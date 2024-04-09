Глава МИД Израиля: Мы не хотим войны с Ираном, но ответный удар нанести можем

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Глава МИД Израиля: Мы не хотим войны с Ираном, но ответный удар нанести можем

Израиль не хочет воевать с Ираном или Ливаном, однако если последуют удары по израильской территории, то он будет вынужден это сделать. С таким заявлением выступил министр иностранных дел Израиля Исраэль Коц в интервью изданию La Repubblica.

Напомним, что 1 апреля 2024 года израильская авиация нанесла авиационный удар по зданию консульского отдела посольства Ирана в столице Сирии Дамаске. Жертвами удара стали семь военных советников из Ирана, представлявших Корпус стражей исламской революции (КСИР), и шестеро граждан Сирии.



Мы не хотим войны с Ираном, но, если подвергнемся прямой атаке, ответим

- подчеркнул глава МИД Израиля.

В то же время, руководитель израильского дипломатического ведомства подчеркнул, что страны Запада плохо представляют себе реальные риски ситуации на Ближнем Востоке. Израиль, по утверждению Каца, якобы еще «очень сдержанно» отреагировал на удары со стороны ливанского шиитского движения «Хизбалла» и йеменских хуситов по своей территории.

Но если удары будут наноситься и далее, то Израиль может направить в тот же Ливан свои авиацию и даже сухопутные войска, отметил министр иностранных дел страны.

Кац заявил, что в целом Израиль, даже при сложившейся ситуации, собирается отдать предпочтение пути мирных переговоров. Однако вряд ли это в действительности так, ибо именно Израиль демонстрирует невероятную жестокость при проведении военной операции в секторе Газа, жертвами которой стали десятки тысяч мирных жителей палестинского анклава.
  • Wikipedia / Tomás Del Coro
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20 комментариев
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  1. ROSS 42 Ранг пользователя
    ROSS 42
    +2
    Сегодня, 14:17
    Мы не хотим войны с Ираном, но, если подвергнемся прямой атаке, ответим

    А Иран и отвечает на израильскую атаку...
    Не перенапрягитесь отвечая...
    1. Аэродромный Ранг пользователя
      Аэродромный
      0
      Сегодня, 14:26
      Глава МИД Израиля: Мы не хотим войны с Ираном, но ответный удар нанести можем
      вы о ней и не узнаете...
  2. кредо Ранг пользователя
    кредо
    +4
    Сегодня, 14:17
    Коц раздухарился не на шутку. К чему бы это?
    Израиль испугался прямого ответа или желает продолжения боевых действий на севере своих границ? recourse
    1. НИКНН Ранг пользователя
      НИКНН
      0
      Сегодня, 14:39
      Жили пропагандой и героическими опусами прошедших конфликтов, где гешефт был в их пользу. Но времена меняются, люди тоже и вот под верой в исключительность развязали войну, посмотрели..., не совсем то, что хотели получается. Остается пугать всех и вся, да и партнер требует действий, только партнер это очень похож на полового, удовлетворит свои хотелки застегнет ширинку и отвернется не поцеловав в щечку, а подтираться самим придется.
      1. кредо Ранг пользователя
        кредо
        +1
        Сегодня, 14:42
        ...Остается пугать всех и вся, да и партнер требует действий, только партнер это очень похож на полового, удовлетворит свои хотелки застегнет ширинку и отвернется не поцеловав в щечку, а подтираться самим придется.

        Жестко Вы о хозяине и вассале.
        Ждите, сейчас набегут апологеты коца и его соплеменников и заклюют Вас своим интеллектом. lol
        1. НИКНН Ранг пользователя
          НИКНН
          0
          Сегодня, 14:47
          Цитата: кредо
          Ждите, сейчас набегут апологеты коца и его соплеменников и заклюют Вас своим интеллектом.

          Флаг им в руки и что там в придачу .... wink
  3. APASUS Ранг пользователя
    APASUS
    +5
    Сегодня, 14:18
    Если это перевести на нормальный язык ,то получается не много странно . Мы не хотим воевать и просим считать наши бомбежки вашего посольства , шуткой ?
  4. ИванИванов Ранг пользователя
    ИванИванов
    +1
    Сегодня, 14:20
    Дак никто войны не хочет, включая США. Лягте, говорят, спокойно, мы о вас ноги вытрем и дальше пойдем, чего вы так разволновалась?
  5. ИванИванов Ранг пользователя
    ИванИванов
    +1
    Сегодня, 14:22
    Кстати, что это за ф16 такой? 2х местный.. Интересно они его обвешали. Баки+электроника?
  6. андрей мартов Ранг пользователя
    андрей мартов
    0
    Сегодня, 14:23
    Обычно Кац предлагает сдаться,а тут. . . winked
  7. Andriuha077 Ранг пользователя
    Andriuha077
    +1
    Сегодня, 14:26
    Нанесли несколько первых, теперь хотят ещё и ответный.
  8. rocket757 Ранг пользователя
    rocket757
    0
    Сегодня, 14:26
    Глава МИД Израиля: Мы не хотим войны с Ираном, но ответный удар нанести можем
    . Что сказать... врут как дышат.
  9. Петр_Колдунов Ранг пользователя
    Петр_Колдунов
    0
    Сегодня, 14:28
    Какой ответный удар, идиоты??? Вы разбомбили иранскую суверенную территорию! Ответный удар теперь за Ираном!
  10. Владимир Владимирович Воронцов Ранг пользователя
    Владимир Владимирович Воронцов
    0
    Сегодня, 14:30
    «Мы не хотим войны с Ираном, но ответный удар нанести можем» —

    — «У нас нет ядерного оружия, но, если понадобится, мы его применим»...
    Го́лда Ме́ир, 4-й премьер-министр Израиля (1969—1974)
  11. HAM Ранг пользователя
    HAM
    0
    Сегодня, 14:36
    Как похоже это уже на некоторую истерику,когда ожидание ответного удара страшнее самого удара...
  12. Pavel57 Ранг пользователя
    Pavel57
    0
    Сегодня, 14:38
    Ирану нанести удар по посольству Израиля в третьей стране можно?
  13. Ella34 Ранг пользователя
    Ella34
    0
    Сегодня, 14:38
    Что то Иран долго думает с ответом. Видимо не дождёмся. Уже и подзабылось как то.
  14. Голландец Михель Ранг пользователя
    Голландец Михель
    0
    Сегодня, 14:38
    Что-то он долго отвечает. Пора бы уже
  15. Солдатов В. Ранг пользователя
    Солдатов В.
    0
    Сегодня, 14:47
    Если Израиль не может сейчас справиться с Палестиной, с ХАМАСом, то как она может победить или остановить Иран? Если Израиль применит ядерное оружие, то это заставит мировое сообщество решить уничтожить Израиль эту мировую болячку, чтобы не допустить мировой войны.
  16. Akim Ранг пользователя
    Akim
    0
    Сегодня, 14:47
    А если атака будет "не прямой" (ну, к примеру, где-то взлетит на воздух дипмиссия Израиля), то не ответят?

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