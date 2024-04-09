Сырский продолжает чистить ВСУ, сняты с должностей командующие оперативными командованиями «Юг» и «Запад»

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Сырский продолжает чистить ВСУ, сняты с должностей командующие оперативными командованиями «Юг» и «Запад»

Чистка рядов ВСУ от офицеров, служивших при главкоме Залужном продолжается, в Киеве сообщили о снятии и с должностей сразу двух генералов. Речь идет о командующих оперативным командованием "Юг" и "Запад". Об этом сообщил украинский нардеп Алексей Гончаренко* (внесен в списки экстремистов и террористов в России).

По данным Гончаренко*, сегодня приказом министра обороны Украины Рустема Умерова лишились своих должностей командующий ОК "Юг" Андрей Ковальчук, а также командующий ОК "Запад" Сергей Литвинов. Официального сообщения об этом еще не было, но замена уже назначена, оба новых командующих являются сторонниками нового главкома ВСУ Сырского.



Командующего ОК "Юг" Андрея Ковальчука и командующего ОК "Запад" Сергея Литвинова уволили

- сообщил Гончаренко*.

По имеющимся данным, новым командующим ОК "Юг" назначен бывший комбриг 59-й отдельной мотопехотной бригады полковник Геннадий Шаповалов, а командующим ОК "Запад" назначен бригадный генерал Владимир Шведюк, последним местом службы которого были силы теробороны Украины.

Оперативное командование "Юг" ВСУ создано на базе Одесского военного округа и отвечает за южное направление, штаб находится в Одессе. Ранее войска "Южного" командования находились на территории следующих областей: Одесской, Кировоградской, Николаевской, Херсонской, Днепропетровской, Запорожской, Харьковской, Луганской, Донецкой. ОК "Запад" создано на базе Прикарпатского военного округа, штаб находится в Ровно, к командованию относятся следующие области: Закарпатская, Львовская, Тернопольская, Ивано-Франковская, Черновицкая, Волынская, Ровенская и Хмельницкая.
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    27 комментариев
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    1. tralflot1832 Ранг пользователя
      tralflot1832
      +5
      Сегодня, 12:48
      Это не снятие с должности ,это ротация в Англию.
      1. Romario_Argo Ранг пользователя
        Romario_Argo
        +1
        Сегодня, 12:57
        типа английские курсы по противодействию десанта на Одесскую область (?)
        особенность курса продолжение Зерновой сделки:
        1. когда берег уже захвачен и разминирован
        2. массированные ракетно-бомбовые удары по ЗРК, БПРК
        основная часть:
        1. как и чем хотя бы попытаться
        остановить 2 десятка сухогрузов по ВИ 25 000 тонн которые выбрасывается на берег
        (оснащенные технологическими бортовыми проемами и аппарелями)
        типа пара дивизий с техникой:
        500 БМП, БМПТ, танков, САУ, РСЗО, арта, ТОС, Тор, Панцирь, ПТРК и т.п.
        Ответ: ни как (!)
        1. Татьяна Ранг пользователя
          Татьяна
          0
          Сегодня, 14:39
          Сырский продолжает чистить ВСУ, сняты с должностей командующие оперативными командованиями «Юг» и «Запад»

          Сырский решил на все командные посты окончательно поставить, подобно ему самому, командиров-"мясников".

          Рядовые ВСУшники жалуются, что даже их старшин по званию ВСУ на ЛБС иначе, как старшинами-"мясниками" (человеченой) в отношении рядового состава ВСУ назвать нельзя! Ибо они таковыми "мясниками" человечиной, по задумке Сырского, на деле и являются.
      2. Аэродромный Ранг пользователя
        Аэродромный
        0
        Сегодня, 12:57
        "..стыд царю,позор послам.. я давно подозреваю, ты не засланная к нам ...?" Лёня Филатов (С) " сказ о Федоте стрельце"
      3. oppozite28 Ранг пользователя
        oppozite28
        +2
        Сегодня, 13:06
        Скорее готовятся к глухой обороне вышеуказанных направлений. Сырский под себя готовит всю оборону предпологая что уловил некую усреднённую тактику действий в обороне с соответствующей заменой комсостава на вверенных направлениях на тех лиц у кого боевой опыт выше.
        1. Аэродромный Ранг пользователя
          Аэродромный
          +3
          Сегодня, 13:13
          Цитата: oppozite28
          Скорее готовятся к глухой обороне вышеуказанных направлений.

