Глава МИД ФРГ заявила об исчерпании запасов ЗРК Patriot из-за конфликта на Украине
Глава МИД ФРГ Анналена Бербок заявила об исчерпании в стране запасов систем ПВО Patriot и боеприпасов к ним, в связи с чем Берлин со своими союзниками по НАТО в настоящее время прорабатывает возможности приобретения ЗРК у третьих стран для последующей передачи Украине.
По словам главы украинского МИД Дмитрия Кулебы, власти Германии, возглавляющей так называемую "коалицию противовоздушной обороны" собираются проанализировать, где еще в мире есть в наличии ЗРК Patriot и другие системы ПВО, доступные для передачи Киеву.
Ранее глава киевского режима Владимир Зеленский заявил о стремлении получить 25 систем Patriot по 6-8 пусковых установок в каждой, чтобы полностью закрыть небо над Украиной.
Таким образом, Зеленский фактически пожелал получить от 150 до 200 пусковых установок этих систем ПВО, а цена каждого из комплексов составляет около миллиарда долларов. Имеющиеся в США производственные мощности позволяют выпускать по 3-4 таких батареи в год. Американская армия в настоящее время располагает примерно 60-ю батареями Patriot.
При этом имеющийся у США арсенал ЗРК Patriot является крупнейшим в мире, остальные пользователи этих вооружений суммарно располагают существенно меньшими запасами.
Таким образом, фактически узурпировавший власть глава киевского режима заявил о желании получить группировку Patriot, если превышающую имеющееся мировое наличие, то сопоставимую с ним. Для производства запрошенного Киевом количества потребуется как минимум несколько лет.
- Wikipedia
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