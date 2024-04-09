Премьер Испании заявил, что уже к лету королевство может официально признать Палестину

6
Премьер Испании заявил, что уже к лету королевство может официально признать Палестину

Премьер-министр Испании Педро Санчес заявил, что к лету королевство присоединится странам, которые официально признают государство Палестину, пишет Wydarzenia.

Не может быть, чтобы на протяжении десятилетий не была реализована резолюция ООН о создании двух государств – Израиля и Палестины. Не может быть, чтобы безнаказанно гибли работники гуманитарных миссий

- приводит издание слова главы испанского правительства.



В материале говорится, что примеру Мадрида намерены также последовать Ирландия, Мальта и Словения.

При этом авторы напоминают, что премьеры Испании уже 15 лет заявляют о намерении признать Палестину. В частности, это делал социалист Хосе Луис Сапатеро и лидер консервативной «Народной партии» Мариано Рахой. Однако каждый раз всё заканчивалось только обещаниями, что в конечном итоге приводило к критике со стороны властей Палестинской автономии.

Собственно говоря, вышеупомянутая ситуация вполне объяснима. Каждый раз в политических кругах королевства возникают серьезные споры по поводу целесообразности признания Палестины. Все дело в том, что Испанские власти опасаются неконтролируемой миграции из региона, где уже много десятилетий регулярно вспыхивают конфликты.

Кроме того, лишь 9 государств ЕС сегодня признают Палестину.

В свою очередь, как считают авторы статьи, Санчес может решиться довести дело до конца из-за нарастающего недовольства мирового сообщества действиями ЦАХАЛ в Газе, а также с целью сохранения партнерских отношений с арабским миром. При этом власти Израиля уже охарактеризовали подобные действия, как «поощрение терроризма».
    Наши новостные каналы

    Подписывайтесь и будьте в курсе свежих новостей и важнейших событиях дня.

    ВКонтакте Дзен Телеграм
    6 комментариев
    Информация
    Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
    1. KukuRuzvelt Ранг пользователя
      KukuRuzvelt
      +1
      Сегодня, 10:37
      Думается, что потомкам конкистадоров немножечко, самую малость, вот буквально чуть-чуть, все равно как их характеризуют евреи...
      1. Lev_Russia Ранг пользователя
        Lev_Russia
        0
        Сегодня, 10:43
        Европа пошла в разнос... Одни признают, другие нет... И так скоро будет по всем геополитическим вопросам... Евросоюз по любому рано или поздно развалится и всё это коллективное единство развалится вместе с ним... И помочь ему побыстрей развалится наша прямая обязанность... hi
    2. юрий Л Ранг пользователя
      юрий Л
      0
      Сегодня, 10:50
      Признать то они можети признают, НО при одном условии -чтобы там никого из местных арабовыглядящих, поганящих демократический воздух не было. Опыт всяких ацтеков именно это говорит демократическим испанцам. Так что и демократический Израиль тоже нагнут .На то, чтобы в ближайшие месяцы наконец то очистить от недочело... извините, палестинцев территории, которые надо э... признать.
    3. rotmistr60 Ранг пользователя
      rotmistr60
      0
      Сегодня, 10:59
      Не может быть, чтобы безнаказанно гибли работники гуманитарных миссий
      Оказывается может. Израиль давно наплевал на резолюции ООН, дипломатический иммунитет, жизнь гражданского населения.
      премьеры Испании уже 15 лет заявляют о намерении признать Палестину.
      Да духу не хватает. Не хочется портить отношения с евреями, у которых за спиной американцы.
      1. Пупырчатый Ранг пользователя
        Пупырчатый
        +1
        Сегодня, 11:11
        Цитата: rotmistr60
        Оказывается может. Израиль давно наплевал на резолюции ООН, дипломатический иммунитет, жизнь гражданского населения.

        Объективно посмотрите соотношение количество погибших гражданских к комбатантам, и внезапно обнаружите, что количество погибших гражданских при действиях ЦАХАЛ минимально относительно схожих условий и схожих конфликтов, и число погибших в арабо-израильских конфликтах за все годы меньше в разы чем например в Судане или Йемене в последнее десятилетие. Меньше влажных фантазий
    4. rocket757 Ранг пользователя
      rocket757
      0
      Сегодня, 11:05
      Говорильня... тема заметная, на ней не один ... деятель карьеру построил.
      Так оно и дальше будет...

    «Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Талибан» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено)

    «Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»