Директор ФСБ: Киев и Запад используют для совершения преступлений в РФ международные террористические организации

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Директор ФСБ: Киев и Запад используют для совершения преступлений в РФ международные террористические организации

Директор Федеральной службы безопасности (ФСБ) России Александр Бортников в формате видеоконференции провел заседание Национального антитеррористического комитета (НАК) РФ. В мероприятии приняли участие члены НАК, полномочные представители президента России в федеральных округах, председатели антитеррористических комиссий в субъектах Российской Федерации, представители спецслужб и правоохранительных органов, сообщается на сайте ведомства.

В своем выступлении глава ФСБ сообщил, что только с начала этого года в нашей стране спецслужбы предотвратили 27 терактов на объектах транспорта, топливно-энергетического комплекса (ТЭК), оборонной промышленности и систем жизнеобеспечения. Кроме того, были пресечены неоднократные попытки проникновения на российскую территорию украинских диверсионно-разведывательных формирований.



Наибольшая угроза в части совершения диверсионно-террористических акций в России исходит от националистического киевского режима. Украинские службы с подачи и при активном содействии Запада используют для организации преступлений на территории РФ в качестве исполнителей в том числе радикальные международные террористические группировки. Одним из свидетельств этому стал недавний кровавый теракт в ТРЦ Crocus City Hall подмосковного Красногорска, напомнил директор ФСБ.

Все следы ведут на Украину. Именно туда направлялись преступники, совершившие это массовое убийство. Для них готовилось «окно» для перехода

— подчеркнул директор ФСБ.



Он отметил, что возросшие террористические угрозы в быстро меняющихся условиях требуют соответствующей реакции со стороны всех государственных структур, включая спецслужбы и органы власти. В этих целях определены дополнительные меры по обеспечению безопасности объектов вероятных террористических атак, разработаны превентивные меры по их предотвращению.

Кроме того, НАК совместно с другими службами разработаны меры по совершенствованию подготовки специалистов, осуществляющих антитеррористические и противодиверсионные мероприятия, добавил глава ФСБ. Особое внимание уделено предотвращению диверсий на объектах, задействованных в обеспечении СВО и снабжении новых российских регионов, сообщил Бортников.

  • НАК РФ
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24 комментария
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Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. ada Ранг пользователя
    ada
    0
    Сегодня, 15:04
    Это, шеф же сказал, что он не против того ..., ну типа этого ... - в "зародыше" или прямо - "на местах принятия решений". Ну и отправляйте уже, пора.
    1. Lev_Russia Ранг пользователя
      Lev_Russia
      -1
      Сегодня, 15:10
      Киев и Запад используют для совершения преступлений в РФ международные террористические организации

      Сначала они их создают, потом готовят и только потом используют...
      1. fif21 Ранг пользователя
        fif21
        +1
        Сегодня, 15:22
        Цитата: Lev_Russia
        Сначала они их создают, потом готовят и только потом используют...

        Про использование ОПГ в стране , кто то скромно промолчал . И кто запретил Бортникову использовать МТО, в целях защиты интересов России .
      2. ada Ранг пользователя
        ada
        -1
        Сегодня, 15:38
        "Непоняла", что, теперь не надо наращивать агентуру соответствующей направленности "за бугром"?
        А, какж-на прикажете воевать теперича, отец родной? С открытым забралом (фу-ты, выговорить даже противно) не жЫвопыря со спины, чё-ли? Так людёв ненапасёшся, а там - тьмы! И это ещё не начался третий этап наполнения Европ и Азий лабильным людским ресурсом, вот-вот запалят БВ, СевАФК и организуют стабильные "поставки".
        Нет уж, раз "в сортире", так - в сортире, и других удобных для жЫвопырства местах, с использованием всего спектра СТС и ППр, а также других видов и способов поражения объектов.
    2. кредо Ранг пользователя
      кредо
      +2
      Сегодня, 15:27
      Если кто-то до сих не знает того, что сказал директор ФСБ, то можно предположить что этот человек не имеет дома ТВ, радио, интернета, не покупает газет, книг и живёт вдали от цивилизации и людей.

      Всем давно это уже понятно, не понятно лишь одно, когда товарищи из власти начнут заниматься делом и восстанавливать погранвойска, ужесточать миграционное законодательство со всеми без исключения странами мира, запретят на территорию Крыма и Донбасса въезд гастарбайтерам, защемят причинное место олигархам от торговли, строительства и прочего бизнеса, продавливающим бесконтрольный завоз иностранной рабсилы и наведут порядок с провайдерами связи и интернета.

      Пора уж рукава засучивать, а не ковыряться в зубах после сытного обеда в ресторане. angry
      1. ВПК-65 Ранг пользователя
        ВПК-65
        0
        Сегодня, 16:07
        Цитата: кредо
        ужесточать миграционное законодательство
        На утро сразу после теракта в крокусе турецкая MIT провела спец операцию по ликвидации ячейки террористов и инструкторов в двух закрытых законспирированных военных лагерях в окрестностях Стамбула. Для граждан Таджикистана в Турции с 20 апреля 2024 года будет введён визовый режим. Все граждане Таджикистана должны покинуть территорию Турции до 20 апреля, иначе будут депортированы принудительно и со штрафами.
        Вопрос, как думаете куда они поедут? Бастрыкин предлагает на СВО:
        https://youtu.be/2AGMPZQN-Mw
      2. ada Ранг пользователя
        ada
        -1
        Сегодня, 16:18
        Цитата: кредо
        ... Всем давно это уже понятно, не понятно лишь одно, когда товарищи из власти начнут заниматься делом ...

