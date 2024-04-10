Молчание гендиректора МАГАТЭ: удары по ЗАЭС есть и фиксируются, но виноватых не видит
Удивительная позиция гендиректора МАГАТЭ: удары по ЗАЭС видит и осуждает, но виновника назвать упорно не желает. Никак ему не выговорить три буквы — ВСУ.
Итак, уже который раз, только в апреле 2024 года, ЗАЭС подвергается нападениям со стороны киевских террористов. 7-го апреля Запорожская АЭС подверглась атаке нескольких БПЛА. В пресс-службе госкорпорации «Росатом» привели подробности ударов. По их данным, 7 апреля около 11:30 украинский беспилотник атаковал территорию, прилегающую к столовой — в результате этой атаки пострадали сотрудники станции. Спустя полчаса дроны ударили по району грузового порта, затем — по куполу шестого энергоблока. В заявлении также говорилось, что критических повреждений нет и не зафиксированы угрозы нарушения пределов безопасности. Троим сотрудникам оказывается необходимая медицинская помощь. При этом, за 20 минут до атаки, состоялся обход территории экспертами МАГАТЭ.
Не лишним будет напоминание, что и 5-го апреля украинские беспилотники совершили удар по ЗАЭС. Прилеты были зафиксированы в районах грузового порта и азотно-кислородной станции.
8-го апреля вновь дрон-камикадзе вооруженных сил Украины был сбит над АЭС, его обломки упали на кровлю 6-го энергоблока.
9-го апреля зафиксирован прилет дрона ВСУ по крыше корпуса, где находится единственный в мире полномасштабный тренажер реакторного зала.
Эксперты МАГАТЭ сообщили, что проинформированы об атаке беспилотников на ЗАЭС.
— говорится в их заявлении.
То есть, в очередной раз зафиксировали фактический теракт в отношении ядерного объекта, выразили в общих фразах своё возмущение, но организаторов терактов предпочитают не называть.
А ведь Россия согласилась на присутствие экспертов агентства на ЗАЭС именно по просьбе гендиректора МАГАТЭ, поскольку логично предполагала, что наличие на объекте иностранных специалистов положит конец нападениям на станцию. Даже беспристрастное указание на киевский режим, как источник атак, охладило бы пыл нацистов, но этого не происходит.
В связи с этим МИД РФ заявил, что Россия ожидает от гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси публичной и исчерпывающе правдивой реакции в связи с украинскими атаками на Запорожскую АЭС и будет добиваться от МАГАТЭ и секретариата ООН честных оценок происходящего. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД КНР Ван И.
P.S. Интересно всё же, почему гендиректор МАГАТЭ, г-н Рафаэль Гросси, никак не может понять, что его поза умолчания, по сути, является пособничеством действиям террористического киевского режима? Или понимает, но некто, очень влиятельный, наложил заклятие запрета на честную оценку происходящего?
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