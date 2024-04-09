Член ЕП от Франции: Я один из тех, кто думает, что Украина не сможет выиграть войну

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Член ЕП от Франции: Я один из тех, кто думает, что Украина не сможет выиграть войну

В то время, как режим Зеленского продолжает продвигать свою «формулу мира», настаивая на возвращении к границам 1991 года, а западные партнеры Киева делать вид, что помогают Украине «бороться за демократию», в Европе начинают высказываться здравые мысли.

Например, член ЕП от Франции Тьерри Мариани в своем недавнем интервью телеканалу LCI заявил, что он искренне заинтересован в том, чтобы мир на Украине наступил как можно скорее. Со слов политика, сегодня уже речь идет не о победе Киева, а хотя бы возможности ВСУ сохранить за собой удерживаемые на данный момент территории.



Тьерри пояснил, что, как Европа, так и США, оказывая поддержку украинской армии, сегодня пытаются лишь выиграть время до выборов, чтобы не потерять лицо на фоне краха ВСУ.

Я один из тех, кто думает, что Украина не сможет выиграть войну

- подытожил член ЕП.

При этом политик отметил, что продолжающийся украинский конфликт вредит и самой Европе, которая на сегодняшний день является регионом с одним из самых низких уровней экономического роста в мире. Причиной тому антироссийские санкции, которые лишили промышленность ЕС доступных энергоресурсов.

В то же время на вопрос журналиста о законности переизбрания Владимира Путина и о том, были ли выборы в РФ демократичными, Тьерри ответил, что российского президента уже выбрали, и не важно, как это происходило.

Вы знаете, что на Украине тоже должны были быть выборы? Они были отменены

- заявил член ЕП, добавив, что пора прекратить использовать двойные стандарты.
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    8 комментариев
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    1. Владимир Владимирович Воронцов Ранг пользователя
      Владимир Владимирович Воронцов
      0
      Сегодня, 13:46
      «Я один из тех, кто думает, что Украина не сможет выиграть войну» —

      — Думают,может быть,так многие.Да вот делать им не позволяют ...
      1. ROSS 42 Ранг пользователя
        ROSS 42
        -1
        Сегодня, 14:20
        Член ЕП от Франции: Я один из тех, кто думает, что Украина не сможет выиграть войну

        Поэтому ты и член еп...безголовый...
    2. кредо Ранг пользователя
      кредо
      +1
      Сегодня, 13:46
      Я один из тех, кто думает, что Украина не сможет выиграть войну - подытожил член ЕП.

      Не густо и самое печальное, что его мнение в ЕП не делает погоды. sad
    3. антивирус Ранг пользователя
      антивирус
      +1
      Сегодня, 13:49
      Ужас.
      В 2025г восстанет из окияна атлантида.
      И поработит францию. Скажите макарону чтоб ружжа не чистил кирпичем.


      Опять пророк...
    4. alystan Ранг пользователя
      alystan
      +1
      Сегодня, 13:52
      Не совсем по теме, так что извиняюсь. Но касается Франции и предстоящих летних ОИ.

      Разгорается самый настоящий скандал после заявления мэрши Парижа дундучки Идальго, которая сказала: " Российские и белорусские спортсмены, мы вам не рады, так что не приезжайте. Украине и украинским спортсменам я подтверждаю нашу полную поддержку и сочувствие".

      Думающих французов, таких как Тьерри Мариани, во Франции оказалось очень даже немало и они уже сами призывают объявить бойкот этим играм и заткнуться этой "профурсетке" от политики.
    5. APASUS Ранг пользователя
      APASUS
      0
      Сегодня, 14:04
      Голос не пророссийских ,а просто здравомыслящих политиков в ЕС, никому не нужен. На русофобии основана вся система политики последние 5 лет .На это выделены средства ,на этом зарабатывает ВПК США и политический мир Запада .
    6. rocket757 Ранг пользователя
      rocket757
      0
      Сегодня, 14:16
      в Европе начинают высказываться здравые мысли.
      . В гейропах, пока не начнут тонуть в последствиях, от своих необдуманых действиях, не изменится ничего и никак.
    7. solar Ранг пользователя
      solar
      +1
      Сегодня, 14:26
      член ЕП от Франции Тьерри Мариани

      Он не только член ЕП, но и сопрезидент
      ассоциации Франко-российский диалог[6], провозгласившей своей целью «укрепление стратегических отношений».

      Многократно посещал Крым, добивался отмены санкций против России.
      В общем, классический пример действия "мягкой силы" :))
      С середины 2000-х годов женат на уроженке Екатеринбурга Ирине Шайхуллиной, получившей в 2011 году гражданство Франции.

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