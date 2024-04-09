США поразили систему ПВО и станцию управления хуситов в ходе удара по военной инфраструктуре движения

Примерно между 12:15 и 14:40 по времени Саны 8 апреля силы Центрального командования США уничтожили систему ПВО с двумя ракетами, готовыми к запуску, наземную станцию управления в районе Йемена, который контролируется хуситами, и один запущенный беспилотный летательный аппарат над Красным морем

Всего за один месяц число операций достигло 34, в ходе которых было применено 125 баллистических и крылатых ракет и беспилотных летательных аппаратов

Американская коалиция в Красном море нанесла удар по хуситам, Центральное командование (CENTCOM) ВС США отчиталось об уничтожении системы ПВО и наземной станции управления движения "Ансар Аллах".США атаковали военную инфраструктуру хуситов на территории Йемена, нанеся удар в минувший понедельник, 8 апреля. Как заявляют американцы, им удалось уничтожить систему ПВО, станцию управления и один беспилотник движения. Причем беспилотник был уже запущен и поэтому его поразили над Красным морем. Однако, данный удар никак не повлиял на возможности хуситов по нанесению ударов по судам.- говорится в сообщении.Между тем лидер движения "Ансар Аллах" Абдул-Малик аль-Хуси в минувшее воскресенье заявил, что количество атакованных хуситами судов достигло 90. При этом он подчеркнул, что удары по территории Израиля, а также по судам, связанным с этой страной, будут продолжены. Также он привел цифры за последний месяц.- подчеркнул аль-Хуси.В США ранее признали, что ничего не могут сделать с "ребятами в тапках", которые уже установили новые правила судоходства в Красном море и Аденском заливе. Западным странам приходится считаться с хуситами, направив боевые корабли для сопровождения грузовых судов.