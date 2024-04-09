Украинский ТГ-канал: Всё больше населения юго-востока Украины называет своим врагом не Россию, а Зеленского

26
Украинский ТГ-канал: Всё больше населения юго-востока Украины называет своим врагом не Россию, а Зеленского

Рейтинг украинской власти во главе с Зеленским стремительно идет вниз, виной всему действия самого офиса президента, который делает все, чтобы убить в жителях Украины доверие к властям. Об этом сообщают украинские ресурсы.

На Украине стало гораздо меньше патриотов, отношение к российской армии уже не такое критическое, как было в 2022 году. Когда Россия начала СВО, многие украинцы, даже из пророссийски настроченных, поддержали Зеленского и его действия. Спустя два года войны ситуация поменялась кардинальным образом, сейчас весь юго-восток Украины считает врагом Зеленского и его окружение, а не Россию. Правда, до титула "освободителя" дело еще не дошло, но все идет к этому.



Когда наш источник первый раз об этом нам сообщил, мы отнеслись к этому скептически, но его прогноз сейчас сбывается полностью. Зеленский в последнее время делает всё, чтобы убить в людях "любовь к Украине"

- пишет ТГ-канал "Легитимный".

В Генштабе ВСУ сообщают о значительном росте сливов российской разведке координат целей не только в прифронтовой зоне, но и в глубоком тылу. Причем в среде военных тоже растет количество поддерживающих Россию. Конечно, еще рано говорить о том, что все население Украины готово встретить российскую армию с распростертыми объятиями, но такая тенденция существует, и она становится все сильней.

Тотальная мобилизация, отсутствие перспектив, растущие тарифы на услуги ЖКХ, обнищание населения на фоне коррупции властей и т.д., не прибавляют Зеленскому привлекательности в глазах народа. Многие считают, что с приходом российской власти "уж точно хуже не будет", ведь население новых регионов что-то не спешит на украинскую территорию, предпочитая жить в России, а не на Украине.
    Наши новостные каналы

    Подписывайтесь и будьте в курсе свежих новостей и важнейших событиях дня.

    ВКонтакте Дзен Телеграм
    26 комментариев
    Информация
    Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
    1. Вадим С Ранг пользователя
      Вадим С
      +2
      Сегодня, 11:42
      Ну так понятно что скоро власть смениться и надо срочно переобуться, как же по другому то!
      1. Андрей Николаевич Ранг пользователя
        Андрей Николаевич
        +3
        Сегодня, 12:28
        Переобуваться они умеют. Это особенность украинства. Их генетический код,если хотите. С такими " братьями" и врагов не надо.
      2. кредо Ранг пользователя
        кредо
        +4
        Сегодня, 12:33
        Она любит выпить… Этим надо воспользоваться!

        (из к/ф "Здравствуйте, ф ваша тётя")

        Если серьёзно, то этим фактом действительно нужно пользоваться, но для этого нужно прилагать усилия с нашей стороны, а не ждать у моря погоды. hi
      3. brusia Ранг пользователя
        brusia
        0
        Сегодня, 13:42
        Вадим С и Андрей Николаевич. Новость о регионах Донбасса. Не о Волыни, не Львовской области даже не о Киевской. Что вы знаете о населении Донбасса, да ничего совсем ничего если лепите такие эти позорные ярлыки. "Переобуться", "Генетический код", ваши слова хлам.
        Именно с этих регионов в 15-том году уходили ребята в ополчение.
    2. Lev_Russia Ранг пользователя
      Lev_Russia
      +4
      Сегодня, 11:46
      сейчас весь юго-восток Украины считает врагом Зеленского и его окружение, а не Россию.

      Ну положим ещё не весь... Как то не очень заметно сопротивление этому режиму... Большинство просто тупо ждёт чем дело закончится и основная у них мысль "скорей бы всё это закончилось..."... Десять лет в условиях войны, ну а кому это понравится...???
      1. carpenter Ранг пользователя
        carpenter
        +7
        Сегодня, 11:54
        Цитата: Lev_Russia
        Ну положим ещё не весь... Как то не очень заметно сопротивление этому режиму...

        Судя по контр атакам на российские войска, я пока не заметил, что сопротивление хунте Зеленского понизилось. Да есть люди понимающие, но большинство за израильтянина Зелю, они хотят незалежной Украины, а не в составе России. Пока что они "це Еуроппа".
    3. Владимир Владимирович Воронцов Ранг пользователя
      Владимир Владимирович Воронцов
      +2
      Сегодня, 11:48
      «Правда, до титула "освободителя" дело ещё не дошло, но всё идёт к этому» —

      — Ну так способствуйте освобождению изнутри ...
    4. KukuRuzvelt Ранг пользователя
      KukuRuzvelt
      +3
      Сегодня, 11:49
      Рано радуемся, подождите чутка. Щас отцы этого Саракша излучатели на полную выкрутят и по новой все начнут любить власть.
    5. Уарабей Ранг пользователя
      Уарабей
      +5
      Сегодня, 11:54
      Так-то вроде всё логично. Население выкашивается только потому, что правительства окраины упрямо пытались лезть в НАТО, хотя для простого населения от членства в НАТО ничего не поменяется абсолютно. Никаких ништяков это не добавит. А вот проблем из-за этого, теперь хапнули выше крыши. Но всё равно что-то не верится, что они там одумываться начали. У них там пропаганда перестала работать что ли?
      1. Hellcos Ранг пользователя
        Hellcos
        +2
        Сегодня, 12:04
        У них там пропаганда перестала работать что ли?


