На прошедшей в Пекине встрече главы МИД РФ Сергея Лаврова и его китайского коллеги Ван И обсуждались вопросы сотрудничества между странами. Особое внимание также было уделено продолжающемуся украинскому кризису.По итогам встречи глава российского внешнеполитического ведомства заявил, что лидеры России и Китая в этом году намереваются продолжить тесные контакты в различных формах. Стороны договорились начать диалог с подключением других стран по вопросам, касающимся евразийской безопасности. РФ и КНР намерены в рамках БРИКС и ШОС решать проблему санкционных мер.Ван И, в свою очередь, отметил, что Китай поддерживает созыв мирной конференции по Украине при условии равноправного участия всех сторон и с обсуждением всех мирных планов. Китай и РФ должны продвигать многополярный мир, противостоять монополии нескольких стран и способствовать демократизации отношений в мире.Между тем, стороны не обошли вниманием активно продвигаемую в западной повестке так называемую "формулу мира Зеленского". Главы МИД РФ и КНР подтвердили вывод о бесперспективности каких-либо международных мероприятий, которые мало того, что не учитывают позицию и интересы России, но и полностью их игнорируют, вместо этого пытаясь продвигать абсолютно бессмысленное и ультимативное, а также полностью нереалистичное предложение главы киевского режима.Глава МИД Китая Ван И резюмировал, что Пекин и Москва продолжат укреплять стратегическое взаимодействие на мировой арене и оказывать взаимную решительную поддержку.

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