Молчание гендиректора МАГАТЭ: удары по ЗАЭС есть и фиксируются, но виноватых не видит

22
Молчание гендиректора МАГАТЭ: удары по ЗАЭС есть и фиксируются, но виноватых не видит

Удивительная позиция гендиректора МАГАТЭ: удары по ЗАЭС видит и осуждает, но виновника назвать упорно не желает. Никак ему не выговорить три буквы — ВСУ.

Итак, уже который раз, только в апреле 2024 года, ЗАЭС подвергается нападениям со стороны киевских террористов. 7-го апреля Запорожская АЭС подверглась атаке нескольких БПЛА. В пресс-службе госкорпорации «Росатом» привели подробности ударов. По их данным, 7 апреля около 11:30 украинский беспилотник атаковал территорию, прилегающую к столовой — в результате этой атаки пострадали сотрудники станции. Спустя полчаса дроны ударили по району грузового порта, затем — по куполу шестого энергоблока. В заявлении также говорилось, что критических повреждений нет и не зафиксированы угрозы нарушения пределов безопасности. Троим сотрудникам оказывается необходимая медицинская помощь. При этом, за 20 минут до атаки, состоялся обход территории экспертами МАГАТЭ.



Не лишним будет напоминание, что и 5-го апреля украинские беспилотники совершили удар по ЗАЭС. Прилеты были зафиксированы в районах грузового порта и азотно-кислородной станции.

8-го апреля вновь дрон-камикадзе вооруженных сил Украины был сбит над АЭС, его обломки упали на кровлю 6-го энергоблока.
9-го апреля зафиксирован прилет дрона ВСУ по крыше корпуса, где находится единственный в мире полномасштабный тренажер реакторного зала. 

Эксперты МАГАТЭ сообщили, что проинформированы об атаке беспилотников на ЗАЭС.

Это соответствует наблюдениям МАГАТЭ

— говорится в их заявлении.

То есть, в очередной раз зафиксировали фактический теракт в отношении ядерного объекта, выразили в общих фразах своё возмущение, но организаторов терактов предпочитают не называть.

А ведь Россия согласилась на присутствие экспертов агентства на ЗАЭС именно по просьбе гендиректора МАГАТЭ, поскольку логично предполагала, что наличие на объекте иностранных специалистов положит конец нападениям на станцию. Даже беспристрастное указание на киевский режим, как источник атак, охладило бы пыл нацистов, но этого не происходит.

В связи с этим МИД РФ заявил, что Россия ожидает от гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси публичной и исчерпывающе правдивой реакции в связи с украинскими атаками на Запорожскую АЭС и будет добиваться от МАГАТЭ и секретариата ООН честных оценок происходящего. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД КНР Ван И.

P.S. Интересно всё же, почему гендиректор МАГАТЭ, г-н Рафаэль Гросси, никак не может понять, что его поза умолчания, по сути,  является пособничеством действиям террористического киевского режима? Или понимает, но некто, очень влиятельный, наложил заклятие запрета на честную оценку происходящего?
    Наши новостные каналы

    Подписывайтесь и будьте в курсе свежих новостей и важнейших событиях дня.

    ВКонтакте Дзен Телеграм
    22 комментария
    Информация
    Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
    1. Владимир Владимирович Воронцов Ранг пользователя
      Владимир Владимирович Воронцов
      -1
      Сегодня, 08:43
      — МАГАТЭ не могёт назвать виновных ...
      1. Старый очень Ранг пользователя
        Старый очень
        +1
        Сегодня, 08:47
        Еще не определились, кого назначить виновным и все на него свалить
        1. kig Ранг пользователя
          kig
          -3
          Сегодня, 08:55
          Почему не определились? Давно уже, аж с февраля 2022 года. Если бы Россия не начала СВО, то Запорожская АЭС стояла бы себе спокойно. Логика простая.
          1. Чёрный Ранг пользователя
            Чёрный
            +3
            Сегодня, 09:01
            Кто то всерьёз относится к этим куртизанкам? МАГАТЭ, ООН, ПАСЕ… сборище подстилок американских
            1. роман66 Ранг пользователя
              роман66
              +2
              Сегодня, 09:17
              МОК ещё и Вада, да и ООН как бы помягче
      2. Lev_Russia Ранг пользователя
        Lev_Russia
        +2
        Сегодня, 08:53
        Молчание гендиректора МАГАТЭ: удары по ЗАЭС есть и фиксируются, но виноватых не видит

