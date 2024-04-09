На Украине планируют значительно увеличить размер штрафов за смену адреса проживания без уведомления ТЦК

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На Украине планируют значительно увеличить размер штрафов за смену адреса проживания без уведомления ТЦК

Украинские власти намереваются в пять раз увеличить сумму штрафов за смену адреса своего фактического проживания без уведомления об этом ТЦК (военкоматов) или неявку по повестке. Тогда как в настоящее время штрафы за эти нарушения действующего на подконтрольных Киеву территориях составляют 3400-5100 украинских гривен (около 8 - 12 тысяч рублей), в новой редакции закона о мобилизационных мероприятиях их планируют повысить до 17-25 тысяч гривен (40-53 тысячи рублей). Соответствующая норма заложена в действующей редакции законопроекта, которую вчера утвердил правоохранительный комитет Верховной Рады Украины.

Однако, в случае, если данные о смене места жительства военнообязанного гражданина Украины попадут в реестр из каких-либо других источников, например банков, штрафы выписываться не будут.



Таким образом, киевский режим пытается максимально затруднить для своих граждан процесс уклонения от тотальной мобилизации. На Украине фактически вернули крепостное право, закрыв границы страны для выезда всех мужчин с 18 до 60 лет, однако эти меры оказались недостаточными. Чтобы повысить эффективность процесса отлова граждан для восполнения личного состава несущих значительные потери ВСУ, киевский режим пытается ограничить возможность военнообязанных менять свое место жительства.

Многие оставшиеся на украинских территориях мужчины пытаются любыми возможными путями сбежать из созданного Зеленским фактически самого большого концлагеря в мировой истории. Чтобы избежать отправки на фронт, военнообязанные украинские граждане массово бегут в соседние страны, при этом преодолевая горы и реки, а также пограничные патрули, оснащенные передовыми техническими средствами, включая беспилотники с тепловизорами.
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    11 комментариев
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    1. Grossvater Ранг пользователя
      Grossvater
      +3
      Сегодня, 12:26
      Скакали? Скакали! Получите, распишитесь.
      1. кредо Ранг пользователя
        кредо
        +4
        Сегодня, 12:44
        Что победит - большой штраф или гарантированное место на погосте - известно заранее.
        А ведь как прослезились от умиления, когда смотрели про Голобородько фильм, и радовались когда выбрали на место президента шута. Вот теперь допрыгались. fool
        1. НИКНН Ранг пользователя
          НИКНН
          +2
          Сегодня, 13:13
          Цитата: кредо
          Вот теперь допрыгались.

          Тут почитал комменты в телеграмм украинском, под новостью удара БПЛА по Борисоглебскому училищу сегодня ночью. Так ощущение, что еще им прыгать и прыгать до осознания того, что они патологические самоубийцы, только вот для полноценного практического применения этого диагноза у них мошонка не железная. Все они как ни крути готовы нам горло перегрызть, но только не лично, а соседями. Это украинский менталитет, увы столетиями привитый.
    2. Enceladus Ранг пользователя
      Enceladus
      +2
      Сегодня, 12:33
      Уличили в смене адреса? На фронт, укрываетесь - на фронт. А почему одно и тоже наказание?... Да не придумали ничего страшнее....
    3. Керенский Ранг пользователя
      Керенский
      +1
      Сегодня, 12:40
      оставшиеся на украинских территориях мужчины пытаются любыми возможными путями сбежать

      Зачем бежать? Схроны копать разучились? Топор, лопату - и в лес!
      1. Егоза Ранг пользователя
        Егоза
        0
        Сегодня, 14:38
        украинские граждане массово бегут в соседние страны, при этом преодолевая горы и реки, а также пограничные патрули, оснащенные передовыми техническими средствами, включая беспилотники с тепловизорами.

        Цитата: Керенский
        Топор, лопату - и в лес!

        Лес нынче не популярен. Вырубили и продали. В Европу вернее. Но ведь талантливый народ, попробуйте сами так пробраться!! tongue
    4. rocket757 Ранг пользователя
      rocket757
      +2
      Сегодня, 12:41
      Ничего нового... скакуасы, кастрюлеголовые и прочие мояхатаскрайников, реально получили то, что заслужил...
    5. carpenter Ранг пользователя
      carpenter
      +1
      Сегодня, 12:48
      На Украине фактически вернули крепостное право,

      Скорее рабство. Но им это нравится, в плен батальонами не сдаются.
    6. Андрей Николаевич Ранг пользователя
      Андрей Николаевич
      0
      Сегодня, 12:54
      У чубатых скоро один адрес будет: ЭУропа. Контейнер у ТЦ. Палатка с арабами и неграми. Лучше с арабами. " бо воны сало не йдять".
    7. Perun61 Ранг пользователя
      Perun61
      +1
      Сегодня, 12:59
      Ну хоть в чем то Окраина о нас отстает, а то аж обидно было.
      У нас то штрафы за такие правонарушения еще в прошлом году подняли.
    8. APASUS Ранг пользователя
      APASUS
      +1
      Сегодня, 14:16
      Пошел сообщить в ТЦК о смене места жительства и через два дня ,оказался добровольцем ,командиром танка

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