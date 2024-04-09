Жители дома в украинском городе испортили сирену воздушной тревоги, чтобы она не мешала спать

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Жители дома в украинском городе испортили сирену воздушной тревоги, чтобы она не мешала спать

Примечательная история имела место в одном из населенных пунктов Украины. Жители многоэтажного жилого дома в Теплодаре Одесской области решили испортить сирену воздушной тревоги, чтобы она не мешала им спать по ночам. Об этом сообщают местные источники.

Как пишут в украинских пабликах, жильцы многоэтажки пошли самым простым путем и задули сирену монтажной пеной. Несмотря на постоянные удары ВС РФ беспилотниками и ракетами по объектам военной, логистической и энергетической инфраструктуры Украины, мирное население страны готово пренебречь даже мерами безопасности.



Объясняется это просто – украинцы психологически очень устали от продолжающегося более двух лет вооруженного конфликта. Поэтому они хотят просто спокойно спать, не слушая сирену воздушной тревоги.


Здесь стоит отметить, что подавляющее большинство случаев объявления воздушной тревоги на Украине является ложным. Украинская ПВО объявляет воздушную тревогу при любом взлете боевых самолетов или выходе в Черное море кораблей с ракетами, даже если это никак не связано с планами нанесения ракетных ударов по территории страны.

Естественно, что воздушная тревога объявляется очень часто и реально мешает гражданам спать. Наносится из-за объявления воздушной тревоги и ущерб экономике, так как предприятия и объекты инфраструктуры на время тревоги могут прекращать свою работу.

Ранее это признавали в командовании воздушных сил Украины. Но при этом украинские военные отмечали, что не объявлять воздушную тревогу они тоже не могут, поскольку всегда сохраняется риск удара с воздуха.
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    13 комментариев
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    1. Nexcom Ранг пользователя
      Nexcom
      +7
      Сегодня, 10:37
      wassat Креативно "решили проблему". laughing
      1. Enceladus Ранг пользователя
        Enceladus
        0
        Сегодня, 10:39
        Только от циркона и искандера не поможет... в прошлый раз кое-где тревогу включили уже после прилетов laughing
        1. Lev_Russia Ранг пользователя
          Lev_Russia
          +4
          Сегодня, 10:48
          Не... Ну вы представьте каждую ночь завывание сирены, а вам завтра на работу, а детям в школу... Спать захочешь не так еще раскорячишься... Тем более они прекрасно знают, что ВС РФ по гражданским объектам не бьют...
          1. Enceladus Ранг пользователя
            Enceladus
            +2
            Сегодня, 10:50
            Знаю... 3 кошки не дадут соврать lol Особенно когда у них эти дни wassat
          2. Монтесума Ранг пользователя
            Монтесума
            0
            Сегодня, 11:21
            Цитата: Lev_Russia
            Спать захочешь не так еще раскорячишься... Тем более они прекрасно знают, что ВС РФ по гражданским объектам не бьют...

            ВС РФ не бьют по гражданским, это верно, а вот свои укрорейховские ЗРК С-300 запросто могут старую просроченную ракету на дом уронить. Уже не раз было.
        2. frruc Ранг пользователя
          frruc
          0
          Сегодня, 11:04
          .......самым простым путем и задули сирену монтажной пеной.

          Было бы проще засыпать туда песка, чтобы крыльчатка стала ступором и не надо было тратить пену, она денег стоит.
        3. Андрей Николаевич Ранг пользователя
          Андрей Николаевич
          0
          Сегодня, 11:17
          То кастрюли надевают. То сирены,пеной заливают. " мудрый" народец.)
    2. KukuRuzvelt Ранг пользователя
      KukuRuzvelt
      +4
      Сегодня, 10:42
      "И смех, и грех". На сколько люди задолбались, что им уже по факту начхать меры безопасности...клоуна своего убирайте
    3. HAM Ранг пользователя
      HAM
      +4
      Сегодня, 10:43
      В чём здесь проблема?Жильцы чётко уяснили,что им ничего не грозит,если рядом или в доме нет военных,то можно спать спокойно...."солдат ребёнка не обидит!",ВС РФ с гражданскими не воюют....
    4. Владимир Владимирович Воронцов Ранг пользователя
      Владимир Владимирович Воронцов
      +1
      Сегодня, 10:46
      «Жильцы многоэтажки пошли самым простым путем и задули сирену монтажной пеной» —

      — Их больше не тревожит "воздушная тревога" ...
    5. rotmistr60 Ранг пользователя
      rotmistr60
      +3
      Сегодня, 10:49
      украинцы психологически очень устали от продолжающегося более двух лет вооруженного конфликта.
      А еще украинское население четко усвоило, что российская армия по гражданским объектам, а тем более жилым домам не бьет. Если кого и опасаться, так это своей ПВО.
    6. Голландец Михель Ранг пользователя
      Голландец Михель
      0
      Сегодня, 10:53
      Похоже что в хлеву свиней тревога пугает wink
    7. Петр_Колдунов Ранг пользователя
      Петр_Колдунов
      0
      Сегодня, 11:10
      Ну и дураки! Как пел ныне вконец опустившийся полусумасшедший иноагент, а ранее неплохой исполнитель Макаревич в песне о том, как придурковатый капитан приказал очистить судно от крыс:

      "Никто не слышал как в эту ночь В трюме открылась течь.
      Из тех бы крыс хотя бы одну, И люди б тогда спаслись,
      Но славный корабль пошел ко дну, Оставшись без верных крыс."

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