        В битве телевизора и холодильника всегда побеждает последний
        1. Уарабей Ранг пользователя
          Уарабей
          +3
          Сегодня, 12:18
          Что-то я в этом не уверен. Пустой холодильник на фоне включенного телевизора, может как раз привести к результату, что люди побегут воевать туда, куда указал телевизор. Если им тридцать лет говорят что во всех их бедах виновата Россия, то в другом направлении их головы могут уже совсем не работать. Хотя с другой стороны, менталитет у нас схожий и телевизорам могут не особо доверять обе стороны. Тут вполне может сработать факт, что на окраине слишком рьяно стали уничтожать всё русское, вплоть до памятников Пушкину и так далее. Сейчас же получается, что укроп вообще отказался от своей истории. Им теперь даже оглянуться некуда. Всё прошлое своё обгадили и в итоге остались ни с чем. Только что с - радужным флагом и мечтой о НАТО.
      2. carpenter Ранг пользователя
        carpenter
        +2
        Сегодня, 12:07
        Цитата: Уарабей
        хотя для простого населения от членства в НАТО ничего не поменяется абсолютно.

        Ну почему же , ведь и так за НАТО кладбища забиты, а если в НАТте , так и всех выкосят, как сенокосилкой.
    6. Михаил55 Ранг пользователя
      Михаил55
      +7
      Сегодня, 11:55
      Не легкое это дело избавляться от пластов многослойной русофобии, которой поливали жителей незалежной уже более 30-ти лет. Выросло уже целое поколение молодых людей, не родившихся в СССР. Историю ушедшего государства на помойку, мы все сами...зачем нам старший брат...Европа даст нам всем кружевные трусики...и прочая ерунда! Жители УССР жили намного лучше, чем обычные граждане российской глубинки! Цветущая экономика, благоустроенные города, СВОЙ язык...ЧТО еще надо? СВОБОДУ...получили? Наелись? Не умом, так хоть через желудок и пр. естественные потребности начинает доходить...НЕ ВРАГИ МЫ!!! Главное, добить эту бандерлоговску идеалогию на веки вечные! Победы нашим доблестным воинам! С нами БОГ!
      1. carpenter Ранг пользователя
        carpenter
        +2
        Сегодня, 12:10
        Цитата: Михаил55
        сторию ушедшего государства на помойку, мы все сами...зачем нам старший брат..

        Каждый народ, вершит свою историю, свою судьбу. Ну значит сейчас им нравится ихняя судьба, им нравится погибать за чужую страну, оставаясь нищими и бесплодными.
    7. rocket757 Ранг пользователя
      rocket757
      +1
      Сегодня, 12:03
      Когда наш источник первый раз об этом нам сообщил, мы отнеслись к этому скептически, но его прогноз сейчас сбывается полностью. Зеленский в последнее время делает всё, чтобы убить в людях "любовь к Украине"
      . Вообще то, под его рукодством жители краины убиваются ударными темпами...
      Кому это надо?
      1. carpenter Ранг пользователя
        carpenter
        +1
        Сегодня, 12:14
        Цитата: rocket757
        Вообще то, под его рукодством жители краины убиваются ударными темпами...
        Кому это надо?

        Ну кроме украинцев, никому. Это их кредо, личное убеждение, основа мировоззрения
        1. rocket757 Ранг пользователя
          rocket757
          +1
          Сегодня, 12:24
          В том случае, когда живёшь в бреду, может происходить разное...
          Многие покинули зону нормальности и пускать их назад, бесполезно, человечность, по сути, они потеряли навсегда.
          1. carpenter Ранг пользователя
            carpenter
            0
            Сегодня, 12:31
            Цитата: rocket757
            В том случае, когда живёшь в бреду, может происходить разное...

            Так сколь лет это бред продолжается, начиная с РИ, хоть 74 года как люди пожили, но бред продолжается и будет продолжаться.
            1. rocket757 Ранг пользователя
              rocket757
              0
              Сегодня, 12:46
              Предположим, в РИ все было... по разному.
              Понятно, что капитализм, классовое не равноправие, но на территории РИ, все жили по одним правилам.
              Были ньансы, но все равно, примерно одно и тоже везде.
              Период СССР, это реально другое... тоже было всякое.
      2. Егоза Ранг пользователя
        Егоза
        +1
        Сегодня, 14:18
        Цитата: rocket757
        Кому это надо?

