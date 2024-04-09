Премьер Испании заявил, что уже к лету королевство может официально признать Палестину

Не может быть, чтобы на протяжении десятилетий не была реализована резолюция ООН о создании двух государств – Израиля и Палестины. Не может быть, чтобы безнаказанно гибли работники гуманитарных миссий

Премьер-министр Испании Педро Санчес заявил, что к лету королевство присоединится странам, которые официально признают государство Палестину, пишет Wydarzenia.- приводит издание слова главы испанского правительства.В материале говорится, что примеру Мадрида намерены также последовать Ирландия, Мальта и Словения.При этом авторы напоминают, что премьеры Испании уже 15 лет заявляют о намерении признать Палестину. В частности, это делал социалист Хосе Луис Сапатеро и лидер консервативной «Народной партии» Мариано Рахой. Однако каждый раз всё заканчивалось только обещаниями, что в конечном итоге приводило к критике со стороны властей Палестинской автономии.Собственно говоря, вышеупомянутая ситуация вполне объяснима. Каждый раз в политических кругах королевства возникают серьезные споры по поводу целесообразности признания Палестины. Все дело в том, что Испанские власти опасаются неконтролируемой миграции из региона, где уже много десятилетий регулярно вспыхивают конфликты.Кроме того, лишь 9 государств ЕС сегодня признают Палестину.В свою очередь, как считают авторы статьи, Санчес может решиться довести дело до конца из-за нарастающего недовольства мирового сообщества действиями ЦАХАЛ в Газе, а также с целью сохранения партнерских отношений с арабским миром. При этом власти Израиля уже охарактеризовали подобные действия, как «поощрение терроризма».