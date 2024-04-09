Боррель призвал страны ЕС рассчитывать лишь на себя из-за риска отказа США оборонять Европу
США в будущем могут сократить или прекратить свое участие в обеспечении обороны европейских государств. С таким заявлением выступил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель.
По утверждению комиссара ЕС по внешней политике, страны сообщества должны рассчитывать в вопросах обороны лишь на себя. Даже внутри Североатлантического альянса им следует учитывать, в первую очередь, собственные возможности, хотя США входят в состав этого военно-политического блока.
В Евросоюзе обеспокоены возможными последствиями прихода к власти в США Дональда Трампа, если он одержит победу на президентских выборах, которые состоятся в этом году. Трамп ранее неоднократно обещал сократить американское участие в деятельности НАТО и в вопросах обороны Европы, требуя от европейских государств самостоятельно решать проблемы обеспечения безопасности.
Нет сомнений, что и разговоры о необходимости создания «общеевропейской армии», которая была бы параллельна структурам НАТО, велись несколько лет не зря. Чаще всего этот вопрос поднимали представители Германии и Франции.
Сейчас европейские государства пытаются укрепить собственные армии, однако возникают вопросы относительно возможности это сделать. Например, министр обороны ФРГ Борис Писториус выступает за возвращение призывной системы комплектования бундесвера. Но желающих служить в армии среди молодежи Германии очень мало. В других европейских странах – аналогичная ситуация. Военная промышленность европейских государств в большинстве своем тоже находится далеко не в лучшем состоянии.
- Министерство обороны ФРГ
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