Штурмовые группы ВС России продвинулись южнее Часова Яра в направлении канала «Северский Донец-Донбасс»

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Штурмовые группы ВС России продвинулись южнее Часова Яра в направлении канала «Северский Донец-Донбасс»

Российские войска продолжают наступать на Часов Яр, обходя его сразу с двух сторон. Севернее микрорайона "Канал" наши атакуют со стороны Богдановки на Калиновку, одновременно заходя на господствующие высоты. На вчерашний день штурмовые группы ВС России практически вышли к окраинам Григоровки.

Южнее микрорайона "Канал" наступление идет со стороны Ивановского (Красное) по балкам к каналу "Северский Донец-Донбасс", по которому ВСУ выстроили свою оборону. На данный момент сообщается, что здесь у наших имеется успех, штурмовые группы при поддержке танков и БМП сумели продвинуться практически на один километр фронтом в полтора км на территории заказника Ступки голубовские 2. Также имеется успех и в районе Богдановки, там наши продвигаются южнее села в лесном массиве.



Украинские ресурсы подтверждают наступление российских войск сразу с двух сторон, говоря о возможном охвате с южной стороны. Кроме того, идет продвижение и в районе Клещеевки, там вторые сутки очень активно работает российская артиллерия и авиация, возможно готовится удар и с этой стороны.


Между тем, как сообщают российские и украинские ресурсы, на данном направлении у ВСУ очень большие потери, ВКС России буквально равняют все украинские укрепления с землей, нанося удары авиабомбами с УМПК. Командование украинской группировки вынуждено ежедневно вводить в бой до батальона свежих сил. Имеется в виду не только сам Часов Яр, но и его фланги. В Киеве уже признали ситуацию в районе города критической, но Сырский обещает удержать Часов Яр.
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    18 комментариев
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    1. OrangeBigg Ранг пользователя
      OrangeBigg
      +12
      Сегодня, 09:55
      Адище устроили сегодня ВКС в Часове Яре. Горит всё, что не умеет гореть. Парни сообщают, что ландшафт вдоль канала безнадёжно испорчен. Говорят, первый раз видят, как пятиэтажка на 10 метров от земли подлетает,
      – прокомментировал ситуацию канал Condottiero.

      Автор Telegram-канала Condottiero, непосредственно знакомый с ситуацией на Часово-Ярском направлении, отметил сокрушительную работу нашей авиации и подавленное состояние украинских военных:

      У пленных низкое морально-психологическое состояние (МПС), и основным фактором тут является постоянное, круглосуточное боевое воздействие на первые линии врага наших фугасных (ФАБ) и корректируемых (КАБ) бомб, а также работа "Солнцепёков" и РСЗО (реактивная система залпового огня). В ситуации, когда полуторатонная бомба падает возле дома, и он "подпрыгивает" на десять метров от земли, настроение хорошим не будет.

      По его данным, вражеское командование оставило оборонять микрорайон Канал силы, равные двум батальонам. Судя по перехватам, оборонцы сидят на позициях без ротации и без эвакуации раненых. Для отправляемых на позиции солдат – это дорога в один конец. Единственное, с чем эти подразделения не имеют проблем, это с поставками оружия и боеприпасов. Но заметен дефицит снарядов крупных калибров.

      Те солдаты противника, с которыми пришлось столкнуться нашим штурмам в микрорайоне Канал, обеспечены оружием и боекомплектом полностью. Даже порой с избытком. Но нормальное обмундирование, СИЗ (средства индивидуальной защиты. ) и боевая подготовка у них отсутствуют,
      отмечает Condottiero.

      Качество личного состава противника он оценивает невысоко: средний возраст – 50 лет, притом что два года назад этот показатель составлял 27 лет.

      Армия у противника в принципе закончилась в августе прошлого года. Мы в Бахмуте выжгли всё, что могло бегать, стрелять и воевать. Всё, что сейчас на ЛБС, – это остатки с улиц, воюющие на смеси страха и промытого мозга, плюс наёмники,– поделился автор канала.

      Российский БМП-3 расстрелял БМП Bradley
      О чистой победе российской боевой машины над американским «генералом» рассказали в Министерстве обороны РФ.

