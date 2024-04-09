Украинский БПЛА атаковал тренажёрный центр Запорожской АЭС

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Украинский БПЛА атаковал тренажёрный центр Запорожской АЭС

Сегодня Запорожская атомная электростанция подверглась очередной атаке со стороны украинских формирований. Об этом сообщает пресс-служба ЗАЭС в своем Telegram-канале.

Как утверждается в сообщении, дрон ВСУ атаковал уникальный тренажёрный центр Запорожской АЭС. Удар был нанесен по кровле корпуса тренажерного центра. В этом помещении находится полномасштабный тренажер реакторного зала атомной электростанции. Таких тренажеров, кроме как на ЗАЭС, больше нигде в мире нет.

По счастливой случайности, в результате атаки украинского беспилотника против ЗАЭС, никто из персонала станции или охраняющих ее военнослужащих не пострадал.

Атаки ВСУ являются прямым нарушением семи принципов обеспечения ядерной безопасности и пяти принципов безопасности Запорожской АЭС, установленными МАГАТЭ на Совете Безопасности ООН

- утверждается в сообщении пресс-службы ЗАЭС.

Отметим, что в последние дни украинские войска регулярно атакуют Запорожскую атомную электростанцию с помощью беспилотных летательных аппаратов. На киевский режим не действуют никакие увещевания относительно крайне опасных последствий подобных действий.

Катастрофа на ЗАЭС может привести к очень негативным последствиям не только для России и Украины, но и для стран Восточной Европы и черноморского побережья. Однако Киев продолжает провокации при полном попустительстве со стороны покровительствующих ему западных держав.
  • Telegram-канал Запорожской АЭС
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16 комментариев
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  1. Romario_Argo Ранг пользователя
    Romario_Argo
    -1
    Сегодня, 12:33
    ну уже хорошо что хоть не по урановым стаканам ЗАЭС
    украинцам пора уже этих гусей из SAS на арт тачанках отправить домой
    как бы кто по Ровенской АЭС случайно не жахнул
    1. кредо Ранг пользователя
      кредо
      +1
      Сегодня, 12:37
      ну уже хорошо что хоть не по урановым стаканам ЗАЭС
      украинцам пора уже этих гусей из SAS на арт тачанках отправить домой
      как бы кто по Ровенской АЭС случайно не жахнул

      Всё делается намеренно со стороны киевского режима и скорей всего они будут целенаправленно разрушать АЭС с целью навредить нам даже в ущерб себе.
      Поговорка "На зло мамке отморожу уши" - это не от зубоскальства, а потому что это часть украинского менталитета и это надо учитывать как реальность. fool
      1. Romario_Argo Ранг пользователя
        Romario_Argo
        0
        Сегодня, 12:39
        На зло мамке отморожу уши

        к примеру наш гиперзвуковой Кинжал пробьет оба защитных стакана на Ровенской АЭС
        и там где должна быть урановая ловушка под реактором (на новых реакторах) - еще и котлован оставит
        и все это счастье (42 тонны урана) осядет в Польше
        1. кредо Ранг пользователя
          кредо
          +2
          Сегодня, 12:49
          ...и все это счастье (42 тонны урана) осядет в Польше

          Всё что сделает ВСУ с Запорожской АЭС, даже если это приведёт к катастрофе, на Западе будет объявлено происками России или защитной реакцией Украины.

          А если мы уничтожим Ровенскую АЭС, то нас объявят варварами с намеренным нанесением ущерба Украине и блоку НАТО. Последнее может произойти только в том случае, если у нас не останется выбора. Примерно так мы начали действовать с энергетикой Украины через два года после начала СВО.
          1. Romario_Argo Ранг пользователя
            Romario_Argo
            0
            Сегодня, 13:01
            если у нас не останется выбора

            они видимо лавируют по лезвию - испытывают нас
        2. megadeth Ранг пользователя
          megadeth
          +1
          Сегодня, 13:04
          это счастье (42 тонны урана) осядет в Польше
          Там и наши братья рядом, белорусы..., а так с "Кинжалом" мысль хорошая..., всё лучшее гейропейским "партнёрам".
          1. Romario_Argo Ранг пользователя
            Romario_Argo
            +1
            Сегодня, 13:24
            гейропейским "партнёрам"

