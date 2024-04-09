Главы МИД РФ и КНР выступили за разрешение украинского кризиса с учётом интересов России

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Главы МИД РФ и КНР выступили за разрешение украинского кризиса с учётом интересов России

На прошедшей в Пекине встрече главы МИД РФ Сергея Лаврова и его китайского коллеги Ван И обсуждались вопросы сотрудничества между странами. Особое внимание также было уделено продолжающемуся украинскому кризису.

По итогам встречи глава российского внешнеполитического ведомства заявил, что лидеры России и Китая в этом году намереваются продолжить тесные контакты в различных формах. Стороны договорились начать диалог с подключением других стран по вопросам, касающимся евразийской безопасности. РФ и КНР намерены в рамках БРИКС и ШОС решать проблему санкционных мер.



Ван И, в свою очередь, отметил, что Китай поддерживает созыв мирной конференции по Украине при условии равноправного участия всех сторон и с обсуждением всех мирных планов. Китай и РФ должны продвигать многополярный мир, противостоять монополии нескольких стран и способствовать демократизации отношений в мире.

Между тем, стороны не обошли вниманием активно продвигаемую в западной повестке так называемую "формулу мира Зеленского". Главы МИД РФ и КНР подтвердили вывод о бесперспективности каких-либо международных мероприятий, которые мало того, что не учитывают позицию и интересы России, но и полностью их игнорируют, вместо этого пытаясь продвигать абсолютно бессмысленное и ультимативное, а также полностью нереалистичное предложение главы киевского режима.

Глава МИД Китая Ван И резюмировал, что Пекин и Москва продолжат укреплять стратегическое взаимодействие на мировой арене и оказывать взаимную решительную поддержку.
  • kremlin.ru
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13 комментариев
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  1. Trapp1st Ранг пользователя
    Trapp1st
    -4
    Сегодня, 10:42
    Китай и РФ должны продвигать многополярный мир
    Не стоит обольщаться, многополярный мир по Китайский, это мир во главе с Китаем.
    1. Lev_Russia Ранг пользователя
      Lev_Russia
      0
      Сегодня, 10:55
      Не стоит обольщаться, многополярный мир по Китайский, это мир во главе с Китаем.

      Вообще то понятие многополярности даже в своём наименовании отвергает наличие любого мирового гегемона... Это мир где всем придётся договариваться со всеми... Ну это в идеале... Ну или разным коалициям стран, что гораздо больше смахивает на истину...
      1. Trapp1st Ранг пользователя
        Trapp1st
        +2
        Сегодня, 11:02
        Вообще то понятие многополярности даже в своём наименовании отвергает наличие любого мирового гегемона...
        Это разговоры в пользу бедных.
        1. Lev_Russia Ранг пользователя
          Lev_Russia
          -1
          Сегодня, 11:10
          Поживём, увидим... Если доживём...
          1. Trapp1st Ранг пользователя
            Trapp1st
            -1
            Сегодня, 11:19
            Поживём, увидим... Если доживём...
            Хотите дожить до момента когда хвост начнет вилять собакой?
  2. rasl_iz_pitera
    rasl_iz_pitera
    0
    Сегодня, 10:46
    Так Китай мир хочет или победы своего союзника и единомышленника?
    1. dmi.pris1 Ранг пользователя
      dmi.pris1
      +2
      Сегодня, 10:48
      Он хочет мир,в котором будет править Китай.И с какого перепуга китайцы считают нас своим собзником?
    2. Trapp1st Ранг пользователя
      Trapp1st
      +2
      Сегодня, 10:49
      Так Китай мир хочет или победы своего союзника и единомышленника?
      РФ не союзник или единомышленник Китаю, Китай исходит исключительно из собственных интересов, что ему будет выгодней то он и будет отстаивать.
      1. rgd20 Ранг пользователя
        rgd20
        +1
        Сегодня, 11:22
        Если бы США не прижимали экономически, включая запрет на технологи в Китай, не строил бы пояс военных баз от Ю.Кореи до Сингапура и Малайзии, то Китай был бы на стороне США. "Американское лобби" там очень сильное
    3. Владимир80 Ранг пользователя
      Владимир80
      +1
      Сегодня, 11:20
      Так Китай мир хочет или победы своего союзника и единомышленника?

      Китай хочет торговать своими товарами на своих условиях .... Сейчас они "пируют" на поставках квадрокоптеров сразу двум сторонам, да и автоповозки свои неплохо распихивают втридорога. Возможно их всё устраивает, вот только глобальная война не в их интересах. А заявления мид это только слова - одним говоришь одно, другим - другое...
  3. Mazunga Ранг пользователя
    Mazunga
    +1
    Сегодня, 11:13
    Ни о каких переговорах с Россией не может быть и речи, а те, которые происходили в прошлом, войдут в историю, уверен Ермак.))) Они просто забыли Зелю и его кадку спросить
  4. А. Эверт Ранг пользователя
    А. Эверт
    0
    Сегодня, 11:23
    Полноценные мирные переговоры возможны только после военного поражения и капитуляции действующей власти усраины.
  5. tralflot1832 Ранг пользователя
    tralflot1832
    0
    Сегодня, 11:24
    Смотрю все комментаторы забыли об искусстве дипломатии .Лавров С.В встретился с своим коллегой Ван И ,почти сразу после визита в КНР старушки Йелен.Успех визита которой ,что она не нажралась галюциогенных грибов на обеде и не слишком глубоко отвешивала поклоны.Через пару недель в КНР явится величайший специалист по КНР Блинкин и как всегда всё обгадит в китайско - американских отношениях. bully

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