      «Военнослужащие разведывательного подразделения 150-й мотострелковой дивизии, действующие на артемовском направлении в зоне СВО, вскрыли в лесополосе замаскированные позиции ВСУ и подъехавшую к ним боевую машину пехоты Bradley. В результате огневого налета подразделения ВСУ потеряли БМП и до десяти военнослужащих», — говорится в сообщении Минобороны.
    2. carpenter Ранг пользователя
      carpenter
      +6
      Сегодня, 09:59
      В Киеве уже признали ситуацию в районе города критической, но Сырский обещает удержать Часов Яр.

      Богдановка. Уточнение по самым западным позициям ВС РФ в селе. ВСУ занимают не более 15 % села и действительно выдавлены к Калиновке.
      1. OrangeBigg Ранг пользователя
        OrangeBigg
        +1
        Сегодня, 10:14
        Говорят что Богдановку взяли ещё 7 апреля.Может просто зачистка идёт.

        .«Русская армия уже зашла в Часов Яр, и бригада „Эспаньола“ выполняла при начале этой операции ряд определенных задач, ставших важными звеньями в общем первоначальном успехе. „Эспаньола“ отработала свою часть стабильно четко. Все задачи в Богдановке и окрестностях Часов Яра, поставленные перед „Эспаньолой“, выполнены. Да, не без потерь, есть 300-е, среди них есть тяжелые», — говорится на сайте подразделения.

        Отдельно рассказывается, как шел штурм Богдановки: «Перед началом наступательной операции была проделана масштабная разведывательная работа, установлены опорники противника, отслежена логистика, определены точки доступа в интернет, вайфай с количеством абонентов, выявлены промежуточные склады БК, точки эвакуации, маршруты ротации. Ну, а главное, были установлены вражеские системы РЭБ и определены частоты их работы».Затем за дело взялись наши «боги войны» и летчики. Все позиции врага были разбиты в хлам прицельным огнем. ... Как итог, 7 апреля Богдановка стала нашей. Да, еще предстоит зачистить поселок и, скорее всего, отбить контратаки «отрядов самоубийц» Сырского. Думается, дня через два-три появится официальное сообщение об освобождении важного населенного пункта.


        https://svpressa.ru/war21/article/411102/

        Не обошлось в жовто-блакитных «вестях с фронта» без «оперативной аналитики» эксперта Константина Машовца.

        По его словам, «между Богдановкой и Ивановским действует наиболее агрессивная и активная часть группировки [армии России] - 11-отдельная десантно-штурмовая бригада (одшбр). Ее подразделения, при поддержке 217-го и 299-го пдп 98-й вдд, а также 102-го мотострелкового полка (мсп) из состава 150-й мотострелковой дивизии (мсд) 8-й ОВА, штурмуют позиции наших передовых подразделений в с. Ивановское и по обоим (южному и северному) его флангам.

        Именно они продвинулись вдоль дороги 00506 на восточные окраины г. Часов Яр между Богдановкой и Ивановским".Пожалуй, это первое признание авторитетного в неньке говоруна, что ВС РФ ворвались в город. Машовец обещает майданутой публике «очень долгую битву за «Часик», хоть и допускает потерю «фортецi», которая, оказывается, не имеет стратегической ценности.
        1. carpenter Ранг пользователя
          carpenter
          +2
          Сегодня, 10:21
          Цитата: OrangeBigg
          Машовец обещает майданутой публике «очень долгую битву за «Часик», хоть и допускает потерю «фортецi»

