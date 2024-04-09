Первый запуск тяжёлой ракеты «Ангара-А5» с космодрома Восточный перенесён по техническим причинам

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Первый запуск тяжёлой ракеты «Ангара-А5» с космодрома Восточный перенесён по техническим причинам

Назначенный на 9 апреля старт тяжелой ракеты-носителя "Ангара-А5" нового стартового комплекса на космодроме Восточный перенесен на среду, процесс запуска остановила автоматика. Об этом рассказал глава Роскосмоса Юрий Борисов.

Первый пуск "Ангары-А5" с Восточного перенесен на среду, 10 апреля, отмена сегодняшнего старта произошла по причине сбоя в системе наддува бака окислителя центрального блока. Процесс был остановлен за две минуты до старта. Ракета должна была стартовать в 12:00 по мск. времени. По словам Борисова, специалисты досконально разберутся в причинах отмены, резервная дата запуска - 10 апреля.



За две минуты до возможного старта автоматика остановила процесс старта из-за сбоя системы наддува бака окислителя центрального блока. В этой ситуации предусмотрен слив топлива

- заявил глава Роскосмоса.

Накануне госкомиссия разрешила заправку топливом ракеты-носителя "Ангара-А5", старт которой должен был состояться с нового стартового комплекса, специально построенного под тяжелый ракето-носитель. В ходе первого запуска "Ангара А5" выведет на орбиту испытательную полезную нагрузку с помощью разгонного блока "Орион".

Как ранее сообщалось, ракеты линейки "Ангара-А5" и "Ангара-А5М" заменят собой ракеты-носители "Протон М", производство которых свернул Центр имени Хруничева. Первый испытательный пуск тяжелой ракеты "Ангара-А5" был осуществлен с космодрома Плесецк 23 декабря 2014 года.
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    22 комментария
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    1. НИКНН Ранг пользователя
      НИКНН
      +2
      Сегодня, 13:18
      За две минуты до возможного старта автоматика остановила процесс старта из-за сбоя системы
      Радует уже то, что ракеты теперь не взрываются, а не стартуют . Этот этап освоен вроде, не первый уже перенос стартов, в недалеком прошлом все печальней было.
      1. Пионер1984 Ранг пользователя
        Пионер1984
        +2
        Сегодня, 13:23
        Пилотируемый переносили,пару недель назад.Тоже автоматика дала отбой запуску.
        1. Бесконечность Ранг пользователя
          Бесконечность
          +1
          Сегодня, 14:02
          Переносы пусков - норма для всех. Лучше перенос, чем авось и авария.
          Меня лично больше смущает, что уже в 4 раз за 10 лет пуск дорогой РН тяжёлого класса осуществляется с макетом полезной нагрузки. В США, Китае, Японии и Европе тоже пускают новые РН тяжёлого класса, но обычно стараются обойтись 1 пуском с макетом ПН, либо идут на риск и пускают сразу со спутниками. Ибо дорого. Но у нас, видимо, бюджет бесконечный, хотя в реальности очень даже наоборот.
          1. Адрей Ранг пользователя
            Адрей
            +2
            Сегодня, 14:13
            Цитата: Бесконечность
            дорогой РН тяжёлого класса осуществляется с макетом полезной нагрузки. В США, Китае, Японии и Европе тоже пускают новые РН тяжёлого класса, но обычно стараются обойтись 1 пуском с макетом ПН, либо идут на риск и пускают сразу со спутниками.

            Возможно потому, что видимо, ситуация с готовыми и работоспособными спутниками у нас гораздо сложнее, чем с ракетоносителями.
      2. Аэродромный Ранг пользователя
        Аэродромный
        +2
        Сегодня, 13:25
        фамилия борисов пугает... Королёва бы нам.
        1. михаилл Ранг пользователя
          михаилл
          +2
          Сегодня, 13:31
          Цитата: Аэродромный
          фамилия борисов пугает... Королёва бы нам.