            я бы не стал их так осуждать - им просто и так и сяк нравиться - это их выбор
            80 различных гендеров - надоело - выбрал другой
            а у нас свой путь М и Ж - не такой разнообразный
    2. скептик Ранг пользователя
      скептик
      +5
      Сегодня, 12:43
      Цитата: Romario_Argo
      ну уже хорошо что хоть не по урановым стаканам ЗАЭС

      Только постановка на прямые, идентичные ответы, по АЭС западенщины, может остановить ядерный шантаж (обесточивание ЗАЭС - обесточивание АЭС западной Украины) и т.д.
      Западные АЭС находятся в непосредственной близости к странам НАТО. и это пусть они "переубеждают" укрнацистов, если не хотят ответной радиации.
      1. Romario_Argo Ранг пользователя
        Romario_Argo
        +1
        Сегодня, 12:47
        Польша в незавидном положение
        ни Польша ни Германия ни Украина
        ничего не могут поделать с военными провокациями английских SAS по обстрелу ЗАЭС
  2. Lev_Russia Ранг пользователя
    Lev_Russia
    +1
    Сегодня, 12:35
    МАГАТЭ ты моё, МАГАТЭ...
    Ты прикрылось опять словами,
    Что не знаешь, кто в том виноват,
    Что как будто бы дроны сами
    На АЭС в Запорожье летят...
    Впрочем, нам всё и так понятно,
    Что с Зеленским ваш общий босс,
    Объяснил вам с шутом наглядно,
    Отвечать как на этот вопрос...
    «Орки сами в себя стреляли –
    Они любят в себя стрелять,
    Они все мазохистами стали,
    Они любят себя убивать...»
    А я знаю, что в Киеве тоже
    «Искандеры» СВОИ в гости ждут...
    Так давайте им в этом поможем –
    Пусть они себя сами убьют...
    am am am am am am
    1. carpenter Ранг пользователя
      carpenter
      +2
      Сегодня, 12:44
      Цитата: Lev_Russia
      МАГАТЭ ты моё, МАГАТЭ...

      Сказал Байден и перекрестился.
  3. tralflot1832 Ранг пользователя
    tralflot1832
    0
    Сегодня, 12:38
    Может хватит с этим Гросси играть в дружелюбие.Пусть этот отец 8 детей приезжает на ЗАЭС на общих основаниях,через Россию, а не через Украину.Убьют ,так неизвестно кто,по его мнению .
  4. carpenter Ранг пользователя
    carpenter
    0
    Сегодня, 12:39
    Атаки ВСУ являются прямым нарушением семи принципов обеспечения ядерной безопасности и пяти принципов безопасности Запорожской АЭС, установленными МАГАТЭ

    Так МАГАТЭ это США, до их континента, радиация не доберется.
  5. rotmistr60 Ранг пользователя
    rotmistr60
    0
    Сегодня, 12:46
    Сегодня Запорожская атомная электростанция подверглась очередной атаке со стороны украинских формирований
    Гросси, аууу. На атаку 07.04. Гросси отреагировал по своему заявив, что это недопустимо, назвал ЗАЭС украинской и не сказав кто конкретно осуществил атаку. Вертится, как уж на сковородке боясь обидеть киев и придерживаясь европейской "корпоративной этике" по отношению к украине.
  6. Roma-1977 Ранг пользователя
    Roma-1977
    +2
    Сегодня, 12:46
    В статье ошибка. Не западные державы попустительствуют Киеву в деле атак на ядерные объекты, а Россия. Именно отсутствие внятной реакции России делает возможными эти атаки. При этом никакой фактической угрозы эти атаки не несут, но являются информационным воздействием на умы обывателей, которые боятся всего, чего не понимают. Единственным действенным ответом России будет нанесение ракетных ударов по украинским АЭС (не с целью разрушить реакторы и вызвать выброс радиации, а с целью вызвать их аварийную остановку). Это убьет сразу двух зайцев: вызовет в Европе атомный психоз и осознание своей уязвимости и вызовет серьезный дефицит электроэнергии на Украине. Эскалация в любом случае неизбежна, поэтому следует действовать решительнее.
  7. james Ранг пользователя
    james
    +1
    Сегодня, 12:58
    У тех, кто стоит во главе СВО от стыда должны уши гореть

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