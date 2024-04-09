В Минобороны РФ: потери ВСУ на Донецком направлении составили свыше 460 человек за сутки
После падения одного из главных укрепрайонов в ДНР – Авдеевки, ВС РФ продолжают активные наступательные действия в регионе, планомерно освобождая территорию республики, оккупированную ВСУ.
Согласно недавнему заявлению начальника пресс-центра группировки «Юг» Вадима Остафьева, опубликованного в ТГ-канале Минобороны РФ, российские военные за последние сутки улучшили свои позиции в районе населенных пунктов Клещеевка и Красное на Бахмутском направлении.
При этом противник, который пытается удержать свои позиции, продолжает нести колоссальные потери. Так, в сводке говорится, что ВСУ на Донецком направлении потеряли более 460 человек убитыми и раненными за сутки.
Кроме того, со слов Остафьева, войска киевского режима потеряли два танка, две БМП и восемь автомобилей. Техника была уничтожена ударами дронов-камикадзе и ПТРК ВС РФ.
В свою очередь, в результате контрбатарейной работы подразделений российских войск были поражены четыре артиллерийских орудия противника, включая зарубежные образцы – американскую гаубицу М777 и польскую САУ «Краб». Также ВСУ лишились двух радиолокационных станций контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36.
Стоит напомнить, что помимо активных действий непосредственно на линии фронта, ВС РФ ежедневно наносят поражение объектам ВСУ в глубоком тылу. На этом фоне многие зарубежные политики и эксперты характеризуют положение украинской армии, как плачевное.
- Дмитрий Ягодкин/ТАСС
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