        "Как ныне сбирается вещий Олег
        отмстить неразумным хазарам..."
        "Утверждается, что существует многовековое «хазарское иго» над Русью, а современные евреи являются генетическими и культурными наследниками евреев Хазарского каганата (устаревшая гипотеза хазарского происхождения евреев-ашкеназов), тайно правящими Россией или Украиной («Новая Хазария»).
        И имел город три названия - сарматское, еврейское и русское
        Киев был основан хазарами, жили в нем иудеи, а потом его захватили ..."
        Что-то в этом есть. А.С. Пушкин очень внимательнооотносился к истории
        1. rocket757 Ранг пользователя
          rocket757
          +1
          Сегодня, 14:35
          К сожалению, многие исторические, древние документы потеряны окончательно или не доступны тем, кому следовало!
          Увы, оставшееся, сохранившееся, не достаточно для освещения истории государства с высокой долей достоверности...
          Россия через много катаклизмов прошла и подлинные, исторические документы не все сохранились...
          В результате, псевдо историки, а то и вражины, по сути своей, много чего понаписали того, что очень далеко от истины.
          Но, что было, то было, чем нам это мешает сейчас, в нашей ситуации???
          Да ничем, собственно!
          Ну варвары мы, азиаты и что с того???
          Сила в правде, это верно, но без СИЛЫ, правду, зачастую, никому и не докажешь!
          А про истину... потом, пусть постоит... да хоть за углом, ничего это не меняет, в данной ситуации.
    8. sdivt Ранг пользователя
      sdivt
      +3
      Сегодня, 12:05
      Киев, 25 февраля, 2021, 09:39 — ИА Регнум. На Украине постановил закрыть доступ к нескольким крупнейшим Telegram-каналам страны, сотрудники которых пишут на политические темы. Об этом сообщил 24 февраля телеканал 112.ua.
      «Киевский районный суд Харькова наложил арест на имущественные права интеллектуальной собственности Telegram-каналов «Резидент», «Легитимный», «Картель», «Сплетница» и постановил закрыть к ним доступ», — сказано в сообщении.

      Обращаю внимание, что это было ещё в 2021 году!
      Причина - они, по мнению СБУ, "управляются из ФСБ России"
      Это я к тому, что считать "Легитимный" - украинским, как минимум, наивно
    9. rotmistr60 Ранг пользователя
      rotmistr60
      +3
      Сегодня, 12:06
      Когда на протяжении тридцати с лишним лет подрастающему и молодому поколению вдалбливали ненависть к России и всему русскому, кормили придуманной историей и обещали европейскую жизнь только за то, что ты украинец, трудно сразу избавиться от этого, как бы кому не надоела война. Вот когда Зеленского сам народ вздернет на майдане, а рядом знаковых нациков, вот тогда можно предположить, что сдвиг в сознании произошел. А пока какая-то часть живет по принципу - я за украину всей душой, но помирать за нее желания нету.
      1. СергейАлександрович Ранг пользователя
        СергейАлександрович
        0
        Сегодня, 13:08
        Почему только на протяжении последних 30 лет? Тот же Дмитрий Корчинский в начале СВО, на чистом глазу, утверждал, что их люди (видимо выходцы с Украинцы и Польши) организовывали террор в Российской Империи и приняли самое деятельное участие в её развале.
        Потом, при большевиках, в состав УССР вошла Новороссия. Проводилась политика коренизации (украинизации). В ходе Второй Мировой и Великой Отечественной были присоединены земли Западной Украины. Белосток, почему-то, отдали Польше, а взамен Львов включили в состав СССР. Украина росла как на дрожжах.
        Чуть позже Украина присоединила Крым.
        И в последние 30 лет главенствующими были идеи панукраинства и лозунг "Украина от Сяна до Дона".
        Сейчас же, Украина охвачена идеями нацизма и собственного величия, подкрепляемыми поддержкой всего Запада.
        Противник это совсем даже не оболваненное в последние десятилетия население, это реально нация с огромными амбициями и аппетитами. И задача в том, чтобы доказать им ошибочность избранного ими курса.
    10. sdivt Ранг пользователя
      sdivt
      +1
      Сегодня, 12:16
      Цитата: rotmistr60
      какая-то часть живет по принципу - я за украину всей душой, но помирать за нее желания нету

      Думаю, не сильно ошибусь, если поправлю: не "какая-то часть", а - "бо́льшая часть"
      Впрочем, это относится к любой стране мира
    11. А. Эверт Ранг пользователя
      А. Эверт
      +2
      Сегодня, 12:29
      Пока зелебобик давал "хлеба и зрелищ", он был что называется "на коне". Сейчас это поубавилось: отключения электроэнергии и воды, прилёты, могилизация, ограничение выезда из усраины для мужчин. В общем, охлос недоволен. Отсюда и падение рейтинга.
    12. Комментарий был удален.

    «Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Талибан» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено)

    «Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»