        Как это не видит...??? А мы...??? Киев нас же в этом упрекает...
        ...................................................................................................................
        МАГАТЭ ты моё, МАГАТЭ...
        Ты прикрылось опять словами,
        Что не знаешь, кто в том виноват,
        И что дроны порою и сами
        На АЭС в Запорожье летят...
        Впрочем, нам всё и так понятно,
        Что с Зеленским ваш общий босс,
        Объяснил вам с шутом наглядно,
        Отвечать как на этот вопрос...
        «Орки сами в себя стреляли –
        Они любят в себя стрелять,
        Они все мазохистами стали,
        Они любят себя убивать...»
        А я знаю, что в Киеве тоже
        «Искандеры» свои в гости ждут...
        Так давайте им в этом поможем –
        Пусть они себя сами убьют... am
      3. Сабуров_Александр53 Ранг пользователя
        Сабуров_Александр53
        +4
        Сегодня, 09:10
        Нам же давно все объяснил наш Карчаа в нескольких интервью, что у МАГАТЭ нет полномочий называть виновника обстрелов. Именно так записано в уставе МАГАТЭ, и если Гросси это нарушит, то сразу будет снят с должности за превышение полномочий. Его (МАГАТЭ) обязанность следить и отмечать в своих отчетах текущую безопасность на станции и МАГАТЭ это исправно делает, фиксируя угрозу станции от прилетов.... Но ни в коем случае не может называть, откуда она исходит.
        А что, кто-то думает, что никто в мире не понимает, откуда наносятся удары? Все и всё прекрасно знают и от того, что Гросси скажет это от себя, НИЧЕГО НЕ ИЗМЕНИТСЯ!!!! Поставят вместо него другого и все!
        И я не понимаю наш бесполезный "плач Ярославны" с заламыванием рук и призывами к Гросси закопать самого себя на этой должности. Лучше бы мы показательно ударили по АЭС на Украине, так слегка и без угрозы реакторам. И послушаем, что в этом случае скажет Гросси и МАГАТЭ в целом... Они точно так же не назовут виновника обстрела, а лишь отметят угрозу станции?
      4. Peter1First Ранг пользователя
        Peter1First
        +1
        Сегодня, 09:17
        Понимаете ли, МАГАТЭ не военная организация, и не политическая! Формально они "не знают как определить, кто стрелял". К тому же если к примеру со снарядом всё ясно, есть дырка в западной стене -значит прилетел с запада, то с дроном так не получится -он мог облететь станцию вокруг и ударить с обратной стороны... Этим и пользуются МАГАТЭшники, в нужный момент утыкают голову в песок! Как ни крути, тут нужны "военные наблюдатели", возможно из того же ОБСЕ, которые хотя бы номинально обязаны делать выводы о характере повреждений и направлении огня. Неплохо бы поставить всю территорию станции под наблюдение мощных видеокамер, для фиксации атак и формирования доказательной базы....
    2. Федор 5755 Ранг пользователя
      Федор 5755
      +2
      Сегодня, 08:47
      Странно ждать признаний в двойных стандартах от карточных шулеров, коими давно являются все "уважаемые" международные организации
    3. tralflot1832 Ранг пользователя
      tralflot1832
      +4
      Сегодня, 08:48
      Начнём с того почему Гросси приезжает с Украины на ЗАЭС,мы даём сами повод Гросси считать ЗАЭС - украинской.Надо что то с этим делать.
    4. Егоза Ранг пользователя
      Егоза
      +2
      Сегодня, 08:51
      за 20 минут до атаки, состоялся обход территории экспертами МАГАТЭ.

