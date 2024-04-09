На Украине планируют значительно увеличить размер штрафов за смену адреса проживания без уведомления ТЦК
Украинские власти намереваются в пять раз увеличить сумму штрафов за смену адреса своего фактического проживания без уведомления об этом ТЦК (военкоматов) или неявку по повестке. Тогда как в настоящее время штрафы за эти нарушения действующего на подконтрольных Киеву территориях составляют 3400-5100 украинских гривен (около 8 - 12 тысяч рублей), в новой редакции закона о мобилизационных мероприятиях их планируют повысить до 17-25 тысяч гривен (40-53 тысячи рублей). Соответствующая норма заложена в действующей редакции законопроекта, которую вчера утвердил правоохранительный комитет Верховной Рады Украины.
Однако, в случае, если данные о смене места жительства военнообязанного гражданина Украины попадут в реестр из каких-либо других источников, например банков, штрафы выписываться не будут.
Таким образом, киевский режим пытается максимально затруднить для своих граждан процесс уклонения от тотальной мобилизации. На Украине фактически вернули крепостное право, закрыв границы страны для выезда всех мужчин с 18 до 60 лет, однако эти меры оказались недостаточными. Чтобы повысить эффективность процесса отлова граждан для восполнения личного состава несущих значительные потери ВСУ, киевский режим пытается ограничить возможность военнообязанных менять свое место жительства.
Многие оставшиеся на украинских территориях мужчины пытаются любыми возможными путями сбежать из созданного Зеленским фактически самого большого концлагеря в мировой истории. Чтобы избежать отправки на фронт, военнообязанные украинские граждане массово бегут в соседние страны, при этом преодолевая горы и реки, а также пограничные патрули, оснащенные передовыми техническими средствами, включая беспилотники с тепловизорами.
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