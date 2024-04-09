«Живые позавидуют мёртвым»: в Великобритании смоделировали вероятный сценарий ядерной войны

В Великобритании опубликовали исследование, авторы которого попытались смоделировать возможный сценарий глобального ядерного конфликта. В исследовании предполагается, что ядерную войну может начать Северная Корея, после чего конфликт стремительно перерастет в глобальное противостояние.Как предполагают авторы исследования, ядерная война может начаться с запуска с расположенной на расстоянии 32 километра от Пхеньяна военной базы самой мощной межконтинентальной баллистической ракеты КНДР - "Монстр" в направлении континентальной части США.После того как через девять минут после запуска ракету не удастся перехватить, президента США переведут в бункер. Спустя еще 16 минут после запуска первой ракеты, согласно предполагаемому сценарию, КНДР запустит еще одну баллистическую ракету с подводной лодки в 563 километрах от побережья Калифорнии.Для нанесения ответного удара власти США будут вынуждены предупредить Москву о пролете своих ракет над территорией России, однако не сделают этого, вследствие чего РФ нанесет массированный ядерный удар по всей американской и западноевропейской территории. После запуска первой ракеты продет менее часа.Согласно предполагаемому сценарию, уже через 72 минуты после запуска первой ракеты будет практически полностью уничтожена жизнь на Земле. Немногочисленные выжившие выберутся из бункеров и, как предупреждал Никита Хрущев, и эту фразу любят тиражировать на Западе, "живые позавидуют мертвым".

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