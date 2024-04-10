Американцы испытывают беспилотные F-16

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Американцы испытывают беспилотные F-16

Три специально перестроенных самолета F-16 появились на базе ВВС США Эглин. Эти машины способны выполнять автономные полеты и миссии.

Самолеты переоборудованы из бывших в употреблении F-16 версий C и D. Они относятся к программе VENOM-AFT. Этот проект направлен на эксперименты с искусственным интеллектом, созданным для управления автономными боевыми машинами, которые будут созданы в результате программы CCA (Collaborative Combat Aircraft). Речь идет не только о создании независимых беспилотных боевых самолетов на базе F-16, но и о дальнейшем совершенствовании искусственного мозга, который однажды будет управлять беспилотными боевыми платформами.



Самолеты были переданы в 96-й испытательный авиаполк и 53-й авиаполк, в состав которого входят, среди прочего: три испытательных отдела, группа тестирования и оценки и отдел компьютерных систем. Восстановленные F-16 будут выполнять автономные и полуавтономные полеты, но пилотировать их будут постоянно люди, именно опытные пилоты вышеупомянутых испытательных подразделений.

Их наличие не только обеспечит безопасность испытаний, но и позволит наблюдать «от первого лица» за поведением самостоятельно действующего боевого самолета. В рамках испытаний пилоты будут включать и выключать различные алгоритмы согласно планам последующих испытаний. Самое главное, они будут сообщать свои комментарии и наблюдения инженерам, создающим алгоритмы искусственного интеллекта. Благодаря этому окончательный ИИ подлежит дальнейшей оптимизации.
  • US Air Force
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19 комментариев
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  1. Nexcom Ранг пользователя
    Nexcom
    +2
    Сегодня, 07:48
    ....и неисключено что могут протестировать такие беспилотные самолёты на СВО.......
    1. Msi Ранг пользователя
      Msi
      0
      Сегодня, 07:50
      .и неисключено что могут протестировать такие беспилотные самолёты на СВО

      Могут... Интересно только сколько стоит такая "игрушка"? А если потеряют?
      1. Nexcom Ранг пользователя
        Nexcom
        +3
        Сегодня, 07:51
        Приземлить и поковыряться в такой штуковине нашим спецам было бы явно не лишне.

        зы Насчет сколько стоит такая штуковина. Дык амерам побоку - наворую-надоят со всего мира, напечатают денег.....
        1. krot Ранг пользователя
          krot
          +1
          Сегодня, 09:06
          Если учесть, что F-16 носитель ядерного оружия- просматривается новая стратегия ..
    2. Александр 3 Ранг пользователя
      Александр 3
      0
      Сегодня, 07:54
      Да могут,откуда запускать будут? Да и по всей видимости интеллект будет бандеровский,с салом в кармане.
      1. Nexcom Ранг пользователя
        Nexcom
        +1
        Сегодня, 07:56
        Как откуда запускать? Могут из Польши, могут из Румынии. Наиболее вероятно что из Польши - поляки самые ревностные русофобы-холуи амеров. Амеры им доверяют. Да и есть где обслуживать - у поляков много Ф16, инфраструктура тоже есть если что.
        Пришлют амеров спецов по ИИ и вполне могут разместить эти вафли у поляков.
        Насчёт бандеровского ИИ - я бы не стал стебаться. Опасная игрушка получается.
        1. Александр 3 Ранг пользователя
          Александр 3
          0
          Сегодня, 07:58
          Ну тогда к ним калибры,искандеры,герани привезут подарки.
  2. rocket757 Ранг пользователя
    rocket757
    +2
    Сегодня, 07:53
    Три специально перестроенных самолета F-16 появились на базе ВВС США Эглин. Эти машины способны выполнять автономные полеты и миссии.
    . Большой, дорогой беспилотник...
    Куда и как его использовать... вариантов не так много и вря д ли это будут миссии в один конец.
    1. Егоза Ранг пользователя
      Егоза
      +2
      Сегодня, 08:07
      Цитата: rocket757
      Три специально перестроенных самолета F-16 появились на базе ВВС США Эглин. Эти машины способны выполнять автономные полеты и миссии.
      . Большой, дорогой беспилотник...

      Отчаявшись научить украинских летчиков, американцы решили перейти на беспилотники. но надежней будет
      1. Nexcom Ранг пользователя
        Nexcom
        +2
        Сегодня, 08:09
        Угу, нанесут опознавательные знаки украины, сунут в кабину этой вафли манекен и начнут трындеть что типа украинские пилоты пилотируют. Опять же ИИ сбежать не захочет из Неньки...
        1. rocket757 Ранг пользователя
          rocket757
          +2
          Сегодня, 08:22
          Опять же ИИ сбежать не захочет из Неньки...
          . А вдруг ИИ окажется умнее и сдернет от туда быстрее визга скакуасов!?
        2. Александр 3 Ранг пользователя
          Александр 3
          +1
          Сегодня, 08:47
          Наше ПВО не заглядывает в кабину,нашим по барабану,кто там сидит.
      2. rocket757 Ранг пользователя
        rocket757
        +2
        Сегодня, 08:20
        Как вариант, но... там их "приземлят" быстрее, чем где бы то ни было ещё!
        Это для миссий там, где до них дотянуться нечем и некому.
    2. Zorro21 Ранг пользователя
      Zorro21
      +2
      Сегодня, 08:23
      Цитата: rocket757
      Большой, дорогой беспилотник

      Стоимость обучения летчика сопоставима со стоимостью самолета. Учитывая, что 90% боевых задач идет по заранее разработанному плану и четкому маршруту, то применение в большинстве вылетов беспилотников с ИИ вполне оправдана. Особенно в условиях надежной спутниковой связи.
  3. Керенский Ранг пользователя
    Керенский
    -2
    Сегодня, 07:55
    Самое главное, они будут сообщать свои комментарии и наблюдения инженерам, создающим алгоритмы искусственного интеллекта

    А можно я тоже буду комментировать?
    Бред! Проще создать игровую платформу с эмулятором и получать материал для анализа.
  4. Владимир Владимирович Воронцов Ранг пользователя
    Владимир Владимирович Воронцов
    +2
    Сегодня, 07:55
    «Американцы испытывают беспилотные F-16» —

    — Украинских пилотов обучить не получилось (Надо быть готовым встретить на СВО) ...
    1. Msi Ранг пользователя
      Msi
      +1
      Сегодня, 07:59
      Украинских пилотов обучить не получилось

      Проще потратить миллиарды долларов и создать искусственный интеллект... lol
  5. rotmistr60 Ранг пользователя
    rotmistr60
    +1
    Сегодня, 08:30
    о дальнейшем совершенствовании искусственного мозга, который однажды будет управлять беспилотными боевыми платформами.
    И, который однажды решит, что вправе сам выбирать цели для поражения и решать, как выполнить боевую задачу (как в одном из американских фильмом). Я не против ИИ, но делать ставку исключительно на него в будущем все же наверное не стоит (или пока не стоит).
    1. Nexcom Ранг пользователя
      Nexcom
      +1
      Сегодня, 08:48
      ....скорее бы ИИ понял что самое зло на Земле это амеры с их политикой.....

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