          Так там то и осталось "фортецi" мал-мала, не более 20%.
        2. KukuRuzvelt Ранг пользователя
          KukuRuzvelt
          +3
          Сегодня, 10:26
          Там вся страна стратегичнской ценности не имеет, кроме Одессы. Остальное ценности экономические
    3. rocket757 Ранг пользователя
      rocket757
      +3
      Сегодня, 10:12
      Чем можно объяснить ситуацию, что противник, солдаты ВСУ сопротивляться, как могут... массового бегства и сдачи в плен, нет???
      Вопросы, вопросы и ещё раз хочется спросить, это чем таким их могли напичкать, что они без особого сопротивления идут на убой??? Какие надежды, иллюзии их питают?
      Сказать, что это славянское упрямство, скакуасно кастрюлеголовые упоротость... не, не, этим все и сразу объяснить нельзя!
      1. Cartalon Ранг пользователя
        Cartalon
        +3
        Сегодня, 10:18
        Тем что командная цепочка не нарушена и ВСУ остаётся армией.
        Массовые сдачи и бегство с позиций происходит только когда армия превращается в толпу.
      2. Trapp1st Ранг пользователя
        Trapp1st
        +1
        Сегодня, 10:19
        Чем можно объяснить ситуацию, что противник, солдаты ВСУ сопротивляться, как могут
        Что такого случилось, что бы они перестали сопротивляться ?
      3. KukuRuzvelt Ранг пользователя
        KukuRuzvelt
        +3
        Сегодня, 10:20
        Ну так и Берлин в свое время до упора сопротивлялся, даже дети воевали. Никто не будет сдаваться потому что кому то, там что-то очевидно. Сдадутся наверно как ВОВ, когда Киев падет, до этого будут сопротивляться. Наемников опять же, никто не отменял
        1. Дмитрий Иванов_1991 Ранг пользователя
          Дмитрий Иванов_1991
          +2
          Сегодня, 10:51
          сдадутся не тогда, когда Киев падёт, а когда местный гитлер удавится в бункере или наши его фабом накроют, и желательно того, кто следующий будет после него.
          тогда третий сразу же подпишет акт об капитуляции.
          в ВОВ , без гитлера, немецкие генералы почти сразу же готовы были на капитуляцию без условий. Лишь бы спасти народ и страну.
      4. carpenter Ранг пользователя
        carpenter
        +1
        Сегодня, 11:13
        Цитата: rocket757
        Чем можно объяснить ситуацию, что противник, солдаты ВСУ сопротивляться, как могут... массового бегства и сдачи в плен, нет???

        Так 33 года им мозги зомбируют.
        1. rocket757 Ранг пользователя
          rocket757
          +1
          Сегодня, 11:18
          Понятно, что над ними опытные мозгоправы поработали и если тщательнее разбираться, происходило это гораздо больше чем 30 лет...
          Как правило, в таком глобальном деле, только одной причины, одного направления влияния, бывает не достаточно...
          Тугой клубок одного, другого, третьего и свивался он пол сотни лет, а то и больше.
          1. carpenter Ранг пользователя
            carpenter
            +1
            Сегодня, 11:20
            Цитата: rocket757
            происходило это гораздо больше чем 30 лет...

            Так уже в 80-х мозги выносило, а точнее и раньше началось.
    4. rotmistr60 Ранг пользователя
      rotmistr60
      +3
      Сегодня, 10:19
      у ВСУ очень большие потери, ВКС России буквально равняют все украинские укрепления с землей, нанося удары авиабомбами с УМПК
      Все правильно. Сначала сравнять с землей, а потом при минимальном сопротивлении занять территорию. Успехов нашим ребятам.
      1. mikh-korsakov Ранг пользователя
        mikh-korsakov
        +1
        Сегодня, 10:35
        Я далек от того, чтобы выказывать себя экспертом, потому что меня там нет. Но свои пять копеек вставлю. Часов Яр - родина Кобзона, правда прожил он там недолго. Хочу чтобы после нашей победы там открыли музей Кобзона и водили туда туристов.
        1. carpenter Ранг пользователя
          carpenter
          0
          Сегодня, 11:22
          Цитата: mikh-korsakov
          Хочу чтобы после нашей победы там открыли музей Кобзона и водили туда туристов.

          Я согласен, лишь бы в Свердловске. "ельцын центр" закрыли.
    5. Дмитрий Иванов_1991 Ранг пользователя
      Дмитрий Иванов_1991
      +1
      Сегодня, 10:48
      Цитата: rocket757
      Чем можно объяснить ситуацию, что противник, солдаты ВСУ сопротивляться, как могут... массового бегства и сдачи в плен, нет???


      я думаю, ты не сможешь этого ветерана обвинить в работе на украинскую пропаганду.
      1. rocket757 Ранг пользователя
        rocket757
        0
        Сегодня, 11:14
        Там ещё много тех, кто вышел, воспитан ещё в СССР.
        Высказывалось и такое мнение, что в СССР люди могли везвращатся более активно, спокойно обдуманно, а так... там капитализм, здесь у нас тоже самое, власть богатых буратин!!! Так чего им шило на мыло менять?
        Это, конечно, версия, предположение... как то не реально, но и задуматься есть над чем! soldier

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