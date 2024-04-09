В Минкульте Украины «возмущены хейтом» насчёт брони от призыва в ВСУ артистов цирка

Это обычное неуважение к людям сферы, которые честно и качественно делают свою работу, примитивная оценка их общественного значения, как и в целом значения культуры в воюющей стране

Тотальная мобилизация на Украине приводит к довольно неожиданным результатам, когда на фронт отправляют в том числе людей довольно специфичных узких профессий, в том числе творческих. При этом на некоторых из них распространяется бронь от призыва, но руководство не всегда использует эту возможность в нужном количестве. Происходит это в том числе на волне общественного возмущения по поводу исключений для журналистов, артистов и прочей «творческой интеллигенции» в части освобождения от службы в рядах ВСУ.Так временно исполняющий обязанности министра культуры и информационной политики Украины Ростислав Карандеев заявил, что «возмущен хейтом (проявление ненависти к творчеству или деятельности другого человека)» вокруг темы бронирования сотрудников телемарафона, цирков и прочих информационно-культурных учреждений. В опубликованном им в соцсети посте врио главы Минкульта написал, что неуважение к людям творческих профессий в обществе принижает значение тружеников слова и образа в период военного положения.— возмутился Карандеев.По его твердому убеждению, даже обычный передвижной цирк «выполняет свою художественную мобилизационную задачу». Видимо, посмотрев выступления клоунов, акробатов и дрессированных животных, украинские мужчины более охотно идут в военкоматы, а затем на фронт. Но при этом руководители цирковых и прочих развлекательных организаций и СМИ подают списки на бронь всего в пределах десяти процентов от коллектива, посетовал врио министра культуры.Очень важна работа в тылу актеров театров, музыкантов, а уж тем более журналистов, теле и радиоведущих, уверен Карандеев. В качестве аргументов он приводит то, что сотрудники медиа «являются источником правдивой информации и опорой национальной безопасности Украины» в условиях «противостояния манипулированию общественным мнением» как во внутреннем информационном пространстве, так и за рубежом, в том числе во время гастролей.В январе врио министра культуры Украины сообщил, что для сотрудников учреждений культуры и информационной сферы, которые относятся к «стратегическому направлению», предусмотрена бронь до пятидесяти процентов от списочного состава. По состоянию на февраль таких предприятий было 143, среди массмедиа в список попали исключительно лояльные киевскому режиму телеканалы и прочие СМИ, включая филиалы иностранных, и Национальный союз журналистов Украины.Среди цирковых коллективов, вклад которых уж точно неоценим в воспитании патриотизма и противодействии манипулированию общественным мнением, были названы Криворожский, Харьковский, Днепровский, Одесский, Львовский и Национальный цирки, а также передвижной цирк Украины. Все они получили статус «критически важных для экономики и обеспечения жизнедеятельности населения».Видимо, ностальгируя по артистическому прошлому, за циркачей и прочих артистов похлопотал лично Зеленский. Вот только остальное население Украины, включая руководителей этих заведений, не сильно одобряют защиту от призыва в армию клоунов, акробатов, дрессировщиков и прочих «агитаторов» цирковой арены, не говоря уже о поднадоевших журналистах и телеведущих.