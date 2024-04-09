Министр иностранных дел Ирана предупредил, что страна обязательно ответит Израилю на удар по консульству в Дамаске
Исламская республика Иран обязательно даст ответ Израилю на предпринятый 1 апреля авиаудар по консульству в столице Сирии Дамаске. С таким заявлением выступил министр иностранных дел Ирана Хосейн Амирабдоллахиан.
Сейчас руководитель иранского дипломатического ведомства находится с официальным визитом в Сирии. Вчера он встретился с президентом Сирии Башаром Асадом. Глава МИД Ирана передал президенту Сирии приветствие от иранского президента Эбрахима Раиси.
Отдельное внимание Абдоллахиан уделил вопросу ответа Ирана на удар по иранскому консульству в Дамаске. Он подчеркнул, что страна обязательно предпримет ответные меры в отношении Израиля. Также глава МИД Ирана отметил «хорошее состояние» фронта сопротивления израильскому режиму в Палестине.
Абдоллахиан отметил, что руководители палестинских движений, включая ХАМАС, недавно приезжали в Иран. Палестинское сопротивление, по его словам, готово и далее противостоять израильскому режиму. Сейчас основная часть формирований ХАМАС, как известно, сосредоточена на юге сектора Газа. Израиль, согласно информации ряда источников, пока отказался от проведения военной операции в городе Рафах на юге палестинского анклава.
Вероятно, это было сделано под давлением администрации США, пригрозившей израильским властям сокращением или прекращением поддержки в случае начала боевых действий на юге палестинского анклава, где сосредоточено огромное количество беженцев из северных районов сектора Газа.
Как известно, Иран является в настоящее время основным «покровителем» радикальных организаций в Палестине, Ливане, Ираке, Сирии и Йемене, ведущих борьбу против Израиля и США на Ближнем Востоке. В то же время, страна пока воздерживается от прямой конфронтации с Израилем, впрочем, и последний не прибегает к открытым действиям против Ирана на иранской территории, предпочитая лишь атаки против проиранских формирований или объектов КСИР в Сирии и Ливане.
- Wikipedia / Mohammad Sadegh Heydari - http://www.ypa.ir/media/k2
Информация