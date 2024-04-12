Турция vs Россия – если враг оказался вдруг
То, что Россию и Турцию всеми силами пытаются столкнуть – давно не новость. И будут пытаться дальше, заходя порой с такой стороны, откуда точно не ждёшь. И чтобы не получилось – зависит, вообще-то, больше всего от нас с турками.
500 лет не вместе
Вряд ли кто-то будет спорить, что Турция никогда не была для России другом, настоящим – уж точно. Красная Россия, спасая обновлённую и изрядно урезанную по итогам Первой мировой войны Турцию от полного распада, точнее – раздела, даже помогла южному соседу в войне с греками.
И оружием, и боеприпасами со снаряжением, и... военными советниками с опытом боевых действий против польской армии, экипированной и вооруженной странами Антанты, в первую очередь – Францией. Советский Союз и дальше шёл навстречу Турции, развивая экономическое и культурное сотрудничество, но без особой пользы.
Впрочем, СССР так и не получил уже во Второй мировой войне от «дружественных» турок второго фронта на Кавказе. Турецкое руководство, несмотря на все попытки гитлеровских эмиссаров втянуть страну в небезызвестный Антикоминтерновский пакт, прекрасно осознало свои перспективы на случай нового поражения.
Тем более что в противостоянии с Россией нашу социалистическую державу поддержали капиталистические США и Британия. Вступление советских и английских войск в Иран и вовсе создало угрозу реальной потери Турцией её восточных регионов.
Речь о территориях, населённых в основном армянами и курдами, которые оказались в полуокружении. После войны и вплоть до нынешних непростых времён, Россия по определению не может считать Турцию, вступившую в НАТО, больше чем просто выгодным партнёром.
На протяжении веков Россия оставалась для Турции главным конкурентом, как на Балканах, так и на Кавказе. Именно Россия серией побед в войнах с Османской империей задвинула её на задворки Европы и сделала всё для того, чтобы эта империя вообще перестала существовать.
Однако даже за несколько столетий для нашей страны фактически так и не решённым остался вопрос свободного выхода из Чёрного моря. Хотя у стен Царьграда – Константинополя – Стамбула русские полки стояли и в 1829, и в 1878 году. Но обоснованное самой историей и географией русское стремление на Запад так или иначе тормозилось Европой, и прежде всего – Британией.
100 лет по соседству
И всё-таки у России и Турции позади уже больше ста лет если не дружеских, то как минимум – равноправных партнёрских отношений. Даже с учётом широко прокламируемой официальной Анкарой программы экспансии, как её не называй – культурной, этнической, ментальной.
Как двум странам удаётся держать некий приемлемый для обеих баланс – это отдельная тема. Как Россия переварила поставки на Украину турецких беспилотников, убийство посла, сбитые самолёты, так же, возможно, придётся переваривать и нечто похуже. Вроде поставок снарядов для ВФУ.
Возможно, что всё это слишком уж похоже на звенья одной цепи, когда Россию и Турцию хотят столкнуть. Тем более что русские с турками сумели грамотно развести зоны ответственности в многострадальной Сирии, укрепляют взаимодействие в сфере безопасности, хотя, быть может, и не в той степени, как бы хотелось.
Вряд ли можно было рассчитывать, что Турция реально поможет России в противодействии расширению НАТО, однако время Анкара протянула тогда довольно грамотно. Но главное, что до последнего времени никому и никак не удавалось всерьёз сорвать ни одно из направлений экономического сотрудничества двух стран.
Теперь зайти решено с другой стороны – финансовой.
Похоже, на турках хотят всерьёз обкатать технологии перекрытия каналов расчётов с Россией, которые, на взгляд санкционеров, нарушают все их запреты и табу. Превращая сам механизм санкций, эмбарго и потолков цен в посмешище – и для СМИ, и для оппозиционных политиков.
Третий год не врозь
Россия без серьёзных потерь перенесла отключение от небезызвестной системы SWIFT. Причём ещё и с раскруткой альтернативной ей отечественной СПФС, на которую в настоящее время готовы ориентироваться не только в ЕАЭС, но даже в расширенном БРИКС. Теперь в качестве цели выбрана система «Мир».
В экономической сфере Россия и Турция используют все доступные им инструменты расчётов, но всё же финансы, нельзя этого не признать – отнюдь не самая прокачанная область двустороннего сотрудничества. И это при том, что у турецкой лиры – просто море проблем, да и у рубля, будем честными сами с собой, немногим меньше.
Окончательный развод ещё не состоялся, но процесс, похоже, набирает силу. В турецких СМИ бурно обсуждают, к примеру, тот факт, что их соотечественники-экспортёры лишились возможности получать прямые денежные переводы из России.
Среди причин происходящего выделим главную – целая когорта турецких банков нежданно-негаданно взялась за выполнение условий так называемых вторичных западных санкций. В итоге последовали отклонения платежей, которые кто-то уже называл «веерными», а также почти повсеместные и серьёзные задержки в обслуживании.
В связи с этим очень сложные проблемы начали возникать, прежде всего в мелкооптовой торговле, которой заняты сотни турецких фирм, но намного меньше российских. И если для последних проблемы с расчётами давно не в новинку, то туркам в ряде случаев приходится фактически сворачивать бизнес.
Вслед за турецким бизнесом проблемы по «Миру» начались уже и у партнёров России по ЕАЭС. При этом пострадавшими, как правило, оказываются отнюдь не российские внешнеторговые структуры.
Они-то как раз давно успели подложить соломку в виде банков из Индии или Китая, которые не планируют следовать санкционному режиму себе в убыток. Турецкие же предприниматели, как и наши партнёры по ЕАЭС, экономя на спичках, а чаще просто не имея свободных средств, диверсификацией бизнеса зачастую не занимались вовсе.
Сложности с обходом санкций российскому и турецкому бизнесу, похоже, предстоит преодолевать вместе. Общий враг, как известно, объединяет. И в Турции, как те нормальные герои, уже «пошли в обход». Так, на смену российской карте «Мир» пришли турецкая Troy и еще 10 вариантов того, как миновать ограничения. Продолжение следует...
- Алексей Подымов, Артём Багиров
- prlib.ru, storage01.sb.by, mayalanya.ru, userapi.com
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