планирует покупку атомных подводных лодок (АПЛ), в том числе для защиты береговой линии в Арктике. Об этом он объявил вчера во время посещения военно-морской базы в Трентоне. По словам Трюдо, с этой целью Канада рассматривает возможность присоединиться к военно-политическому союзу AUKUS, созданному в 2021 году по инициативе США. Помимо Штатов в него вошли Великобритания и Австралия.— объявил канадский премьер, добавив, что Канада провела «отличные переговоры» с членами AUKUS о том, как страны могут «работать ещё ближе» в этом направлении.В настоящее время подводный флот ВМС Канады, занятый охраной довольно протяженной арктической границы, состоит из четырех слегка модернизированных английских подводных лодок «Виктория», произведенных еще в 50-60-е годы прошлого века. В 1993-1994 годах они были списаны на хранение британскими ВМС, после чего Канада приобрела их в 1998 году и поставила на вооружение в 2000-2004 годах.Эксперты отмечают, что Вооруженные силы Канады, включая ВМС, ныне пребывают не в самом лучшем состоянии. Поэтому возникает много вопросов по поводу того, что значительные суммы расходов оборонного бюджета будут направлены именно на покупку дорогих подводных лодок, причем для защиты от будущих гипотетических угроз протяженной приарктической границы. Однако с учетом того, что АПЛ для остальных членов AUKUS, в первую очередь ВМС Австралии, продают США, не исключено, что под давлением северного соседа Оттава поставит в приоритет именно покупку подлодок.При этом Штаты могут продать Канаде не вновь построенные АПЛ, со строительством которых для той же Австралии возникают серьезные проблемы, а наподобие варианта с Великобританией избавятся от стареньких субмарин с атомными силовыми установками типа «Лос-Анджелес». Многоцелевые подлодки этого типа поступили в состав ВМС США в период с 1976 по 1996 годы. В последних модификациях эти субмарины имеют на вооружении далеко не новейшие 12 ПКР «Томагавк», 6-8 ПКР «Гарпун», 16 торпед Mk 48 ADCAP.Соответственно, к моменту гипотетического военного противостояния в Арктике данные АПЛ будут скорее раритетом, чем современными боевыми кораблями. Зато в текущем моменте США вновь провернут выгодную сделку, принудив очередного союзника к покупке устаревшей боевой техники. Очевидно, что если в случае с Австралией Вашингтон использовал как аргумент участие в AUKUS и покупку своих подлодок для противостояния Китаю в Азиатско-Тихоокеанском регионе, то сейчас Оттаву наверняка пугают «российской угрозой» в Арктике.