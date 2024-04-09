Подтверждается информация об освобождении ВС РФ села Первомайское, высоты близ населённого пункта - под контролем нашей армии
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Нашла своё подтверждение информация о том, что российские войска освободили село Первомайское. Речь идёт о населённом пункте, который расположен северо-западнее села Пески и который длительное время оставался под оккупацией ВСУ.
В западной части Первомайского, где в последние несколько дней пытались держать оборону отряды противника, - большое количество уничтоженной техники войск киевского режима, в том числе танки советского образца, ранее переданные Польшей.
Освобождение Первомайского – это и получение контроля над высотами, которые проходят по южной части населённого пункта. С этих высот просматривается соседнее Нетайлово, куда с потерями отступил противник, а также часть Карловки. И Нетайлово, и Карловка находятся на берегах Карловского водохранилища – одного из важнейших элементов гидроузла Донбасса.
Учитывая рельеф местности, противнику будет крайне трудно организовать серьёзную оборону в Нетайлово. Эксперты считают, что после потери Первомайского Сырскому придётся уводить остатки своих войск на этом направлении за реку Волчья. Но пойдёт ли на это главком ВСУ, который больше привык действовать, исходя не из военной целесообразности, а из политического пиара, продиктованного Банковой?
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