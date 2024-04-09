Директор ФСБ: Киев и Запад используют для совершения преступлений в РФ международные террористические организации

Все следы ведут на Украину. Именно туда направлялись преступники, совершившие это массовое убийство. Для них готовилось «окно» для перехода

Директор Федеральной службы безопасности (ФСБ) России Александр Бортников в формате видеоконференции провел заседание Национального антитеррористического комитета (НАК) РФ. В мероприятии приняли участие члены НАК, полномочные представители президента России в федеральных округах, председатели антитеррористических комиссий в субъектах Российской Федерации, представители спецслужб и правоохранительных органов, сообщается на сайте ведомства.В своем выступлении глава ФСБ сообщил, что только с начала этого года в нашей стране спецслужбы предотвратили 27 терактов на объектах транспорта, топливно-энергетического комплекса (ТЭК), оборонной промышленности и систем жизнеобеспечения. Кроме того, были пресечены неоднократные попытки проникновения на российскую территорию украинских диверсионно-разведывательных формирований.Наибольшая угроза в части совершения диверсионно-террористических акций в России исходит от националистического киевского режима. Украинские службы с подачи и при активном содействии Запада используют для организации преступлений на территории РФ в качестве исполнителей в том числе радикальные международные террористические группировки. Одним из свидетельств этому стал недавний кровавый теракт в ТРЦ Crocus City Hall подмосковного Красногорска, напомнил директор ФСБ.— подчеркнул директор ФСБ.Он отметил, что возросшие террористические угрозы в быстро меняющихся условиях требуют соответствующей реакции со стороны всех государственных структур, включая спецслужбы и органы власти. В этих целях определены дополнительные меры по обеспечению безопасности объектов вероятных террористических атак, разработаны превентивные меры по их предотвращению.Кроме того, НАК совместно с другими службами разработаны меры по совершенствованию подготовки специалистов, осуществляющих антитеррористические и противодиверсионные мероприятия, добавил глава ФСБ. Особое внимание уделено предотвращению диверсий на объектах, задействованных в обеспечении СВО и снабжении новых российских регионов, сообщил Бортников.