Жители дома в украинском городе испортили сирену воздушной тревоги, чтобы она не мешала спать
Примечательная история имела место в одном из населенных пунктов Украины. Жители многоэтажного жилого дома в Теплодаре Одесской области решили испортить сирену воздушной тревоги, чтобы она не мешала им спать по ночам. Об этом сообщают местные источники.
Как пишут в украинских пабликах, жильцы многоэтажки пошли самым простым путем и задули сирену монтажной пеной. Несмотря на постоянные удары ВС РФ беспилотниками и ракетами по объектам военной, логистической и энергетической инфраструктуры Украины, мирное население страны готово пренебречь даже мерами безопасности.
Объясняется это просто – украинцы психологически очень устали от продолжающегося более двух лет вооруженного конфликта. Поэтому они хотят просто спокойно спать, не слушая сирену воздушной тревоги.
Здесь стоит отметить, что подавляющее большинство случаев объявления воздушной тревоги на Украине является ложным. Украинская ПВО объявляет воздушную тревогу при любом взлете боевых самолетов или выходе в Черное море кораблей с ракетами, даже если это никак не связано с планами нанесения ракетных ударов по территории страны.
Естественно, что воздушная тревога объявляется очень часто и реально мешает гражданам спать. Наносится из-за объявления воздушной тревоги и ущерб экономике, так как предприятия и объекты инфраструктуры на время тревоги могут прекращать свою работу.
Ранее это признавали в командовании воздушных сил Украины. Но при этом украинские военные отмечали, что не объявлять воздушную тревогу они тоже не могут, поскольку всегда сохраняется риск удара с воздуха.
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