        Дык, че-уж там - всем понятно, но тут, в основном, есть только "два путя":
        Первый.
        Вводить в действие отдельные элементы комплекса Плана обороны страны при дополнительном правовом обеспечении на ограниченный период, который должен быть расчетным исходя из военного панирования или иметь подготовленный переход на полное введение в действие Плана обороны страны (при этом, все несогласные идут на четыре расчета - 1) изгнание на идеологическую родину "с ручной кладью на выход"; 2)"моментом в море" именем ... (любым, можно и подходящей матери, но лучше на законных идеологических основаниях; 3)принуждаются и помогают с земляными работами и пиломатериалом и постепенно исправляются трудом на благо отечества; 4)проникаются общей идеей и добровольно соучаствуют в общенародном, но, под надзором (мало-ли), вот и первое со вторым возможно компилировать).
        Второй.
        Вводить в действие План обороны страны как получится, но если обстакановка позволяет, то поэтапно + часть из первого "путя".
        Самое сложное будет в организации новой системы мобилизации и комплектования л/с ВС и ВФ на ВВ, организации и проведении эвакуационных мероприятий из угрожаемых территорий и отдельных районов.
        А, так - в общем-то, все проходили не раз.
        1. S.K.Vichyakow Ранг пользователя
          S.K.Vichyakow
          0
          Сегодня, 16:29
          Из этой ситуации есть простой выход. Когда это происходит у них, им тогда не до нас.
          1. ada Ранг пользователя
            ada
            0
            Сегодня, 17:01
            Тоже дело - в ответ прилетело. Но! Это как-то не этично и не поэтично wassat
  2. rocket757 Ранг пользователя
    rocket757
    +1
    Сегодня, 15:07
    Директор ФСБ: Киев и Запад используют для совершения преступлений в РФ международные террористические организации
    у каждой международной есть свой хозяин...
  3. dmi.pris1 Ранг пользователя
    dmi.pris1
    +1
    Сегодня, 15:07
    И?Меньше слов,больше дела.Имена известны давно
    1. Tagan Ранг пользователя
      Tagan
      -2
      Сегодня, 15:26
      Ваш боевой прикид маленько смешит. Уж где вы только не успели покомандовать. Теперь вот в ФСБ.))
      1. ada Ранг пользователя
        ada
        0
        Сегодня, 17:17
        Эт мой на этикетке? Да бросьте, я вот перед "тыркалкой в экранолупу" вообще голый сижу - вочки гляжу laughing
        Не, не успел сильно покомандовать, больше исполнять приходилось и фесебе тады не было, КГБ ещё не кончилось bully Это потом, уже новые структуры пошли, а я ваще из другой оперы, так по-случаю только пересекались в "мирное время".
        Да, минусы - не мои no
  4. Radius Ранг пользователя
    Radius
    +2
    Сегодня, 15:08
    остаётся только реализовать разведданные
  5. paul3390 Ранг пользователя
    paul3390
    +5
    Сегодня, 15:12
    А кто нам мешает нанять эти же организации для ответки? Чистоплюйство? Желание выглядеть типа джентльменами в белом перед откровенными бандитами и упырями? Соблюдение типа международных правил, которые в отношении нас давным-давно не действуют?
    1. Себенза
      Себенза
      0
      Сегодня, 17:02
      Или создать собственные.
  6. А. Эверт Ранг пользователя
    А. Эверт
    0
    Сегодня, 15:26
    Следующий закономерный шаг - признание на общегосударственном уровне соответствующих усраинских спецслужб террористическими организациями.
    1. ada Ранг пользователя
      ada
      +1
      Сегодня, 17:23
      Я предлагаю округлить до государства, так правильней будет, то есть по правилам, правильно же? Народ, а?
  7. Privet Ранг пользователя
    Privet
    +2
    Сегодня, 15:28
    И. В. Сталин использовал свою организацию, которую везде уважали, а где-то и боялись!
  8. костя1 Ранг пользователя
    костя1
    +1
    Сегодня, 15:51
    А чего бы и нам-против них-их не использовать?
  9. Старый Хрен Ранг пользователя
    Старый Хрен
    +4
    Сегодня, 16:07
    А кто организовал, спланировал и осуществил многомиллионное нашествие мигрантов?
    1. ada Ранг пользователя
      ada
      +1
      Сегодня, 16:56
      Цитата: Старый Хрен
      А кто организовал, ...

      Дык, кто-ж не знает то? Известна кто - потомки недобитых белых, буржуев и кулачества, ну и плюс - всякой политической швали, криминальных и прочих сообществ - противников трудового народа, не?
      Не могу удержаться от смешного ( на одной работе было): на буржуйском предприятии одна уборщица, обманом завладев негласным временем перерыва в трудовом распорядке дня и вступив в сговор со своей непосредственной начальницей, с усердием перепиливая пряжей буржуйскую батарею и обмывая все косточки верхам, будучи прямым потомком раскулаченных, но находясь сейчас в условиях теплого помещения, но в рваных тапочках и одежде, горестно вздыхала и мечтала в слух, как бы она в другом случАе вольно жила-была бы в деревеньке, да в малой усадебке своей, занималась бы цветочками и не дула ...(ну, типа: никуда не дула бы (оц. ур. ж. в быт. выр.)), а тут приходится ... и давай ещё злее перепиливать буржуйское добро. Вона оно как судьбинушка повернулась, издевательски ... прямо батраческими мольбами wassat wassat
  10. ROSS 42 Ранг пользователя
    ROSS 42
    0
    Сегодня, 16:59
    Опыт создания СМЕРШ видимо кому-то мешает сладко спать...
  11. МФЦ
    МФЦ
    0
    Сегодня, 17:34
    Ну это уже давно не новость и чей проект игил ,тоже знаем

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