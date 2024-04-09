США поразили систему ПВО и станцию управления хуситов в ходе удара по военной инфраструктуре движения

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США поразили систему ПВО и станцию управления хуситов в ходе удара по военной инфраструктуре движения

Американская коалиция в Красном море нанесла удар по хуситам, Центральное командование (CENTCOM) ВС США отчиталось об уничтожении системы ПВО и наземной станции управления движения "Ансар Аллах".

США атаковали военную инфраструктуру хуситов на территории Йемена, нанеся удар в минувший понедельник, 8 апреля. Как заявляют американцы, им удалось уничтожить систему ПВО, станцию управления и один беспилотник движения. Причем беспилотник был уже запущен и поэтому его поразили над Красным морем. Однако, данный удар никак не повлиял на возможности хуситов по нанесению ударов по судам.



Примерно между 12:15 и 14:40 по времени Саны 8 апреля силы Центрального командования США уничтожили систему ПВО с двумя ракетами, готовыми к запуску, наземную станцию управления в районе Йемена, который контролируется хуситами, и один запущенный беспилотный летательный аппарат над Красным морем

- говорится в сообщении.

Между тем лидер движения "Ансар Аллах" Абдул-Малик аль-Хуси в минувшее воскресенье заявил, что количество атакованных хуситами судов достигло 90. При этом он подчеркнул, что удары по территории Израиля, а также по судам, связанным с этой страной, будут продолжены. Также он привел цифры за последний месяц.

Всего за один месяц число операций достигло 34, в ходе которых было применено 125 баллистических и крылатых ракет и беспилотных летательных аппаратов

- подчеркнул аль-Хуси.

В США ранее признали, что ничего не могут сделать с "ребятами в тапках", которые уже установили новые правила судоходства в Красном море и Аденском заливе. Западным странам приходится считаться с хуситами, направив боевые корабли для сопровождения грузовых судов.
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    6 комментариев
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    1. Fachmann Ранг пользователя
      Fachmann
      0
      Сегодня, 10:52
      Хотел бы добавить к этой информации, что 21февраля американцы опубликовали короткий итог их действия в операции Prosperity Guardian.
      С начала обстрела и бомбардировок ими территории Йемена они, к этой дате, уничтожили на земле 73 ракеты, 17 дронов, 13 БЭК, 1 подводный БЭК.
      Так что, определённые потери "ребята в тапках" несут, к сожалению.
      1. Ныробский Ранг пользователя
        Ныробский
        0
        Сегодня, 11:25
        Цитата: Fachmann
        Хотел бы добавить к этой информации, что 21февраля американцы опубликовали короткий итог их действия в операции Prosperity Guardian.
        С начала обстрела и бомбардировок ими территории Йемена они, к этой дате, уничтожили на земле 73 ракеты, 17 дронов, 13 БЭК, 1 подводный БЭК.
        Так что, определённые потери "ребята в тапках" несут, к сожалению.

        Определённые потери несут, но не критические. Учитывая участие против них "громко анонсированной" коалиции, где всякой проматрасной твари по паре, эти показатели за весь период её существования ставят под сомнение эффективность самой коалиции задействованной против хуситов. Между тем, понимая бесперспективность этой "борьбы" матрасы начинают предлагать хуситам плюшки типа отмены статуса террористической организации и послабления в санкциях, на что хуситы пока не соглашаются и что,безусловно, уже является победой Ансар Аллах.
    2. Lev_Russia Ранг пользователя
      Lev_Russia
      0
      Сегодня, 10:52
      Как заявляют американцы, им удалось уничтожить систему ПВО, станцию управления и один беспилотник движения.

      То что уничтожают одни, поставляют другие... Думаю хуситы надолго без станции управления не останутся...
    3. rotmistr60 Ранг пользователя
      rotmistr60
      0
      Сегодня, 10:55
      данный удар никак не повлиял на возможности хуситов по нанесению ударов по судам.
      Это и беспокоит т.н. "коалицию" во главе с Сша. Сегодня отразили удар и даже, что-то уничтожили на земле, а завтра нет гарантии того, что удар хуситов не достигнет намеченной цели.
    4. Andriuha077 Ранг пользователя
      Andriuha077
      -2
      Сегодня, 10:55
      США поразили систему ПВО и станцию управления
      Обе станции спутникового наведения представляли собой программы в смартфоне, который американцы и поразили своими крылатыми ракетами.
    5. Гнусный скептик Ранг пользователя
      Гнусный скептик
      0
      Сегодня, 11:07
      в ходе удара по военной инфраструктуре движения

      Военная... инфраструктура... движения... wassat
      Сразу вспоминается санаторий органов движения из "Любовь и голуби".

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