          ютюб горит от радости, они там бомбят и наступают . понимаете ? у нас тоже самое даже на ВО, умственно одарённые побеждают каждый день. может пора фильтровать ? или это часть соловьёвской песни тут ? я понимаю что сайт позиционирует себя ка " патриотический", но помилуйте,и меру знать надо. в игрушку для дядей превращается, " кто скорее плюсиков наберёт и станет Маршалом! "
          1. oppozite28 Ранг пользователя
            oppozite28
            +1
            Сегодня, 13:16
            Отфильтруем, не вопрос . good drinks hi
            1. Аэродромный Ранг пользователя
              Аэродромный
              +3
              Сегодня, 13:19
              Цитата: oppozite28
              Отфильтруем, не вопрос . good drinks hi
              хотелось бы... а то желание покинуть уже велико.недоразумения одни пишут, безграмотные и наглые.
              1. oppozite28 Ранг пользователя
                oppozite28
                -1
                Сегодня, 13:32
                хотелось бы... а то желание покинуть уже велико.недоразумения одни пишут, безграмотные и наглые.
                Скорее внимательные к деятельности ципсо. Так было бы точнее. stop request
                1. Аэродромный Ранг пользователя
                  Аэродромный
                  0
                  Сегодня, 13:38
                  вона как... это надо шутовски овечать "ципсо"...минули времена Спецов на ВО. как говорится : " нуштош".
                  1. oppozite28 Ранг пользователя
                    oppozite28
                    -1
                    Сегодня, 14:14
                    Так я говорю ципсо, а Вы нам сразу правду матку и в глаза, Спецов да ещё и на ВО. crying Ну как так можно ?! fool Где Ваше сочувствие к ихней радости, они может быть читать учатся заново после каждого нового инструктажа request
          2. Trapp1st Ранг пользователя
            Trapp1st
            0
            Сегодня, 13:34
            у нас тоже самое даже на ВО, умственно одарённые побеждают каждый день. может пора фильтровать ?
            Она Вам надо с ветряными мельницами сражаться, главное что Вы понимаете что происходит, остальное проблема остальных...
            1. Аэродромный Ранг пользователя
              Аэродромный
              0
              Сегодня, 13:49
              Цитата: Trapp1st
              у нас тоже самое даже на ВО, умственно одарённые побеждают каждый день. может пора фильтровать ?
              Она Вам надо с ветряными мельницами сражаться, главное что Вы понимаете что происходит, остальное проблема остальных...

              " Дон Кихот," тем не менее в памяти, а остальных забыли.))_
        2. антивирус Ранг пользователя
          антивирус
          +1
          Сегодня, 14:14
          Не зеля - хозяин. А бриты выводят своих, из под удара.
          И гурхи и сипаи останутся на своей родине.
          1. oppozite28 Ранг пользователя
            oppozite28
            0
            Сегодня, 14:19
            Например, американцы из Афганистана красивее улетали. У британцев в(на) своя технология ... crying
    2. Вадим С Ранг пользователя
      Вадим С
      +1
      Сегодня, 12:49
      А у нас с эти что? Или всех кого надо поменяли уже?
      1. Lev_Russia Ранг пользователя
        Lev_Russia
        -1
        Сегодня, 12:55
        А у нас с этим что? Или всех кого надо поменяли уже?

        Это что сверхзадача какая-то всех периодически менять...??? Это нам как то войну выиграть поможет...??? Да и зачем, почему и кого...??? По моему сейчас всё более менее на ЛБС, а кто гарантирует что это "более-менее" сохранится, если будем кого-то менять, лишь бы поменять...???
      2. кредо Ранг пользователя
        кредо
        +3
        Сегодня, 13:07
        А у нас с эти что? Или всех кого надо поменяли уже?

        По правилам, меняют не за преданность, а за результативность.
        А сырьский судя по всему решил действовать как его начальник, но будет ли от этого толк пока не понятно, учитывая то, что его преданность шуту пока никак не сказалась на результативности на линии боевого соприкосновения. hi
    3. HAM Ранг пользователя
      HAM
      +3
      Сегодня, 12:50
      На фото самая умная морда лица у небритого министра обороны.....щас ккаак настратегирует....
    4. Замкадыш Ранг пользователя
      Замкадыш
      +1
      Сегодня, 12:52
      Не подготовка ли это к возможному вводу сил НАТО? Уж больно территории конкретные.
    5. rotmistr60 Ранг пользователя
      rotmistr60
      +5
      Сегодня, 12:57
      сегодня приказом министра обороны Украины Рустема Умерова лишились своих должностей командующий ОК "Юг" Андрей Ковальчук, а также командующий ОК "Запад" Сергей Литвинов.
      А генералы наверное в душе довольны таким развитием событий - есть возможность слинять подальше от этой кутерьмы. Теперь вся ответственность ложится на людей Сырского.
    6. carpenter Ранг пользователя
      carpenter
      0
      Сегодня, 13:10
      оба новых командующих являются сторонниками нового главкома ВСУ Сырского.
      [quote][/quote] Ну и я тоже, только своих брал, чужих выгонял. (любой так делает, но Сырский власовец).
    7. Владимир Владимирович Воронцов Ранг пользователя
      Владимир Владимирович Воронцов
      +2
      Сегодня, 13:13
      — «А не рано ли мы за грибами?» ...
    8. alystan Ранг пользователя
      alystan
      +2
      Сегодня, 13:26
      С главкомом все понятно "вошел во вкус" и начал рубить шашкой, а что там министр обороны делает?
    9. sdivt Ранг пользователя
      sdivt
      +2
      Сегодня, 13:29
      Чистка рядов ВСУ от офицеров, служивших при главкоме Залужном продолжается

      Обычная практика при смене руководства. Чужие подхалимы меняются на своих, надёжных и проверенных.
      Что характерно, все эти манипуляции всегда происходят в верхних эшелонах.
      Фронтовиков никто ни на кого не поменяет, их задача - взять под козырёк и лезть в окоп
      В общем, поговорка про новую метлу не сегодня придумана
    10. isv000 Ранг пользователя
      isv000
      +1
      Сегодня, 13:30
      Агент "Сыр" здорово потрудился, загнав в котлы не один десяток тысяч всук, теперь за командование принялся. Чётко выполняет инструкции центра. Достоин представлению к государственной награде. feel
    11. А. Эверт Ранг пользователя
      А. Эверт
      +1
      Сегодня, 13:52
      Значит, ковальчуку пиар с позированием в Херсоне в ноябре 2022 года не помог. Хотя возможно это ротация с последующим назначением на одну из так называемых "оперативно-тактических групп", которые являются следующей ступенькой управления войсками после бтгр и объединяют несколько бтгр с приданными силами и резервом.

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