          При чем тут фамилии? Как только будет персональная и неотвратимая ответственность за результат, сразу дела пойдут не хуже, чем у Королева.
        2. Joker62 Ранг пользователя
          Joker62
          +3
          Сегодня, 13:36
          Вас пугает фамилия Королёва, а не Борисова....
          А вас не смущает, что у Королёва, тоже были авария и не мало, пока не создали автоматику контроля перед запуском кораблей в полёт.
          Сколько угробили народных денег, чтобы довести именно из-за отсутствия полноценной диагностики запуска и безопасности как автоматика.
          И благодаря, академику Кельдышу, была разработана математическая модель автоматики запуска и контроля всей системы корабля и ракет.
          И сейчас, по сей день, именно наследие советской школы спасает нашу ракетостроение в целом.
          Так то, не ёрничать, что-то вас пугает.
          1. Alexey RA Ранг пользователя
            Alexey RA
            +2
            Сегодня, 13:54
            Цитата: Joker62
            А вас не смущает, что у Королёва, тоже были авария и не мало, пока не создали автоматику контроля перед запуском кораблей в полёт.

            Советская лунная программа. Серия Е-6 (1963-1966 г.г.) - посадка на Луну.
            11 неудач подряд. Причём проблемы с третьей ступенью РН (уход с траектории, незапуск двигателя, отказ управления, падение давления в магистрали наддува бака окислителя - ага, оно самое smile ) вылезали аж до седьмого неудачного пуска. А как только АМС дошли до Луны - пошли отказы системы управления на конечном участке полёта.
        3. Пионер1984 Ранг пользователя
          Пионер1984
          +2
          Сегодня, 13:39
          Аварий при Королёве, было на порядки больше чем при Борисове.
          1. mark1 Ранг пользователя
            mark1
            +1
            Сегодня, 13:55
            Вы в своем уме, сравнивать Королева с Борисовым!?
        4. Василенко Владимир Ранг пользователя
          Василенко Владимир
          -1
          Сегодня, 13:43
          Цитата: Аэродромный
          Королёва бы нам

          великолепный конструктор и крайне неудачный руководитель
    2. Южноукраинец Ранг пользователя
      Южноукраинец
      +5
      Сегодня, 13:19
      Америкосы по 5 раз переносят запуски и ничего. Хорошо, что сработала автоматика.
      1. Romario_Argo Ранг пользователя
        Romario_Argo
        -4
        Сегодня, 13:36
        согласен, или вообще вариантов масса
        может в окрестностях Восточного украинцы с ПЗРК пасутся
        с начало нужно зачистить местность от ненужного мусора
        1. Пионер1984 Ранг пользователя
          Пионер1984
          0
          Сегодня, 13:41
          Если только смертники.Там убежать не куда.
    3. 777_kas Ранг пользователя
      777_kas
      -3
      Сегодня, 13:20
      Первый пуск "Ангары-А5" с Восточного перенесен на среду, 10 апреля, отмена сегодняшнего старта произошла по причине сбоя в системе наддува бака окислителя центрального блока. Процесс был остановлен за две минуты до старта. Ракета должна была стартовать в 12:00 по мск. времени. По словам Борисова, специалисты досконально разберутся в причинах отмены, резервная дата запуска - 10 апреля.


      А это неплохая мысль.
      Неплохо иметь резервное правительство.
    4. sdivt Ранг пользователя
      sdivt
      +7
      Сегодня, 13:21
      Ничего страшного.
      Автоматика для того и существует, чтобы отрабатывать нештатные ситуации. Обычный рабочий процесс.
    5. ИванИванов Ранг пользователя
      ИванИванов
      0
      Сегодня, 13:32
      Хорошо, что Ангара 5, тяжелая, наконец стартует,
    6. Piramidon Ранг пользователя
      Piramidon
      +1
      Сегодня, 13:34
      За две минуты до возможного старта автоматика остановила процесс старта

      Для этого и существует автоматика предстартового тестирования систем.
    7. Читателль 2013 Ранг пользователя
      Читателль 2013
      +1
      Сегодня, 13:39
      Опять начался кретинизм с запускам к дате, теперь торопятся перед днем космонавтики запустить
    8. rocket757 Ранг пользователя
      rocket757
      0
      Сегодня, 13:40
      Десять раз отмерь, один раз отреж... хорошее, поучительно правило, между прочем.
    9. Дилетант Ранг пользователя
      Дилетант
      -1
      Сегодня, 13:41
      Никогда не было и вот опять!
      (В.С.Черномырдин)
    10. Рус_80 Ранг пользователя
      Рус_80
      0
      Сегодня, 13:50
      Перенесли? Ну и ладно... Лишь бы все проверили и старт состоялся без чп

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