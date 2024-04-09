Я один из тех, кто думает, что Украина не сможет выиграть войну

Вы знаете, что на Украине тоже должны были быть выборы? Они были отменены

В то время, как режим Зеленского продолжает продвигать свою «формулу мира», настаивая на возвращении к границам 1991 года, а западные партнеры Киева делать вид, что помогают Украине «бороться за демократию», в Европе начинают высказываться здравые мысли.Например, член ЕП от Франции Тьерри Мариани в своем недавнем интервью телеканалу LCI заявил, что он искренне заинтересован в том, чтобы мир на Украине наступил как можно скорее. Со слов политика, сегодня уже речь идет не о победе Киева, а хотя бы возможности ВСУ сохранить за собой удерживаемые на данный момент территории.Тьерри пояснил, что, как Европа, так и США, оказывая поддержку украинской армии, сегодня пытаются лишь выиграть время до выборов, чтобы не потерять лицо на фоне краха ВСУ.- подытожил член ЕП.При этом политик отметил, что продолжающийся украинский конфликт вредит и самой Европе, которая на сегодняшний день является регионом с одним из самых низких уровней экономического роста в мире. Причиной тому антироссийские санкции, которые лишили промышленность ЕС доступных энергоресурсов.В то же время на вопрос журналиста о законности переизбрания Владимира Путина и о том, были ли выборы в РФ демократичными, Тьерри ответил, что российского президента уже выбрали, и не важно, как это происходило.- заявил член ЕП, добавив, что пора прекратить использовать двойные стандарты.