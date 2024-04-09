«Живые позавидуют мёртвым»: в Великобритании смоделировали вероятный сценарий ядерной войны

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«Живые позавидуют мёртвым»: в Великобритании смоделировали вероятный сценарий ядерной войны

В Великобритании опубликовали исследование, авторы которого попытались смоделировать возможный сценарий глобального ядерного конфликта. В исследовании предполагается, что ядерную войну может начать Северная Корея, после чего конфликт стремительно перерастет в глобальное противостояние.

Как предполагают авторы исследования, ядерная война может начаться с запуска с расположенной на расстоянии 32 километра от Пхеньяна военной базы самой мощной межконтинентальной баллистической ракеты КНДР - "Монстр" в направлении континентальной части США.



После того как через девять минут после запуска ракету не удастся перехватить, президента США переведут в бункер. Спустя еще 16 минут после запуска первой ракеты, согласно предполагаемому сценарию, КНДР запустит еще одну баллистическую ракету с подводной лодки в 563 километрах от побережья Калифорнии.

Для нанесения ответного удара власти США будут вынуждены предупредить Москву о пролете своих ракет над территорией России, однако не сделают этого, вследствие чего РФ нанесет массированный ядерный удар по всей американской и западноевропейской территории. После запуска первой ракеты продет менее часа.

Согласно предполагаемому сценарию, уже через 72 минуты после запуска первой ракеты будет практически полностью уничтожена жизнь на Земле. Немногочисленные выжившие выберутся из бункеров и, как предупреждал Никита Хрущев, и эту фразу любят тиражировать на Западе, "живые позавидуют мертвым".
  • Pixabay
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28 комментариев
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  1. антивирус Ранг пользователя
    антивирус
    +7
    Сегодня, 14:08
    Британским искуствоведам верить -голивуд не любить.
    Сами, мирные выпускники оксфорда и спровоцируют.
    А сев корея не по калифорнии, а по лондону ударят за такие прогнозы
    1. Trapp1st Ранг пользователя
      Trapp1st
      +6
      Сегодня, 14:11
      Британским искуствоведам верить -голивуд не любить.
      Можно британским ученым как то на уровне ООН запретить заниматься научными изысканиями?
      1. Alexey RA Ранг пользователя
        Alexey RA
        +2
        Сегодня, 14:16
        Цитата: Trapp1st
        Можно британским ученым как то на уровне ООН запретить заниматься научными изысканиями?

        Да зачем? Достаточно обязать предварять все их публикации обязательным эпиграфом:
        * автор нижеизложенного является британским учёным ™. laughing
    2. кредо Ранг пользователя
      кредо
      +4
      Сегодня, 14:13
      В этом опусе что-то не прочитывается название "Великобритания", как точка притяжения в сценарии войны.
      Это они намеренно или решили, что их это не коснётся ни чуть. request
      1. Аэродромный Ранг пользователя
        Аэродромный
        +1
        Сегодня, 14:28
        перефразируя Булгакова : нагличане-самые мрази..."
        1. fif21 Ранг пользователя
          fif21
          0
          Сегодня, 14:33
          Цитата: Аэродромный
          перефразируя Булгакова : нагличане-самые мрази..."

          И даже тут , они радуются , что мы будем им завидовать . hi
  2. ROSS 42 Ранг пользователя
    ROSS 42
    0
    Сегодня, 14:12
    «Живые позавидуют мёртвым»: в Великобритании смоделировали вероятный сценарий ядерной войны

    Примеряйте на свои острова - там уже никто никому не будет завидовать...
  3. rocket757 Ранг пользователя
    rocket757
    0
    Сегодня, 14:12
    . В исследовании предполагается, что ядерную войну может начать Северная Корея, после чего конфликт стремительно перерастет в глобальное противостояние.
    . Ну да, злодеев назначают заранее...
    Задатся простым вопросом, нафига им это нада... не, не, зачем?
    И это помимо того, что КНДР не обладает потенциалом для серьёзной ядерной войны вообще!
  4. solar Ранг пользователя
    solar
    +2
    Сегодня, 14:13
    Для нанесения ответного удара власти США будут вынуждены предупредить Москву о пролете своих ракет над территорией России

    Надуманно. Основа американского ядерного оружия- БРПЛ, ими можно стрелять и без пролета над территорией России.
    вследствие чего РФ нанесет массированный ядерный удар по всей американской и западноевропейской территории.

    Еще раз надуманно. Очень быстро увидят, что ракеты летят не в Россию.
    Согласно предполагаемому сценарию, уже через 72 минуты после запуска первой ракеты будет практически полностью уничтожена жизнь на Земле.

    С чего бы это? У автора воображения много, знаний мало.
    как предупреждал Никита Хрущев, и эту фразу любят тиражировать на Западе, "живые позавидуют мертвым".

    Эту фразу сказал пират Джон Сильвер, персонаж книжки Стивенсона.
    1. gsev Ранг пользователя
      gsev
      0
      Сегодня, 14:23
      Цитата: solar
      Надуманно. Основа американского ядерного оружия- БРПЛ, ими можно стрелять и без пролета над территорией России.

