«Молдовагаз» планирует возобновить закупки российского газа

21
«Молдовагаз» планирует возобновить закупки российского газа

Руководство молдавской компании "Молдовагаз" заявило о планах возобновить закупки газа у российского "Газпрома". С декабря 2022 года Кишинев отказался от прямых поставок российского газа.

По словам главы "Молдовагаза" Вадима Чебана, компания, являющаяся дочерним предприятием "Газпрома", планирует вернуться к российским поставкам в период с мая по сентябрь текущего года, чтобы иметь возможность обеспечивать нужды молдавских потребителей. По словам Чебана, поставками из России в указанный период времени компания намеревается покрыть часть потребления газа, при этом часть топлива будет закупаться на конкурентных условиях.



Таким образом, выбирая поставщика газа, руководство "Молдовагаза" рассчитывает достичь баланса минимальной стоимости топлива и получить возможность бесперебойно обеспечивать газом потребителей. При этом "Молдовагаз" не против дальнейшего продолжения сотрудничества с молдавской государственной компанией Energocom, поскольку этот шаг поддерживается правительством страны.

Начиная с декабря 2022 года "Молдовагаз" получает газ одновременно и от Energocom и от российского "Газпрома". Однако, российский газ не покупается, а поставляется в Приднестровье в обмен на электроэнергию, а Молдавия при этом использует свои резервы, хранящиеся в румынских и украинских ПХГ. Действие контракта с Energocom на поставки газа для жителей Молдавии завершается 1 мая 2024 года.

Ранее глава "Молдовагаз" рассказал, что в 2021 - 2022 годы, закупая российский газ, Молдавии удалось сэкономить 553 миллиона долларов.
  • сайт компании "Молдовагаз"
Наши новостные каналы

Подписывайтесь и будьте в курсе свежих новостей и важнейших событиях дня.

ВКонтакте Дзен Телеграм
21 комментарий
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. MaxKruh Ранг пользователя
    MaxKruh
    +10
    Сегодня, 15:44
    Наше правительство без ииц ещё и в долг будут продавать то есть дарить.
    1. Lev_Russia Ранг пользователя
      Lev_Russia
      +8
      Сегодня, 15:52
      Да если бы не Приднестровье, то в хрен бы нам это не уперлось... Но газ в Приднестровье, насколько я понимаю, идёт через Молдавию... Вот Одесскую область возьмём, тогда и напрямую можно будет туда газ гнать... Ну а пока...
    2. Андрей Николаевич Ранг пользователя
      Андрей Николаевич
      +5
      Сегодня, 16:13
      Как они надоели уже,эти нахлебники,попрошайки и паразитирующие " братские народы". Власти надо учиться у американцев- никаких " братьев" и только " товар- деньги- товар". Тогда и рубль будет - валютой.
      1. Peter1First Ранг пользователя
        Peter1First
        +1
        Сегодня, 17:15
        В данном конкретном случае альтернативы нет! Раз не смогли пробить сухопутный коридор до Одессы, придется вместе с Приднестровьем кормить и Молдавию, в противном случае Запад+Украина+Молдавия/Румыния/ просто сожрут Приднестровье /и Гагаузию до кучи/ и вырежут всех несогласных...
  2. rocket757 Ранг пользователя
    rocket757
    +1
    Сегодня, 15:46
    «Молдовагаз» планирует возобновить закупки российского газа
    Вопрос... а оно нам надо?
    1. DvaParovoza Ранг пользователя
      DvaParovoza
      +3
      Сегодня, 16:28
      Да. Приднестровье и Гагаузия.
    2. Себенза
      Себенза
      +1
      Сегодня, 17:12
      Нам не надо.Газпрому надо.И есть ещё Тирасполь.
  3. Roman_VH Ранг пользователя
    Roman_VH
    -1
    Сегодня, 15:48
    Карл, они хотят закупать Российский газ!?? Как и почему? Как они собрались его получать, и почему они на это расчитывают. Мой мосх отказывается понимать.
    1. S.K.Vichyakow Ранг пользователя
      S.K.Vichyakow
      +3
      Сегодня, 16:27
      Потому-что понимают, что из-за Приднестровья мы газ вынуждены им давать. И расплачиваются за поставленный им газ на своё усмотрение. И мы сделать им ничего не можем.
  4. Armavir Ранг пользователя
    Armavir
    +1
    Сегодня, 15:49
    С экономили и молодцы, на сколько помню там долги были, и условия были по поставкам о погашении этих долгов, политика конечно дело важное, но мне кажется сейчас не лучшее время для организации поставок при такой не стабильной обстановке в отношении руководства Молдовы. Нарушения контрактов с нашей стороны тут нет, но может нужно проявить какую то политическую жесткость.
  5. Tagan Ранг пользователя
    Tagan
    +8
    Сегодня, 15:50
    Если ничего не путаю, Молдавия за прошлые поставки толком не расплатилась. Бабосики нашли?))
  6. Дилетант Ранг пользователя
    Дилетант
    +6
    Сегодня, 15:51
    А молдавия долги за ранее поставленный газ погасила? Или опять будем отапливать их за свой счет?
    Мы им газ, а они нам свое инфодерьмо. Взаимовыгодный обмен называется.
  7. костя1 Ранг пользователя
    костя1
    +2
    Сегодня, 15:52
    Только по полной предоплате-сначала деньги-потом газ-и то если будут себя хорошо вести tongue
  8. SEVERIN Ранг пользователя
    SEVERIN
    +2
    Сегодня, 15:59
    Значит ли это, что Молдавия расплатилась за ранее поставленны газ?
    1. Starover_Z Ранг пользователя
      Starover_Z
      0
      Сегодня, 17:16
      Цитата: SEVERIN
      Значит ли это, что Молдавия расплатилась за ранее поставленны газ?

