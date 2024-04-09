Глава МИД ФРГ заявила об исчерпании запасов ЗРК Patriot из-за конфликта на Украине

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Глава МИД ФРГ заявила об исчерпании запасов ЗРК Patriot из-за конфликта на Украине

Глава МИД ФРГ Анналена Бербок заявила об исчерпании в стране запасов систем ПВО Patriot и боеприпасов к ним, в связи с чем Берлин со своими союзниками по НАТО в настоящее время прорабатывает возможности приобретения ЗРК у третьих стран для последующей передачи Украине.

По словам главы украинского МИД Дмитрия Кулебы, власти Германии, возглавляющей так называемую "коалицию противовоздушной обороны" собираются проанализировать, где еще в мире есть в наличии ЗРК Patriot и другие системы ПВО, доступные для передачи Киеву.



Ранее глава киевского режима Владимир Зеленский заявил о стремлении получить 25 систем Patriot по 6-8 пусковых установок в каждой, чтобы полностью закрыть небо над Украиной.

Таким образом, Зеленский фактически пожелал получить от 150 до 200 пусковых установок этих систем ПВО, а цена каждого из комплексов составляет около миллиарда долларов. Имеющиеся в США производственные мощности позволяют выпускать по 3-4 таких батареи в год. Американская армия в настоящее время располагает примерно 60-ю батареями Patriot.

При этом имеющийся у США арсенал ЗРК Patriot является крупнейшим в мире, остальные пользователи этих вооружений суммарно располагают существенно меньшими запасами.

Таким образом, фактически узурпировавший власть глава киевского режима заявил о желании получить группировку Patriot, если превышающую имеющееся мировое наличие, то сопоставимую с ним. Для производства запрошенного Киевом количества потребуется как минимум несколько лет.
  • Wikipedia
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6 комментариев
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  1. кредо Ранг пользователя
    кредо
    +1
    Сегодня, 14:35
    Кто ж вам поверит после всего того, чтобы обещали на Украину не отправлять, потому что у вас мало или совсем нет. angry
    1. Lev_Russia Ранг пользователя
      Lev_Russia
      +1
      Сегодня, 14:40
      Немецкие реваншисты ну хоть как то, пусть и чужими руками, пытаются отыграться за поражение во 2-й мировой войне от СССР... Ну не неймется наследникам тевтонцев ещё раз получить по их неонацистскому рылу... Ну раз надо - значит надо!!! angry
  2. Владимир Владимирович Воронцов Ранг пользователя
    Владимир Владимирович Воронцов
    +1
    Сегодня, 14:37
    «Глава МИД ФРГ заявила об исчерпании запасов ЗРК Patriot » —

    — А нехрен было "черпать" ...
  3. rocket757 Ранг пользователя
    rocket757
    0
    Сегодня, 14:45
    Глава МИД ФРГ Анналена Бербок заявила об исчерпании в стране запасов систем ПВО Patriot и боеприпасов к ним, в связи с чем Берлин со своими союзниками по НАТО в настоящее время прорабатывает возможности приобретения ЗРК у третьих стран для последующей передачи Украине.
    . Да ладно, Американское им никто не продаст, да и не много их, по свету раскиданы...
    Будут искать замену, хоть что то подобное... так выгребли доступное.
    В общем, процесс затянется... на сколько?
  4. А. Эверт Ранг пользователя
    А. Эверт
    0
    Сегодня, 14:46
    Будет интересно, найдутся ли дураки, желающие оголить свое пво в угоду истерикам кулебы. Может, дешевле дать усраине загнуться и тем самым прекратить траты на неё? Дороговастенько режим зелебобика обходится.
  5. tralflot1832 Ранг пользователя
    tralflot1832
    0
    Сегодня, 14:47
    Если Бербок совершит свой знаменитый поворот на 360 градусов ,она и зе так и останутся у разбитого корыта.

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