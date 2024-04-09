Первый запуск тяжёлой ракеты «Ангара-А5» с космодрома Восточный перенесён по техническим причинам

Назначенный на 9 апреля старт тяжелой ракеты-носителя "Ангара-А5" нового стартового комплекса на космодроме Восточный перенесен на среду, процесс запуска остановила автоматика. Об этом рассказал глава Роскосмоса Юрий Борисов.Первый пуск "Ангары-А5" с Восточного перенесен на среду, 10 апреля, отмена сегодняшнего старта произошла по причине сбоя в системе наддува бака окислителя центрального блока. Процесс был остановлен за две минуты до старта. Ракета должна была стартовать в 12:00 по мск. времени. По словам Борисова, специалисты досконально разберутся в причинах отмены, резервная дата запуска - 10 апреля.- заявил глава Роскосмоса.Накануне госкомиссия разрешила заправку топливом ракеты-носителя "Ангара-А5", старт которой должен был состояться с нового стартового комплекса, специально построенного под тяжелый ракето-носитель. В ходе первого запуска "Ангара А5" выведет на орбиту испытательную полезную нагрузку с помощью разгонного блока "Орион".Как ранее сообщалось, ракеты линейки "Ангара-А5" и "Ангара-А5М" заменят собой ракеты-носители "Протон М", производство которых свернул Центр имени Хруничева. Первый испытательный пуск тяжелой ракеты "Ангара-А5" был осуществлен с космодрома Плесецк 23 декабря 2014 года.

За две минуты до возможного старта автоматика остановила процесс старта из-за сбоя системы наддува бака окислителя центрального блока. В этой ситуации предусмотрен слив топлива

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