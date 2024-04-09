Сырский продолжает чистить ВСУ, сняты с должностей командующие оперативными командованиями «Юг» и «Запад»

Чистка рядов ВСУ от офицеров, служивших при главкоме Залужном продолжается, в Киеве сообщили о снятии и с должностей сразу двух генералов. Речь идет о командующих оперативным командованием "Юг" и "Запад". Об этом сообщил украинский нардеп Алексей Гончаренко* (внесен в списки экстремистов и террористов в России).По данным Гончаренко*, сегодня приказом министра обороны Украины Рустема Умерова лишились своих должностей командующий ОК "Юг" Андрей Ковальчук, а также командующий ОК "Запад" Сергей Литвинов. Официального сообщения об этом еще не было, но замена уже назначена, оба новых командующих являются сторонниками нового главкома ВСУ Сырского.- сообщил Гончаренко*.По имеющимся данным, новым командующим ОК "Юг" назначен бывший комбриг 59-й отдельной мотопехотной бригады полковник Геннадий Шаповалов, а командующим ОК "Запад" назначен бригадный генерал Владимир Шведюк, последним местом службы которого были силы теробороны Украины.Оперативное командование "Юг" ВСУ создано на базе Одесского военного округа и отвечает за южное направление, штаб находится в Одессе. Ранее войска "Южного" командования находились на территории следующих областей: Одесской, Кировоградской, Николаевской, Херсонской, Днепропетровской, Запорожской, Харьковской, Луганской, Донецкой. ОК "Запад" создано на базе Прикарпатского военного округа, штаб находится в Ровно, к командованию относятся следующие области: Закарпатская, Львовская, Тернопольская, Ивано-Франковская, Черновицкая, Волынская, Ровенская и Хмельницкая.

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