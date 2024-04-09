Минобороны подтверждает продвижение и занятие подразделениями ВС России более выгодных рубежей в районе Белогоровки

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Минобороны подтверждает продвижение и занятие подразделениями ВС России более выгодных рубежей в районе Белогоровки

Российские войска продолжают наступать сразу на нескольких направлениях, заставляя командование ВСУ кидать в бой резервы, снимая их с других участков. Это приводит к прорыву украинской линии обороны, противник не успевает отреагировать на многочисленные атаки. Наиболее ожесточенные бои идут под Часовым Яром, где наши начали обходить город с северной и южной сторон, одновременно атакуя и микрорайон Канал. На Авдеевском направлении наступление разделилось на два, часть подразделений ВС России пошла на Очеретино, другая атакует в направлении Нетайлово. Продолжаются бои в Бердычах и Семеновке.

На Купянском направлении относительное затишье, к сожалению наши не сумели закрепиться на окраинах поселка Терны, там идут позиционные бои, в районе Синьковки тоже работает российская артиллерия и авиация. Продвижения нет. На Донецком ВС России продвинулись вперед, заняв более выгодные рубежи в районах Константиновка, Селидово и Часов Яр. О выходе ВСУ из Белогоровки Минобороны не сообщает, но отмечает имеющейся там выход ВС России на новые рубежи. Противник атакует в районе Ивановское (Красное), пытаясь сбить наступательный порыв российских десантников, но безуспешно.



На Авдеевском направлении наши улучшили тактическое положение, заодно отразив 11 контратак ВСУ в районах Первомайское, Новобахмутовка, Уманское и Бердычи ДНР. По взятию под контроль Первомайского пока военные ничего не говорят, но это нормально, Минобороны традиционно сообщает о взятии населенных пунктов только после их окончательной зачистки.

На Южно-Донецком также имеется улучшение положения по переднему краю в районах Старомайорское и Урожайное. Пока активных боевых действий на данном направлении не ведется. На Херсонском направлении наши продолжают наносить удары по ВСУ в районе Работино, о продвижении сведений нет.

Общие потери ВСУ за сутки по всем направлениям составили: по личному составу - 930 человек убитыми и ранеными; по бронетехнике - один танк, пять бронемашин, одна БМП, 29 единиц автотранспорта; по артиллерии - две гаубицы М777, две Д-30, два орудия Мста-Б, по одному орудию М119, L119, FН-70, пушка "Рапира". Семь САУ "Гвоздика", две САУ М109 Paladin, по одной САУ "Акация" и Krab. Станция РЭБ "Нота", РЛС контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50. Также уничтожен склад БПЛА на Херсонском направлении, но без подробностей.

Оперативно-тактической авиацией, ракетами и артиллерией уничтожена радиолокационная станция, средствами ПВО сбиты 236 украинских беспилотников, противокорабельная ракета "Нептун" и пять реактивных снарядов РСЗО HIMARS.
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    1 комментарий
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    1. кредо Ранг пользователя
      кредо
      +1
      Сегодня, 14:40
      Чем активнее мы будем продвигаться на запад, тем сильнее будет истерика и угрозы со стороны США и стран НАТО.
      Надо готовиться к худшему, но надеется на лучшее. Враг, численностью около 50 стран, коварный и опасный. С кондачка его не опрокинуть. Нужно применять нетрадиционные способы его удушения, пока он не задушил нас в своих "объятиях". angry

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