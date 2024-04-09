«Молдовагаз» планирует возобновить закупки российского газа
Руководство молдавской компании "Молдовагаз" заявило о планах возобновить закупки газа у российского "Газпрома". С декабря 2022 года Кишинев отказался от прямых поставок российского газа.
По словам главы "Молдовагаза" Вадима Чебана, компания, являющаяся дочерним предприятием "Газпрома", планирует вернуться к российским поставкам в период с мая по сентябрь текущего года, чтобы иметь возможность обеспечивать нужды молдавских потребителей. По словам Чебана, поставками из России в указанный период времени компания намеревается покрыть часть потребления газа, при этом часть топлива будет закупаться на конкурентных условиях.
Таким образом, выбирая поставщика газа, руководство "Молдовагаза" рассчитывает достичь баланса минимальной стоимости топлива и получить возможность бесперебойно обеспечивать газом потребителей. При этом "Молдовагаз" не против дальнейшего продолжения сотрудничества с молдавской государственной компанией Energocom, поскольку этот шаг поддерживается правительством страны.
Начиная с декабря 2022 года "Молдовагаз" получает газ одновременно и от Energocom и от российского "Газпрома". Однако, российский газ не покупается, а поставляется в Приднестровье в обмен на электроэнергию, а Молдавия при этом использует свои резервы, хранящиеся в румынских и украинских ПХГ. Действие контракта с Energocom на поставки газа для жителей Молдавии завершается 1 мая 2024 года.
Ранее глава "Молдовагаз" рассказал, что в 2021 - 2022 годы, закупая российский газ, Молдавии удалось сэкономить 553 миллиона долларов.
- сайт компании "Молдовагаз"
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