В Минобороны РФ: потери ВСУ на Донецком направлении составили свыше 460 человек за сутки

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В Минобороны РФ: потери ВСУ на Донецком направлении составили свыше 460 человек за сутки

После падения одного из главных укрепрайонов в ДНР – Авдеевки, ВС РФ продолжают активные наступательные действия в регионе, планомерно освобождая территорию республики, оккупированную ВСУ.

Согласно недавнему заявлению начальника пресс-центра группировки «Юг» Вадима Остафьева, опубликованного в ТГ-канале Минобороны РФ, российские военные за последние сутки улучшили свои позиции в районе населенных пунктов Клещеевка и Красное на Бахмутском направлении.





При этом противник, который пытается удержать свои позиции, продолжает нести колоссальные потери. Так, в сводке говорится, что ВСУ на Донецком направлении потеряли более 460 человек убитыми и раненными за сутки.

Кроме того, со слов Остафьева, войска киевского режима потеряли два танка, две БМП и восемь автомобилей. Техника была уничтожена ударами дронов-камикадзе и ПТРК ВС РФ.

В свою очередь, в результате контрбатарейной работы подразделений российских войск были поражены четыре артиллерийских орудия противника, включая зарубежные образцы – американскую гаубицу М777 и польскую САУ «Краб». Также ВСУ лишились двух радиолокационных станций контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36.

Стоит напомнить, что помимо активных действий непосредственно на линии фронта, ВС РФ ежедневно наносят поражение объектам ВСУ в глубоком тылу. На этом фоне многие зарубежные политики и эксперты характеризуют положение украинской армии, как плачевное.
  • Дмитрий Ягодкин/ТАСС
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7 комментариев
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  1. Lev_Russia Ранг пользователя
    Lev_Russia
    +1
    Сегодня, 11:33
    Так, в сводке говорится, что ВСУ на Донецком направлении потеряли более 460 человек убитыми и раненными за сутки.

    Работают братья!!!
    1. Аэродромный Ранг пользователя
      Аэродромный
      0
      Сегодня, 11:55
      даже один к десяти- больно.
  2. Вадим С Ранг пользователя
    Вадим С
    -5
    Сегодня, 11:41
    Интересно, когда о наших потерях начнут писать? Явно очень не скоро
    1. Андрей из Челябинска Ранг пользователя
      Андрей из Челябинска
      0
      Сегодня, 12:02
      Вероятнее всего, с этим уже наши потомки разбираться будут
    2. Lev_Russia Ранг пользователя
      Lev_Russia
      +1
      Сегодня, 12:03
      Почитайте военные сводки ИНФОРМБЮРО во время Великой Отечественной... Как то это не принято в подробностях о своих потерях... Хотя штаб МО общие наши потери не единожды озвучивал... Вот о потерях врага с удовольствием... А о наших потерях СМИ Окраины постоянно рассказывают, правда преумножая их многократно...
  3. Serhio250381 Ранг пользователя
    Serhio250381
    0
    Сегодня, 11:59
    Надеюсь остальные направления добавят и будет более 1000 человек в сутки. При таких потерях ВСУ несут потери больше, чем идет пополнении
  4. rocket757 Ранг пользователя
    rocket757
    +1
    Сегодня, 12:13
    Очевидное... по итогам событий, на территории бывшей Украины, будет демографическая... даже не яма, полная ж ж ж!
    Может потому некоторые бабешки идут служить в ВСУ, понимая, что потом, им ничего не светит.
    Печально все это...

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