      Вот надо было бы их задержать на территории, чтобы по ним прилетело. Или их ВСУ заранее оповещают? Может с собой и маячки носят?
      1. carpenter Ранг пользователя
        carpenter
        +1
        Сегодня, 09:29
        Цитата: Егоза
        Или их ВСУ заранее оповещают? Может с собой и маячки носят?

        Вероятнее всего предупреждают, маячок отследить можно.
    5. Василенко Владимир Ранг пользователя
      Василенко Владимир
      +3
      Сегодня, 08:58
      а чего мы ждали ровно так же вела себя миссия ОБСЕ на донбассе до 22 года
    6. Винни76 Ранг пользователя
      Винни76
      +2
      Сегодня, 09:04
      Хотел поинтересоваться бюджетом Магатэ. Кто же спонсирует эту достойную организацию. А ссылка на оф сайте не работает
    7. Дилетант Ранг пользователя
      Дилетант
      +2
      Сегодня, 09:05
      P.S. Интересно всё же, почему гендиректор МАГАТЭ, г-н Рафаэль Гросси, никак не может понять, что его поза умолчания, по сути, является пособничеством действиям террористического киевского режима?

      Гросси и его люди ездят на ЗАЭС исключительно через территорию Украины, т.к. считают ее УКРАИНСКОЙ АЭС. Поэтому заявление Гросси о том, что украина обстреливает собственную АЭС будет выглядеть странно.
      России надо прекратить потакать МАГАТЭ и наконец разъяснить Гросси, что ЗАЭС теперь РОССИЙСКАЯ станция. И если инспектора МАГАТЭ хотят ее посещать, то ездить туда они должны только через РФ.
      p.s. Дуpу, залившую избирательную урну зеленкой, обязательно посадят. А Миллера из Газпрома, платящего 404 2 миллиарда долларов в год и Росатом, фактически не признающий российской юрисдикции над ЗАЭС, все сходит с рук.
      Нельзя быть немножко беременной
      (Народная мудрость)
    8. KCA Ранг пользователя
      KCA
      +1
      Сегодня, 09:09
      В России гендиректором именуется выбранный советом акционеров исполнительный орган, получается МАГАТЭ АО? И кто акционеры?
    9. Gpn27 Ранг пользователя
      Gpn27
      +1
      Сегодня, 09:11
      Почему бы не уничтожить членов миссии МАГАТЭ на станции дронами. Трофейных украинских БЛА достаточно. Пусть молчат и завозят новых, или откажутся от присутствия на станции. Все равно толку от них нет. Так хоть часть фактически разведчиков получиться перебить.
    10. rotmistr60 Ранг пользователя
      rotmistr60
      +2
      Сегодня, 09:14
      Пока МАГАТЭ под контролем американцев что-то внятного и объективного от генсека этой организации не дождешься.
    11. carpenter Ранг пользователя
      carpenter
      +1
      Сегодня, 09:21
      А ведь Россия согласилась на присутствие экспертов агентства на ЗАЭС именно по просьбе гендиректора МАГАТЭ,

      Все эти "сотрудники" и директор, представители Госдепа США.
    12. ximkim Ранг пользователя
      ximkim
      +1
      Сегодня, 09:26
      А что они (МАГАТЭ) скажут , если в России бардак и ещё хуже?
      МИД делает заявления от лица МО, и наоборот.
    13. Владимириус Ранг пользователя
      Владимириус
      0
      Сегодня, 09:33
      сотрудники магате сами же и наводят всушников, гнать их надо оттуда
    14. Борис Сергеев Ранг пользователя
      Борис Сергеев
      0
      Сегодня, 09:34
      Не менее удивительная позиция Росатома: жаловаться на обстрелы станции в "европейские структуры", которые эти обстрелы и санкционировали.

    «Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Талибан» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено)

    «Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»