В Минкульте Украины «возмущены хейтом» насчёт брони от призыва в ВСУ артистов цирка

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В Минкульте Украины «возмущены хейтом» насчёт брони от призыва в ВСУ артистов цирка

Тотальная мобилизация на Украине приводит к довольно неожиданным результатам, когда на фронт отправляют в том числе людей довольно специфичных узких профессий, в том числе творческих. При этом на некоторых из них распространяется бронь от призыва, но руководство не всегда использует эту возможность в нужном количестве. Происходит это в том числе на волне общественного возмущения по поводу исключений для журналистов, артистов и прочей «творческой интеллигенции» в части освобождения от службы в рядах ВСУ.

Так временно исполняющий обязанности министра культуры и информационной политики Украины Ростислав Карандеев заявил, что «возмущен хейтом (проявление ненависти к творчеству или деятельности другого человека)» вокруг темы бронирования сотрудников телемарафона, цирков и прочих информационно-культурных учреждений. В опубликованном им в соцсети посте врио главы Минкульта написал, что неуважение к людям творческих профессий в обществе принижает значение тружеников слова и образа в период военного положения.



Это обычное неуважение к людям сферы, которые честно и качественно делают свою работу, примитивная оценка их общественного значения, как и в целом значения культуры в воюющей стране

— возмутился Карандеев.

По его твердому убеждению, даже обычный передвижной цирк «выполняет свою художественную мобилизационную задачу». Видимо, посмотрев выступления клоунов, акробатов и дрессированных животных, украинские мужчины более охотно идут в военкоматы, а затем на фронт. Но при этом руководители цирковых и прочих развлекательных организаций и СМИ подают списки на бронь всего в пределах десяти процентов от коллектива, посетовал врио министра культуры.

Очень важна работа в тылу актеров театров, музыкантов, а уж тем более журналистов, теле и радиоведущих, уверен Карандеев. В качестве аргументов он приводит то, что сотрудники медиа «являются источником правдивой информации и опорой национальной безопасности Украины» в условиях «противостояния манипулированию общественным мнением» как во внутреннем информационном пространстве, так и за рубежом, в том числе во время гастролей.

В январе врио министра культуры Украины сообщил, что для сотрудников учреждений культуры и информационной сферы, которые относятся к «стратегическому направлению», предусмотрена бронь до пятидесяти процентов от списочного состава. По состоянию на февраль таких предприятий было 143, среди массмедиа в список попали исключительно лояльные киевскому режиму телеканалы и прочие СМИ, включая филиалы иностранных, и Национальный союз журналистов Украины.

Среди цирковых коллективов, вклад которых уж точно неоценим в воспитании патриотизма и противодействии манипулированию общественным мнением, были названы Криворожский, Харьковский, Днепровский, Одесский, Львовский и Национальный цирки, а также передвижной цирк Украины. Все они получили статус «критически важных для экономики и обеспечения жизнедеятельности населения».

Видимо, ностальгируя по артистическому прошлому, за циркачей и прочих артистов похлопотал лично Зеленский. Вот только остальное население Украины, включая руководителей этих заведений, не сильно одобряют защиту от призыва в армию клоунов, акробатов, дрессировщиков и прочих «агитаторов» цирковой арены, не говоря уже о поднадоевших журналистах и телеведущих.
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    9 комментариев
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    1. isv000 Ранг пользователя
      isv000
      +6
      Сегодня, 13:43
      Своих не бросаем! Подумал Зеленский и подписал Указ о бронировании клоунов от призыва...
    2. кредо Ранг пользователя
      кредо
      +5
      Сегодня, 13:44
      Кто на Украине не был, то в цирке не смеётся. fool
      1. Андрей Николаевич Ранг пользователя
        Андрей Николаевич
        0
        Сегодня, 13:55
        Я тоже так думаю. Артисты цирка тоже обязаны сидеть под ФАБ 1500. Там им самый лучший " цирк" будет.
      2. Петр_Колдунов Ранг пользователя
        Петр_Колдунов
        0
        Сегодня, 14:32
        Цитата: кредо
        Кто на Украине не был, то в цирке не смеётся

        Кто на Украине был - тот в цирке продолжает ощущать себя на Украине...
    3. Alex 22 22 Ранг пользователя
      Alex 22 22
      +3
      Сегодня, 13:46
      Явно прав Минкульт. Фрезеровщиков, токарей, да фермеров в каждой подворотне десятка три валяется, а заклинатели змей наперечет. Попробуй найди.
    4. alystan Ранг пользователя
      alystan
      +2
      Сегодня, 13:55
      Почему возмущаются не на мове?
    5. Alexej Ранг пользователя
      Alexej
      0
      Сегодня, 14:01
      Куда уехал цирк, он был еще вчера what
    6. APASUS Ранг пользователя
      APASUS
      0
      Сегодня, 14:05
      Штат клоунов киевского цирка будет человек 200
    7. Tarasios Ранг пользователя
      Tarasios
      0
      Сегодня, 14:11
      Украина под властью злых клоунов...

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