      Описывается последствия ядерной войны между Россией и НАТО за запрет Зеленскими и коломойскими русского языка в Крыму и на Донбассе (или за сохранение права за русскими говорить на родном языке).Миролюбивая КНДР конечно притянута топорно. Имелось в виду, что Россия успеет нанести превентивный ядерный удар по Европе и США в ответ на появление французского оперативно-тактического ядерного оружия на Украине для нанесения обезоруживающего удара.
      1. Егоза Ранг пользователя
        Егоза
        0
        Сегодня, 14:27
        Цитата: gsev
        Имелось в виду, что Россия успеет нанести превентивный ядерный удар по Европе и США в ответ на появление французского оперативно-тактического ядерного оружия на Украине для нанесения обезоруживающего удара.

        А Британия тогда останется без нашего пристального внимания? Если она не в ЕС, то в Европе все равно находится. laughing
      2. solar Ранг пользователя
        solar
        0
        Сегодня, 14:29
        Описывается последствия ядерной войны между Россией и НАТО за запрет Зеленскими и коломойскими русского языка в Крыму и на Донбассе...

        ничего такого в статье нет
    2. Alexey RA Ранг пользователя
      Alexey RA
      +1
      Сегодня, 14:24
      Цитата: solar
      Надуманно. Основа американского ядерного оружия- БРПЛ, ими можно стрелять и без пролета над территорией России.

      Ну вдруг окажется, что ТОФ-овских "Огайо" на БС мало - и янки решат ввести в действие ПЛАРБ из Северной Атлантики?
      Цитата: solar
      Еще раз надуманно. Очень быстро увидят, что ракеты летят не в Россию.

      С учётом популярной теории об обезоруживающем ударе и нынешней подвешенной ситуации - могут и выдать решение на пуск. Особенно если зададутся предыдущим вопросом: зачем стрелять по Северной Корее БРПЛ-ами из Северной Атлантики... неужели гегемон решил прибегнуть к Васюкинскому эндшпилю - и это не по Корее летит?!
      Цитата: solar
      Эту фразу сказал пират Джон Сильвер, персонаж книжки Стивенсона.

      Это девиз Пенсионного фонда. smile
      1. solar Ранг пользователя
        solar
        0
        Сегодня, 14:36
        Ну вдруг окажется, что ТОФ-овских "Огайо" на БС мало - и янки решат ввести в действие ПЛАРБ из Северной Атлантики?

        Для Северной Кореи достаточно одной лодки, да еще и останется. Да и не будут американцы срочно стрелять в ответ, не тот у Северной Кореи боезапас, не говоря уж о том, что основа американского стратегического ядерного оружия- подводные лодки, какой обезоруживающий удар ракетой? Да и то что Северная Корея вдруг стрельнет ядерной ракетой- далеко за границами реальности.
      2. solar Ранг пользователя
        solar
        0
        Сегодня, 14:47
        Это девиз Пенсионного фонда.

        good
  5. Кузнец 55 Ранг пользователя
    Кузнец 55
    0
    Сегодня, 14:14
    Вообще то это фраза из Библии . Читайте Апокалипсис . Говорил ли ее Хрущев , не знаю . Но не верю что через 72 минуты вся жизнь будет уничтожена . Надо перебираться желающим выжить , на какой-нибудь небольшой остров , не имеющий стратегического значения . И подальше от материков . И почему Северная Корея должна начать ? Скорее Мелкобритания способна на такое .
    1. Arzt Ранг пользователя
      Arzt
      0
      Сегодня, 14:41
      . Но не верю что через 72 минуты вся жизнь будет уничтожена . Надо перебираться желающим выжить , на какой-нибудь небольшой остров , не имеющий стратегического значения . И подальше от материков . И почему

      Не надо на остров. Куда нибудь в тайгу (но не в Красноярск! stop ).

      Если бахнуть ВСЁ ядерное оружие, которое есть на планете, то зона полных разрушений займет территорию, размером примерно с Францию.

      0,36% от всей территории суши. Всего навсего. yes
      Зона радиоактивного заражения и вообще местность, где нежелательно находится - около 4,5%.
      Так как ЯО это короткоживущие изотопы, то месяца через 3 все в принципе, придет в норму.

      Поэтому после применения ЯО ничего не закончится, все только начнется! drinks
    2. solar Ранг пользователя
      solar
      0
      Сегодня, 14:42
      Нет в Библии книжки с таким названием. Есть "Откровения Иоанна Богослова", но фразы в нём такой нет.
      В современном русском ассоциируется с цитатой из романа «Остров сокровищ» Стивенсона в «детском» переводе Чуковского, широко известному благодаря изданию большими тиражами и основанным на нём многочисленным экранизациям (особенно мультфильму 1988 года)

      Отличный мультфильм, хочу сказать. :))
      Но не верю что через 72 минуты вся жизнь будет уничтожена .

