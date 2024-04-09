Украинский БПЛА атаковал тренажёрный центр Запорожской АЭС
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Сегодня Запорожская атомная электростанция подверглась очередной атаке со стороны украинских формирований. Об этом сообщает пресс-служба ЗАЭС в своем Telegram-канале.
Как утверждается в сообщении, дрон ВСУ атаковал уникальный тренажёрный центр Запорожской АЭС. Удар был нанесен по кровле корпуса тренажерного центра. В этом помещении находится полномасштабный тренажер реакторного зала атомной электростанции. Таких тренажеров, кроме как на ЗАЭС, больше нигде в мире нет.
По счастливой случайности, в результате атаки украинского беспилотника против ЗАЭС, никто из персонала станции или охраняющих ее военнослужащих не пострадал.
Атаки ВСУ являются прямым нарушением семи принципов обеспечения ядерной безопасности и пяти принципов безопасности Запорожской АЭС, установленными МАГАТЭ на Совете Безопасности ООН
- утверждается в сообщении пресс-службы ЗАЭС.
Отметим, что в последние дни украинские войска регулярно атакуют Запорожскую атомную электростанцию с помощью беспилотных летательных аппаратов. На киевский режим не действуют никакие увещевания относительно крайне опасных последствий подобных действий.
Катастрофа на ЗАЭС может привести к очень негативным последствиям не только для России и Украины, но и для стран Восточной Европы и черноморского побережья. Однако Киев продолжает провокации при полном попустительстве со стороны покровительствующих ему западных держав.
Telegram-канал Запорожской АЭС
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