Министр иностранных дел Ирана предупредил, что страна обязательно ответит Израилю на удар по консульству в Дамаске

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Министр иностранных дел Ирана предупредил, что страна обязательно ответит Израилю на удар по консульству в Дамаске

Исламская республика Иран обязательно даст ответ Израилю на предпринятый 1 апреля авиаудар по консульству в столице Сирии Дамаске. С таким заявлением выступил министр иностранных дел Ирана Хосейн Амирабдоллахиан.

Сейчас руководитель иранского дипломатического ведомства находится с официальным визитом в Сирии. Вчера он встретился с президентом Сирии Башаром Асадом. Глава МИД Ирана передал президенту Сирии приветствие от иранского президента Эбрахима Раиси.

Отдельное внимание Абдоллахиан уделил вопросу ответа Ирана на удар по иранскому консульству в Дамаске. Он подчеркнул, что страна обязательно предпримет ответные меры в отношении Израиля. Также глава МИД Ирана отметил «хорошее состояние» фронта сопротивления израильскому режиму в Палестине.

Абдоллахиан отметил, что руководители палестинских движений, включая ХАМАС, недавно приезжали в Иран. Палестинское сопротивление, по его словам, готово и далее противостоять израильскому режиму. Сейчас основная часть формирований ХАМАС, как известно, сосредоточена на юге сектора Газа. Израиль, согласно информации ряда источников, пока отказался от проведения военной операции в городе Рафах на юге палестинского анклава.

Вероятно, это было сделано под давлением администрации США, пригрозившей израильским властям сокращением или прекращением поддержки в случае начала боевых действий на юге палестинского анклава, где сосредоточено огромное количество беженцев из северных районов сектора Газа.

Как известно, Иран является в настоящее время основным «покровителем» радикальных организаций в Палестине, Ливане, Ираке, Сирии и Йемене, ведущих борьбу против Израиля и США на Ближнем Востоке. В то же время, страна пока воздерживается от прямой конфронтации с Израилем, впрочем, и последний не прибегает к открытым действиям против Ирана на иранской территории, предпочитая лишь атаки против проиранских формирований или объектов КСИР в Сирии и Ливане.
  • Wikipedia / Mohammad Sadegh Heydari - http://www.ypa.ir/media/k2
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6 комментариев
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  1. rocket757 Ранг пользователя
    rocket757
    +1
    Сегодня, 14:42
    Министр иностранных дел Ирана предупредил, что страна обязательно ответит Израилю на удар по консульству в Дамаске
    Будут ругаться, толкатся и прочее... их дела.
    1. Lev_Russia Ранг пользователя
      Lev_Russia
      +2
      Сегодня, 14:44
      страна обязательно ответит Израилю на удар по консульству в Дамаске

      Не так страшен сам удар, как его ожидание...
      1. rocket757 Ранг пользователя
        rocket757
        0
        Сегодня, 14:47
        Там ребята спокойные, без нужды не пуляют... ну могут слегонца пощупать друг друга, так оно уже давно и бесконечно.
  2. ximkim Ранг пользователя
    ximkim
    -1
    Сегодня, 14:42
    Войны небудет.
    Путин и Медведев не бросят родственый народ Израиля.
  3. Владимир Владимирович Воронцов Ранг пользователя
    Владимир Владимирович Воронцов
    +1
    Сегодня, 14:42
    «Иран обязательно даст ответ Израилю на авиаудар по консульству в Дамаске» —

    — "Ждите ответа!" ...
  4. oppozite28 Ранг пользователя
    oppozite28
    0
    Сегодня, 14:43
    От того что глава МИД Ирана посетил Сирию с визитом палестинским беженцам точно станет легче, уверен. Примерно как от выражения озабоченности. Кстати чем занимался глава МИД Ирана когда израильтяне начали свой поход в Палестину науке и природе неизвестно. request recourse

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