      Сомневаюсь я однако. Правительство Молдовы отказалось даже признавать предъявленную сумму долга.
  9. isv000 Ранг пользователя
    isv000
    +1
    Сегодня, 16:11
    «Молдовагаз» планирует возобновить закупки российского газа

    Газу?! stop Топите кизяком! Жили год без нас - продолжайте в том же духе, а то как лаять на нас да гадить под дверь так вы впереди планеты всей а, как припёрло, лыбится начали! Просите пчёлку Майю, может она у гегемона газу высосет...
    1. evgen1221 Ранг пользователя
      evgen1221
      0
      Сегодня, 16:54
      Ага,пускай спг терминалы в акватории молдавских морей строит и ждет.
  10. faterdom Ранг пользователя
    faterdom
    0
    Сегодня, 16:47
    Судя по фамилии руководителя Молдовагаза, его предки занимались иным делом. Может и ему пора вспомнить семейные традиции?
  11. evgen1221 Ранг пользователя
    evgen1221
    0
    Сегодня, 16:53
    А не думают ли у нас уважаемые ресурсокопатели, в контракты пунктик об моментальном расторжении договора поставки ресурса предусмотреть,если страна покупатель позволяет себе агрессивные и вообще недоброжелательные высказывания в адрес страны продавца? Один,два раза вякнут чего неподумавши,попадут разок другой на х2 ценник, следукющий раз думать начнут,или пускай раз такие дикте,то ищут где дешевле купить раз у нас нет возможности купить и ненагадить. Было бы крайне отрезвляюще и дисцеплинирующе для обоих сторон.
  12. sdivt Ранг пользователя
    sdivt
    0
    Сегодня, 17:25
    Комментаты, как всегда, жгут)
    Все знают, что можно продавать, а что нет
    Все знают, с кем можно поддерживать отношения, а с кем нет
    Все прекрасно разбираются в любых, самых сложных, международных проблемах...
    Просто вспомнил одну из фраз некоего Франсуа Миттерана (президент Франции, 80-е годы):
    Очень жаль, что все, кто умеет руководить государством, уже работают таксистами и парикмахерами

    Когда в следующий раз вам что-то покажется очень простым и понятным - вспомните эту цитату.
  13. МФЦ
    МФЦ
    0
    Сегодня, 17:30
    Русофобия дорого обходится ,включили заднию

«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Талибан» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено)

«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»