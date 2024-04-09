«Молдовагаз» планирует возобновить закупки российского газа

Руководство молдавской компании "Молдовагаз" заявило о планах возобновить закупки газа у российского "Газпрома". С декабря 2022 года Кишинев отказался от прямых поставок российского газа.По словам главы "Молдовагаза" Вадима Чебана, компания, являющаяся дочерним предприятием "Газпрома", планирует вернуться к российским поставкам в период с мая по сентябрь текущего года, чтобы иметь возможность обеспечивать нужды молдавских потребителей. По словам Чебана, поставками из России в указанный период времени компания намеревается покрыть часть потребления газа, при этом часть топлива будет закупаться на конкурентных условиях.Таким образом, выбирая поставщика газа, руководство "Молдовагаза" рассчитывает достичь баланса минимальной стоимости топлива и получить возможность бесперебойно обеспечивать газом потребителей. При этом "Молдовагаз" не против дальнейшего продолжения сотрудничества с молдавской государственной компанией Energocom, поскольку этот шаг поддерживается правительством страны.Начиная с декабря 2022 года "Молдовагаз" получает газ одновременно и от Energocom и от российского "Газпрома". Однако, российский газ не покупается, а поставляется в Приднестровье в обмен на электроэнергию, а Молдавия при этом использует свои резервы, хранящиеся в румынских и украинских ПХГ. Действие контракта с Energocom на поставки газа для жителей Молдавии завершается 1 мая 2024 года.Ранее глава "Молдовагаз" рассказал, что в 2021 - 2022 годы, закупая российский газ, Молдавии удалось сэкономить 553 миллиона долларов.

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