Когда наш источник первый раз об этом нам сообщил, мы отнеслись к этому скептически, но его прогноз сейчас сбывается полностью. Зеленский в последнее время делает всё, чтобы убить в людях "любовь к Украине"

Рейтинг украинской власти во главе с Зеленским стремительно идет вниз, виной всему действия самого офиса президента, который делает все, чтобы убить в жителях Украины доверие к властям. Об этом сообщают украинские ресурсы.На Украине стало гораздо меньше патриотов, отношение к российской армии уже не такое критическое, как было в 2022 году. Когда Россия начала СВО, многие украинцы, даже из пророссийски настроченных, поддержали Зеленского и его действия. Спустя два года войны ситуация поменялась кардинальным образом, сейчас весь юго-восток Украины считает врагом Зеленского и его окружение, а не Россию. Правда, до титула "освободителя" дело еще не дошло, но все идет к этому.- пишет ТГ-канал "Легитимный".В Генштабе ВСУ сообщают о значительном росте сливов российской разведке координат целей не только в прифронтовой зоне, но и в глубоком тылу. Причем в среде военных тоже растет количество поддерживающих Россию. Конечно, еще рано говорить о том, что все население Украины готово встретить российскую армию с распростертыми объятиями, но такая тенденция существует, и она становится все сильней.Тотальная мобилизация, отсутствие перспектив, растущие тарифы на услуги ЖКХ, обнищание населения на фоне коррупции властей и т.д., не прибавляют Зеленскому привлекательности в глазах народа. Многие считают, что с приходом российской власти "уж точно хуже не будет", ведь население новых регионов что-то не спешит на украинскую территорию, предпочитая жить в России, а не на Украине.