      Правильно не верите. Африку, Южную Америку, Австралию и часть Азии это вообще не затронет, не так уж много ядерного оружия, чтобы пулять им куда ни попадя.
  6. Andriuha077 Ранг пользователя
    Andriuha077
    +2
    Сегодня, 14:17
    Что будет с британским народом?
    Выживет он или сгинет, так что и следа не останется на земле? Разгонят его по каторгам, да по лесам, оврагам да гнилым болотам, как волков-сиромах, да натравят друг на друга так, что живые позавидуют мёртвым. А. П. Довженко, «Украина в огне», 1942–1943 гг.


    Более реалистично:
    https://topwar.ru/177721-jadernaja-illjuzija-zasteklit-protivnika-ne-poluchitsja.html
  7. tralflot1832 Ранг пользователя
    tralflot1832
    0
    Сегодня, 14:18
    Меня больше беспокоит безумный макорон,после очередных люлей от своей жены трансгендера.Он скриком,дорогоя(ой),я дакажу тебе что я не ,а мужчина и отдаст приказ нанести удар по России.Мы не будем ни кого предупреждать снесём Европу, островное государство и гегемона за лужей к чёртовой матери.А потом Ким Чен Ын позвонит японцам ,сами утонете или вам помочь.Про Тайвань не говорю.Достали эти англицкие учёные- Ким Чен Ын начнёт войну,КНДР уже 71 год ни с кем не воюет ,в отличие от запада.
  8. ИванИванов Ранг пользователя
    ИванИванов
    +1
    Сегодня, 14:18
    Если каждый день с истинно джентльменским упорством чесать в одном месте, так оно и случится.
  9. HAM Ранг пользователя
    HAM
    0
    Сегодня, 14:29
    И здесь бриты подгадили янкам.Сказав,что янки не предупредили Россию о пролёте ракет,втравливая в гипотетический конфликт РФ,в то же время пугая всю западную Эвропу и своих островных аборигенов...бриты не были бы бритами если кому нибудь да не нагадят...
  10. oppozite28 Ранг пользователя
    oppozite28
    0
    Сегодня, 14:32
    В Великобритании опубликовали исследование, авторы которого попытались смоделировать возможный сценарий глобального ядерного конфликта. В исследовании предполагается, что ядерную войну может начать Северная Корея, после чего конфликт стремительно перерастет в глобальное противостояние.
    Про могильники с ядерными отходами на территории Туманного Альбиона ни слова, особенно про утренний кофе с сахаром ...
  11. JonnyT Ранг пользователя
    JonnyT
    0
    Сегодня, 14:33
    Такой бред......... Лучше бы планы свои раскрыли, как ограниченную ядерную войну организовывать собираются.
    Иран-Израиль? Или все таки европа и РФ?

    Фиг там - за океанами и на островах никто не отсидится, получат все главные зачинщики, даже новая Зеландия с ее комфортными бункерами
  12. Владимир80 Ранг пользователя
    Владимир80
    0
    Сегодня, 14:34
    в Великобритании смоделировали вероятный сценарий ядерной войны

    вероятно это сделали те самые "британские ученые" - жертвы легализации наркотических средств и современных видеоигр...
  13. pin_code Ранг пользователя
    pin_code
    0
    Сегодня, 14:36
    Не правильно моделируют. Есть другие варианты:1.выживший из ума байден жмёт красную кнопку. 2.не пуганые сунак или макарон жмут кнопку.
  14. Knell Wardenheart Ранг пользователя
    Knell Wardenheart
    +1
    Сегодня, 14:37
    Какая-то откровенная чепуха а не модель. Зачем КНДР атачить США ? Тем более одной ракетой. Это что,приглашение отужинать при свечах ?)) Дальше вообще чушь кромешная - зачем США атачить КНДР через сев.полюс ? У них достаточно АПЛ с ракетами в районе тихого океана , достаточно бомберов с которых можно будет что-то такое запустить - им вовсе нет нужды тратить "Минитмены" . Третий момент - одиночную ракету вероятнее всего перехватят -или перехватят боевой блок. Оно должно лететь на США либо через сев.полюс (т.е через нашу территорию,там ее сбили бы мы,нам нафиг не надо распаковку Фаллаута) , либо через японскую ПРО - там бы ее сбили японцы, они в том числе под подобные сценарии ваяют свои ПРО.
    Четвертый момент - из за одной ракеты никто не свалится сходу в неограниченную ядерную войну. Будут ультиматумы-шмультиматумы ,громыхание сковородой и театр кабуки - под прикрытием этого пойдет развертывание разнообразной хреноты и кооперации по дип. каналам.
    Пятый момент - даже если гипотетически все скатится в глобальный свальный грех ,цивилизация вполне себе выживет в опред.регионах планеты. Где-то да , будут каннибалить и варить кашу из подмёток , те, кому посчастливится выжить. Но где-то вполне будет юзабельно , хотя экологию , безусловно, загадят капитально.
  15. Enceladus Ранг пользователя
    Enceladus
    0
    Сегодня, 14:38
    Да когда уже GPT чат мучить то перестанут?

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