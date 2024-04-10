«Американцы испытывают беспилотные F-16»

Три специально перестроенных самолета F-16 появились на базе ВВС США Эглин. Эти машины способны выполнять автономные полеты и миссии.Самолеты переоборудованы из бывших в употреблении F-16 версий C и D. Они относятся к программе VENOM-AFT. Этот проект направлен на эксперименты с искусственным интеллектом, созданным для управления автономными боевыми машинами, которые будут созданы в результате программы CCA (Collaborative Combat Aircraft). Речь идет не только о создании независимых беспилотных боевых самолетов на базе F-16, но и о дальнейшем совершенствовании искусственного мозга, который однажды будет управлять беспилотными боевыми платформами.Самолеты были переданы в 96-й испытательный авиаполк и 53-й авиаполк, в состав которого входят, среди прочего: три испытательных отдела, группа тестирования и оценки и отдел компьютерных систем. Восстановленные F-16 будут выполнять автономные и полуавтономные полеты, но пилотировать их будут постоянно люди, именно опытные пилоты вышеупомянутых испытательных подразделений.Их наличие не только обеспечит безопасность испытаний, но и позволит наблюдать «от первого лица» за поведением самостоятельно действующего боевого самолета. В рамках испытаний пилоты будут включать и выключать различные алгоритмы согласно планам последующих испытаний. Самое главное, они будут сообщать свои комментарии и наблюдения инженерам, создающим алгоритмы искусственного интеллекта. Благодаря этому окончательный ИИ подлежит дальнейшей оптимизации.

«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Талибан» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено)

«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»