После 15 лет простоя в Румынии намерены запустить завод по производству боеприпасов и артсистем

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После 15 лет простоя в Румынии намерены запустить завод по производству боеприпасов и артсистем

Страны «миролюбивого» Североатлантического альянса продолжают наращивать свой военный потенциал. Помимо увеличения численности воинского контингента и стягивания войск поближе к российским границам, государства-члены блока активно восстанавливают свой ВПК.

Так, сообщается о планах Румынии возобновить работу завода по производству боеприпасов и артсистем SC Arsenal, который простаивал последние 15 лет. По данным местных СМИ, предприятие, которое выполнило свой последний заказ в 2008 году, должно возобновить работу в конце текущего года.



Финансирует восстановление завода британская компания Torman International, уже подписавшая соответствующий контракт с SC Arsenal Resita SA. Согласно озвученным данным, на предприятии развернется производство 152-мм артиллерийских снарядов. Как заявили представители завода, все компоненты для массового выпуска боеприпасов будут поставляться местными компаниями.

На основании вышеупомянутой информации напрашивается два вывода. Первый – НАТО всерьез начало подготовку к вероятному прямому конфликту с Россией. Второй – западный ВПК планирует продолжить зарабатывать на российско-украинском конфликте.

В свою очередь, последний вывод свидетельствует о том, что все разговоры партнеров Киева о сложном положении ВСУ и необходимости завершения конфликта, пока не поздно, являются лишь отвлекающим маневром. Запад, похоже, намерен и дальше придерживаться своей концепции «войны с Россией до последнего украинца».
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    14 комментариев
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    1. Владимир Владимирович Воронцов Ранг пользователя
      Владимир Владимирович Воронцов
      0
      Сегодня, 12:37
      «В Румынии намерены запустить завод по производству боеприпасов и артсистем» —

      — А не послать ли нам в Румынию туристов Петреску и Боширяру? ...
      1. LuckyBlog Ранг пользователя
        LuckyBlog
        +1
        Сегодня, 12:51
        их клонировать надо , и на ТГ каналах уже много материалов о том что снарядный голод в 404 это уловка что бы наши успокоились мол опасности нет, у них нет снарядов. а на самом деле все у них есть. и по ходу к новому нахрюку готовятся
    2. belost79 Ранг пользователя
      belost79
      -5
      Сегодня, 12:42
      Я думал, румынский ВПК только крюки для мародеров выпускал. А поди ж ты
      1. Аэродромный Ранг пользователя
        Аэродромный
        0
        Сегодня, 13:06
        Цитата: belost79
        Я думал, румынский ВПК только крюки для мародеров выпускал. А поди ж ты

        "дачия" была неплоха.... "ларгус " ...пользуйте.
    3. barclay Ранг пользователя
      barclay
      +1
      Сегодня, 12:43
      Теперь нужно не забыть строго проследить, чтобы туда не попадало наше сырье. Ведь капиталисты - ребята простые в этом плане.
    4. Enceladus Ранг пользователя
      Enceladus
      +1
      Сегодня, 12:44
      Запад, похоже, намерен и дальше придерживаться своей концепции «войны с Россией до последнего украинца»

      Да ктоб сомневался то.
      на предприятии развернется производство 152-мм артиллерийских снарядов
      видимо запасы ствольной арты ссср-кой еще имеются на хранении
    5. Вадим С Ранг пользователя
      Вадим С
      0
      Сегодня, 12:52
      Румы давние наши "друзья", от них можно и не такого ожидать, они это делают с удовольствием
    6. rotmistr60 Ранг пользователя
      rotmistr60
      0
      Сегодня, 12:52
      Украине нужны снаряды, в поисках которых европейские и американские чиновники рыскают по миру. Вот и вспомнили про румынский заводик простаивающий 15 лет. Для этого даже
      Финансирует восстановление завода британская компания Torman International
      Наладив производство можно и о своих нуждах подумать для восполнения прореженных арсеналов.
    7. Южноукраинец Ранг пользователя
      Южноукраинец
      0
      Сегодня, 13:15
      .После 15 лет простоя в Румынии намерены запустить завод по производству боеприпасов и артсистем

      А это так просто, взял и запустил? Где работяг взять? Многие уже на пенсии, молодежь по барбершопам работает и блоги ведёт и то не в Румынии.
      1. APASUS Ранг пользователя
        APASUS
        0
        Сегодня, 14:14
        Цитата: Южноукраинец

        А это так просто, взял и запустил? Где работяг взять?

        Народ у них есть ,а вот то что их учить надо ,вот тут тишина
        Данные Национального института статистики Румынии подтверждают снижение уровня безработицы до 5,5 %
    8. rocket757 Ранг пользователя
      rocket757
      0
      Сегодня, 13:27
      Запад, похоже, намерен и дальше придерживаться своей концепции «войны с Россией до последнего украинца».
      . Для них это, всего лишь, расходы... не самые большие, допустимые, как они считают.
      Хотя, политиков это мало волнует, они получают свое, при любом раскладе... расплачиваться будет обыватель.
      Тем более они мутят "саммит мира", типо того, по итогам которого они надеятся предъявить России ультиматум...
      В общем, продолжают жить в мире своего бреда...
    9. 777_kas Ранг пользователя
      777_kas
      -3
      Сегодня, 13:27
      А может не надо?
      Может пусть поживут еще?
    10. oppozite28 Ранг пользователя
      oppozite28
      0
      Сегодня, 13:30
      Финансирует восстановление завода британская компания Torman International, уже подписавшая соответствующий контракт с SC Arsenal Resita SA. Согласно озвученным данным, на предприятии развернется производство 152-мм артиллерийских снарядов.
      Странно что предприимчивые румыны на метал не разобрали завод.
      На основании вышеупомянутой информации напрашивается два вывода. Первый – НАТО всерьез начало подготовку к вероятному прямому конфликту с Россией. Второй – западный ВПК планирует продолжить зарабатывать на российско-украинском конфликте.
      Скорее оба варианта. Например для САУ пеоставленных в(на) из Болгарии в количестве 20-ти единиц.
    11. ROSS 42 Ранг пользователя
      ROSS 42
      0
      Сегодня, 14:22
      После 15 лет простоя в Румынии намерены запустить завод по производству боеприпасов и артсистем

      Есть к румынам претензии? Если есть - можно запустить по заводу...

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