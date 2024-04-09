Глава МИД Израиля: Мы не хотим войны с Ираном, но ответный удар нанести можем
Израиль не хочет воевать с Ираном или Ливаном, однако если последуют удары по израильской территории, то он будет вынужден это сделать. С таким заявлением выступил министр иностранных дел Израиля Исраэль Коц в интервью изданию La Repubblica.
Напомним, что 1 апреля 2024 года израильская авиация нанесла авиационный удар по зданию консульского отдела посольства Ирана в столице Сирии Дамаске. Жертвами удара стали семь военных советников из Ирана, представлявших Корпус стражей исламской революции (КСИР), и шестеро граждан Сирии.
- подчеркнул глава МИД Израиля.
В то же время, руководитель израильского дипломатического ведомства подчеркнул, что страны Запада плохо представляют себе реальные риски ситуации на Ближнем Востоке. Израиль, по утверждению Каца, якобы еще «очень сдержанно» отреагировал на удары со стороны ливанского шиитского движения «Хизбалла» и йеменских хуситов по своей территории.
Но если удары будут наноситься и далее, то Израиль может направить в тот же Ливан свои авиацию и даже сухопутные войска, отметил министр иностранных дел страны.
Кац заявил, что в целом Израиль, даже при сложившейся ситуации, собирается отдать предпочтение пути мирных переговоров. Однако вряд ли это в действительности так, ибо именно Израиль демонстрирует невероятную жестокость при проведении военной операции в секторе Газа, жертвами которой стали десятки тысяч мирных жителей палестинского анклава.
- Wikipedia / Tomás Del Coro
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