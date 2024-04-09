Показаны кадры нанесения ВКС РФ удара кассетными бомбами РБК-500 по позициям ВСУ под Угледаром

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Показаны кадры нанесения ВКС РФ удара кассетными бомбами РБК-500 по позициям ВСУ под Угледаром

Вооруженные силы Российской Федерации нанесли удар двумя кассетными РБК-500 по позициям украинских войск на Угледарском участке фронта. Об этом сообщают российские военные корреспонденты, кадры удара появились в интернете.

На кадрах мы видим дым над местом прилета РБК-500. Естественно, что украинские источники не сообщают о последствиях ударов для подразделений ВСУ. Но, учитывая то, что мы видим на кадрах, можно предположить, что эти последствия были весьма серьезными.



Напомним, что РБК-500 – это мощная кассетная бомба, способная буквально за две секунды уничтожить колонну бронетехники или личный состав противника. Данные бомбы поступили на вооружение Военно-воздушных сил СССР еще в 1987 году. Сейчас они находятся на вооружении Воздушно-космических сил России. ВКС активно применяют их в зоне проведения специальной военной операции.


Примечательно, что не столь давно киевский режим очень радовался тому, что США одобрили поставку Украине кассетных боеприпасов. Теперь Россия дает симметричный ответ ВСУ, о котором, тогда, вероятно в Киеве и не думали. И этот ответ вряд ли нравится украинским боевикам из окопов на Угледарском участке фронта.


Стремление украинского нацистского режима к эскалации конфликта закономерно влечет за собой и более жесткие действия российской армии. Возможностей для этого у наших Вооруженных сил предостаточно, как и запасов вооружений, снарядов и бомб.

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    9 комментариев
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    1. rocket757 Ранг пользователя
      rocket757
      +7
      Сегодня, 12:06
      ВС РФ нанесли удар кассетными РБК-500 по позициям ВСУ под Угледаром
      . Скакуасы радовались, когда спонсоры им кассетных боеприпасов прислали... вот теперь и с нашей стороны подобные "посылочку" полетели!
      1. Romario_Argo Ранг пользователя
        Romario_Argo
        +5
        Сегодня, 12:19
        РБК это конечно круто - нужно брать пример с американцев как во Вьетнаме
        лучше бы пару ЗБ-500РТ с напалмом + горит долго
    2. Lev_Russia Ранг пользователя
      Lev_Russia
      +3
      Сегодня, 12:08
      киевский режим очень радовался тому, что США одобрили поставку Украине кассетных боеприпасов. Теперь Россия дает симметричный ответ ВСУ

      Их ещё тогда предупреждали, что кассетное оружие не только у Штатов имеется... Не вняли, вот теперь они его и увидели и прочувствовали на собственной шкуре... am
    3. Maverick1812 Ранг пользователя
      Maverick1812
      +6
      Сегодня, 12:11
      В эту игру можно играть вдвоем! А бандерлоги не знали.....
    4. oppozite28 Ранг пользователя
      oppozite28
      +2
      Сегодня, 12:14
      Примечательно, что не столь давно киевский режим очень радовался тому, что США одобрили поставку Украине кассетных боеприпасов. Теперь Россия дает симметричный ответ ВСУ, о котором, тогда, вероятно в Киеве и не думали.
      Пускай Кадышеву послушают на кассетах. Жаль на бобинник нет записей laughing
    5. Владимир Владимирович Воронцов Ранг пользователя
      Владимир Владимирович Воронцов
      +1
      Сегодня, 12:15
      «Вооружённые силы Российской Федерации нанесли удар двумя кассетными РБК-500 по позициям украинских войск» —

      — Двухкассетник ...
    6. Рус_80 Ранг пользователя
      Рус_80
      +3
      Сегодня, 12:18
      тг канал "WarGonzo" сообщает что освобождён н. п. Первомайское !
    7. rotmistr60 Ранг пользователя
      rotmistr60
      +4
      Сегодня, 12:37
      Площадь поражения офигенная. Когда американцы поставили киеву кассетные боеприпасы, то почему-то посчитали, что российская армия свои применять не будет. Но жестоко ошиблись и теперь ВСУ отгребают от кассетных бомб по пятой усиленной. Что заслужили.
    8. madrobot Ранг пользователя
      madrobot
      0
      Сегодня, 13:55
      Хм. А на inosmi был перевод из Military Watch Magazine (США), что
      На кадрах, опубликованных Министерством обороны России 5 апреля, истребители-бомбардировщики Су-34 применяют по укрепленным украинским позициям в спорной Донецкой области 500-килограммовые планирующие бомбы ОДАБ-500 с термобарическими боеголовками.

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