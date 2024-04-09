Показаны кадры нанесения ВКС РФ удара кассетными бомбами РБК-500 по позициям ВСУ под Угледаром

Вооруженные силы Российской Федерации нанесли удар двумя кассетными РБК-500 по позициям украинских войск на Угледарском участке фронта. Об этом сообщают российские военные корреспонденты, кадры удара появились в интернете.На кадрах мы видим дым над местом прилета РБК-500. Естественно, что украинские источники не сообщают о последствиях ударов для подразделений ВСУ. Но, учитывая то, что мы видим на кадрах, можно предположить, что эти последствия были весьма серьезными.Напомним, что РБК-500 – это мощная кассетная бомба, способная буквально за две секунды уничтожить колонну бронетехники или личный состав противника. Данные бомбы поступили на вооружение Военно-воздушных сил СССР еще в 1987 году. Сейчас они находятся на вооружении Воздушно-космических сил России. ВКС активно применяют их в зоне проведения специальной военной операции.Примечательно, что не столь давно киевский режим очень радовался тому, что США одобрили поставку Украине кассетных боеприпасов. Теперь Россия дает симметричный ответ ВСУ, о котором, тогда, вероятно в Киеве и не думали. И этот ответ вряд ли нравится украинским боевикам из окопов на Угледарском участке фронта.Стремление украинского нацистского режима к эскалации конфликта закономерно влечет за собой и более жесткие действия российской армии. Возможностей для этого у наших Вооруженных сил предостаточно, как и запасов вооружений, снарядов и бомб.

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