Штурмовые группы ВС России продвинулись южнее Часова Яра в направлении канала «Северский Донец-Донбасс»
Российские войска продолжают наступать на Часов Яр, обходя его сразу с двух сторон. Севернее микрорайона "Канал" наши атакуют со стороны Богдановки на Калиновку, одновременно заходя на господствующие высоты. На вчерашний день штурмовые группы ВС России практически вышли к окраинам Григоровки.
Южнее микрорайона "Канал" наступление идет со стороны Ивановского (Красное) по балкам к каналу "Северский Донец-Донбасс", по которому ВСУ выстроили свою оборону. На данный момент сообщается, что здесь у наших имеется успех, штурмовые группы при поддержке танков и БМП сумели продвинуться практически на один километр фронтом в полтора км на территории заказника Ступки голубовские 2. Также имеется успех и в районе Богдановки, там наши продвигаются южнее села в лесном массиве.
Украинские ресурсы подтверждают наступление российских войск сразу с двух сторон, говоря о возможном охвате с южной стороны. Кроме того, идет продвижение и в районе Клещеевки, там вторые сутки очень активно работает российская артиллерия и авиация, возможно готовится удар и с этой стороны.
Между тем, как сообщают российские и украинские ресурсы, на данном направлении у ВСУ очень большие потери, ВКС России буквально равняют все украинские укрепления с землей, нанося удары авиабомбами с УМПК. Командование украинской группировки вынуждено ежедневно вводить в бой до батальона свежих сил. Имеется в виду не только сам Часов Яр, но и его фланги. В Киеве уже признали ситуацию в районе города критической, но Сырский обещает удержать Часов Яр.
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