Страны «миролюбивого» Североатлантического альянса продолжают наращивать свой военный потенциал. Помимо увеличения численности воинского контингента и стягивания войск поближе к российским границам, государства-члены блока активно восстанавливают свой ВПК.Так, сообщается о планах Румынии возобновить работу завода по производству боеприпасов и артсистем SC Arsenal, который простаивал последние 15 лет. По данным местных СМИ, предприятие, которое выполнило свой последний заказ в 2008 году, должно возобновить работу в конце текущего года.Финансирует восстановление завода британская компания Torman International, уже подписавшая соответствующий контракт с SC Arsenal Resita SA. Согласно озвученным данным, на предприятии развернется производство 152-мм артиллерийских снарядов. Как заявили представители завода, все компоненты для массового выпуска боеприпасов будут поставляться местными компаниями.На основании вышеупомянутой информации напрашивается два вывода. Первый – НАТО всерьез начало подготовку к вероятному прямому конфликту с Россией. Второй – западный ВПК планирует продолжить зарабатывать на российско-украинском конфликте.В свою очередь, последний вывод свидетельствует о том, что все разговоры партнеров Киева о сложном положении ВСУ и необходимости завершения конфликта, пока не поздно, являются лишь отвлекающим маневром. Запад, похоже, намерен и дальше придерживаться своей концепции «войны с Россией до последнего украинца».

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